Излучающий оптимизм Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» в переговорах

Несмотря на то, что первый день переговоров в Женеве прошел в напряжении и сторонам не удалось достичь никаких договоренностей, Стив Уикофф считает, что удалось достигнуть «значительного прогресса».

Излучающий оптимизм представитель Трампа прокомментировал прошедшие в Женеве трехсторонние переговоры, заявив, что сторонам конфликта все же удалось достигнуть прогресса в мирном урегулировании. Судя по словам Уиткоффа, заключается он в том, что российская и украинская делегации договорились продолжить переговоры и уведомить свое руководство о результатах. Не забыл он упомянуть Трампа, под «чутким руководством» которого все это и происходит.



Успех президента Трампа в сведении вместе обеих сторон этого конфликта привёл к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над сделкой.


Между тем, как уже сообщало «Военное обозрение», ни о каком прогрессе в переговорах речи даже идти не может, они явно зашли в тупик. Как утверждают информированные источники, Россия ужесточила свои требования, а Украина их отвергла. Да и вообще Киев не собирается принимать условия Москвы, надеясь на дальнейшую поддержку со стороны европейских глобалистов.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 09:58
    Успех президента Трампа в сведении вместе обеих сторон этого конфликта привёл к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы


    Самый «значительный прогресс» Это был повод Аблизать божественную задницу Трампа
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 10:07
      Успех президента Трампа

      Это самое главное! laughing
      Где Трамп - там всегда успех! laughing
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 10:25
        Ранее звучало - " Где Суворов - там победа", ныне - " Где Трамп - там мир"
    2. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 10:10
      Витёк с Зятьком везде успевают. laughing

      Цитата: Андрей Малащенков
      Самый «значительный прогресс» Это был повод Аблизать божественную задницу Трампа


      Ну почему же? Договорится об обмене пленными и телами убитых это тоже прогресс. И сдаётся мне, что у наших это единственное на что есть желание договорится.
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        0
        Сегодня, 10:53
        Ну, еще договорились договариваться дальше winked Трампу будет приятно... пока не начнет свару с Ираном, там ему будет пофиг, какое-то время. Если отхватит от Ирана, покалечив хотя-бы пару кораблей, тогда резко начнет напрягать всех по Шумерии, чтобы сбить повестку. Если с Ираном все получится без потерь (ну или удастся их скрыть ввиду малозначительности), то вообще, на какое-то время про укров забудет, будет красоваться в телеках пару недель.
        Если у Ирана получится значительно повредить хотя-бы один авианосец, так, чтобы скрыть не получилось, это будет громко и тогда стоит ждать дичайшего давления на нас и шумеров.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 11:00
        Цитата: kromer
        Витёк с Зятьком везде успевают. laughing

        Сейчас уже по-другому говорят - Витькофф и Зятькофф. yes
        Цитата: kromer
        Ну почему же? Договорится об обмене пленными и телами убитых это тоже прогресс. И сдаётся мне, что у наших это единственное на что есть желание договорится.

        Похоже, что так и есть.
    3. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 10:28
      А вот что сказал Гринч

      «Переговоры зашли в тупик»: США и Украина о вынесении соглашения на всеукраинский референдум, — Зеленский
      При этом главарь Киевского режима уверяет, что украинцы не согласятся на соглашение, предусматривающее выход Украины из Донбасса и его передачу России.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1771396849
  2. Попандос Звание
    Попандос
    +1
    Сегодня, 10:00
    Успех президента Трампа....мы гордимся тем, что работаем под его руководством....
    ну прям как до перестройки, или ЦТАК напоминает laughing
    Лизнул зачётно, прогиб защитан good
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:07
    ❝ Россия ужесточила свои требования, а Украина их отвергла ❞ —

    — Значит, в следующий раз требования будут ещё жёстче ...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 10:26
      Пора бы уже требовать капитуляцию, чего хренью заниматься
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Россия ужесточила свои требования, а Украина их отвергла ❞ —

      — Значит, в следующий раз требования будут ещё жёстче ...

      Если верить нашим, то, все правильно, так и надо. От переговоров к переговорам завышать требования.
      Если же верить Стиву, а доверия к нему нет, ведь главное для него - лизнуть Доню в уста, которыми он не говорит по-американски, то даже боюсь представить на какие уступки пошли наши переговорщики.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:08
    А чо ещё он может сказать? Наверняка понимает что хохлота в принципе недоговороспособна.
  5. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 10:15
    Излучающий оптимизм Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» в переговорах

    Переговоры в Женеве по Украине продолжались 4 часа. К результату и продвижению в мирном процессе не привели, но отметилась новая тенденция: со стороны Украины Буданов хочет мира, а друзья Ермака хотят воевать. Сегодня переговоры продолжатся. На текущий момент Украина в лице Зеленского/Ермака не заинтересована в мире.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 10:21
    Интересно, кроме Уикоффа кто-нибудь ещё источает радостный оптимизм.
  7. Damien_C Звание
    Damien_C
    0
    Сегодня, 10:28
    "Globalists" There is no such thing as a globalist in politics. This term is a distraction and a deflection, there is only vast wealth institutions that will not stop until they own every country, every city and every house in the world. The fact that they pick up useful idiots and corrupt politicians along the journey is a side issue.
  8. bon jorno Звание
    bon jorno
    +1
    Сегодня, 10:43
    Нет смысла в этих переговорах!!! Суть одна - Трамп ограбил Европу, Европа хочет все компенсировать ограбив Россию! Вот и все! Чтобы Европа села на жопу, нужны серьезные результаты нашей Армии на поле поя, а они очень скромные!
  9. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 10:58
    Стороны договорились, что надо продолжать переговоры о том, чтобы продолжить переговоры...
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:08
    . Стив Уикофф считает, что удалось достигнуть «значительного прогресса».

    Излучающий оптимизм представитель Трампа

    Потушить, чтоб не излучал.... Где огнетушитель? Глаза режет....