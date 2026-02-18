Успех президента Трампа в сведении вместе обеих сторон этого конфликта привёл к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над сделкой.

Несмотря на то, что первый день переговоров в Женеве прошел в напряжении и сторонам не удалось достичь никаких договоренностей, Стив Уикофф считает, что удалось достигнуть «значительного прогресса».Излучающий оптимизм представитель Трампа прокомментировал прошедшие в Женеве трехсторонние переговоры, заявив, что сторонам конфликта все же удалось достигнуть прогресса в мирном урегулировании. Судя по словам Уиткоффа, заключается он в том, что российская и украинская делегации договорились продолжить переговоры и уведомить свое руководство о результатах. Не забыл он упомянуть Трампа, под «чутким руководством» которого все это и происходит.Между тем, как уже сообщало «Военное обозрение», ни о каком прогрессе в переговорах речи даже идти не может, они явно зашли в тупик. Как утверждают информированные источники, Россия ужесточила свои требования, а Украина их отвергла. Да и вообще Киев не собирается принимать условия Москвы, надеясь на дальнейшую поддержку со стороны европейских глобалистов.