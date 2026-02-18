В США представлен дрон Squire Seaglider, способный и летать, и скользить по морю

1 755 14
В США представлен дрон Squire Seaglider, способный и летать, и скользить по морю

Американские производители вооружения и техники откровенно борются за то, чтобы оказаться в числе подписавших контракт с Пентагоном. Для этого представляют порой самые неординарные варианты и технические решения. Среди таких – боевое беспилотное средство, которое может работать и на воде, и в воздухе.

Речь идёт о Squire Seaglider от компании Regent.

Компания, рассказывая о своей разработке, сообщает о том, что их беспилотная «аэролодка» способна скользить по воде и в нужный момент подниматься в воздух. Причём скольжение по воде идёт за счёт подводного оперения как в СПК (судах на подводных крыльях).

У платформы, на которую уже нанесена символика американской армии, «лодочный» фюзеляж, которому позволяют устойчиво держаться на воде крепящиеся к (уже не подводным) крыльям особой формы поплавки. На самих крыльях размещены в общей сложности 8 винтов, приводящих беспилотную «аэролодку» в движение.

Хвостовое оперение имеет вид горизонтальной поверхности, размещённой на вертикальной стойке.

Для более тяжёлый версий предусмотрена 12-винтовая конструкция. В этой же версии хвостовое оперение - трапецевидное.



Компания представила графический ролик, где изображается то, как она видит применение Squire Seaglider.



Такие «аэролодки» предлагается использовать в морской логистике, при проведении эвакуации, а также как наблюдательные (разведывательные) средства и часть рекогносцировочной сети.
  1. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 10:10
    эх, где наш каспийский Лунь...
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 10:41
      Лунь всё же не совсем такая концепция. Тут - подводные крылья, а Лунь - экраноплан.
      Проблема экранопланов была в том, что слишком много топлива жрали. Сейчас, когда реально применение компактного ядерного реактора (Буревестник), внедрение экранопланов вполне возможно.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:48
      Цитата: sdivt
      эх, где наш каспийский Лунь...

      Ржавеет где-то... request
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    -1
    Сегодня, 10:14
    Да морская война на Черном море (которая к сожалению была не в нашу пользу) показала что морские дроны очень серьезное оружие и весь мир сейчас срочно будет вооружаться ими ... что же до представленного бла - это все утопия (и хорошо для нас) - чем страшны были черноморские бла украины ? а тем что они не видимы на фоне моря для радаров - а это чудо чудное решило полетать и сразу себя обнаружить - ну что бог им в место ...
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +1
      Сегодня, 10:30
      "это чудо чудное решило полетать и сразу себя обнаружить"///
      ---
      Это чудо взлетит, когда подлетит незамеченным (или неуничтоженным) уже достаточно близко к целям. Например, когда надо перелететь через защитные ограждения у входа в порт.
      1. Юрий_Я Звание
        Юрий_Я
        -2
        Сегодня, 10:36
        Это чудо взлетит, когда подлетит незамеченным

        А зачем, если уже у цели?
        Для тренировки мозгов хорошо, а в реальности зачем такой баян?
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          +3
          Сегодня, 10:39
          Я же об'яснил: порты закрыты боновыми защитами, цепями, буями.
          Их и требуется перелететь, чтобы атаковать корабли внутри порта.
          Это одно из практических применений.
          1. Юрий_Я Звание
            Юрий_Я
            -2
            Сегодня, 10:46
            порты закрыты боновыми защитами, цепями, буями.
            Их и требуется

            Достаточно перепрыгнуть....
            Но оно конечно лучше добавить манипулятор с клещами, пару лазеров и желательно электромагнитную пушку....
      2. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        -2
        Сегодня, 10:41
        Вы конечно видели как ук. дрон заплыл в порт Новороссийска и там бабахнул и видели как по нему стреляли и мазали стреляли и мазали а все потому что целились визуально и без радара - но взлети он и попади на радар - те же пушки панциря смели бы его мгновенно ... что же до заграждений то они прорываются двумя бла - первый делает дырку второй делает каку ..
  3. ideo098 Звание
    ideo098
    -1
    Сегодня, 10:40
    Ничего нового, экранопланы давно придуманы и даже сделаны в России. Возможно с новыми технологиями и двигателями снова будут востребованы.
  4. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    0
    Сегодня, 10:57
    Все прекрасно пока штиль на море, волна >2 метров и каюк.
  5. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 11:03
    Когда-то , в "эпоху" бума экранопланов ,предлагались и экранолёты (разновидность экранопланов, способных летать и по самолётному ! ) ... Я же как-то предлагал "сухопутные экранопланы"... Мощные фугасные заряды(например,ФАБы) с устройствами аэродинамического подъёма ...по типу экранопланов ! То есть, что-то вроде ФАБа с УМПК с РДТТ в "оригинальном" варианте ! Полёт в сторону опорника на минимальном расстоянии от земли в "считанных" метрах (от метра!)... Оружие штурмовых групп !
  6. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:04
    Американские производители вооружения и техники откровенно борются за то, чтобы оказаться в числе подписавших контракт с Пентагоном.

    а как у нас это происходит?
    если руководителя закупок "Калашникова" определяют в СИЗО?
  7. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 11:10
    Никакое дополнительное оружие в случае вооруженных конфликтов не помешает. Раз есть деньги на разработку, изготовление, то почему бы и не создать что то новенькое...