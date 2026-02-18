Москва намерена добиваться письменных гарантий нерасширения НАТО на восток

3 368 69
Москва намерена добиваться письменных гарантий нерасширения НАТО на восток

Как сообщили в посольстве РФ в Бельгии, Москва намерена добиваться от НАТО, чтобы альянс «на бумаге» закрепил обещание отказаться от дальнейшего расширения на восток.

Кроме того, российские власти будут добиваться отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, когда альянс пришел к соглашению о том, что Украина и Грузия потенциально могут быть приняты в НАТО.

В декабре 2021 года Россия уже направляла США и другим странам-членам НАТО проекты договоров, которые должны были юридически закрепить справедливую архитектуру безопасности в Европе. Основополагающими пунктами этих документов был отказ НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений в непосредственной близости к границам России. В конце января 2022 года западные страны прислали письменный ответ на предложение России. Запад тогда отказался гарантировать отказ от расширения НАТО на восток, признав свои устные обещания 1990-х, а также ряд письменных документов, включая Стамбульскую декларацию 1999 года и Астанинскую 2010 года, «не обязательными».

Между тем, по словам экс-командующего сухопутными войсками НАТО в Европе Бена Ходжеса, в случае прямого вооруженного противостояния НАТО с Россией альянс попытается в течение первых 24 часов «нейтрализовать» российские силы в Калининградской области. По словам американского генерала, у НАТО есть точная картина российской авиации, флота, дальнобойных ракет и ПВО в регионе.
69 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +11
    Сегодня, 10:21
    ❝ Москва намерена добиваться письменных гарантий нерасширения НАТО на восток ❞ —

    — НАТО такие гарантии может и дать, но вот гарантировать их соблюдение не будет ...
    1. Netl Звание
      Netl
      +9
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      НАТО такие гарантии может и дать

      ИМХО, письменные или не письменные - ничего не изменится. Вот Минские соглашения были письменными, детальными и даже в Совбезе утверждены.

      А укро-нацисты при полной поддержке западных стран ими просто подтерлись. ИМХО, если мы не можем заставить выполнить соглашения, то они не стоят и бумаги. Вообще ничего не стоят request
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +2
        Сегодня, 10:43
        Именно так, а после скажут нас опять обманули. Нового ничего не придумано в экономическом смысле, от сюда и слабость.
      2. Per se. Звание
        Per se.
        0
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Netl
        ИМХО, письменные или не письменные - ничего не изменится.
        Прямо, наши власти, как дети... Если надо, договор станет бумажкой. Договоры соблюдаются, лишь когда они выгодны.
    2. stoqn477 Звание
      stoqn477
      0
      Сегодня, 11:03
      — НАТО такие гарантии может и дать, но вот гарантировать их соблюдение не будет ...

      Как ваши гаранции... 0.
  2. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 10:22
    А если все же нарушит договор и расширится, сбросим на НАТО атомные бомбы, это и должно быть закреплено письменно bully
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +3
      Сегодня, 10:33
      Цитата: gribanow.c
      А если все же нарушит договор и расширится, сбросим на НАТО атомные бомбы, это и должно быть закреплено письменно


      Это называется УЛЬТИМАТУМ.
      Для этого не нужен договор.
      Тока ЯО и воля\яйки(ведь надо идти до конца, иначе в итоге и без ЯО останешься и без яиц).
      1. canelo Звание
        canelo
        +1
        Сегодня, 10:39
        Хорошо, вы предъявляете ультимутум о том, что примените ядерное оружие по все странам НАТО в случае его расширения.
        НАТО отвечает: "Валяйте."
        Ваши действия?
        Только учтите, что некоторые страны НАТО, например, США, связаны еще двусторонними оборонительными договорами с другими странами: Япония, Австралия, Тайвань, Республика, Корея, и др.
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          0
          Сегодня, 10:44
          Цитата: canelo
          Хорошо, вы предъявляете ультимутум о том, что примените ядерное оружие по все странам НАТО в случае его расширения.
          НАТО отвечает: "Валяйте."
          Ваши действия?



          Применить.

          Другое дело что если вести себя не как придурошный изначально, то это не будет принято за "эти лохи нас пугают". а скорее всего до этого и не дойдет.
          1. canelo Звание
            canelo
            +5
            Сегодня, 10:53
            Ну если Финляндия и Швеция только что вошли в НАТО и расширили НАТО на Восток - а теперь вы будете ставить такие ультиматумы, это не будет выглядеть как "эти лохи нас пугают"?
            А что на ваш ультиматум ответит Китай? У них в "коллективном Западе" основной рынок сбыта, да и импорт оттуда большой.
            Ставить ультиматум, который не сможете выполнить - плохая позиция, потом будут считать человеком, который говорит неправду.
            По поводу "применить" отдельная тема.
      2. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -3
        Сегодня, 10:46
        Значит, надо в каждой столице НАТО положить атомную бомбу, а провода к детонатору провести в Кремль
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          0
          Сегодня, 10:49
          Цитата: gribanow.c
          Значит, надо в каждой столице НАТО положить атомную бомбу, а провода к детонатору провести в Кремль


          Провода могут внезапно оборваться.
          А вот ракета она еще и тем внушает, что она только что была "где то там", а через минуты уже падают боеголовки.
          Незаметно обезвредить крайне сложно.
      3. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +1
        Сегодня, 11:03
        В данной ситуации слово "ультиматум" будет эквивалентом выражению "красная линия". recourse
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:16
      Цитата: gribanow.c
      А если все же нарушит договор и расширится, сбросим на НАТО атомные бомбы, это и должно быть закреплено письменно

      А можно сразу прописать, что они самоубьются с помощью ядерных зарядов? laughing
      Даже если они чего-нибудь подпишут - абсолютно никакой гарантии, что кто-то что-то будет выполнять.

      Если бы, в своё время, Горбатой Собаке надавали кучу подписанных по всем правилам бумаг - разве это что-нибудь изменило бы?
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -1
        Сегодня, 11:39
        Подтекст этого, вероятно, надо понимать так - есть империя России, со своей сферой влияния, как бы она не называлась. Ее границы проходят там-то. От этой империи или сферы влияния запад не должен отрывать куски, (а для этого не должен злоупотреблять проблемами внутри империи России, если она опять начала разваливаться на очередном историческом цикле распада, например, междуцарствия) не должен принимать эти куски в НАТО или как-то иначе переводить их в свою сферу влияния и обращать их против России, не размещать там свои войска, не проводить там майданы и не приводить к власти свои хунты и своих марионеточных диктаторов-зеленских. Но только это 19-й век, смысла в этом нет, если продолжать продавать нефть за доллары, а на них покупать китайские товары. У настоящей империи свой золотой рубль, за который все всё продают и покупают, и свой рынок сбыта своих собственных товаров, своей собственной промышленности, которая производит и продает высокотехнологичные товары мирового уровня в мировых масштабах, и продает их за золотой рубль, как средство международных расчетов признаваемое всеми странами. А для этого всего надо соответствовать, по факту быть такой империей, чтобы такие условия выдвигать.
  3. Oldi Звание
    Oldi
    +11
    Сегодня, 10:26
    Ну это, если только для спокойствия совести, потрясти бумагой в случае чего, т.к. по факту западникам обычно до фонаря на все обещания, письменные, неписьменные, важна лишь сила smile
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +5
      Сегодня, 10:32
      потрясти бумагой
      Можно эту бумагу повесить в туалете МИДа wink
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +11
    Сегодня, 10:26
    А "Минские договоренности" были не письменными?
    А договор о ненападении с Германией?
    А из скольких договоров США вышли когда захотели?

    Не, ну если хотят побыть лохами, пусть возьмут у меня гарантии что я им верну 500 милиардов рублей, и выплатят их мне.
    Гарантирую это обойдется стране не так дорого, во первых потрачу их по большей части тут, во вторых это не будет иметь последствий таких как очередное "обманываться рад".
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 10:27
    Да плевать им на все соглашения хот устные хоть письменные ..
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 10:27
    Они и так уже практически на пороге и не скрывают намерения зайти в "гости". Какие при таком раскладе могут быть гарантии?!
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 11:10
      В гости по приглашению приходят, а эти как воры и убийцы.
  7. роман66 Звание
    роман66
    +5
    Сегодня, 10:28
    Это юмор, чтоль, такой? Кому бумагу тыкать? Господу Богу?
  8. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 10:29
    Надо требовать исключение из НАТО стран, имеющих границу с РФ.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 10:31
      Цитата: Pavel57
      Надо требовать исключение из НАТО стран, имеющих границу с РФ.

      Можно получить страны шириной 1мм.
      Или перевод в "друья НАТО" или какую то такую организацию в стиле "этодругое".
      И по факту границы не будет.
      Примерно так работают договора с НАТО.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 10:45
        Вступление в НАТО не гарантирует безопастность стране от других членов.
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          0
          Сегодня, 10:51
          Цитата: Mitos
          Вступление в НАТО не гарантирует безопастность стране от других членов.

          И это тоже.
          Таки предлагаете перетянуть какую-то страну НАТО и сделать в ней\из неё интернациональное ЧВК для решение вопросиков с мелкими странами НАТО?
  9. spyder100 Звание
    spyder100
    +4
    Сегодня, 10:30
    Нет, ну просто неисправимые...
    Неужто до сих пор неясно, что в современном мире любые договоры соблюдаются, пока они выгодны?
    А потом опять старая песня начнется: "нас обманули, надурили..."
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +2
      Сегодня, 10:46
      Цитата: spyder100
      пока они выгодны

      Или пока их неисполнение чревато.
      Но мягкотелейшая политика привела к тому, что страну с тысячами боеголовок вообще не ставят ни во что.
  10. Damien_C Звание
    Damien_C
    0
    Сегодня, 10:31
    Ah toilet paper! Is this so that later when NATO wish to expand they can wipe their arse with it
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 10:31
    Дмитриев покинул Женеву. На переговорах осталась делегация Мединского.

    Сегодняшние переговоры состоятся в первой половине дня.

    Скорее всего быстро закончатся.
  12. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 10:32
    Сколько можно то?
    Для них бумажка - просто бумажка.Какие гарантии?!
  13. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Сегодня, 10:32
    С давних времен никто устным обещаниям не верит. Детский сад какой-то. Всегда подписывали бумагу, которая "всё стерпит". Тоже никакой гарантии конечно. Лучшая гарантия - это сильные армия и флот, правило тоже не новое. Кто-то не учил историю России. Из нового можно добавить сильный космос.
  14. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Сегодня, 10:33
    Сначала нужно вернуть НАТО в границы 1991-го года, а потом уже можно и гарантий добиваться! А иначе - получатся те же грабли...
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 10:47
      И еще ГДР вернуть.
      Это важно.
  15. spyder100 Звание
    spyder100
    +3
    Сегодня, 10:34
    Тогда будет как в анекдоте:
    - Давайте отрежем удаву голову!
    - Нет, это жестоко!
    - Тогда отрежем хвост, но по самую голову!
    Так и тут, ну не будут расширяться на восток, зайдут с юга, благо там желающих в НАТО хоть отбавляй...
  16. АА17 Звание
    АА17
    +3
    Сегодня, 10:35
    ... Москва намерена добиваться от НАТО, чтобы альянс «на бумаге» закрепил обещание отказаться от дальнейшего расширения на восток.


    Какой-то детский лепет "про бумагу". Просто смешно.

    Только наличие российских военных баз на территории европейских стран могут обеспечить и гарантировать нерасширение НАТО на Восток.
    Но это возможно только после ...
  17. ужас Звание
    ужас
    +2
    Сегодня, 10:36
    Вообще не понимаю как с этими ребятами можно договариваться, когда они чувствуют свою слабость то готовы давать любые гарантии ради уступок. Но когда их превосходство очевидно от этих гарантий они легко отказываются. На дипломатическом поле они подлые беспредельщики.
  18. Ruswolf Звание
    Ruswolf
    +2
    Сегодня, 10:36
    Гарантии нужно было добиваться в 90-е.
    Сегодня расширять, осталось только на территорию России и Белоруссии.
    ...... Но это уже другая история......
  19. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 10:40
    Запад тогда отказался гарантировать отказ от расширения НАТО на восток, признав свои устные обещания 1990-х, а также ряд письменных документов, включая Стамбульскую декларацию 1999 года и Астанинскую 2010 года, «не обязательными»
    Так что еще одну бумажку надо))? Которая как пиратский кодекс-только для пиратов laughing
  20. PVV66 Звание
    PVV66
    +2
    Сегодня, 10:54
    Москва намерена добиваться от НАТО, чтобы альянс «на бумаге» закрепил обещание отказаться от дальнейшего расширения на восток.

    Эти "гарантии" будут стоить дешевле, чем бумага, на которой они будут подписаны. Опять наступаем на грабли. Ни чему нас история не учит...
  21. Радик Мухарямов Звание
    Радик Мухарямов
    +2
    Сегодня, 10:56
    Даже Сталину задурили голову пактом о ненападении. Века не прошло, а нынешним дурят голову тем же макаром. Или это такая тихая сдача позиций
  22. Zhitel111 Звание
    Zhitel111
    +3
    Сегодня, 10:57
    Давно известная забава –
    На грабли смело наступать,
    Чтоб в лоб почаще прилетало,
    Умом Россию не понять...

    Других слов нет.
  23. RoninO Звание
    RoninO
    +3
    Сегодня, 10:57
    Смешно ...
    Бумага будет стоить дороже чем их подписи ...
    Придет очередной "трамп" и похерит все написанное .
  24. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 10:59
    Не вижу смысла неистово митинговать по поводу того, что Москва добивается письменных гарантий.
    На мой взгляд, это лишним не будет. И дело не в том, обманут нас потом или нет. По крайней мере, у нас будут руки развязаны при принятии решений в ответ на невыполнение обязательств.
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +1
      Сегодня, 11:14
      А сейчас они чем связаны?
      1. Tagan Звание
        Tagan
        -2
        Сегодня, 11:24
        А сейчас они чем связаны?

        А причем это?
        Разговор не о сейчас, а на перспективу. Речь о долгосрочных гарантиях, если ничего не путаю.
    2. Ruswolf Звание
      Ruswolf
      0
      Сегодня, 11:15
      Не вижу смысла неистово митинговать по поводу того, что Москва добивается письменных гарантий.
      На мой взгляд, это лишним не будет.

      Вот Вот. Тогда Россию точно в НАТО не примут.
    3. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Tagan
      По крайней мере, у нас будут руки развязаны при принятии решений в ответ на невыполнение обязательств.

      Да ладно. Кем связаны? Сами себя связали и категорически не хотим выпутываться.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 11:28
        Да ладно. Кем связаны?

        Развязаны.
        1. ettore Звание
          ettore
          0
          Сегодня, 11:29
          Цитата: Tagan
          Да ладно. Кем связаны?

          Развязаны.

          Вы написали - "будут руки развязаны", значит перед этим кто то связал.
  25. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 11:03
    Глупо требовать это от НАТО. Надо принять своё решение о расширении территории навстречу НАТО.
    Это и Прибалтика и Украина, Приднестровье. Вот это будет действенно в пику решения Бухарестского Саммита в 2008 году.
  26. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 11:06
    Ну, предположим, НАТО и все их участники подписались, что расширяться не будут и потом расширились.
    И что? Скажем, что они редиски и нетрадиционной ориентации? Наверно после такого НАТОвцы расплачутся... (сарказм, если что...)
    Ради интереса, а какие меры наказания мы сможем применить? ЯО и у НАТО есть... Или до взаимного уничтожения?
  27. stoqn477 Звание
    stoqn477
    0
    Сегодня, 11:07
    Цитата: gribanow.c
    А если все же нарушит договор и расширится, сбросим на НАТО атомные бомбы, это и должно быть закреплено письменно bully

    Цитата: canelo
    Ну если Финляндия и Швеция только что вошли в НАТО и расширили НАТО на Восток - а теперь вы будете ставить такие ультиматумы, это не будет выглядеть как "эти лохи нас пугают"?
    А что на ваш ультиматум ответит Китай? У них в "коллективном Западе" основной рынок сбыта, да и импорт оттуда большой.
    Ставить ультиматум, который не сможете выполнить - плохая позиция, потом будут считать человеком, который говорит неправду.
    По поводу "применить" отдельная тема.

    Вы показали им, что ваши гарантии ничего не стоят. Слова ваших лидеров тоже ничего не стоят. Во время холодной войны и после неё эти люди сохраняли нейтралитет. 77 лет. После 2022 года вы показали им, что вынули пистолет из кобуры. Вот их ответ.
  28. stoqn477 Звание
    stoqn477
    0
    Сегодня, 11:08
    Цитата: Mazunga
    Запад тогда отказался гарантировать отказ от расширения НАТО на восток, признав свои устные обещания 1990-х, а также ряд письменных документов, включая Стамбульскую декларацию 1999 года и Астанинскую 2010 года, «не обязательными»
    Так что еще одну бумажку надо))? Которая как пиратский кодекс-только для пиратов laughing

    Что лично вы и большинство ваших людей поняли и увидели из этом богатстве, лежащем у вас под ногами?
  29. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 11:08
    Вообще, ведь как происходит расширение НАТо на восток и в чем его смысл. Оно устраивает переворот, майдан, цветную революцию, в результате которой от "исторической России" отрываются куски, как в 1991 г. Потом эти куски признаются суверенными государствами всем "цивилизованным миром". Потом в них уже в каждом проводятся опять же цветные революции, в результате которых к власти приводятся марионеточные правители, которые объявляют о вступлении этой страны в НАТО. То есть, механизм такой - отрыв куска - цветная революция в нем - приход к власти марионеточного правителя - вступление в НАТО. Вот этот механизм нужно остановить, на каждом из этапов нужно противодействовать, соответственно, не давать отрывать от России куски, и т.д. А с которыми это уже произошло, попытаться "откатить" эти процессы назад. Во это и должно быть закреплено в письменном договоре, что ТАК делать нельзя, все эти механизмы должно быть подробно описаны, на реальных примерах, уже сделанные случаи такого признаны недействительными, а новые такие действия запрещены, и выработаны действенные международные механизмы, как Россия будет противодействовать этим попыткам. Первое, и главное, конечно, это не давать НАТО проводить новые майданы в самой России, и не давать отрывать куски и дробить. Как с этим бороться, и какие условия в международных договорах могут запретить это делать?
  30. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 11:10
    Кто-то сказал, что договор не подтвержденный силой не стоит чернил, затраченных на его подписание. Ну перестанут они его соблюдать полностью, или частично и что делать будем.
    1. Ruswolf Звание
      Ruswolf
      0
      Сегодня, 11:18
      Ну перестанут они его соблюдать полностью, или частично и что делать будем.



      Н И Ч Е Г О!!!
      Мы разве что ни будь, когда ни будь делали?
      Ну поговорим, что они не хорошие. Скажем, что они нас обманули.
      .... Ну и всё....
  31. multicaat Звание
    multicaat
    +1
    Сегодня, 11:13
    Москва намерена добиваться от НАТО, чтобы альянс «на бумаге» закрепил обещание отказаться от дальнейшего расширения на восток.

    а куда еще расширяться??? Украина - последнее государство на западной границе, которое еще не в НАТО, зато там уже всё свободное оружие нато и армия под 2 млн. Какой смысл в гарантиях, если единственный способ расширения - начало боевых действий? МИД еще потребовал бы извиняться при объявлении войны.
  32. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    -2
    Сегодня, 11:15
    Теперь предположим, что никаких подобных обязательств вообще не было. Почему российское правительство, а до этого и Советский Союз, никак не препятствовали милитаризации Европы? Почему они вообще позволили глобалистам проникнуть туда? Значит, проблема с Джорджем Соросом заключается только в ((нарушении закона))?
    1. Комментарий был удален.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Salimi from iran
      Почему российское правительство, а до этого и Советский Союз, никак не препятствовали милитаризации Европы?

      А теперь, вместо "Россия" пишем "Иран", а вместо "Европа" пишем "Израиль". Итак, после замены: ПОЧЕМУ?
  33. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:16
    История договор с Западом... ну так себе, история.
    В общем, все договора с ними, чаще всего не стоят той бумаги, на которой они написаны...
  34. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 11:17
    [quoteМосква намерена добиваться письменных гарантий нерасширения НАТО на восток][/quote]
    Как говорили в моём рабочем посёлке: "после пожара и мужской половой орган насос"
  35. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 11:19
    Письменные гарантии - это мощно. Это документ, между прочим. Главное чтобы бумага мягкая была, на которых эти гарантии прописаны будут, а то "партнёрам" неудобно этот "документ" впоследствии использовать будет под "глубокую озабоченность".
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:52
      Цитата: g_ae
      а то "партнёрам" неудобно этот "документ" впоследствии использовать будет под "глубокую озабоченность".

      Значит скомкают и помнут перед применением.
  36. ettore Звание
    ettore
    +1
    Сегодня, 11:21
    Как сообщили в посольстве РФ в Бельгии, Москва намерена добиваться от НАТО, чтобы альянс «на бумаге» закрепил обещание отказаться от дальнейшего расширения на восток.

    Такие гарантии не выпрашивают а обеспечивают себе сами. Такое чувство, что российское начальство не только не обучаемо но и не совсем адекватно воспринимает события.
  37. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 11:25
    Не надо на бумаге. Надо на каменных скрижалях. Так вроде как надежнее, ага.
    1. Ruswolf Звание
      Ruswolf
      0
      Сегодня, 11:41
      Не надо на бумаге. Надо на каменных скрижалях. Так вроде как надежнее, ага.

      Любое соглашение и любая гарантия, на чём бы она не писалась, является фикцией. Временным согласием на данный момент, чтобы прекратить открытые враждебные действия. Но не для того чтобы это было "основой основ".
      Дальше юристы и политики начинают изучать и смотреть, как это можно обойти.
      Не найдя, начинают действовать в открытую (наглую). Как правило минимум высказывая два основания: 1. "Волеизлияние народа" (демократия); 2. Угроза безопасности.
      Даже священнослужители (хоть христиане, хоть кто то другой) сколько раз переписывали и перетолковывали свои писания? Каждый раз подстраивая под себя и под свои текущие дела на данном этапе, что бы оправдать свои действия. При этом обвиняя противостоящую сторону.
      Ни чего не меняется в этом мире.
      ИМХО hi
  38. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:51
    Москва намерена добиваться от НАТО, чтобы альянс «на бумаге» закрепил обещание отказаться от дальнейшего расширения на восток.

    А толку-то? В случае нарушения, куда идти жаловаться? В Спортлото? Или "адские" санкции против супостатов ввести?
  39. AlexSam Звание
    AlexSam
    0
    Сегодня, 11:59
    Нельзя расшириться на восток, расширятся с востока, за счёт Армении и Азербайджана.