Москва намерена добиваться письменных гарантий нерасширения НАТО на восток
Как сообщили в посольстве РФ в Бельгии, Москва намерена добиваться от НАТО, чтобы альянс «на бумаге» закрепил обещание отказаться от дальнейшего расширения на восток.
Кроме того, российские власти будут добиваться отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, когда альянс пришел к соглашению о том, что Украина и Грузия потенциально могут быть приняты в НАТО.
В декабре 2021 года Россия уже направляла США и другим странам-членам НАТО проекты договоров, которые должны были юридически закрепить справедливую архитектуру безопасности в Европе. Основополагающими пунктами этих документов был отказ НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений в непосредственной близости к границам России. В конце января 2022 года западные страны прислали письменный ответ на предложение России. Запад тогда отказался гарантировать отказ от расширения НАТО на восток, признав свои устные обещания 1990-х, а также ряд письменных документов, включая Стамбульскую декларацию 1999 года и Астанинскую 2010 года, «не обязательными».
Между тем, по словам экс-командующего сухопутными войсками НАТО в Европе Бена Ходжеса, в случае прямого вооруженного противостояния НАТО с Россией альянс попытается в течение первых 24 часов «нейтрализовать» российские силы в Калининградской области. По словам американского генерала, у НАТО есть точная картина российской авиации, флота, дальнобойных ракет и ПВО в регионе.
