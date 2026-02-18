Планировавший теракт по заданию СБУ молодой человек задержан в Челябинске

Украинские спецслужбы продолжают привлекать к сотрудничеству российских граждан, уделяя при этом особое внимание молодежи. Очередного такого террориста российские силовики задержали в Челябинске. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно предоставленной ФСБ информации, в Челябинске задержан российский гражданин 2007 года рождения, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт. Как подчеркивают силовики, молодой человек по собственной инициативе установил связь с одной из террористических организаций противника, действующей под крылом украинских спецслужб. По заданию куратора он готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства.



Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Челябинска, гражданин РФ 2007 года рождения, который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства.


Задержанный вел дневник на украинском языке, подтверждающий подготовку к теракту, СВУ он изготовил по инструкции, присланной украинским куратором. По месту жительства изъято 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, а также средства связи с украинскими спецслужбами.

Задержанный арестован и на данный момент активно сотрудничает со следствием, надеясь на смягчение приговора. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

  1. Комментарий был удален.
  2. Mitos Звание
    Mitos
    +2
    Сегодня, 10:41
    Когда введут высшую меру для таких?
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +2
      Сегодня, 10:45
      Когда введут высшую меру для таких?


      Зачем ??? - пиф паф и все отмучился ??? - нет хай десятками лет гниёт и мучается гниет и мучается ...
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        -2
        Сегодня, 10:55
        отчасти согласен-мучения..только его много лет требуется тогда кормить и охранять...а эти ресурсы могут найти более действенное применения на фронте. Посему лучше с пару недель поистязать муками, а потом жестоко казнить ...с привлечением самых отъявленных садистов-пусть послужат России. Несовершеннолетним - порка кнутом..публичная. Давно уже понимать нужно, что в совр мире преданность на страхе держится..если идеология слаба.
      2. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        0
        Сегодня, 10:56
        Цитата: Андрей Малащенков
        нет хай десятками лет гниёт и мучается гниет и мучается ...

        Ага, корми его, лечи, одевай...Нет, лучше инвалидам СВО помогать, чем предателей содержать.
        1. Андрей Малащенков Звание
          Андрей Малащенков
          -3
          Сегодня, 11:04
          Помните Салмана Радуева ( из тварей) - ему так же дали пожизненное но главное его пару раз показали по ТВ и условия его содержания - у меня прям душа радовалась но потом он сдох (через полгода ) - я расстроился - всего полгода помучился - к чему это я нужно показывать их муки там и поверьте тогда воспитательный процесс будет гораздо более аффективным чем короткое сообщение о его смерти ...
          1. Анатоль Клим Звание
            Анатоль Клим
            +1
            Сегодня, 11:15
            Цитата: Андрей Малащенков
            поверьте тогда воспитательный процесс будет гораздо более аффективным

            Я Радуева помню ещё младшим сержантом, заместителем секретаря комсомольской организации соседней ракетной бригады, ярым коммунистом. Таким воспитательный процесс вреден, каждая секунда жизни таких как он, укор нам от их безвинных жертв.
      3. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 11:01
        в Челябинске задержан российский гражданин 2007 года рождения
        Задержанный вел дневник на украинском языке

        Мне кажется, здесь что-то не договаривается о задержанном. Он кто- из числа беженцев с украины или этнический выходец, родители из украины ? Требуется подробное расследование следственных органов и привлечение всех причастных, по полной программе.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 11:03
          Цитата: frruc
          Он кто, из числа беженцев с украины или этнический выходец, родители из украины ?


          А что может дать ответ на этот вопрос?
          1. frruc Звание
            frruc
            +1
            Сегодня, 11:06
            kromer
            А что может дать ответ на этот вопрос?

            Это даст повод для расследования о причине и мотивах попытки общественно-опасного преступления и выкорчевывания рассадника этого зла.
            1. kromer Звание
              kromer
              +2
              Сегодня, 11:17
              Цитата: frruc

              Это даст повод для расследования о причине и мотивах попытки общественно-опасного преступления и выкорчевывания рассадника этого зла.


              Причины и мотивы следователи узнают. А насчёт выкорчёвывания рассадника, там вообще всё глухо. Это же всех надо проверять, а как? Сколько из более 10 миллионов украинцев приехавших с 2014 года в РФ агентов СБУ? Да и какие нужно иметь ресурсы чтоб проверить эти 10 миллионов. А ведь завербованные не только украинцы. Со Средней азии нужно всех проверять. Крокус повториться вполне может. А если сюда прибавить армию ненавистников «проклятого путинского режима», «обманутых пенсионеров» и просто городских сумасшедших, буквально готовых к вербовке по определению. Ни каких ресурсов не хватит. Поэтому выкорчевать рассадник зла пока не реально.
              1. frruc Звание
                frruc
                0
                Сегодня, 11:23
                kromer
                Ни каких ресурсов не хватит.

                Конечно не хватит и всех проверять нет смысла. У ФСБ есть методы (технические и агентурные) работы с данным контингентом граждан. Это следует применять активно и аккуратно.
                1. kromer Звание
                  kromer
                  -1
                  Сегодня, 11:26
                  Цитата: frruc
                  У ФСБ есть методы (технические и агентурные) работы с данным контингентом граждан. Это следует применять активно и аккуратно.


                  Так они и применяют. Эти ежедневные сводки «сотрудники ФСБ предотвратили ..., задержали с поличным ..., пресекли деятельность ...» всего лишь верхушка айсберга с видео-доказательствами. Сколько деликатных разработок и нейтрализации вражьей деятельности проходит помимо внимания прессы, можно только гадать.
                  1. frruc Звание
                    frruc
                    0
                    Сегодня, 11:31
                    kromer
                    всего лишь верхушка айсберга с видео-доказательствами.

                    Согласен, и пока попадаются пешки-исполнители. Настоящая агентура находится в отстойниках и не светится.
      4. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        +2
        Сегодня, 11:12
        Цитата: Андрей Малащенков
        пиф паф и все отмучился ??? - нет хай десятками лет гниёт и мучается гниет и мучается ...

        Да кий вы угадали ! Есть "категория" челов , которые идут на тяжкие преступления ,рассчитывая на отсутствие смертной казни ,если попадутся ! Но которые с определенной степенью достоверности могли и отказаться от совершения тяжкого преступления,если бы смертная казнь существовала ! Их "кредо": Жить можно и на "зоне"...лишь бы жить !
      5. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 11:15
        Андрей Малащенков
        хай десятками лет гниёт и мучается гниет и мучается ...

        Пожизненный срок этому индивидууму не дадут, а лет 15-20 заработал. Выйдет с кичи в полном расцвете сил закоренелым уголовником. А чтобы ему там скучно не было, таких нужно отправлять на вредные работы, пусть своим непосильным трудом искупают вину перед государством. При попытке к бегству, естественно, подлежит ликвидации.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 11:21
      Когда введут высшую меру для таких?

      за таких - надо бороться, чтобы таких - не было...
      высшая мера должна быть для других, которые "понимают" что делают:
      Контр-Адмирал который украл у Минобороны себе в карман почти 600 миллионов рублей и приговоренный к 4 годам тюрьмы и 500 тысячам штрафа - был отпущен домой в зале суда по причине болезни. И назначили штраф в 500 тысяч. Без конфискации, без лишения званий, без возмещения ущерба... Вот так просто, почти как героя отпустили.
      Цитата приговора: "Признать Николая Коваленко виновным и приговорить к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима, штрафу в размере 500 тыс. рублей... Освободить от основного наказания в виде лишения свободы из-за болезни".

      вы слышали/читали о том, что на окраине молодежь занималась такими вещами?
      я - не слышал, более того, слышал, что они - самые упоротые ...
      почему у нас так?
      почему всякие "фронты", "фонды" и пр. заняты только самопиаром???
      и никто с них не спрашивает за нашу молодежь...
  3. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -2
    Сегодня, 10:43
    Когда уже отменят мораторий на смертную казнь? Страну нужно чистить от падали.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      -2
      Сегодня, 10:54
      Смерть не самое худшее что может произойти с человеком в жизни ...
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        -2
        Сегодня, 10:58
        Дадут ему пожизненное или 25 лет, дороговато его содержать. Надо и о бюджете подумать.
        1. EpIvIaK Звание
          EpIvIaK
          -2
          Сегодня, 11:05
          Пусть в таком случае подобные лес заодно валят, или ваяют что-то (практикуется же). Так бы компенсировали бы затраты. Хотя в таких режимах строгих такое не практикуется кажется...
        2. Андрей Малащенков Звание
          Андрей Малащенков
          -2
          Сегодня, 11:07
          Ну у каждого свои взгляды - а вот я не против чтобы часть моих налогов уходило на мучения таких вот выродков ...
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 11:30
      Цитата: Михаил Нашарашев
      Когда уже отменят мораторий на смертную казнь?

      В обществе давно выдвигаются требования ввести смертную казнь в случае совершения тяжких и особо тяжких преступлений : терактов ,предательства , особо циничных убийств(например,детей),повлекших множественные смерти ,особо крупный ущерб для суверенитета,безопасности (в т.ч. и экономической) страны ! Но категорический отказ от "верхушки" власти ! Либерасты,по прежнему,рулят ! Надо понять,что демократия давно потеряла реальную сущность и связь с народом , и играет роль "дышла" (которое согласно поговорке ,"куда повернул ,туда и вышло...) в руках ,власть имущих !
  4. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 10:47
    Не указали. он от рождения Россиянин или скиталец?
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 11:02
      Говорит чисто, без лохлятского акцента. Но вот дневник на лохлятском языке не каждый природный россиянин может вести)))
    2. VictorB Звание
      VictorB
      +2
      Сегодня, 11:14
      Задержанный вел дневник на украинском языке

      Маловероятно, что он в Челябинске мог где-то изучить мову. Скорее всего, привез ее с собой.

      Хотя в истории были всякие случаи. Родилась в Подмосковье русская девочка Елена. Поехала на Украину и заразилась вирусом украинства. Выучила мову. Стала ярой укронационалисткой и укропоэтессой Оленой Телигой. Удивительная трансформация! Казалось, такое невозможно, но вот поди ж ты. Сейчас укрошкольников заставляют учить ее стихи. Старший брат ее тоже стишки пописывал, но только на русском языке. Одна семья, разные ориентации.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 11:32
        Цитата: VictorB
        Маловероятно, что он в Челябинске мог где-то изучить мову.

        В Челябинске можно изучить и мову, и дойч, и инглиш, и суоми, и китайский, и много какие ещё языки. И не только в Челябинске, а ещё и в селе каком-нибудь, где иностранцев отродясь не видали. В интернете огромное количество материалов в свободном доступе для таких занятий.
        1. VictorB Звание
          VictorB
          +1
          Сегодня, 11:37
          Да можно, конечно, и через Интернет изучать языки. Хотя малоэффективно. Но должен же быть какой-то толчок, триггер, стимул, побудительный мотив для изучения мовы. Вот на кой хрен, извиняюсь за выражение, нормальному человеку укромова в Челябинске?
  5. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +1
    Сегодня, 10:48
    Таких надо учить Родину любить, мать их.
  6. север 2 Звание
    север 2
    +3
    Сегодня, 10:53
    в Челябинске сам вышел на украинских террористов возглавляемых Будановым , в Женеве сами вышли на самого Буданова чтобы "перетереть " дела .По моему , не такое уж и не выполнимое условие России было бы Украине и США , что бы , мол, за столом переговоров в Женеве не было бы террориста Буданова . А нет ... условий нет , с террористом переговоры ведутся ,а агенты главного террориста в России один за другим теракты организовывают и до переговоров и после переговоров .
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 10:54
    Не переведутся на руси дураки и болезные, на все времена хватит!
  8. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 11:05
    Дайте угадаю.
    Подписан был в телеграмме на украинские каналы, написал админу или в бот, инструкции получал через телеграм и тд?
    А еще ему голову засрали через телеграм, обработали по полной неокрепший молодой ум, воспитали нерусь.
    Интересно куда смотрели родители, куда смотрела школа, ПТУ? Куда смотрели друзья товарищи знакомые? Или они там все вырусь прохохляцкая?
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:21
    Придётся выявлять и карать... в данное время, в нашей ситуации, по другому не получится.
    Так то, проблема КОМПЛЕКСНАЯ, но у нас, все очень... вернее не очень, с этим делом, т. е. комплексного решения/работы по этой теме не проводится!!!
  10. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 11:38
    На принудительные работы таких отправлять.