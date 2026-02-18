Армия России взяла под контроль село Харьковка в Сумской области

1 200 1
Армия России взяла под контроль село Харьковка в Сумской области

Российские подразделения освободили село Харьковка в Шосткинском районе Сумской области. Штурмовые группы 80-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки «Север» сломили оборону 101-й бригады теробороны ВСУ. Важно то, что именно отсюда велся обстрел Рыльского и Хомутовского районов Курской области. Противник, судя по всему, рассчитывал удержать этот рубеж, но решительные наступательные действия ВС РФ сделали свое дело.

Двумя днями ранее на этом же направлении ВС РФ освободили еще одно село: в понедельник Минобороны официально подтвердило освобождение Покровки.



Однако взятие Харьковки – лишь фрагмент общей мозаики. Оперативная сводка рисует куда более масштабную картину. Только за минувшие сутки российские войска продвинулись на трех участках в Шосткинском районе, еще на трех – в Краснопольском, и сразу на семи – в Сумском.


Цена такой активности для киевского режима предсказуемо высока. Потери ВСУ за сутки в области перевалили за 130 человек «двухсотыми» и «трехсотыми». К этому прилагаются две уничтоженные гаубицы, два минометных расчета и 11 единиц различной техники. Российские подразделения не просто «прощупывают» оборону, а уверенно закрепляются на новых территориях, отодвигая линию соприкосновения все дальше от границы.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:36
    Российские подразделения освободили село
    . А вот это правильно... ОСВОБОЖДАЕТ земли от нечисти и только так!!! soldier