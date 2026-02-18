Паралимпийцев из Беларуси и РФ допустили к играм под национальными флагами
Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение, которое уже назвали «прорывом блокады». Шесть российских и четыре белорусских спортсмена выступят на Зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине под национальными флагами. Впервые с 2014 года – с домашней для России Паралимпиады в Сочи.
Речь идет о двусторонних приглашениях – так называемых «уайлд-кард», которые выдаются в исключительных случаях, когда спортсмены не смогли пройти обычный квалификационный отбор из-за форс-мажора. В данном случае форс-мажор тянулся долгих 12 лет: сначала допинговые санкции, затем – 2022-й и тотальное отлучение от стартов вне нейтрального статуса.
Впрочем, в IPC подчеркивают: эти десять атлетов будут «в тех же условиях, что и представители любой другой страны». То есть никакого нейтрального статуса – полноценный триколор и национальный гимн. И это при том, что на обычной Олимпиаде, которая сейчас проходит в Италии, россияне и белорусы вынуждены довольствоваться унизительным статусом AIN.
Россию представят, в частности, трехкратный паралимпийский чемпион по горным лыжам Алексей Бугаев, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян. Белорусская четверка – все лыжники: Валентина Бирил, Лидия Лоба, Дарья Федькович и Роман Свириденко.
Реакция Киева, разумеется, была молниеносной. Глава Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в интервью AFP заявил, что «возмущен и разгневан», назвав решение «ужасным».
