Паралимпийцев из Беларуси и РФ допустили к играм под национальными флагами

Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение, которое уже назвали «прорывом блокады». Шесть российских и четыре белорусских спортсмена выступят на Зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине под национальными флагами. Впервые с 2014 года – с домашней для России Паралимпиады в Сочи.

Речь идет о двусторонних приглашениях – так называемых «уайлд-кард», которые выдаются в исключительных случаях, когда спортсмены не смогли пройти обычный квалификационный отбор из-за форс-мажора. В данном случае форс-мажор тянулся долгих 12 лет: сначала допинговые санкции, затем – 2022-й и тотальное отлучение от стартов вне нейтрального статуса.



Впрочем, в IPC подчеркивают: эти десять атлетов будут «в тех же условиях, что и представители любой другой страны». То есть никакого нейтрального статуса – полноценный триколор и национальный гимн. И это при том, что на обычной Олимпиаде, которая сейчас проходит в Италии, россияне и белорусы вынуждены довольствоваться унизительным статусом AIN.

Россию представят, в частности, трехкратный паралимпийский чемпион по горным лыжам Алексей Бугаев, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян. Белорусская четверка – все лыжники: Валентина Бирил, Лидия Лоба, Дарья Федькович и Роман Свириденко.

Реакция Киева, разумеется, была молниеносной. Глава Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в интервью AFP заявил, что «возмущен и разгневан», назвав решение «ужасным».
3 комментария
  rocket757
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:34
    Люди, которые идут к спортивным достижения через... да через, вопреки всему, достойны уважения!!! soldier
  Монтесума
    Монтесума
    0
    Сегодня, 11:40
    Глава Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в интервью AFP заявил, что «возмущен и разгневан», назвав решение «ужасным».

    Ждём заявление из Киева о "руке Кремля" и занесении руководства Комитета на сайт "Миротворец". smile
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:56
    По информации на 12 февраля 2026 г ,Гераскевич - Украина ( скелетон) отстранён от Участия в Олимпиаде 2026 по решению МОК.Спортсмена дисквалифицировали из - за использования шлема с изображениями погибших украинских спортсменов.
    Гераскевич был знаменосцем Украины на церемонии открытия ОИ - 2026 .
    Представляете как их бомбануло ,на чиная с обезьяны .