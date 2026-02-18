Человек, который пытался проникнуть в вагон и заставить машиниста отвезти его в Дорохуск, был задержан, когда машинист обнаружил, что вагоны частично заблокированы.

Польские спецслужбы начали расследование в отношении гражданина Молдавии, пытавшегося остановить грузовой поезд с нефтью, следовавший на Украину. Масла в огонь подливает тот факт, что у него были обнаружены сертификаты о знании русского языка. Об этом пишет польская пресса.Во вторник, 17 февраля, на территории восточной Польши был задержан 25-летний гражданин Молдавии, пытавшийся остановить грузовой состав с нефтью, следовавший в сторону границы с Украиной. Задержанный сумел привести в действие стоп-краны на трех цистернах из 37, что могло привести к сходу поезда с рельсов.Как пояснили в полиции, мужчину сняли с поезда железнодорожной станции в Пулавах, Люблинское воеводство. Он якобы хотел попасть на станцию Дорохуск. А в Польшу этот молодой человек въехал в минувшее воскресенье, 15 февраля, через пограничный переход Тересполь.Самое главное, что у задержанного обнаружили в сумке. А там находилось электронное оборудование, мобильные телефоны, SIM-карты и различные документы. Но самое главное, у него были сертификаты, подтверждающие знание русского языка, да еще и написанные на русском.Польские спецслужбы забрали это дело себе и сейчас выясняют, связаны ли действия гражданина Молдавии с заданием от иностранных спецслужб в общем и российского ГРУ в частности. Сертификаты на русском явно указывают на «руку Кремля», но пока эта версия не подтверждается.