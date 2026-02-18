В Польше задержан гражданин Молдовы за попытку остановить состав с нефтью

Польские спецслужбы начали расследование в отношении гражданина Молдавии, пытавшегося остановить грузовой поезд с нефтью, следовавший на Украину. Масла в огонь подливает тот факт, что у него были обнаружены сертификаты о знании русского языка. Об этом пишет польская пресса.

Во вторник, 17 февраля, на территории восточной Польши был задержан 25-летний гражданин Молдавии, пытавшийся остановить грузовой состав с нефтью, следовавший в сторону границы с Украиной. Задержанный сумел привести в действие стоп-краны на трех цистернах из 37, что могло привести к сходу поезда с рельсов.



Как пояснили в полиции, мужчину сняли с поезда железнодорожной станции в Пулавах, Люблинское воеводство. Он якобы хотел попасть на станцию Дорохуск. А в Польшу этот молодой человек въехал в минувшее воскресенье, 15 февраля, через пограничный переход Тересполь.

Человек, который пытался проникнуть в вагон и заставить машиниста отвезти его в Дорохуск, был задержан, когда машинист обнаружил, что вагоны частично заблокированы.


Самое главное, что у задержанного обнаружили в сумке. А там находилось электронное оборудование, мобильные телефоны, SIM-карты и различные документы. Но самое главное, у него были сертификаты, подтверждающие знание русского языка, да еще и написанные на русском.

Польские спецслужбы забрали это дело себе и сейчас выясняют, связаны ли действия гражданина Молдавии с заданием от иностранных спецслужб в общем и российского ГРУ в частности. Сертификаты на русском явно указывают на «руку Кремля», но пока эта версия не подтверждается.
  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 11:28
    Можно подумать, что при отсутствии сертификатов это происшествие не списали бы на происки москалей.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Монтесума
      Можно подумать, что при отсутствии сертификатов это происшествие не списали бы на происки москалей.


      Ну там ещё вопрос были ли у него сертификаты, в чём я лично сомневаюсь. laughing
      И вообще, человеку 25 лет, вся жизнь впереди, может он захотел стать нефтяным магнатом? Вот и учудил. laughing
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 11:31
    Задержанный сумел привести в действие стоп-краны на трех цистернах из 37, что могло привести к сходу поезда с рельсов.

    Это что ж там за стоп-краны такие, которые помогают поезду сойти с рельс? laughing
    Каких только фантазий не увидишь от журналюг! fool
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:32
    За шпионом волочился парашют... и никого это не навело на подозрения! Нужно было добавить шапку ушанку, балалайка и бутылку водки... wink
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 11:38
      Цитата: rocket757
      За шпионом волочился парашют... и никого это не навело на подозрения! Нужно было добавить шапку ушанку, балалайка и бутылку водки... wink

      ... и медведя добавить с санками ( потому как зима) !
  4. Томск123
    Томск123
    +1
    Сегодня, 11:33
    Идиотизм какой то... Зачем ему сертификаты на русском, о знании русского языка? А пилотки с красной звёздочкой и болтающегося за спиной парашюта не было?
  5. NICK111 Звание
    NICK111
    +2
    Сегодня, 11:33
    Да кто ж на дело идет с таким комплектом вещдока?
    Сертификаты о знании русского языка это сильно!
    А сертификатов о знании других языков у этого филолога не обнаружено?
    Вот обыватель, смотри, что вытворяют эти русскоговорящие!
    И обыватель делает выводы. Нужные выводы.
    Примитивно, но работает ведь на отлично!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:02
      Цитата: NICK111
      Да кто ж на дело идет с таким комплектом вещдока?

      В Польше любят смотреть американские детективы, а там всегда российские шпионы неумные люди.
      Ну вот вам и сценарий с молдаванином.
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 11:36
    Самое главное доказательство "руки Москвы" в деле молдованина, это то, что от горе-диверсанта ощутимо пахло Столичной водкой...
  7. Alex DHG Звание
    Alex DHG
    +1
    Сегодня, 11:36
    Может, у него и удостоверение кадрового диверсанта было за пазухой за подписью непосредственно Темнейшег_о? wassat
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:37
    ❝ Но самое главное, у него были сертификаты, подтверждающие знание русского языка, да ещё и написанные на русском ❞ —

    — Уже одного этого для европейского «правосудия» достаточно, и без всяких попыток остановить состав ...
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 11:40
    В Жешув прилетело аж три санитарных самолета. Судя по этому, где-то на Украине была накрыта "жирная" цель с потерями в товарном количестве.

    Накануне вечером экстренным рейсом из норвежского Осло в Жешув прибыл спецборт медицинской эвакуации Boeing 737 авиакомпании SAS.

    В ближайшие несколько часов из Жешува, по плану полётов НАТО, вылетят два санитарных борта:

    - Cessna 550 Citation Bravo австрийской спасательной службы Tyrol Air Ambulance полетит в австрийский Зальцбург;

    - Dornier Do-328JET-310 авиакомпании Aero-Dienst GmbH возьмёт курс на немецкий Гамбург.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:44
    Но самое главное, у него были сертификаты, подтверждающие знание русского языка, да еще и написанные на русском.

    Да! В ГРУ не берут без подтверждения знания русского языка!
  11. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:49
    у него были обнаружены сертификаты о знании русского языка

    Это где такие выдают? Уже даже не смешно....
  12. ЛМН Звание
    ЛМН
    0
    Сегодня, 12:00
    По мне,так важнее информация.
    Находясь в Германии и имея желание "попартизанить",мне нужна информация.
    Просто "сломать" рейсы,ну это глупо.
  13. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +2
    Сегодня, 12:00
    Стесняюсь спросить. А это случайно не та нефть, которую российское правительство качает по трубопроводу Дружба в Польшу через Белоруссию?