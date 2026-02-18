Пресса США: несмотря на санкции, экспорт сырой нефти из России продолжает расти

На Западе с явным неудовольствием отмечают, что, несмотря на многочисленные антироссийские санкции, объемы экспорта сырой нефти из России продолжают неуклонно расти. Росту не помешали ни удары ВСУ по российским НПЗ, ни приостановка работы нефтепровода «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии.По оценкам агентства Bloomberg, в первой половине февраля текущего года Россия экспортировала в среднем 3,39 миллиона баррелей сырой нефти в день. При этом экспорт российской нефти растет четвертую неделю подряд. Издание отмечает, что увеличение объемов поставок в сочетании с ростом средних цен на нефть привело к тому, что приток в российский бюджет средств от экспорта «черного золота» достиг самого высокого уровня почти за два месяца. Рост поставок обеспечивается, в основном, за счет увеличения объемов продаж в Китай. По данным издания, поставки российской нефти в КНР за первые две недели февраля превысили 2 миллиона баррелей в сутки.В конце прошлого года Bloomberg фиксировал, что экспорт нефти из России достиг максимума за два с половиной года. Предыдущий максимум был 14 мая 2023 года, тогда этот показатель составлял 4,07 миллиона баррелей в сутки и 3,88 миллиона баррелей в среднем за четыре недели. Как можно убедиться, нынешние объемы экспорта почти достигли рекордных показателей и продолжают расти.Между тем в ЕС в настоящее время обсуждают полный запрет обслуживания российских нефтяных перевозок. Давление на экспорт нефти остается одним из ключевых инструментов экономической войны.

