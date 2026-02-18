Верховный суд РФ поддержал взыскание с Google Russia 91,5 квинтиллиона рублей
Верховный суд России оставил в силе решения трех нижестоящих инстанций по искам к российской дочерней компании американской транснациональной корпорации Google — ООО «Гугл» (Google Russia). Иски были поданы российскими телеканалами из-за неисполнения требований о разблокировке их аккаунтов видеосервиса YouTube.
Российская высшая судебная инстанция отклонила кассационную жалобу материнской компании ООО «Гугл» — Google International LLC («Гугл Интернэшнл ЭЛ-ЭЛ-СИ»). Принявший это решение судья Сергей Самуйлов не нашел оснований для пересмотра этого вопроса Судебной коллегией по экономическим спорам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
На первый взгляд, новость эта пусть и незаурядная, но вроде как и не сенсационная. Американская ИТ-компания в России уже не в первый раз получает судебные иски и подвергается административным штрафам, в том числе от Роскомнадзора, по причине довольно массовых случаев несоблюдения законодательства РФ.
Однако на этот раз речь идет о взыскании беспрецедентной по размерам сумме. Российские телеканалы оценили свой ущерб от неправомерных действий ООО «Гугл» в размере более 91,5 квинтиллиона рублей. Для понимания, это единица с 18 нулями (10¹⁸). Речь идет о неустойке, которую российская «дочка» Google International LLC обязана выплатить российским телевещателям за блокировку их каналов на YouTube.
Ранее Арбитражный суд Москвы признал требования телекомпаний к ООО «Гугл» текущими, так как они возникли после возбуждения дела о банкротстве. С этими решениями согласился Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитраж Московского округа. Таким образом, после решения судьи ВС РФ, обжаловать эти иски в России уже невозможно.
Столь огромная сумма сложилась из-за неустойки за неисполнение решения судов о разблокировке YouTube-аккаунтов 13 российских телеканалов и трех медиаресурсов. Штраф увеличивался в геометрической прогрессии до момента признания ООО «Гугл» банкротом.
Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский озвучил точную сумму исков:
Как пояснил Таляровский, эта сумма будет иметь значение прежде всего для того, чтобы посчитать долю каждого телеканала в тех деньгах, которые реально удастся взыскать с ООО «Гугл» в рамках конкурсного производства.
В отличие от российской дочерней компании, долги которой перед кредиторами зафиксированы на момент принятия решения о банкротстве, обязательства материнской компании Google International LLC продолжают увеличиваться. Год назад они уже достигали 2,8 дуодециллиона рублей (единица с 39 нулями, или 10³³).
Само по себе это судебное решение ВС РФ носит символический характер. Материнская компания отвечает за долги дочерней в размере уставного капитала (₽24 500 000). В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом и открыл в компании конкурсное производство. По состоянию на июнь 2022 года, когда ООО «Гугл» подало заявление о признании себя несостоятельным (банкротом), активы дочерней компании Google International LLC в РФ оценивались в размере около 3,5 млрд рублей.
