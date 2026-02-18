Верховный суд РФ поддержал взыскание с Google Russia 91,5 квинтиллиона рублей

Верховный суд России оставил в силе решения трех нижестоящих инстанций по искам к российской дочерней компании американской транснациональной корпорации Google — ООО «Гугл» (Google Russia). Иски были поданы российскими телеканалами из-за неисполнения требований о разблокировке их аккаунтов видеосервиса YouTube.

Российская высшая судебная инстанция отклонила кассационную жалобу материнской компании ООО «Гугл» — Google International LLC («Гугл Интернэшнл ЭЛ-ЭЛ-СИ»). Принявший это решение судья Сергей Самуйлов не нашел оснований для пересмотра этого вопроса Судебной коллегией по экономическим спорам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

На первый взгляд, новость эта пусть и незаурядная, но вроде как и не сенсационная. Американская ИТ-компания в России уже не в первый раз получает судебные иски и подвергается административным штрафам, в том числе от Роскомнадзора, по причине довольно массовых случаев несоблюдения законодательства РФ.

Однако на этот раз речь идет о взыскании беспрецедентной по размерам сумме. Российские телеканалы оценили свой ущерб от неправомерных действий ООО «Гугл» в размере более 91,5 квинтиллиона рублей. Для понимания, это единица с 18 нулями (10¹⁸). Речь идет о неустойке, которую российская «дочка» Google International LLC обязана выплатить российским телевещателям за блокировку их каналов на YouTube.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал требования телекомпаний к ООО «Гугл» текущими, так как они возникли после возбуждения дела о банкротстве. С этими решениями согласился Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитраж Московского округа. Таким образом, после решения судьи ВС РФ, обжаловать эти иски в России уже невозможно.

Столь огромная сумма сложилась из-за неустойки за неисполнение решения судов о разблокировке YouTube-аккаунтов 13 российских телеканалов и трех медиаресурсов. Штраф увеличивался в геометрической прогрессии до момента признания ООО «Гугл» банкротом.

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский озвучил точную сумму исков:

Речь идет о 18 требованиях от 16 кредиторов — всего на 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей.

Как пояснил Таляровский, эта сумма будет иметь значение прежде всего для того, чтобы посчитать долю каждого телеканала в тех деньгах, которые реально удастся взыскать с ООО «Гугл» в рамках конкурсного производства.

В отличие от российской дочерней компании, долги которой перед кредиторами зафиксированы на момент принятия решения о банкротстве, обязательства материнской компании Google International LLC продолжают увеличиваться. Год назад они уже достигали 2,8 дуодециллиона рублей (единица с 39 нулями, или 10³³).

Само по себе это судебное решение ВС РФ носит символический характер. Материнская компания отвечает за долги дочерней в размере уставного капитала (₽24 500 000). В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом и открыл в компании конкурсное производство. По состоянию на июнь 2022 года, когда ООО «Гугл» подало заявление о признании себя несостоятельным (банкротом), активы дочерней компании Google International LLC в РФ оценивались в размере около 3,5 млрд рублей.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 12:25
    Речь идет о 18 требованиях от 16 кредиторов — всего на 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей.
    Это же сумашедшие деньги ! wassat
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Uncle Lee
      Это же сумашедшие деньги !

      К сожалению не деньги, это требования.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 12:35
        Я удивляюсь озвученным суммам...Я про такие цифири и не слыхал... feel
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 12:41
          Цитата: Uncle Lee
          Я про такие цифири и не слыхал...
          При внесении такой суммы в компьютерную программу, вполне возможно что и не поместится. И Судебные приставы просто не смогут исполнить. Даже конкурсный управляющий не сможет.
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 12:50
            Делается элементарно - вексель на предъявителя. Идите, обналичивайте.
        2. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          +4
          Сегодня, 12:44
          Сумма явно занижена, на самом деле три охренеллиона должны.
          1. Aken Звание
            Aken
            +2
            Сегодня, 12:52
            Эта сумма к лету набежит. Не торопимся, ждём.
          2. cpls22 Звание
            cpls22
            0
            Сегодня, 14:33
            Цитата: th.kuzmichev
            Сумма явно занижена, на самом деле три охренеллиона должны.

            Если суммы астрономические , то и считать их надо соответственно - в километрублях , а сроки выплаты - световых годах )
    2. Shuman Звание
      Shuman
      +1
      Сегодня, 13:01
      Не, пару дней на Гаваях , солнцезащитные очки и бутылка французского вина 1805 года. Ой, про пёсика ещё забыл!
    3. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 14:18
      Это не деньги сумашедшие, а истцы чокнутые.
  2. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    -7
    Сегодня, 12:26
    Как пользовался Гуглом, так и буду пользоваться.
    1. Shuman Звание
      Shuman
      +4
      Сегодня, 13:04
      Вы ещё про Рамблер вспомните...
      1. andranick Звание
        andranick
        0
        Сегодня, 14:37
        А Нигма как же? Пользуюсь и сейчас, правда она переехала на nigma.by
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 12:28
    Верховный суд РФ поддержал взыскание с Google Russia 91,5 квинтиллиона рублей

    Можно присудить к выплате даже цедиллион (10 в 33 степени) $, но основной вопрос: как взыскивать!???
    На территории России и дружественных России стран вряд ли найдется 91,5 квинтиллиона рублей в собственности гугл... Поэтому все эти решения по взысканию - полная профанация и дискредитация судебной и исполнительной системы России.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +1
      Сегодня, 12:34
      Поэтому все эти решения по взысканию - полная профанация и дискредитация судебной и исполнительной системы России.

      С фига ли бы?
      Пример: бомж причинил ущерб на 5 млн рублей. Суд вполне на законных основаниях присуждает ему возмещение ущерба на эту сумму. Сможет он возместить? Нет. Но закон - есть закон.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +3
        Сегодня, 12:39
        С фига ли бы?

        Вот так, видимо, и в суде думали, когда принимали подобное решение.
        Но закон диктует другое. Власть только тогда считается сильной, когда любые властные решения исполняются. А если принимаются заведомо неисполнимые решения, то это называется пустой болтовней. Подобное повсеместно наблюдалось в последние годы СССР и в лихие 90-е, когда наши избранники принимали законы, которые заведомо не могли быть исполнены.
        Сейчас, порой, такое тоже случается, но это не носит полностью системного характера.
      2. topol717 Звание
        topol717
        +5
        Сегодня, 12:45
        Цитата: DirtyLiar
        Пример: бомж причинил ущерб на 5 млн рублей.

        Да, такое возможно, но посмотрите на годовые доходы всех этих 18 изданий. Что бы получить доход хотя бы 1% от исковой суммы, им надо 1000 лет всем вместе взятым работать, и то не смогут получить такой доход, и это полная доходность от всех источников. Так что это полная профанация а не суд.
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          0
          Сегодня, 13:55
          Так там и изначальная сумма была совершенно другой. Читайте пост внимательнее:
          Штраф увеличивался в геометрической прогрессии
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 14:13
            А что у нас штрафы через суд взыскиваются? И что это за штрафы такие? которые почему то в геометрической прогрессии увеличиваются? Т.е. можно нарушать через день, это не так вредно как каждый день ))) Ну бред же.
      3. multicaat Звание
        multicaat
        +1
        Сегодня, 12:50
        Цитата: DirtyLiar
        Но закон - есть закон.

        это типичная ловушка. можно судить по букве закона, можно по его духу, а можно по справедливости.
        не стоит повторять подобные утверждения - они ложны. Закон не идеален, судьи не идеальны, формулировка закона часто не идеальна, решение очень часто спорное. А вы призываете слепо с этим смириться по факту вынесения? Вот какой смысл во взыскивании с бомжа миллионов? В чем польза обществу? А в чем польза того, что сейчас происходит к примеру с алиментным правом, когда строго по закону по алиментам людей лишают возможности зарабатывать, чтобы платить алименты? Это же абсурд, зато по закону. Вот один из примеров - суд постановил взыскать всё со счетов человека, у него нет денег на еду и транспорт, он не может выйти на работу. Где в этом смысл? И это судилище с гуглом - тоже какой-то сюр. Зачем в пустую тратить ресурсы?
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 14:41
          Цитата: DirtyLiar
          Но закон - есть закон.

          это типичная ловушка. можно судить по букве закона, можно по его духу, а можно по справедливости.

          в 90-х как то на заседании суда юрист сказал - судье: разбирательство будет по закону или по понятиям?
      4. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 14:26
        Цитата: DirtyLiar
        бомж причинил ущерб на 5 млн рублей. Суд вполне на законных основаниях присуждает ему возмещение ущерба на эту сумму. Сможет он возместить?

        Не выплатит, но долг будет на нем висеть, и он уже никогда не станет нормальным человеком, а если он обьявит себя банкротом, у него выгребут мелочи 100 рублей, их поделят пропорционально тому кому он причинил ущерб, он чист как стеклышко и ни кому ни чего не должен.
        Правда услуги юриста по банкротству от 80 тыр. Так и здесь, 3,5 млр. рублей которые остались от российской дочки Гугла, попилят телекомпании, которые выиграли суд пропорционально заявленным квинтилионам.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 14:42
          попилят телекомпании, которые выиграли суд пропорционально заявленным квинтилионам.

          раздадут юристам за их услуги...
          и то, вряд ли хватит...
          1. Andobor Звание
            Andobor
            0
            Сегодня, 14:47
            Цитата: Дедок
            раздадут юристам за их услуги...
            и то, вряд ли хватит...

            Да, но реальные Гугловские деньги по любому попилят.
            1. Дедок Звание
              Дедок
              0
              Сегодня, 14:49
              Да, но реальные Гугловские деньги по любому попилят.

              есть подозрение, что давно "попилины", а Решение - для того чтобы нос не совали...
      5. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:39
        Сможет он возместить? Нет. Но закон - есть закон.

        вот еще из свежей правоприменительной практики:
        https://topwar.ru/278011-sud-prigovoril-kontr-admirala-v-otstavke-kovalenko-k-4-s-polovinoj-godam-kolonii.html
        как я понимаю, "закон - что дышло..."
    2. ученый Звание
      ученый
      +1
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Правдодел
      полная профанация и дискредитация судебной и исполнительной системы России

      Не забывайте, что есть международный арбитражный суд, есть суды других стран, где Google имеет активы гораздо больше, чем в России. Здесь главное системность и антикоррупционный контроль. А то подкупят какого нибудь чиновника ответственного за СМИ в аппарате Президента и все иски будут дружно отозваны.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +2
        Сегодня, 12:54
        есть международный арбитражный суд, есть суды других стран

        Вот, ужжжжж, напугали Google этими судами... Не будьте так наивны и доверчивы...
        Все эти международные суды как-только Google против России выступит или Россия против Googlа сразу примут решение, что во всем виновата Россия, и она должна оплатить все судебные издержки + еще секстиллион за вымогательство... А после этого начнутся поголовные аресты имущества России за рубежом...
        Сразу же прикарманят и 300 зеленых арбузов в Бельгийском банке и ничто тогда вообще не спасет Россию от кражи ее имущество, находящегося вне России. Поверьте, найдут все до последнего гвоздя и все прикарманят..
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          0
          Сегодня, 13:51
          Цитата: Правдодел
          Все эти международные суды

          Может быть. Но такой удар по репутации Запада будет гораздо сильнее чем воровство российских активов. А репутация в финансовой сфере стоит гораздо дороже.
          1. Правдодел Звание
            Правдодел
            +1
            Сегодня, 13:57
            Но такой удар по репутации Запада будет гораздо сильнее чем воровство российских активов.

            Да, что вы говорите!? Какую такую репутацию укрофюрера вы имеете ввиду!? Если репутацию - попрошайки, так это - не репутация, а нечто, что описывается только в иных выражениям, а если репутацию государства 404, то нет у этого государства никакой репутации. Это - укробандеровское, укрофашистское осиное гнездо, направленное против России, которое так и воспринимается самими хозяевами этих гадов.
            1. Vitaly.17 Звание
              Vitaly.17
              +1
              Сегодня, 14:37
              Цитата: Правдодел
              Какую такую репутацию укрофюрера вы имеете ввиду
              Не путайте теплое с мягким. Да же если в 404 все станут людоедами, то западные СМИ все равно будут говорить, что это нетрадиционные ценности которые нужно защищать, это их зарплата.
              А вот если бизнес перестанет доверять договорам, особенно с крупными корпорациями, то последствия окажутся хуже любой войны.
    3. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 13:01
      Не надо писать чушь. Это не профанация, а судебное решение. Во-первых, основание для изъятия активов, во-вторых, утрясётся всё со временем и захочется гуглу опять на нашем рынке бабки позарабатывать и будет возможность этим решением его "пощемить" для более удобных для нас условий.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        -1
        Сегодня, 13:08
        Это не профанация, а судебное решение.

        Вот интересно, когда суд принимает заведомо неисполнимое по всем статьям решение, то это, конечно, правильный суд. Пусть будет так! Хорошо бы, чтобы суд также принял решение, чтобы Google переселился куда-нибудь на Венеру или, лучше, на Юпитер, т.к. в этом случае проще будет взыскивать с него судебные издержки и долги...
        А почему на Юпитер!? Так всем же понятно, что на Юпитере самое лучше место для взыскания долгов....
        1. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          0
          Сегодня, 13:15
          Есть такой фильм - "Серёжа", в нем есть фраза с вопросом; «Дядя Петя, ты ?». Советую ещё раз прочитать то, что я написал выше и попытаться осмыслить.
          1. Правдодел Звание
            Правдодел
            0
            Сегодня, 13:21
            Давно известно, что глупость безгранична, но еще хуже, когда эта глупость еще и упорствует в своей глупости, тогда глупость может оказаться очень заразной...
            Поэтому не брехун и не пишущий чушь, уважаемый, ALCA056000 (Сергей), читать и перечитывать ваш опус не только нет никакого желания, да, и боюсь заразиться.
            Можете не отвечать. Ваш ответ меня не интересует.
            1. ALCA056000 Звание
              ALCA056000
              0
              Сегодня, 13:29
              Во, во .... "читать и перечитывать не буду, пытаться осознать не буду, буду упорствовать в своей глупости" laughing
    4. Shuman Звание
      Shuman
      0
      Сегодня, 13:07
      Так суда (и воздушные тоже) арестовывать/конфисковывать чем не вариант. Танкеры там, опять таки?
      1. Russian_Ninja Звание
        Russian_Ninja
        0
        Сегодня, 14:14
        1) это не собственность компании Google, а взыскивать имущество за долги другого лица незаконно;
        2) создаёт опасный прецедент для всех участников рынка, так как недружественным может стать любой;
        3) насколько я помню авиапарк всё-таки конфискован, но не уверен
        1. Shuman Звание
          Shuman
          0
          Сегодня, 14:45
          Вот сразу вспомнилось, но по пунктам, начну с конца. Никто ничего не конфисковывал, если речь идёт о лизинговых самолётах (а других то и нет), так они так переходят в собственность по истечению лизинга.
          Теперь о другом. Жил когда-то в России гражданин Пупкин. Был у него свой бизнес - автомойка, а потом Пупкин кое-что сделал и попал под суд. Статья была с конфискацией, но ушлый адвокат заявил, что у Пупкина двойное гражданство (помимо Российского он ещё и подданный британской короны), а из имущества у него только дырявые носки, зубная щётка и кот Барсик. Всё остальное принадлежит одному банку в Англии, который выдал Пупкину кредит для обустройства в России.
        2. Shuman Звание
          Shuman
          0
          Сегодня, 14:53
          Акт №2
          После суда адвокат Пупкина поехал в Лондон, где обратился в суд с требованием компенсаций убытков и возмещения упущенной прибыли простоя той самой автомойки. Разумеется, требования были удовлетворены, а поскольку Россия платить отказалась, был арестован один из сухогрузов, как раз находившихся в Лондонском порту. При этом стоимость груза в десятки (а может и сотни) превышала стоимость той самой автомойки. В России этот случай, как и многие другие просто замяли.
    5. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +1
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Правдодел
      Поэтому все эти решения по взысканию - полная профанация и дискредитация судебной и исполнительной системы России.

      Фарс...
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 12:29
    Можно мильЯрд на карманные расходы получить? Всё равно никто разницы не заметит :)
    1. Shuman Звание
      Shuman
      0
      Сегодня, 15:09
      Андрей, ны зачем тебе мильЯрд в кармане? Просто ты его даже не унесёшь - пачка по 5000 это сто грамм, 100 пачек = это уже 10 кг, дальше считай сам.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 12:32
    Как только Гугл штрафанем, тогда "Каждый житель России сможет три года проживать на Канарских островах". (с) Ширли мырли
  6. Gpn27 Звание
    Gpn27
    -1
    Сегодня, 12:33
    В рамках дела о банкпотве этот долн можно повесить на американский гугл. После этого легальная возможность работать в России исчезнет. Любой доход доже через третьих лиц будет взыскан.
    1. canelo Звание
      canelo
      +3
      Сегодня, 12:48
      Гугл давно не ведет никакой коммерческой деятельности в России.
      А полностью заблокировать не могут - перестанут работать Android телефоны
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 13:51
        Да, это верно. Вроде бы эту проблему начинают разруливать. Лучше поздно, чем никогда.
      2. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 14:20
        Цитата: canelo
        А полностью заблокировать не могут - перестанут работать Android телефоны

        Простите а что блокировать? Поисковик? или карты? или что? может проще уже давно отключить кабель от заграницы, сделать Чебурнет и никаких проблем.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 14:45
          Простите а что блокировать? Поисковик? или карты? или что?

          саму систему Android ...
          Стралинк нам в понимание проблемы...
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 15:01
            Цитата: Дедок
            саму систему Android ...

            Сама система Андроид вполне себе работает без всяких интернетов. Можете выключить все симки, все вайвай и система будет работать. Даже платить через МИРпей сможете.
            1. Дедок Звание
              Дедок
              0
              Сегодня, 15:26
              Сама система Андроид вполне себе работает без всяких интернетов.

              не уверен в том, что ей нельзя удаленно управлять...
              а посему команду фас - на нас с вами - исполнят очень быстро...
  7. Mishka78 Звание
    Mishka78
    0
    Сегодня, 12:34
    Речь идет о 18 требованиях от 16 кредиторов — всего на 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей.

    Какой бред... Сильно подозреваю, что на покрытие этой суммы не хватит всех денег мира.
    Это как в американских судах дают 56 пожизненных, например. Абсурд же.
    1. Santa Fe Звание
      Santa Fe
      +2
      Сегодня, 12:39
      Это как в американских судах дают 56 пожизненных, например. Абсурд же.

      В этом как раз есть смысл

      Несколько пожизненных сроков исключают возможность освобождения по УДО, даже если какая-то из апелляций впоследствии будет удовлетворена

      Гарантия на десятилетия вперед, что осужденный не выйдет
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 12:46
      Эта цифра отражает только лишь пропорции по которой попилят реальные средства претенденты, после банкротства российской дочки Гугла.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 12:44
    Смартфоны ф топку, андроид фсе. И эпл туда же. Каждому выдадут именное устройство со звонилкой и единым мессенджером, шоб граждане не виляли задом, а стройными колоннами под руководством телевизора и партии шли к светлому будущему.
    1. Mishka78 Звание
      Mishka78
      0
      Сегодня, 12:50
      Цитата: Фразах
      аждому выдадут именное устройство со звонилкой

      Угу. Примерно вот такое.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 13:54
      Шутка глупая, недалёкая. Если восхищаешься западом, езжай, Макаревич ждёт.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 12:45
    Цитата: Mishka78
    Какой бред... Сильно подозреваю, что на покрытие этой суммы не хватит всех денег мира.
    Значит Гугл будет должен, пока не отработает. Мы сразу по экономике переплюнем Китай и на работу можно будет не ходить.
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:49
    А в чём смысл этих телодвижений?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 13:00
      Цитата: AK-1945
      А в чём смысл этих телодвижений?

      Гугловское бабло на территории России попилить что после банкротства останется, его будут делить пропорционально заявленным требованиям, поэтому претенденты в требованиях не стесняются.
      1. AK-1945 Звание
        AK-1945
        0
        Сегодня, 13:02
        Вы сами то в это верите? Там пилить давно нечего. laughing
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -1
          Сегодня, 13:11
          Цитата: AK-1945
          Там пилить давно нечего.

          активы дочерней компании Google International LLC в РФ оценивались в размере около 3,5 млрд рублей. Вот их и попилят кто на них в суд подал, это конечно не квинтилионы, но это реальные деньги. А пилить будут пропорционально поданным в претензиях квинтилионам, потому и такие цифры.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 14:48
            активы дочерней компании Google International LLC в РФ оценивались в размере около 3,5 млрд рублей.

            к активам может относится металлический забор или деревянный сортир на улице...
            как такое "пилить"?
            1. Andobor Звание
              Andobor
              0
              Сегодня, 14:52
              Цитата: Дедок
              активам может относится металлический забор или деревянный сортир на улице...
              как такое "пилить"?

              Дело техники, есть специально заточенные люди - конкурсные управляющие, все активы можно превратить в деньги, а если нельзя то это и не активы.
  11. Мичман ЧФ Звание
    Мичман ЧФ
    -1
    Сегодня, 12:58
    не дадут,ничего не дадут,а у нас возьмут,и заблокируют ГУГЛ
  12. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    +2
    Сегодня, 13:17
    Цитата: Правдодел
    Поэтому все эти решения по взысканию - полная профанация и дискредитация судебной и исполнительной системы России.


    Да, странные решения...
    Одним из основных принципов судопроизводства в РФ является принцип исполнимости судебного акта. Принятый судебный акт заведомо не исполним по причине слишком большой суммы взыскания.
    Я, грешным делом, полагал, что на такой случай существует статья 333 ГК РФ - о соразмерности взыскиваемых процентов основному долгу... Когда-то, давным давно, старый судья арбитражного суда объяснил мне, тогда еще только-только начинающему практиковать представителю, что взыскиваемые проценты не могут превышать размер основного долга. Ну, в крайнем случае не на много превышать... В любом случае, размер процентов должен быть сопоставим с размером основного долга.
    А что мы имеем здесь? Если речь об убытках, то интересно было бы посмотреть как их доказывали... Если о штрафных санкциях по договору - то опять же, ужж очень, не реально много...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 13:35
      Цитата: Абросимов Сергей Олегович
      Принятый судебный акт заведомо не исполним по причине слишком большой суммы взыскания.

      Очень даже исполнимый, при банкротстве взыскания выполняются пропорционально заявленным требованиям из реальной суммы активов, их 3,5 млр. рублей, требуй больше, больше реально получишь, от сюда такие и суммы требований.
  13. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    -1
    Сегодня, 13:21
    Нужно эти долги гугла оформить юридически, по нормам международного права, чтобы потом продать Китаю или Индии, кто захочет с Гугла несколько миллиардов стрясти. Да и юридический прецендент заразителен, в мире много фирм специализирующихся на выбивании денег из крупных компаний, например патентные организации.
  14. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 13:36
    Верховный суд РФ поддержал взыскание с Google Russia 91,5 квинтиллиона рублей

    Руководство Гугла наверное очень сильно поморщились от действий верховного суда и побежал исполнять это решение laughing
    По факту, если Гугл решит полностью заблокировть все свои ресурсы в России, то очень быстро окажется что Россия ещё и должна останется.
    Достаточно заблокировать только один Андроид у всех пользователей в России и удалить все аккаунты в Ю-тубе.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 14:01
      Цитата: kventinasd
      Гугла наверное очень сильно поморщились от действий верховного суда и побежал исполнять это решение

      А Гугл ни кто не спросит, российская дочка Гугл банкрот, реальных активов осталось на 3,5 млр. рублей их и попилят телекомпании которые выиграли суд пропорционально заявленным требованиям, отсюда и квинтилионы, требования заявлять ни кто не стеснялся.
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        -1
        Сегодня, 14:04
        Цитата: Andobor
        их и попилят телекомпании которые выиграли суд пропорционально заявленным требованиям

        Думаю Гугл даже не заметит этой потери. Он на одной рекламе на платформе Ю-туб и Гугл плей, за один день больше зарабатывает.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -1
          Сегодня, 14:05
          Цитата: kventinasd
          Думаю Гугл даже не заметит этой потери

          Да, он их уже давно потерял, и кто их попилит ему уже всё равно.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:47
    Цитата: Shuman
    Вы ещё про Рамблер вспомните...
    Можно ещё вспомнить и про Апорт. Бвл когда-то такой
  16. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 15:46
    Давно я так не смеялся, если честно.
    laughing
    Раскрутят Гугл на квинтилионны, как пить дать! Всем олигархам хватит, и еще народу чуть-чуть останется.
    Я б еще и Фейсбук на пару квинтилионов зарядил - чего их жалеть?