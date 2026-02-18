Запретят въезд на Украину: Зеленский ввёл санкции против Лукашенко
Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о вводе пакета санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Поводом для этого весьма неоднозначного и в некоторой степени нелогичного шага стали обвинения в адрес белорусского руководства в якобы развертывании на территории РБ ретрансляторов для ударных дронов ВС РФ.
Зеленский упрекнул Лукашенко в том, что он якобы «обменивает суверенитет Белоруссии на продолжение личной власти» и помогает России обходить западные санкции. Кроме того, украинский диктатор обвинил президента Белоруссии в том, что Минск якобы увеличивает свое опосредованное участие в вооруженном конфликте.
В рамках введенного Зеленским санкционного пакета Киев не будет делиться с Белоруссией своими технологиями, а Лукашенко запретят проводить какие-либо операции с украинскими ценными бумагами. Кроме того, белорусскому лидеру на десять лет запретят въезд на Украину, и, как это ни парадоксально, заблокируют активы и лишат украинских государственных наград.
Стоит отметить, что смена риторики Украины происходит на фоне усилившегося давления США на Киев в вопросе принуждения Зеленского к заключению мирных соглашений. Оказавшись в весьма непростой ситуации, Зеленский лихорадочно пытается сместить фокус внимания от процесса урегулирования конфликта. Вместе с тем, голословные обвинения и переход на персоналии – это шаги, которые повышают риски дальнейшего обострения на украинском направлении. Таким образом, очевидно, что Зеленский откровенно пытается любыми путями максимально затянуть выгодный его европейским кураторам конфликт.
