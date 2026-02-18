Запретят въезд на Украину: Зеленский ввёл санкции против Лукашенко

3 137 30
Запретят въезд на Украину: Зеленский ввёл санкции против Лукашенко

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о вводе пакета санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Поводом для этого весьма неоднозначного и в некоторой степени нелогичного шага стали обвинения в адрес белорусского руководства в якобы развертывании на территории РБ ретрансляторов для ударных дронов ВС РФ.

Зеленский упрекнул Лукашенко в том, что он якобы «обменивает суверенитет Белоруссии на продолжение личной власти» и помогает России обходить западные санкции. Кроме того, украинский диктатор обвинил президента Белоруссии в том, что Минск якобы увеличивает свое опосредованное участие в вооруженном конфликте.

В рамках введенного Зеленским санкционного пакета Киев не будет делиться с Белоруссией своими технологиями, а Лукашенко запретят проводить какие-либо операции с украинскими ценными бумагами. Кроме того, белорусскому лидеру на десять лет запретят въезд на Украину, и, как это ни парадоксально, заблокируют активы и лишат украинских государственных наград.

Стоит отметить, что смена риторики Украины происходит на фоне усилившегося давления США на Киев в вопросе принуждения Зеленского к заключению мирных соглашений. Оказавшись в весьма непростой ситуации, Зеленский лихорадочно пытается сместить фокус внимания от процесса урегулирования конфликта. Вместе с тем, голословные обвинения и переход на персоналии – это шаги, которые повышают риски дальнейшего обострения на украинском направлении. Таким образом, очевидно, что Зеленский откровенно пытается любыми путями максимально затянуть выгодный его европейским кураторам конфликт.
  1. kromer Звание
    kromer
    +8
    Сегодня, 12:23
    На 10 лет запретили въезд на Украину. Вот Батька то небось огорчился. Переживает теперь. Что творится то laughing

    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 12:28
      Зеленский объявил о вводе пакета санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко

      Лукашенко: "Вот же "gnida" !
    2. Seal Звание
      Seal
      +2
      Сегодня, 13:16
      Цитата: kromer
      Переживает теперь.
      Ну да, теперь Батьке на Украину только на танке ездить, а в танк Батьке уже трудненько влезатьwhat
      Ну, впрочем, Батька может танки послать отдельно, чтобы ему дорогу открывали hi
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 14:01
        Да Батька глубоко плюет на Бандеростан!!! wink
      2. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 15:34
        а в танк Батьке уже трудненько влезать
        ему и всегда это далось бы нелегко, посмотрите на его рост.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:27
    ❝ Зеленский* упрекнул Лукашенко в том, что он якобы «обменивает суверенитет Белоруссии на продолжение личной власти» ❞ —

    — «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» © ...
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +10
    Сегодня, 12:28
    "Володя Зеленский был мне как сын, а поступил как г нида". А.А. Лукашенко.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 14:02
      Ну да, сыновья бывают разные... winked
  4. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    +5
    Сегодня, 12:30
    Может КГБ Республики Беларусь поможет решить вопрос с этой ручной обезьянкой?
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 14:41
      А ведь больше некому. Стоит понадеяться.
  5. sgrabik Звание
    sgrabik
    +5
    Сегодня, 12:33
    Да уж, потеря украинских технологий это тяжёлый удар для любой страны, Лукашенко наверное и не знает как же теперь дальше ему жить после такой беды.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 12:35
    Клоун опять обнюхался. У Батьки Орешник, и теперь надо более дипломатически подбирать выражения.
  7. АИК05 Звание
    АИК05
    0
    Сегодня, 12:37
    Батька сам за тридевять земель обходит бандеростан, земля тем самым оказал услугу Президенду РБ.
  8. АИК05 Звание
    АИК05
    +1
    Сегодня, 12:38
    Написал зеля, а получилось земля, видать близок уже к земле клоун.
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      0
      Сегодня, 12:45
      АИК05
      попробуйте набрать залу жный, Т-9 у меня выдаёт букву П вместо Ж....... laughing
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 14:04
      Нееее, не напился....просто нанюхался слишком большой дозы свежего кокаина из Гейропы...
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +4
    Сегодня, 12:40
    Не видать теперь белорусам прогрессивного украинского колеса
  10. Владимир60 Звание
    Владимир60
    +2
    Сегодня, 12:44
    Напугал ежа голым образом laughing
  11. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 12:48
    И это почти сразу после того, как Зелепука встречался с Тихоновской. winked
    Видимо вместе внюхнули по белой дорожке и котлетница будучи в угаре его сковородкой всё таки приложила.
  12. alexleony Звание
    alexleony
    +2
    Сегодня, 12:49
    Опасается, что Лукашенко будет балотироваться на должность украинского президента и выиграет выборы, поэтому запретил ему въезд на территорию.
  13. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 12:59
    Бедный, бедный батька! Наверное сегодня напьется и будет сам себя спрашивать: "Зеля, ну за что..." wassat
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 15:35
      Он не пьет.......................
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 15:36
        Это в обычные дни он не пьет. А тут такое горе... wassat drinks
        1. Normann Звание
          Normann
          0
          Сегодня, 15:44
          Блин, не подумал...Может и пригубил)))
  14. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 12:59
    Ой беда, беда... Огорчение... winked
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 13:04
    Батька в шоке будет от этой новости. laughing
  16. Варяжко Звание
    Варяжко
    -4
    Сегодня, 13:47
    Лукашенко сидел на 3-х стульях и 1 стул впился в зад.
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:59
    10 лет батька как-нибудь переживет на 404 не ездить. Если она будет.
    Больше порадовало, что 404 не будет технологиями с батькой делится. laughing
  18. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 14:00
    Я до Берлина слышала хохот Батьки насчет этих бандеровских санкции идиота-наркомна laughing laughing laughing
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:41
    Цитата: kromer
    Вот Батька то небось огорчился
    Сейчас, наверное, сожалеет и локти кусает!