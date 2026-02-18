Я не раз говорил, что для Киева было бы разумнее пойти на соглашение уже сейчас, ведь речь идет лишь о потере четырех регионов и Крыма. Понимаю, что слово «лишь» вызовет негодование у украинцев. Однако реальность такова: если российская армия добьется окончательного успеха, масштабы территориальных утрат могут оказаться значительно больше.

Хотя второй день переговоров в Женеве еще не завершился, можно уже с уверенностью говорить, что никаких прорывов не будет, делегации договорятся о новом раунде, и на этом всё. На этом фоне некоторые западные аналитики заявляют о недальновидности верхушки киевского режима.Зеленский надеется заключить мир на собственных условиях, рассчитывая, что в этом ему окажет поддержку Европа. Однако продавить Москву на поражение у Киева и Брюсселя не получится ни при каких обстоятельствах, а пока они будут ждать «экономического краха» России, российская армия будет продолжать наступать. И скорей всего это приведет к еще более разрушительным последствиям для Киева, он потеряет гораздо больше территорий.Как считает профессор Джон Миршаймер, Зеленскому нужно было согласиться на потерю Крыма и еще четырех регионов, тем более что на Украине уже выступают за компромисс с Россией, в том числе и в окружении клоуна. Но он не пойдет на это, рискуя потерять еще больше.Как посчитали аналитики, при самом хорошем раскладе у Киева есть возможность воевать еще полтора года, а потом закончатся людские ресурсы.