Зеленскому нужно идти на компромисс с Россией сейчас, дальше будет хуже
Хотя второй день переговоров в Женеве еще не завершился, можно уже с уверенностью говорить, что никаких прорывов не будет, делегации договорятся о новом раунде, и на этом всё. На этом фоне некоторые западные аналитики заявляют о недальновидности верхушки киевского режима.
Зеленский надеется заключить мир на собственных условиях, рассчитывая, что в этом ему окажет поддержку Европа. Однако продавить Москву на поражение у Киева и Брюсселя не получится ни при каких обстоятельствах, а пока они будут ждать «экономического краха» России, российская армия будет продолжать наступать. И скорей всего это приведет к еще более разрушительным последствиям для Киева, он потеряет гораздо больше территорий.
Как считает профессор Джон Миршаймер, Зеленскому нужно было согласиться на потерю Крыма и еще четырех регионов, тем более что на Украине уже выступают за компромисс с Россией, в том числе и в окружении клоуна. Но он не пойдет на это, рискуя потерять еще больше.
Как посчитали аналитики, при самом хорошем раскладе у Киева есть возможность воевать еще полтора года, а потом закончатся людские ресурсы.
Информация