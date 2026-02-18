Зеленскому нужно идти на компромисс с Россией сейчас, дальше будет хуже

Хотя второй день переговоров в Женеве еще не завершился, можно уже с уверенностью говорить, что никаких прорывов не будет, делегации договорятся о новом раунде, и на этом всё. На этом фоне некоторые западные аналитики заявляют о недальновидности верхушки киевского режима.

Зеленский надеется заключить мир на собственных условиях, рассчитывая, что в этом ему окажет поддержку Европа. Однако продавить Москву на поражение у Киева и Брюсселя не получится ни при каких обстоятельствах, а пока они будут ждать «экономического краха» России, российская армия будет продолжать наступать. И скорей всего это приведет к еще более разрушительным последствиям для Киева, он потеряет гораздо больше территорий.



Как считает профессор Джон Миршаймер, Зеленскому нужно было согласиться на потерю Крыма и еще четырех регионов, тем более что на Украине уже выступают за компромисс с Россией, в том числе и в окружении клоуна. Но он не пойдет на это, рискуя потерять еще больше.

Я не раз говорил, что для Киева было бы разумнее пойти на соглашение уже сейчас, ведь речь идет лишь о потере четырех регионов и Крыма. Понимаю, что слово «лишь» вызовет негодование у украинцев. Однако реальность такова: если российская армия добьется окончательного успеха, масштабы территориальных утрат могут оказаться значительно больше.


Как посчитали аналитики, при самом хорошем раскладе у Киева есть возможность воевать еще полтора года, а потом закончатся людские ресурсы.
  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 12:49
    А сколько вообще людских ресурсов в Незалежной осталось? Точное количество кто-нибудь может сказать?
    1. пылесос Звание
      пылесос
      +2
      Сегодня, 13:09
      Много. очень. много. даже по редким видео оттуда. мужиков там уйма, а возьмите не тронутых 18-25лет по 600000 тысяч в год--примерно, кому было 25 в прошлом году. нынче им 26 лет уже загребают ТЦК--это 300--400000 чел. плюс еще не закончились 27--60 лет это каждого года по 300000 чел. а взять этих же ТЦК. которые ловят по 6-10 чел на одного. а их ой ой сколько..
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 13:22
        Цитата: пылесос
        плюс еще не закончились 27--60 лет это каждого года по 300000 чел

        Видимо по этому Кличко сказал что нет людей для ремонта энергообъектов. Всех забрали.
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 13:26
        Цитата: пылесос
        тронутых 18-25лет по 600000 тысяч в год--примерн

        Странно, такой рождаемости даже в лучшие годы на Украине не было. максимум 190 тысяч мальчиков в год. Ну и сколько этих мальчиков сейчас за границей?
      3. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 13:31
        Цитата: пылесос
        а взять этих же ТЦК. которые ловят по 6-10 чел на одного. а их ой ой сколько..
        6-10 не видел, обычно 3-4. Пусть в каждом районе по 1 ТЦК, в каждом ТЦК по 5 групп. Итого 200 районов по 5 групп по 4 человека ровно 4000 человек, где-то на неделю утилизации им хватит.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 12:50
    Клоуну ясно сказали - с каждыми новыми переговорами условия будут меняться в худшую сторону.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:33
      Цитата: Младший рядовой
      Клоуну ясно сказали - с каждыми новыми переговорами условия будут меняться в худшую сторону.
      помните как в Кавказкой пленнице, теперь у него только 2 дороги, либо в тюрьму любо продолжать войну.
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Младший рядовой
      Клоуну ясно сказали - с каждыми новыми переговорами условия будут меняться в худшую сторону.

      Сказать то сказали, а в худшую сторону для него как раз ничего не меняется. Наши требования даже немного смягчились, "благодаря духу Анкориджа".
    3. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 13:43
      Сказать то сказали . Еще в 2023 Путин сказал . Только сколько их было за это время уже было , переговоров. А условия как были в 2023 так и остались , без ухудшений и изменений . Видимо боятся чего то , или кого то. Наверное дорогих западных партнёров
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:51
    ❝ Зеленскому* нужно идти на компромисс с Россией сейчас, дальше будет хуже ❞ —

    — Не на компромисс ему надо идти, а ... гораздо дальше ...
    (И попутного ветра)
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:57
      В пешее эротическое путешествие....
  4. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +2
    Сегодня, 13:03
    Чем дальше в лес (читай - вглубь свинорейха) - тем больше дров (территорий). Поскольку упоротый нарик с логикой не дружит, пусть упирается дальше, нам больше достанется
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 13:42
    Про шансы 404 можно не говорить уже давно. Они последовательно наступали на все шансы...404- Зомби -на питании от капельницы. Капельница -ЕС и США. Объект атаки - РФ.
    Людского потенциала у 404(по разным данным) на 2-3 года еще....
    Потом пуск в РФ с любого куска территории под названием 404 будет продолжаться.
    Вот , собственно и весь план. А регулировать интенсивность пусков и диверсий будет ЕС подкидыванием дровишек.