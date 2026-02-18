Минобороны: ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Криничное в Вольнянском районе Запорожской области. Официально подтверждено Минобороны. На этом направлении отличились гвардейцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии. Решительными действиями они взяли под контроль важный район обороны противника совокупной площадью до трех квадратных километров.
В результате боя потери украинских боевиков составили более взвода живой силы из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Кроме того, противник лишился двух боевых бронированных машин, двух пунктов управления беспилотными аппаратами и пяти тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга».
Освобождение Криничного позволило отодвинуть линию фронта более чем на пять километров к западу от Гуляйполя и выровнять ее по железной дороге. Противник лишается удобных рубежей для обороны, а наши подразделения получают возможность для дальнейшего наступления уже на Верхнюю Терсу – важный транспортный узел.
Это далеко не первый успех группировки войск «Восток» в феврале. Ранее под контроль российских войск перешли Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое – последнее, кстати, тоже брали бойцы 218-го полка.
