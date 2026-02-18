Президент Мексики отказалась участвовать в «Совете мира» по Газе без Палестины

Президент Мексики отказалась участвовать в «Совете мира» по Газе без Палестины

Мехико преподнес Вашингтону неприятный дипломатический сюрприз. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уведомила администрацию Трампа, что страна не станет полноправным участником созданного США «Совета мира» по Газе.

В Мехико совершенно резонно заметили: в этом совете почему-то не нашлось места Палестине. А поскольку Мексика официально признает Палестину государством, участвовать в формате, где за стол переговоров усаживают одну сторону конфликта, а вторую игнорируют, посчитали невозможным.



Впрочем, совсем отказываться от диалога в Мехико не стали. Как тонко заметила Шейнбаум, наблюдать за происходящим можно и со стороны. Посол Мексики при ООН отправится на первую встречу, но только в статусе наблюдателя. Понаблюдает за тем, как «миротворцы» будут обсуждать судьбу региона без участия палестинской стороны.

Инициатива Трампа собрать около 35 стран для «обеспечения мира и стабильности» в секторе Газа с самого начала вызывала вопросы. Главный из них: а кто, собственно, уполномочил Вашингтон определять формат ближневосточного урегулирования?

Мексиканский демарш – яркая иллюстрация того, что далеко не все готовы подыгрывать американским сценариям, где роли и места за столом переговоров раздает исключительно Белый дом.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -2
    Сегодня, 13:11
    Мексике немного проблематично сделать членский взнос в Совет мира. И надо поаккуратнее делать политические заявления. А то может оказаться, что Мадуро мексиканские вещества танкерами перевозил. И со свободой человеков у них не очень.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 14:59
      С учетом того, что она еврейка такое заявление стоит многого.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:17
        Цитата: knn54
        С учетом того, что она еврейка такое заявление стоит многого.
        Это совсем не о трамповском Совете. И даже не о Палестине.
        Это попытка сделать хорошее лицо при плохой игре.
        Давеча она заявила, что это они САМИ приняли СУВЕРЕННОЕ решение прекратить поставки нефти на Кубу. И Америка тут ну совершенно ни при чём.
        Теперь вот опять ОНА РЕШИЛА...
        Тем более, что уж кому - а Мексике тот Совет Мира - что игуаной об кактус, что кактусом по игуане...

        Собственную косу сгрызёт, чтобы показать, какая Мексика суверенная и независимая.
        Пусть ещё гамбургер с кока-колой прилюдно растопчет... У них своё, суверенное и незалежное, бурито и тако есть...
  2. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 13:17
    КАК бомбить или все разрушить могут, а как отстроить, так пусть все страны скидываются. Почему России никто не помогает отстраивать Донбасс, даже ООН, что то шлет на Украину. а на Донбасс ничего. Азербайджан двуликий, КарабаХ считает своей землей, а Донбасс исконно Русскии. почему то не считает. и что то там на Украину отправляет.. или там другие учебники Соровские
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 13:45
    Логично - просто так лярд отдавать) Вот технично и отмазались
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      +1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Foggy Dew
      Вот технично и отмазались

      Отмазка тоже очень логичная - если этот Совет посвящён проблемам Газы, то без представителей её населения их обсуждать - это нонсенс.
  4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 13:57
    Молодец эта женщина!!!
    И на кой хрен там быть России и Беларусь????
    am Чтоб лстить фашисту Трамп???