Президент Мексики отказалась участвовать в «Совете мира» по Газе без Палестины

Мехико преподнес Вашингтону неприятный дипломатический сюрприз. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уведомила администрацию Трампа, что страна не станет полноправным участником созданного США «Совета мира» по Газе.В Мехико совершенно резонно заметили: в этом совете почему-то не нашлось места Палестине. А поскольку Мексика официально признает Палестину государством, участвовать в формате, где за стол переговоров усаживают одну сторону конфликта, а вторую игнорируют, посчитали невозможным.Впрочем, совсем отказываться от диалога в Мехико не стали. Как тонко заметила Шейнбаум, наблюдать за происходящим можно и со стороны. Посол Мексики при ООН отправится на первую встречу, но только в статусе наблюдателя. Понаблюдает за тем, как «миротворцы» будут обсуждать судьбу региона без участия палестинской стороны.Инициатива Трампа собрать около 35 стран для «обеспечения мира и стабильности» в секторе Газа с самого начала вызывала вопросы. Главный из них: а кто, собственно, уполномочил Вашингтон определять формат ближневосточного урегулирования?Мексиканский демарш – яркая иллюстрация того, что далеко не все готовы подыгрывать американским сценариям, где роли и места за столом переговоров раздает исключительно Белый дом.

