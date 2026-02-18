Глава Минцифры РФ: Telegram решили замедлить из-за иностранных спецслужб

Глава Минцифры РФ: Telegram решили замедлить из-за иностранных спецслужб

Работу мессенджера Telegram решили замедлить из-за иностранных спецслужб. Такое решение было принято на основании данных, предоставленных правоохранительными органами.

Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.



Чиновник сказал:

Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основание – систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона.

Министр цифрового развития России пояснил, что в самом начале спецоперации Telegram считался сервисом, пользователи которого имеют возможность сохранять анонимность. Поэтому мессенджером активно пользовались российские военнослужащие. Но впоследствии правоохранительные органы РФ выяснили, что содержание пересылаемых сообщений было доступно для зарубежных спецслужб. Те использовали полученную информацию в ущерб интересам российских Вооруженных сил.

Некоторое время случаи такого доступа носили эпизодический характер. Теперь же утечки закрытой информации происходят на постоянной основе.

Шадаев пояснил, что решение Роскомнадзора о замедлении Telegram вызвано в основном именно этим обстоятельством. По его словам, основанием для него стало также выполнение требований российского законодательства.


Речь идет о том, что подобные сервисы должны хранить записи голосовых звонков и текстовых сообщений. Доступ к этим данным они обязаны предоставлять правоохранительным органам РФ на основании соответствующего решения суда.

А если у того или иного госчиновника Телеграм на смартфоне, значит ли это, что те самые западные спецслужбы, о которых говорит министр, уже получили полный спектр интересующей их информации?
  1. Попуас Звание
    Попуас
    +8
    Сегодня, 13:18
    Да они с вацапа ещё всю инфу поимели обо всех request
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 13:24
      Цитата: Попуас
      Да они с вацапа ещё всю инфу поимели обо всех

      Текущая инфа то же имеет значение, телегу и на фронте используют.
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 13:41
        Теперь же утечки закрытой информации происходят на постоянной основе.

        В этом нет сомнений. Даже имея в кармане импортный смартфон, подключенный к интернету, нет гарантий, что вас не прослушивают и не отслеживают в реальном времени.
        В пример можно привести новогодние события в Макеевке (ДНР) 31 .12. 23 г.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 13:27
      Незадача для обывателя, по телеге его читают западные спецы, а по max наши.....
      И дым отечества нам сладо и приятен.... laughing
      1. Попуас Звание
        Попуас
        +6
        Сегодня, 13:29
        Знакомые из МВД до блока вацапа все сидели в нём...так и говорили,а что нам иностранные службы.. winked лишь бы свои не узнали wink
      2. kosmozoo Звание
        kosmozoo
        0
        Сегодня, 13:47
        телеге его читают западные спецы, а по max наши.....
        Как говориться выбирай что роднее - товарищ майор или штурбанфюрер.
    3. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 14:10
      Да они с вацапа ещё всю инфу поимели обо всех
      Нас всех имеют: Ватсап, Телеграм, ГосУслуги, Макс теперь. Тоже раньше думал, что конспирология всему виной. Мне вот она не нужна. А те, кому всё это конспиративное действительно нужно - найдут как донести информацию. Плюс один - вроде как мошенников чуть-чуть поубавилось. А остальное - от лукавого. Ну и парней на фронте вообще связи лишили. Вопрос к придумщикам СВО: Вы точно понимаете, что делаете?
      1. sub307 Звание
        sub307
        +2
        Сегодня, 14:37
        Цитата: Седов
        Плюс один - вроде как мошенников чуть-чуть поубавилось

        Лично меня мошенники "доставали" в основном через мобильных операторов, просто голосовой вызов...,один раз даже "по проводам"..., через ватсап и телеграмм - ни разу. winked winked
        1. bk316 Звание
          bk316
          0
          Сегодня, 15:39

          Лично меня мошенники "доставали" в основном через мобильных операторов, просто голосовой вызов...,один раз даже "по проводам"..., через ватсап и телеграмм - ни разу

          Так это эволюция мошенников.
          Сначала по мобильному, потом это прикрыли путем контроля симок, потом по SIP это прикрыли подавив приземляторов, потом по вотсапу это прикрыли вместе с вотсапом, потом по телеграмму
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 13:19
    Но впоследствии правоохранительные органы РФ выяснили, что содержание пересылаемых сообщений было доступно для зарубежных спецслужб.
    Вроде как можно считать официальной информацией. Чего Дуров наговорил в застенках французской тюрьмы, не известно. Но просто так из объятий демократии не вырваться.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Младший рядовой
      Но просто так из объятий демократии не вырваться.

      Если враг получил доступ к ресурсу, а он его несомненно получил, он неизбежно будет его использовать, это определенно.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +6
    Сегодня, 13:23
    А можно замедлить рост цен?
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +7
      Сегодня, 13:24
      Можно...а зачем lol .......
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +3
        Сегодня, 13:42
        кстати этот пацик сам темная коняшка толи шадаев то ли холкин толи максут толи моше
  4. russ71 Звание
    russ71
    +4
    Сегодня, 13:25
    что содержание пересылаемых сообщений было доступно для зарубежных спецслужб. Те использовали полученную информацию в ущерб интересам российских Вооруженных сил.


    Бред...лучше бы просто молчал... ... запустили же свой МАХ... почему не перешли на него???!!!! Или его ТОЖЕ читают???
    1. bk316 Звание
      bk316
      -1
      Сегодня, 15:40
      почему не перешли на него???!!!!

      Так для того и давят телегу, что бы все на макс ушли.
      Что тут непонятного?
  5. Wratch Звание
    Wratch
    +7
    Сегодня, 13:26
    Боже,ну какой бред. Одни штрафы в квинтилионах выписывают,другие с иностранными спецслужбами борятся грохая связь,третьи до паралельного импорта добрались,четвертые ндс на маркетплейсах поднимают- тенденция однако,раньше,это называли правильным термином- вредительство.
  6. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +7
    Сегодня, 13:27
    Чиновники пятилетками пользовались ПО вражеских стран, израильское, американское ПО, ОС широко применялось для обмена сообщениями, с казалось бы безобидной информацией.
    Красивые слайды, отчёты о "покосах и опоросах" попадали прямиком в МОССАД, а оттуда и в ЦРУ.

    А как иначе?
    Если второе гражданство, (отменили не так давно) являлось чуть-ли не проходным билетом во властные структуры.
    Особенные возможности имели госсоветники 1 класса, главы госкорпораций, секретоносители (обладатели доступа к данным с грифами: совсекретно и особой важности), у которых были родственники в Израиле и личные теудат-зеуты (хорошо что часть этого потока утечек перекрыли).

    Все хорошо помнят, как лихо покидали Россию, и приезжали на свою историческую Родину, Моше Израилевич Сагал (в девичестве Чубайс), вице-премьер Хлопонин с супругой.

    Кто-то их остановил при вылете из страны?
    Конечно нет!
    Сколько данных, они передали нашим врагам?
    Террабайты.

    Кто ответил за обеспечение безпрепятсвенного выезда чиновников-секретонисителей в Израиль, Великобританю, США?
  7. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 13:37
    В общем, дело ТГ принимает совсем идиотский оборот... Vaber, Whatsapp, Youtube закрыли ранее. Сейчас добрались до ТГ. Что дальше? Может вообще закрыть всю мобильную связь - там же мошенники и диверсанты... А почему тогда в СССР не прикрыли проводную телефонию - по ней ведь тоже преступники могли контактировать. В общем, "деятели" наверху зашли в совершенно идиотский тупик - их доводы и объяснения невозможно слушать, настолько они глупые... И при этом всю страну упорно толкают в МАХ... А кто сказал, что это совершенный мессенджер?
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 13:53
      Это цифровой концлагерь. Ни больше, ни меньше. Интернета мобильного не обрезанного у меня уже год, как нет - только то, что РКН разрешил смотреть и читать. Это якобы с БПЛА борются. Балаболы. А БПЛА, как летали сотнями, так и летают.
      1. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 15:41
        Это цифровой концлагерь.

        Да да да.
        Это цифровой гулаг с вируальной гебней lol
    2. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 14:04
      Цитата: drags33
      Может вообще закрыть всю мобильную связь - там же мошенники и диверсанты...

      А кто Вам сказал, что нет?
      Военное обозрение
      Новости
      Госдума приняла закон об отключении мобильных сетей по требованию ФСБ
  8. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +2
    Сегодня, 13:37

    Работу мессенджера Telegram решили замедлить из-за иностранных спецслужб.
    Если такой логике следовать, то почему замедлили you tube (ютуб)? Тоже ЦРУ и днём и ночью не спит а старается завербовать граждан России? Может через ролики ютуба граждан России чипируют и гипнотизируют?
    Куда ни плюнь везде то забота о гражданах, то борьба с терроризом, то борьба с лгбт. Может взрослые люди сами решат когда им ходить в туалет, что есть и что им смотреть и какие мессенджеры использовать?
  9. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 13:39
    А промолчал бы - и за умного сошел бы...
    Нет слов с этой кутерьмой...
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 13:40
    Значит у военных должна быть защищенная спецсвязь, и другими каналами связи им должно быть пользоваться запрещено, именно для военных, а не для личных целей. А при чем тут гражданский мессенжджер? wassat
  11. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    +5
    Сегодня, 13:42
    Хорошо, что в Max все будет иначе и иностранные спецслужбы и мошенники не смогут там действовать.
    Ведь Max же создан крупной государственной компанией-разработчиком со всеми необходимыми сертификатами и допусками, на основе исключительно российского ПО, использует сквозное шифрование и иные способы защиты информации, все сервера находятся в России. Так ведь, правда?
    Отдельное уважение за пользовательское соглашение Max (https://legal.max.ru/ps?ysclid=mlrwi4fotb657301768), особенно такие формулировки:
    "5. Компания имеет право, но не обязана, осуществлять мониторинг Контента, доступного с помощью Сервиса или путем использования Сервиса, для выявления соответствия условиям использования Сервиса, положениям законодательства Российской Федерации и любым иным действующим правилам, которые могут время от времени устанавливаться Компанией. Сотрудники Компании не осуществляют мониторинг сообщений Пользователей, но Компания может использовать определенные автоматические компьютерные системы и фильтры для сканирования таких сообщений с целью ограничения рассылки спама или иного нежелательного или незаконного Контента в Сервисе.
  12. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +8
    Сегодня, 13:46
    Почти у каждого упыря из рокомнадзора есть или был Вотсап, куда они всё и слили давно.

    Но впоследствии правоохранительные органы РФ выяснили, что содержание пересылаемых сообщений было доступно для зарубежных спецслужб. Те использовали полученную информацию в ущерб интересам российских Вооруженных сил.
    Некоторое время случаи такого доступа носили эпизодический характер. Теперь же утечки закрытой информации происходят на постоянной основе.


    Это чистое вранье и ещё одна жалкая попытка найти оправдание для блокировки Телеги и продвижения дырявого мессенджера "Хам" который непригоден для использования на фронте. Глава минцифры просто в доле создателя "Макса" и отрабатывает заказ, он продаст кого угодно и что угодно, лишь бы в карман капало.
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +2
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Архивариус Вася
      Это чистое вранье и ещё одна жалкая попытка найти оправдание для блокировки Телеги и продвижения дырявого мессенджера "Хам" который непригоден для использования на фронте. Глава минцифры просто в доле создателя "Макса" и отрабатывает заказ, он продаст кого угодно и что угодно, лишь бы в карман капало.

      Интересно, а куда великий солнцеликий смотрит? Тем более он сам говорил, что телегу блочить не будут. Что случилось? request
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 15:28
        Так это ж самый главный, как бы помягче выразиться - обещалкин, в стране. Верить ему - себя не уважать.
    2. Disant Звание
      Disant
      0
      Сегодня, 15:03
      депутаты приняли закон о приземлении, а один глава минцифры виноват у вас.
      вы логичны! плюсую !
  13. roosei Звание
    roosei
    +2
    Сегодня, 13:52
    Ну да, ну да! А с Макса инфу никак не скачать, такой он защищенный, спасу нет! То, что он шпион и дырявый - это никого не волнует. Ну, уйдут данные через мигрантов на запад, это же не страшно! Зато Большой брат будет знать о нас все
  14. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 13:53
    А если в России действует иностранный шпион, известно что он есть, но изловить его пока не удаётся, но он живёт у нас, ездит по нашим дорогам, живёт в домах, покупает в магазинах, значит, для борьбы с ним, нужно... что?
  15. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    +4
    Сегодня, 13:55
    Дайте военным связь и телеграм им не будет нужен. Мне думается это надуманный предлог, основная причина в неугодных блоггерах, которые правду-матку сливают про ляпы руководства разных уровней и желания поиметь налоги с Телеграм, суммы по рекламе там явно неплохие.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:18
      желания поиметь налоги с Телеграм, суммы по рекламе там явно неплохие.

      кто об этом думает?
      а доходы от рекламы - да, это видимо - хороший кусок...
  16. Zoer Звание
    Zoer
    +1
    Сегодня, 13:56
    При таких наших рукамиводителях никакие иностранные спецслужбы не нужны.
    Да и с макса вашего дырявого ещё больше данных утекает тем спецслужбам. am
    1. Disant Звание
      Disant
      -1
      Сегодня, 15:08
      с макса вашего дырявого ещё больше данных утекает
      вы лично дыру заделывали или наблюдали утечку - или слухи распространяете?
      1. Zoer Звание
        Zoer
        -1
        Сегодня, 15:14
        Цитата: Disant
        или слухи распространяете?

        Ну, если засунуть голову в песок, то всё происходящее выше уровня песка для вас будет "слухами")))
        https://dzen.ru/a/aJhp8MwcFFjiqqpm?ysclid=mlrzt18l9d354452044
        Стали известны подробности того, как ФСБ стопорнула новую цифровую платформу MAX, указав на существенные недоработки и риски для персональной и деловой цифровой безопасности.

        Вот некоторые риски, которые связаны с интеграцией мессенджера Max с «Госуслугами» и которые упоминаются в контексте ПРЕТЕНЗИЙ ФСБ:

        ✅ Утечки персональных данных. Если в системе Max обнаружат «дыры», это может привести к утечкам информации из «Госуслуг».

        ✅ Рост цифрового мошенничества. Вице-премьер Дмитрий Григоренко выразил обеспокоенность тем, что в случае реализации проекта без должного уровня защиты существует угроза роста цифрового мошенничества.

        ✅ Уязвимость данных на серверах. В Max пока не реализовано шифрование end-to-end, используется только защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми.

        fellow
        1. Disant Звание
          Disant
          +1
          Сегодня, 15:28
          вся ваша ссылка - это про НЕподключение мах к госуслугам летом 2025. уже давно все претензии ( причём утечек не было - сообщений на это нет) устранены и подключили к госуслугам.
          все мессенджеры постоянно развиваются и совершенствуются, иначе им не выжить.
          ещё есть что?
          1. Zoer Звание
            Zoer
            0
            Сегодня, 15:34
            Цитата: Disant
            вся ваша ссылка - это про НЕподключение мах к госуслугам летом 2025. уже давно все претензии устранены и подключили к госуслугам.
            все мессенджеры постоянно развиваются и совершенствуются, иначе им не выжить.
            ещё есть что?

            Конечно есть!
            https://tass.ru/obschestvo/24981775
            6 сентября. /ТАСС/. Надежность мессенджера Max с точки зрения защиты персональных данных пока не подтверждена и проверяется ФСБ.

            Скиньте ссылку на СМИ, где говорится, что ФСБ подтвердила надёжность Мах? feel
            То, что подключили к ГосУслугам, говорит только о дурости подключающих, но никак не об одобрении ФСБ.
  17. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +5
    Сегодня, 14:13
    Этот дырявый со слежкой Telegram, этот богоподобный, не имеющий аналогов, MAXксимально защищённый, отечественный MAX. laughing laughing laughing
    Что можно сказать на этот счёт. Учитесь обходить блокировки как китайцы, если вам нужны заблокированные мессенджеры для работы, общения с друзьями или родственниками из других стран.
    Пока идёт СВО, этот цирк с конями будет продолжаться. Ничего личного, очень нужен трафик, т.к пользователями международного рынка, отрыжки в виде ВК видео и MAX, не интересны.
    1. Mishka78 Звание
      Mishka78
      0
      Сегодня, 15:48
      Согласен со всем, кроме:
      Цитата: МятныйПряник
      Пока идёт СВО, этот цирк с конями будет продолжаться.

      Этот цирк с нами навсегда. Никто и ничего уже не разблокирует и не откатит.
      Примерно как с курсом доллара или ценой на нефть.
      Ща вот они подешевеют и цены упадут на импорт/бензин. Ага. Щаз.
  18. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 14:16
    какие лица на фото...
    как там говорилось: чтоб их знали в лицо...
  19. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 14:20
    Сначала бы предателей в высоких московских кабинетах поискали.
  20. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 14:27
    Глава Минцифры РФ: Telegram решили замедлить из-за иностранных спецслужб
    У MAX есть один большой недостаток, который будут не устранить. Телеграм не требует привязку к российскому номеру телефона и реальным данным владельца - пользоваться им можно анонимно. Макс требует не только российский номер, но и реальные данные владельца, полное ФИО. Вражеская агентура может без проблем работать в Максе через страны где он разрешен и спамить фишинговыми ссылками: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан. Взломали в боевой чат на 1 минуту - все ФИО на ладони. Плюс любой боевой чат становится "рогом изобилия" дел против военнослужащих для ЗГТшников...
    В Телеграмме есть эффективные алгоритмы выявления фишинговых ссылок и прочего вредоносного ПО. В Максе такого нет, не создали и когда будет - непонятно.

    По торможению Телеграма, который используется в боевой работе, был закинут очередной инсайд. Мессенджер мешает транслировать нужную картинку и "красивые" генеральские отчеты в Кремль. Он доставляет военным чиновникам много проблем и "головняка". Хорошим примером такого может послужить Купянск.

    первые за долгое время Павел Дуров прокомментировал замедление Телеграма Роскомнадзором. Основная претензия в попытках создателей MAXа ссылаться на пример Китая, мол их государственный WeChat заменил все прочие мессенджеры. Однако это сравнение ошибочно. WeChat не назначали «национальным мессенджером» и не навязывали людям. Это была частная разработка, которая естественным образом завоевала популярность, опередив даже WhatsApp, который тогда был без ограничений. Только через 10 лет популярности государство начало интегрировать в него свои услуги. В Корее и Японии есть местные популярные KakaoTalk и LINE, завоевали популярность без протекции со госорганов.

    Искусственное торможение Телеграма, связано с личностью главы АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александром Жаровым - он является реальным владельцем MAXа. MAX называют "национальным", "народным", но никак не государственным мессенджером - это корпоративная разработка, не государства.
    По невероятной случайности до 2020-го Жаров был главой Роскомнадзора! И какое совпадение: РКН сейчас тормозит Телеграм, объективно мешая боевой работе наших парней на линии фронта, сидящих на "инвалидном" интернете без Старлинков.
    Жаров кстати пытался блокировать Телеграм еще в 2018 года, после чего платформа пошла на встречу нашим властям. Однако теперь у Жарова новая прибыльная игрушка - MAX. Поэтому в его системе ценностей Телеграм должен сдохнуть и плевать на всех.
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:45
    Цитата: russ71
    запустили же свой МАХ... почему не перешли на него???
    Потому что это полное г...но. Вот поэтому и не перешли
  22. Энный Звание
    Энный
    +2
    Сегодня, 14:55
    В смысле. Вы не создали нормальную спец связь и решили натянуть всю страну? Умнички
  23. Mike777 Звание
    Mike777
    -1
    Сегодня, 15:03
    This should have been done a long time again, Darov is a traitor to Russia and it's security, all social media platforms eg Facebook, Instagram, x, Tiktok, Whatsapp, Google, YouTube, even your iPhones and Android are being monitored, all work for there government, but Darov ran to the west where he thought there would be freedom of speech which he got in France, he gave backdoor access to telegram but refused to do some for Russia, where he has the highest users, it should have been banned not suspended a long time ago, Max is perfect for Russia and it's security, this is called digital sovereignty. Take a look at Elon musk with its starlinks systems working for the interest of America and it's allies
  24. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 15:10
    Просто скоро выборы)
    Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления....
    .....Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать.
  25. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 15:30
    МАХдля зарубежных спецслужб недоступен?
  26. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 15:41
    Все бы только запрещать, а как же свобода выбора? Или это не для нас? Давайте тогда чинушам запретим на импорте разъезжать, пусть наш автопром поддержат, а вось АвтоВАЗ лучше станет машины делать. Загоняют народ в рамки, не только запретами мессенджеров лучше бы порядок у себя во власти навели.