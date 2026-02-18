Глава Минцифры РФ: Telegram решили замедлить из-за иностранных спецслужб

Работу мессенджера Telegram решили замедлить из-за иностранных спецслужб. Такое решение было принято на основании данных, предоставленных правоохранительными органами.Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.Чиновник сказал:Министр цифрового развития России пояснил, что в самом начале спецоперации Telegram считался сервисом, пользователи которого имеют возможность сохранять анонимность. Поэтому мессенджером активно пользовались российские военнослужащие. Но впоследствии правоохранительные органы РФ выяснили, что содержание пересылаемых сообщений было доступно для зарубежных спецслужб. Те использовали полученную информацию в ущерб интересам российских Вооруженных сил.Некоторое время случаи такого доступа носили эпизодический характер. Теперь же утечки закрытой информации происходят на постоянной основе.Шадаев пояснил, что решение Роскомнадзора о замедлении Telegram вызвано в основном именно этим обстоятельством. По его словам, основанием для него стало также выполнение требований российского законодательства.Речь идет о том, что подобные сервисы должны хранить записи голосовых звонков и текстовых сообщений. Доступ к этим данным они обязаны предоставлять правоохранительным органам РФ на основании соответствующего решения суда.А если у того или иного госчиновника Телеграм на смартфоне, значит ли это, что те самые западные спецслужбы, о которых говорит министр, уже получили полный спектр интересующей их информации?

