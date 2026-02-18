Российская делегация покидает Женеву, трёхсторонние переговоры завершены

5 661 26
Российская делегация покидает Женеву, трёхсторонние переговоры завершены

Трехсторонние переговоры российской, украинской и американской делегаций в Женеве завершились, во второй день они продлились около двух часов. Об этом заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США завершены, они продлились два дня. Судя по заявлению Мединского, никаких прорывов не случилось, стороны конфликта договорились продолжать консультации, новая встреча состоится «в ближайшее время». Как подчеркнул сам глава российской переговорной группы, переговоры были тяжелыми, но деловыми.



Переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах и сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми.


Есть ли какие-либо договоренности по итогам переговоров, пока не ясно, заявлений о возможном обмене пленными и погибшими пока не было. Российская делегация уже покинула отель InterContinental Geneva, на площадке которого проходили переговоры. Перед этим Мединский сказал пару слов для журналистов, но ничего важного в заявлении не было.

Ранее американский портал Axios сообщил, что переговоры зашли в тупик из-за новых, более жестких требований России, которые украинская делегация отклонила.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +5
    Сегодня, 13:28
    недолго музыка играла....
    я вообще не понимаю с какой целью они встречаются
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      -13
      Сегодня, 13:30
      Ну как?! Это же элементарно! Съездили за народный счёт заграницу, потусили...
    2. Mouse Звание
      Mouse
      -3
      Сегодня, 13:31
      . были тяжелыми, но деловыми.

      Деловые же люди.... wink
    3. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:34
      Переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах и сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми.

      И тут же:
      Есть ли какие-либо договоренности по итогам переговоров, пока не ясно,

      ППР, называется...
    4. rubator Звание
      rubator
      +9
      Сегодня, 13:34
      если договорились хотя бы на обмен пленными уже не плохо
    5. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +4
      Сегодня, 13:43
      Нормальная цель, и нужная. Ещё раз показать, что лапшу на уши нам вешать бесполезно. Наши цели и задачи давно обозначены и всем понятны. Потуги жуликов бесполезны.
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -13
    Сегодня, 13:37
    Судя по заявлению Мединского, никаких прорывов не случилось.

    Кто бы сомневался. Зачем эти переговоры проводят вообще не ясно. По Миру покататься, да за гос счёт пожрать.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +4
      Сегодня, 13:46
      Зачем такие глупости писать?
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -2
    Сегодня, 13:41
    Российская делегация покидает Женеву, трёхсторонние переговоры завершены
    Зачем ездили?!!!!
  4. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +5
    Сегодня, 13:44
    Переговоры должны идти с позиции: на каких условиях Украина капитулирует и что мы ей и ее партнерам при этом позволим. В противном случае это будет означать, что Россия не смогла победить, и цели СВО не достигнуты
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +2
      Сегодня, 14:01
      С чего им капитулировать? фронт более-менее стабильный, денег им гейропейцы на ближайшие два года дали. Это смешно думать, что лохлы на данном этапе капитулируют.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 14:08
      Примерно так и происходит. Туго, но по сути так.
    3. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 14:09
      Цитата: sergey4791
      Переговоры должны идти с позиции: на каких условиях Украина капитулирует и что мы ей и ее партнерам при этом позволим.


      В итоге мы за 4 прошедших года взяли штурмом сотни «избушек лесника» (выражаясь известным мемом времён Первой Мировой), дали десятки «сражений на р. Изонцо» (оттуда же), угробили остатки кадровой армии и бо‌льшую часть тех, кого мобилизовали в 2022-м, а также добровольцев — и… стали гораздо дальше от победы над врагом, чем были. Просто потому, что за 4 года ВРАГ СТАЛ СИЛЬНЕЕ. Не численно, наверное (ВСУ тоже несут большие потери). Но технически и организационно — совершенно точно.
      Враг предельно ожесточился и ощущает мощнейшую военно-техническую и экономическую (и социальную тоже!) поддержку всего НАТО. В Белгороде постоянно ракетные обстрелы, ударные дроны долетают до Урала. И еще не забывайте про гениальную, безукоризненно спланированную Генштабом ВС РФ операцию по заманиванию ВСУ на территорию Курской области.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:23
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        В итоге мы за 4 прошедших года взяли штурмом сотни «избушек лесника»

        Перечень взятых "избушек лесника" за период СВО с населением (до СВО) свыше 10 тысяч жителей:
        На территории ДНР:
        Артёмовск, Авдеевка, Волноваха, Горняк, Дзержинск, Димитров, Красноармейск, Красногоровка, Курахово, Мариуполь, Марьинка, Новогродовка, Родинское, Светлодарск, Северск, Селидово, Светлодар, Угледар, Украинск, Часов Яр.

        На территории ЛНР:
        Золотое, Кременная, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Сватово, Северодонецк, Старобельск, Счастье.

        Плюс ещё крупные населённые пункты в Запорожской и Херсонской областях. Много места займёт перечисление. Причём, многие населённые пункты были укронацистами превращены в укрепрайоны, и, почему-то, обороняли они эти "избушки лесника" (и сейчас другие обороняют) очень упорно, неся большие потери.
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        стали гораздо дальше от победы над врагом, чем были

        Правда? А если посмотреть на состояние украинской инфраструктуры, особенно в плане электроэнергетики, состояние портового хозяйства и т. д.? И разрушение стратегически важных объектов продолжается постоянно, что неминуемо будет иметь тяжёлые последствия для ВПК, промышленности и, в конечном счёте, для уровня боеспособности ВСУ.
        Да, и по территории РФ прилетает, что, конечно, весьма неприятно видеть, наносится немалый ущерб, благодаря всемерной и всесторонней подпитке Киева щедрыми западными партнёрами, но итоговым результатом всё равно будет военное поражение Украины. Просто у РФ нет сейчас другого варианта поставить точку в этом конфликте.
        А от нытья некоторых комментаторов точно ничего не изменится.
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 13:49
    Обе стороны участвуют в этих "переговорах" только чтобы не разозлить Трампа,стараясь убедить что именно их сторона больше всего желает мира.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 14:02
      А вот с этим согласен. Это прям в десятку.
  6. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:53
    Переговоры закончились....надеюсь что сегодняшняя ночь для кохлов станет неприятным наказанием за упрямство...
    Папочка Дональд-миротворец потешил себя-вот и весь "результат".....
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:02
    Что и требовалось доказать!
  8. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 14:02
    По результатам переговоров стороны подписали договор о намерениях продолжать переговоры.
    Мединсеий, наверное, провёл краткий исторический экскурс в содержание прошлых двух-трехстортнних встреч.
  9. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 14:03
    Стороны сейчас ведут обсуждение того, как все будут действовать после конца войны, но не самого конца войны. Это позволяет американцам каждый раз радостно заявлять об очередном великом прогрессе в переговорах, а России и Украине проводить эти переговоры на радость американцам. Но пока что в реальности этого процесса нет, так как ключевой сейчас вопрос территорий до сих пор не решен.
  10. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 14:05
    Ранее американский портал Axios сообщил, что переговоры зашли в тупик из-за новых, более жестких требований России, которые украинская делегация отклонила.


    Скорее всего не было новых более жестких требований России, а была попытка прописать уточнить документально, то о чем ранее были достигнуты в общем виде договоренности. На уточнении деталей и формировании "дорожной карты" можно топтаться ещё 100 лет.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 14:24
      Цитата: Бывший солдат
      Скорее всего не было новых более жестких требований России
      Скорей всего, обо всём уже договорились с американцами на Аляске. Какие более жёсткие требования, если звучит только признание Донбасса, а не всех принятых территорий, тем более, если бы требовали Харьков и Одессу.
  11. helilelik Звание
    helilelik
    +1
    Сегодня, 14:18
    По Европе соскучились. Послать друг друга наХ можно было и по телефону.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:43
    Цитата: helilelik
    Послать друг друга наХ можно было и по телефону
    При личной встречи более убедительно!
  13. некромонгер Звание
    некромонгер
    0
    Сегодня, 15:22
    после каждого раунда этих продуктивных переговоров Россия частенько лишается высокопоставленных военных в чине от генерала ,о чем с чертями можно договариваться? их нужно испепелять,но на это духа нет
  14. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:33
    Наши врубили режим советских собраний после рабочего дня? Режим ППР...