Российская делегация покидает Женеву, трёхсторонние переговоры завершены
Трехсторонние переговоры российской, украинской и американской делегаций в Женеве завершились, во второй день они продлились около двух часов. Об этом заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США завершены, они продлились два дня. Судя по заявлению Мединского, никаких прорывов не случилось, стороны конфликта договорились продолжать консультации, новая встреча состоится «в ближайшее время». Как подчеркнул сам глава российской переговорной группы, переговоры были тяжелыми, но деловыми.
Переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах и сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми.
Есть ли какие-либо договоренности по итогам переговоров, пока не ясно, заявлений о возможном обмене пленными и погибшими пока не было. Российская делегация уже покинула отель InterContinental Geneva, на площадке которого проходили переговоры. Перед этим Мединский сказал пару слов для журналистов, но ничего важного в заявлении не было.
Ранее американский портал Axios сообщил, что переговоры зашли в тупик из-за новых, более жестких требований России, которые украинская делегация отклонила.
