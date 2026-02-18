В Коломыйском ТЦК Украины прогремел мощный взрыв

Ночь на 18 февраля в Ивано-Франковской области выдалась беспокойной. В городе Коломыя внутри помещения местного ТЦК (территориального центра комплектования) прогремел мощный взрыв.

Следователи и взрывотехники сейчас работают на месте, пытаются понять, что именно взорвалось и кто организовал это «мероприятие». По фото с места событий уже понятно, что повреждения военкомата явно не косметические.



Пресс-офицер областного ТЦК Наталья Коцкович подтвердила факт ЧП. В прокуратуре и СБУ уже идет предварительное следствие в рамках статьи 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт.

Это уже далеко не первый инцидент такого рода. Нападения на сотрудников ТЦК, поджоги, а теперь уже и взрывы становятся в порядке вещей. Достаточно вспомнить недавнюю историю в Одессе, где подобный акт закончился летальным исходом, или нападение на военкомов 15 февраля – тогда против сотрудников применили слезоточивый газ.

Методы «мобилизационной работы» киевского режима начинают давать ожидаемые плоды. Людей, которых хватают на улицах и силой тащат в военкоматы, все сложнее убедить в том, что они воюют за «правое дело». Ответная реакция населения становится все более изобретательной.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:42
    У 404 прогресс ,ненависть к ТЦК сравнялась с ненавистью к россиянам.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:46
      Цитата: tralflot1832
      ненависть к ТЦК сравнялась с ненавистью к россиянам

      Осталось заненавидеть зелю и его банду !
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:10
        Цитата: Uncle Lee
        Осталось заненавидеть зелю и его банду !

        Нельзя, Зеля у них "мессия".
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:09
      Цитата: tralflot1832
      У 404 прогресс ,ненависть к ТЦК сравнялась с ненавистью к россиянам.

      ТЦК гонит на верную смерть, а русским можно в плен сдаться, накормят и живым оставят.
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 13:44
    Странно-то как... Самые сведомые и коренные, как Бджоловод Ющенко говорил - "настоящие украинцы! С западной украины!" И не хотят москаляку там с гилякой))) Впрочем у них с 2014 самый большой процент ухилянтов, не это ли Бджоловод ввиду имел? Что настоящее хохло - это которое визжит истошно из-за угла, а как ему говорят - ну сделай, что обещал, бысто обсирается и свизгом удирает в Польшу, драить сортир?
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:30
      -у них с 2014 самый большой процент ухилянтов...
      Свидомые считают, что это не их война.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:54
    в Ивано-Франковской области выдалась беспокойной

    Эти точно не хотят двухсотится на ЛБС. laughing Так, походить, поорать на Майдане да, а на ЛБС - не к нам.
  4. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 14:05
    так вот откуда корни у Бени Коломойского.....
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:12
    Цитата: carpenter
    Зеля у них "мессия"
    Фальшивый! wink
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:21
    Ничего необычного, неожиданного, если присмотрется тщательнее...
    Период, когда "весело, в прпрыжку" ехали гонять сепаров, ЗАКОНЧИЛСЯ. Теперь уже сами не едут, их забирают и отправляют в... дорого в один конец, чаще всего.
    Вот хутор, селюки и бандерлоги начинают защищать себя любимых. Впрочем, мояхатаскрайники, делают тоже самое...
    Пока это частные, редкие проявления... куда дальше повернётся, будем посмотреть.