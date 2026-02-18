В Коломыйском ТЦК Украины прогремел мощный взрыв

Ночь на 18 февраля в Ивано-Франковской области выдалась беспокойной. В городе Коломыя внутри помещения местного ТЦК (территориального центра комплектования) прогремел мощный взрыв.
Следователи и взрывотехники сейчас работают на месте, пытаются понять, что именно взорвалось и кто организовал это «мероприятие». По фото с места событий уже понятно, что повреждения военкомата явно не косметические.
Пресс-офицер областного ТЦК Наталья Коцкович подтвердила факт ЧП. В прокуратуре и СБУ уже идет предварительное следствие в рамках статьи 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт.
Это уже далеко не первый инцидент такого рода. Нападения на сотрудников ТЦК, поджоги, а теперь уже и взрывы становятся в порядке вещей. Достаточно вспомнить недавнюю историю в Одессе, где подобный акт закончился летальным исходом, или нападение на военкомов 15 февраля – тогда против сотрудников применили слезоточивый газ.
Методы «мобилизационной работы» киевского режима начинают давать ожидаемые плоды. Людей, которых хватают на улицах и силой тащат в военкоматы, все сложнее убедить в том, что они воюют за «правое дело». Ответная реакция населения становится все более изобретательной.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация