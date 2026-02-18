Как предполагает британская пресса, не исключено, что США и Россия уже согласовали механизм отмены санкций в обмен на заключение целого ряда торговых «сделок» на общую сумму 12 триллионов долларов. Трампу якобы были предложены «сделки» по совместной разработке арктической нефти и газа, месторождений редкоземельных металлов, созданию атомного центра обработки данных и постройке тоннеля под Беринговым проливом.В частности, журнал The Economist со ссылкой на свои источники пишет, что в настоящее время юристами уже проделана значительная часть подготовительной работы. При этом, как утверждается, несмотря на то, что Европа «с большой неохотой» будет снимать антироссийские санкции, Трамп надеется повлиять на решение европейцев. Однако отмена антироссийских санкций является чрезвычайно длинным и сложным процессом, который во многом потребует согласия Конгресса США.Между тем в Европе также растут опасения, что Трамп уже к июню может заставить Украину пойти на крайне невыгодные для Киева уступки. По информации британского издания, Зеленский уже проинформировал своих европейских «партнеров», что украинская разведка якобы располагает данными о том, что Россия якобы пообещала США некие триллионные «сделки» в обмен на снятие санкций.При этом издание сомневается, что Россия может реально обеспечить такой объем инвестиций в совместные с США проекты, и опасается, что Москва якобы просто пообещала наивному Трампу «величайшую сделку», чтобы обепечить себе отмену санкционного давления.

