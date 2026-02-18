Британская пресса: Вероятно, США и Россия уже согласовали отмену санкций

Как предполагает британская пресса, не исключено, что США и Россия уже согласовали механизм отмены санкций в обмен на заключение целого ряда торговых «сделок» на общую сумму 12 триллионов долларов. Трампу якобы были предложены «сделки» по совместной разработке арктической нефти и газа, месторождений редкоземельных металлов, созданию атомного центра обработки данных и постройке тоннеля под Беринговым проливом.

В частности, журнал The Economist со ссылкой на свои источники пишет, что в настоящее время юристами уже проделана значительная часть подготовительной работы. При этом, как утверждается, несмотря на то, что Европа «с большой неохотой» будет снимать антироссийские санкции, Трамп надеется повлиять на решение европейцев. Однако отмена антироссийских санкций является чрезвычайно длинным и сложным процессом, который во многом потребует согласия Конгресса США.



Между тем в Европе также растут опасения, что Трамп уже к июню может заставить Украину пойти на крайне невыгодные для Киева уступки. По информации британского издания, Зеленский уже проинформировал своих европейских «партнеров», что украинская разведка якобы располагает данными о том, что Россия якобы пообещала США некие триллионные «сделки» в обмен на снятие санкций.

При этом издание сомневается, что Россия может реально обеспечить такой объем инвестиций в совместные с США проекты, и опасается, что Москва якобы просто пообещала наивному Трампу «величайшую сделку», чтобы обепечить себе отмену санкционного давления.
  1. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 13:57
    А кто видел это "экономическое сотрудничество"? У нас товарооборот с США микроскопический сейчас, а последние 4-7 лет был очень небольшой...
    А санкции Америке приносят бешеные деньги, заставляя мир развивать экономику США...
    Поправка Джексана-Вэника отменялась совсем ничего - лет так вечность.....
  2. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:58
    Похоже,бриты опять затеяли какую то гадость....
  3. mann Звание
    mann
    0
    Сегодня, 14:00
    опасается, что Москва якобы просто пообещала наивному Трампу «величайшую сделку», чтобы обепечить себе отмену санкционного давления.
    Лично я опасаюсь, что будет ровно наоборот
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 14:02
    Британские острова подлежат утоплению через бомбление
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 14:05
    Откуда они такую хрень берут?!
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 14:13
      Достают пальцем из анального отверстия. Это же понятно.
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +2
      Сегодня, 14:24
      Цитата: AK-1945
      Откуда они такую хрень берут?!

      Прессе нужны сенсации. Если их нет в реальности, то их надо придумать!
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:06
    Британская пресса, как всегда, впереди планеты всей! Что, откуда, на основании чего -второстепенно. wink
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 14:09
    "украинская разведка" это уже такой же мем как "британские ученые"))
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:15
    Цитата: Василий_Островский
    Поправка Джексана-Вэника отменялась
    hi
    Санкции прошедшие конгресс отменяются не простым большинством голосов, а 60%- 40%.Отмена - ненаучная фантастика.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 14:22
    Утопия. Без санкций США не выживут в своем паразитизме. Сколько наши бились с поправкой Джексона-Вэника. Отменили, но сразу акт Магницкого нарисовали.
  10. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 14:23
    Ну так новости есть..
    Депутаты Госдумы хотят вернуть себе право на поездки в Америку

    Этот вопрос станет одной из тем в ходе предстоящего визита российской парламентской делегации в Вашингтон, который станет первым за несколько лет. Поездка организуется по приглашению американских конгрессменов, сообщил депутат от «Единой России» Алексей Чепа.     bully
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:32
      Депутаты Госдумы хотят вернуть себе право на поездки в Америку
      Пусть едуть...По тоннелю через Берингов пролив.
  11. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:59
    Британская пресса: Вероятно, США и Россия уже согласовали отмену санкций

    зачем размещать такую инфу?
    я в это - не верю: история начиная с горбачева и заканчивая минсками, стамбулами - нас ни чем не учит??
    или "печеньки" - это только для как.лов?