Залужный впервые обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года

Украинский посол в Британии, он же экс-главком ВСУ, спустя два с половиной года признал провал контрнаступления 2023 года, обозначил суть плана «контрнаступа» и назвал главного виновника его провала. Причём сделал это Валерий Залужный в интервью американским репортёрам.

По словам Залужного, план состоял в том, чтобы собрать мощный кулак на выбранном направлении – в Запорожской области, а затем резким ударом прорваться к Азовскому морю.

Залужный:

Для этого требовались значительные силы и тактическая неожиданность.

По словам Залужного, Владимир Зеленский вместо этого распорядился рассредоточить войска на большой территории:

Войска были рассредоточены, что и ослабило их ударный потенциал на выбранном (для контрнаступления) направлении. Удары пришлось наносить сразу на нескольких направлениях в Запорожской области, а также бросить силы под Бахмут.

Таким образом, Залужный впервые открыто обвинил Зеленского в том, что контрнаступление образца лета 2023 года сорвалось - по его (Зеленского) вине.

При этом Залужный не стал распространяться о «тактической неожиданности». О ней вообще странно говорить, учитывая, что ещё за месяц-два до контрнаступления вся Украина, включая высших офицеров, твердила о подготовке «к контрнаступу для выхода к границам Крыма».

Напомним, что Валерий Залужный экспертами рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины – в случае проведения там выборов. Зеленский же утверждает, что «90% населения против проведения выборов в сложившейся ситуации».
  1. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 14:03
    ой, сейчас будут друг на друга сваливать
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Михаил Нашарашев
      ой, сейчас будут друг на друга сваливать

      Правило курятника... laughing
    2. RoninO Звание
      RoninO
      +2
      Сегодня, 14:39
      Это есть начало избирательной компании .
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 14:09
    Прекрасная новость. Борьба пауков в банке.
    1. Комментарий был удален.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 14:09
    Англичане слили клоуна. Залужный просто так рот не откроет.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 14:14
    Залужный впервые обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года
    Кажется в кастрюлеголовом государстве начинается избирательная компания wink
  5. multicaat Звание
    multicaat
    +1
    Сегодня, 14:35
    немного не понял Залужного.
    цель была как в древней Греции выстроить фалангу глубиной в 50 рядов и так прорваться?
    Времена чутка изменились. Любую концентрацию крупных сил обычно замечают заранее, если командование вменяемое, и наносят удар по "скоплениям". С современными технологиями, где удары арты, дронов и самолетов накрывают полосу в 150+ км от линии фронта без особого риска получить ответку, Залужный рекламирует гигантскую братскую могилу, а не контрнаступ.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 14:40
      Цитата: multicaat
      Любую концентрацию крупных сил обычно замечают заранее

      Под Курском особо заметно....
  6. Новик225 Звание
    Новик225
    0
    Сегодня, 14:58
    так вроде английские эксперты писали, что во всем виноват кустарник? Я думал, что на этом вопрос закрыт.
  7. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 15:13
    According to Zaluzhny, the plan was to assemble a powerful force in a chosen direction – the Zaporizhzhia region – and then launch a sharp attack to break through to the Sea of Azov.

    Zaluzhny:

    This required significant forces and tactical surprise
    the outcome would have been even easier, lunching long range strike with high precision weapons and FAB, all this are political stunt anyway
  8. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 15:41
    Тогда наступление украинцев остановили с помощью массированного минирования.
    Сотни тысяч противотанковых мин разбросали в несколько полос. По нескольким направлениям.
    Это было умное решение. Не помню, как звали генерала?