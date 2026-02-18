Для этого требовались значительные силы и тактическая неожиданность.

Войска были рассредоточены, что и ослабило их ударный потенциал на выбранном (для контрнаступления) направлении. Удары пришлось наносить сразу на нескольких направлениях в Запорожской области, а также бросить силы под Бахмут.

Украинский посол в Британии, он же экс-главком ВСУ, спустя два с половиной года признал провал контрнаступления 2023 года, обозначил суть плана «контрнаступа» и назвал главного виновника его провала. Причём сделал это Валерий Залужный в интервью американским репортёрам.По словам Залужного, план состоял в том, чтобы собрать мощный кулак на выбранном направлении – в Запорожской области, а затем резким ударом прорваться к Азовскому морю.Залужный:По словам Залужного, Владимир Зеленский вместо этого распорядился рассредоточить войска на большой территории:Таким образом, Залужный впервые открыто обвинил Зеленского в том, что контрнаступление образца лета 2023 года сорвалось - по его (Зеленского) вине.При этом Залужный не стал распространяться о «тактической неожиданности». О ней вообще странно говорить, учитывая, что ещё за месяц-два до контрнаступления вся Украина, включая высших офицеров, твердила о подготовке «к контрнаступу для выхода к границам Крыма».Напомним, что Валерий Залужный экспертами рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины – в случае проведения там выборов. Зеленский же утверждает, что «90% населения против проведения выборов в сложившейся ситуации».