Венгрия нашла обходной путь для российской нефти вместо заблокированной «Дружбы»

Венгерская компания MOL заключила первые контракты на поставки российской нефти морским путем – сырье прибудет в Хорватию, откуда отправится дальше, на нефтеперерабатывающие заводы Венгрии и Словакии. Об этом вчера сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Танкеры уже в пути, в начале марта груз пришвартуется в хорватском порту, и спустя 5-10 дней нефть окажется на НПЗ. Сийярто не скрывает подоплеки: этот маршрут – вынужденная мера, ответ на блокировку Киевом транзита по трубопроводу «Дружба».



Официальный Будапешт прямо обвиняет украинские власти в попытке спровоцировать энергетический кризис. Якобы в Киеве рассчитывают, что дефицит энергоносителей подорвет позиции правительства Орбана накануне парламентских выборов. Удобный момент, чтобы поддержать местную оппозицию.

Напомним, MOL еще в январе подписала предварительное соглашение с ПАО «Газпром нефть» о покупке ее доли в сербской NIS. Если сделка состоится, венгры получат контроль над единственным НПЗ в Сербии. В MOL уже заявляют, что это укрепит энергобезопасность всего региона. И, судя по всему, ищут партнеров – ведут переговоры с ADNOC из ОАЭ о вхождении в капитал.

Украина, перекрывая вентиль, хотела насолить Москве и Будапешту, но получила лишь очередное подтверждение собственной ненадежности как транзитера. Венгрия оперативно перенастраивает логистику, диверсифицируя маршруты, но не источники. Российская нефть продолжит поступать европейским потребителям – просто теперь морем, а не по трубе.
  1. Горизонт Звание
    Горизонт
    +4
    Сегодня, 14:32
    Правильно. На хитрую украинскую заднцу болт с гайкой всегда найдется
    1. Hagen Звание
      Hagen
      -5
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Горизонт
      На хитрую украинскую заднцу болт с гайкой всегда найдется

      Пока не все лабиринты учтены и просчитаны... По морю могут легко сменить источник, и проблемы останутся только у нас... Не надо плутать в потемках. Для венгров важна лишь Венгрия с ее персональными интересами.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +2
        Сегодня, 14:45
        Уверены? Я вот что-то как-то сомневаюсь.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 15:27
      Так еще Венгрия прекратила поставки дизтоплива на окраину, до тех пор, пока "Дружба" снова не заработает.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 14:34
    Российская нефть продолжит поступать европейским потребителям – просто теперь морем, а не по трубе.
    А коварные пираты не будут танкеры останавливать ?
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +3
      Сегодня, 14:43
      В Черном море? Или в Средиземном море? В Хорватию танкеры явно не через Ла-Манш пойдут, тем более тут не надо прятаться, можно гнать официально, российская нефть, на российских танкерах. Венгрия и Словакия покупают нашу нефть официально и под санкции не попадают.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        -3
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Evgeny64
        В Черном море? Или в Средиземном море?

        В Босфоре тормознут - экологическая угроза...Да и в Черном море танкеры подрывали, турки тогда обижались.
        1. PMA Звание
          PMA
          0
          Сегодня, 14:55
          На кого? На танкеры, или на тех, кто орудовал в турецких водах, пользуясь разгильдяйством (или с молчаливого согласия) своих ответственных служб?
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 15:00
            Цитата: PMA
            На кого?

            На запускавших беспилотники на танкеры...
  3. ученый Звание
    ученый
    +1
    Сегодня, 15:02
    Российская нефть продолжит поступать европейским потребителям
    Которая после переработки пойдет на заправку танков, бронетранспортеров, дизель-генераторов, авиации и другого вооружения которое убивает наших солдат.
  4. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 15:28
    Майданутые сами себя перехитрили