Венгрия нашла обходной путь для российской нефти вместо заблокированной «Дружбы»
Венгерская компания MOL заключила первые контракты на поставки российской нефти морским путем – сырье прибудет в Хорватию, откуда отправится дальше, на нефтеперерабатывающие заводы Венгрии и Словакии. Об этом вчера сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Танкеры уже в пути, в начале марта груз пришвартуется в хорватском порту, и спустя 5-10 дней нефть окажется на НПЗ. Сийярто не скрывает подоплеки: этот маршрут – вынужденная мера, ответ на блокировку Киевом транзита по трубопроводу «Дружба».
Официальный Будапешт прямо обвиняет украинские власти в попытке спровоцировать энергетический кризис. Якобы в Киеве рассчитывают, что дефицит энергоносителей подорвет позиции правительства Орбана накануне парламентских выборов. Удобный момент, чтобы поддержать местную оппозицию.
Напомним, MOL еще в январе подписала предварительное соглашение с ПАО «Газпром нефть» о покупке ее доли в сербской NIS. Если сделка состоится, венгры получат контроль над единственным НПЗ в Сербии. В MOL уже заявляют, что это укрепит энергобезопасность всего региона. И, судя по всему, ищут партнеров – ведут переговоры с ADNOC из ОАЭ о вхождении в капитал.
Украина, перекрывая вентиль, хотела насолить Москве и Будапешту, но получила лишь очередное подтверждение собственной ненадежности как транзитера. Венгрия оперативно перенастраивает логистику, диверсифицируя маршруты, но не источники. Российская нефть продолжит поступать европейским потребителям – просто теперь морем, а не по трубе.
