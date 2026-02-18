Умеров: в следующем раунде будем договариваться о встрече лидеров стран

Умеров: в следующем раунде будем договариваться о встрече лидеров стран

Украина продолжит переговоры с Россией, планируя в следующем раунде добиться некого общего решения, которое должно привести к встрече Зеленского с Путиным. Об этом заявил глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам третьего раунда переговоров в Женеве.

Украинская переговорная группа ставит перед собой задачу подготовить почву для встречи Зеленского и Путина, снова заявляя о том, что договариваться по особо значимым вопросам должны лидеры стран. Так что в следующем раунде переговоров ничего нового не будет, программа старая. Комментируя уже прошедшую встречу в Женеве, Умеров заявил, что часть вопросов удалось уточнить, по другим согласование продолжится.



Следующий шаг — достичь консенсуса для представления решений президентам. Наша задача — подготовить практическую, а не формальную основу для этого.


Высказался насчет переговоров и Зеленский. По его словам, в Женеве обсуждались вопросы военного и политического планов, военный блок был более конструктивным, удалось в целом понять, каким может быть мониторинг прекращения огня, если все же удастся договориться. Киев выступает за контроль со стороны США.

А вот в политической части никакого прогресса нет, потому что обсуждались вопросы Донбасса, армии и т. д., то все то, что Зеленский определил как «красные линии».

Диалог был сложным, позиции сторон остаются разными, заметного прогресса, как в военной сфере, пока нет. Переговоры будут продолжены.
  1. Обычный Звание
    Обычный
    +10
    Сегодня, 14:31
    Это кто лидер? британская подстилка MI6?))) Из него такой же лидер, как из меня балерина. Шут, наркоман, патологический лжец и трус.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:38
      Цитата: Обычный
      Это кто лидер?

      Нелегитимный Зеленский, неформально, самозахватом what
      1. Себенза Звание
        Себенза
        -3
        Сегодня, 14:53
        Буданов и Путин- чем не диалог ?
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 15:03
          Цитата: Себенза
          Буданов и Путин-

          Разный статус....Но посыл заценил ! hi
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 15:06
            Там у них есть закон, который запрещает переговоры с Путиным.
          2. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Сегодня, 15:14
            Штанишки спортивные в Кремле не сильно волновали, а здесь даже галстук присутствует.
        2. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Сегодня, 15:38
          Цитата: Себенза
          Буданов и Путин- чем не диалог ?

          Нет. Буданову не по статусу решать вопросы с Путиным. И с наркошей Путин встречаться не должен. Разве что, для подписание капитуляции.
          1. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Сегодня, 15:40
            По статусу Российской делегации с ним вопросы решать на высшем уровне.
            1. красноярск Звание
              красноярск
              0
              Сегодня, 15:46
              Цитата: Себенза
              По статусу Российской делегации с ним вопросы решать на высшем уровне.

              Переговорные делегации это не высший уровень. Высший уровень - встреча президентов.
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 14:47
      Ну, прям и помечтать нельзя? laughing
      Наркофюреру приятно, что о нем хотя-бы говорят, как о лидере с которым Путин может встретиться, помечтать, что будет наравне с Трампом lol
    3. SAG Звание
      SAG
      +2
      Сегодня, 14:49
      Не надо иронии! Лидер тот, кого признаёт народ и верхушка власти. Если народ и окружение не сопротивляются, значит их всё устраивает. И лидером у них может быть, хоть диктатор, хоть садист, хоть шут гороховый, хоть подстилка чужая. Каждый народ достоин того лидера, что у него есть! hi
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 15:00
        Цитата: SAG
        Каждый народ достоин того лидера, что у него есть!

        То есть российский народ был достоин МСГ и ЕБНа?!!!
        Волна че......
        1. alexandreII Звание
          alexandreII
          -1
          Сегодня, 15:05
          ЕБНа стопудово,ибо российский народ его выбирал..
  2. SAG Звание
    SAG
    +1
    Сегодня, 14:34
    До боли напоминает ситуацию, перед началом 2й мировой. Встречи ради новых встреч. Когда делегации Франции и Англии плыли морем 2 недели в СССР, что бы обозначить что никаких полномочий у них нет - но могут встречаться на постоянной основе! И смех и грех, но суть в том, что никто не готов идти на уступки, значит компромис невозможен! А это прямой признак, что 3МВ близится negative
    1. SAG Звание
      SAG
      +1
      Сегодня, 14:42
      Да и договора подписаные в современных условиях не будут стоить даже бумаги, на которой они написаны. Выход для системного кризиса, в который загнали мир наднациональные глобалисты только один -Война! И этой истории уже сотни лет!
  3. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:46
    Просто не о чем говорить......Зе "желает встретиться,когда получает ответ:"так приезжай в Москву!",интерес сразу пропадает.То есть ему нужна ТЕМА о встрече,а не сама встреча...и вот опять...или снова.У Зе уровень Евгения Петросяна,вот с ним пусть и встречается...
  4. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 14:48
    А, как изданные указы ЗЕ. не разговаривать . не договариваться и тд. с Россией. Как Россия примет не легитимного ЗЕ
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:51
    Цитата: пылесос
    А, как изданные указы ЗЕ. не разговаривать . не договариваться
    Через переводчика wink
  6. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    0
    Сегодня, 15:01
    Вот то как спешат "буржуи" хоть до чего-то с нами договориться, чтобы заполучить вожделенную передышку объясняется, как раз тем, что терпеть украинцам стало "невмоготу".
    При этом некое "переговоробесие" некоторых наших сми, (в т.ч. центральных) усиливается и, откровенно вводит в ступор. Еженедельно, встречи, переговоры, иногда и моратории проскакивают. Вот уже и личную встречу глав государств обещают. Интересно, как долго ещё продлится СВО в таком формате, когда "шаг вперёд - 2 шага назад"? Это чтобы потом объявить, дескать, ничего не получается? А если всё таки получается? Но если, всё же это умышленная политика, дескать, здесь мы бомбим, а тут у нас гуманитарное перемирие, то что это если не саботаж?
  7. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 15:29
    Умеров: в следующем раунде будем договариваться о встрече лидеров стран

    В следующем раунде к Мединскому хорошо бы добавить Захарову, чтоб затянула про красные линии часов на пять, а Мединский лекцию прочитал ещё часов на восемь, пока х.охлы зевать не станут. А там до дому пора, до следующего раунда, и так пока к Одессе не выйдем...
  8. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 15:38
    А как тогда с осквернителем пианино за руку здороваться?
  9. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 15:42
    война до полной победы, говорить не о чем, столько людей погибло