Умеров: в следующем раунде будем договариваться о встрече лидеров стран

Следующий шаг — достичь консенсуса для представления решений президентам. Наша задача — подготовить практическую, а не формальную основу для этого.

Диалог был сложным, позиции сторон остаются разными, заметного прогресса, как в военной сфере, пока нет. Переговоры будут продолжены.

Украина продолжит переговоры с Россией, планируя в следующем раунде добиться некого общего решения, которое должно привести к встрече Зеленского с Путиным. Об этом заявил глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам третьего раунда переговоров в Женеве.Украинская переговорная группа ставит перед собой задачу подготовить почву для встречи Зеленского и Путина, снова заявляя о том, что договариваться по особо значимым вопросам должны лидеры стран. Так что в следующем раунде переговоров ничего нового не будет, программа старая. Комментируя уже прошедшую встречу в Женеве, Умеров заявил, что часть вопросов удалось уточнить, по другим согласование продолжится.Высказался насчет переговоров и Зеленский. По его словам, в Женеве обсуждались вопросы военного и политического планов, военный блок был более конструктивным, удалось в целом понять, каким может быть мониторинг прекращения огня, если все же удастся договориться. Киев выступает за контроль со стороны США.А вот в политической части никакого прогресса нет, потому что обсуждались вопросы Донбасса, армии и т. д., то все то, что Зеленский определил как «красные линии».