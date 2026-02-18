Братислава может прекратить поставки электроэнергии Украине, если Киев откажется разблокировать нефтепровод «Дружба» и возобновить поставки нефти в Словакию.По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, если Зеленскому по-прежнему кажется, что функционирование нефтепровода «Дружба» не имеет для Украины никакой ценности, Братислава может отказаться от сотрудничества с Киевом в области поставок электроэнергии. В декабре 2025 года Братислава обеспечила 21% общего объема импортных поставок электроэнергии на Украину.Между тем правительство Словакии объявило в республике кризисную ситуацию из-за вызванной остановкой транзита через нефтепровод «Дружба» нехватки нефти. Пока Киев ссылается на «технические» повреждения объекта, власти Словакии и Венгрии прямо обвиняют украинскую сторону в политическом шантаже, направленном на изменение позиции Братиславы и Будапешта по вступлению Украины в Евросоюз.Оказавшиеся отрезанными от поставок российской нефти Венгрия и Словакия пытались найти альтернативный маршрут через Хорватию, однако Загреб, сославшись на «солидарность с Украиной», отказался разрешить транзит российской нефти через свою территорию.При этом, по оценкам Еврокомиссии, в ближайшее время Венгрии и Словакии не грозит острый дефицит топлива, поскольку обе страны располагают достаточным объемом внутренних резервов. Однако, несмотря на то, что Брюссель настаивает на скорейшем восстановлении украинского участка трубопровода, Киев явно пытается всячески саботировать ремонтные работы.

