Фицо: Словакия может прекратить поставки электроэнергии Украине

Братислава может прекратить поставки электроэнергии Украине, если Киев откажется разблокировать нефтепровод «Дружба» и возобновить поставки нефти в Словакию.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, если Зеленскому по-прежнему кажется, что функционирование нефтепровода «Дружба» не имеет для Украины никакой ценности, Братислава может отказаться от сотрудничества с Киевом в области поставок электроэнергии. В декабре 2025 года Братислава обеспечила 21% общего объема импортных поставок электроэнергии на Украину.



Между тем правительство Словакии объявило в республике кризисную ситуацию из-за вызванной остановкой транзита через нефтепровод «Дружба» нехватки нефти. Пока Киев ссылается на «технические» повреждения объекта, власти Словакии и Венгрии прямо обвиняют украинскую сторону в политическом шантаже, направленном на изменение позиции Братиславы и Будапешта по вступлению Украины в Евросоюз.

Оказавшиеся отрезанными от поставок российской нефти Венгрия и Словакия пытались найти альтернативный маршрут через Хорватию, однако Загреб, сославшись на «солидарность с Украиной», отказался разрешить транзит российской нефти через свою территорию.

При этом, по оценкам Еврокомиссии, в ближайшее время Венгрии и Словакии не грозит острый дефицит топлива, поскольку обе страны располагают достаточным объемом внутренних резервов. Однако, несмотря на то, что Брюссель настаивает на скорейшем восстановлении украинского участка трубопровода, Киев явно пытается всячески саботировать ремонтные работы.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 15:05
    Братислава может прекратить поставки электроэнергии Украине
    Невероятно !
  2. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    +1
    Сегодня, 15:06
    Однако, несмотря на то, что Брюссель настаивает на скорейшем восстановлении украинского участка трубопровода, Киев явно пытается всячески саботировать ремонтные работы


    Скорей всего с согласия Брюсселя этот фокус и был проделан. Таким образом борется с оппозиций внутри ЕС. Выражать обеспокоенность и театрально корчить лица еврочиновники могут бесконечно.
  3. Горизонт Звание
    Горизонт
    -1
    Сегодня, 15:10
    Россия тоже может прекратить поставки электроэнергии из Словакии, но печему то пока воздерживается. Наверное с Фицей не хотим ссориться. Они ж не за спасибо элеторо на украину засылают. Или за спасибо?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:13
    Борт RA 96018 в Женеве включил транспордер. bully
  5. Etoya Звание
    Etoya
    0
    Сегодня, 15:22
    Славаки со спущенными штанами - нет поставок нефти, нет электричества, а они что-то думают и угрожают
  6. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 15:29
    Оказавшиеся отрезанными от поставок российской нефти Венгрия и Словакия пытались найти альтернативный маршрут через Хорватию, однако Загреб, сославшись на «солидарность с Украиной», отказался разрешить транзит российской нефти через свою территорию.

    а как же:
    Венгерская компания MOL заключила первые контракты на поставки российской нефти морским путем – сырье прибудет в Хорватию, откуда отправится дальше, на нефтеперерабатывающие заводы Венгрии и Словакии. Об этом вчера сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
  7. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    0
    Сегодня, 15:30
    Может, но не будет как не раз было.