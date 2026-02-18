Нехватка кадров в МЧС будет восполняться солдатами срочной службы

1 249 21
Нехватка кадров в МЧС будет восполняться солдатами срочной службы

Согласно договоренности с оборонным ведомством России, нехватка кадров в МЧС будет восполняться солдатами срочной службы. Они будут служить в пожарных подразделениях.

Об этом рассказал во время правительственного часа в Совете Федерации РФ глава МЧС Александр Куренков.



Он заявил:

С Министерством обороны России достигнуты договоренности по выделению МЧС России ежегодно до пяти тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности МЧС России.

Такое решение вызвано острым дефицитом личного состава пожарной охраны. В среднем нехватка кадров в таких подразделениях, подчиненных МЧС, составляет более трети. Хуже всего обстоят дела на Херсонщине, где дефицит пожарных превысил половину штатного состава. В Москве недокомплект составил 30 процентов, а в республиках Донбасса – 26 процентов. В Запорожской области пожарные подразделения укомплектованы на 4/5.

Незадолго до этого Куренков сделал подобное сообщение и в Госдуме. Правда, в тот раз он не озвучил количество военнослужащих срочной службы, которые станут пожарными.

Предложение о передаче срочников в МЧС исходит от руководства министерства. Судя по заявлениям его главы, в оборонном ведомстве пошли навстречу пожарным. Пока нет данных, смогут ли срочники привлекаться к тушению пожаров в новых регионах или в русском приграничье, где велика угроза обстрелов и беспилотных атак со стороны ВСУ.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -2
    Сегодня, 15:24
    Ну хоть такая польза от этих срочников-дармоедов.
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 15:47
      Зачем же так про наших детей. Они призваны родину защищать. Нужно только толком обучить их. И потом это обученный мобилизационный резерв. В случае каких то любых катаклизмов ведь больше не кому прийти на помощь кроме как вы выразились этих "дармоедов".
    2. Вик_Вик Звание
      Вик_Вик
      +1
      Сегодня, 15:49
      Кто-то минусует, а я поддерживаю. В ВС СССР срочники реальную службу несли, даже в Афгане были. А сейчас для них служба что-то вроде детсада. Туда не посылай, этого он делать не должен...
  2. Tommy Calhoun Звание
    Tommy Calhoun
    +5
    Сегодня, 15:26
    Может лучше начать нормально платить людям деньги??? А дальше что? Срочники будут учить детей? Разносить почту? Лечить в больницах? Служить в полиции? Мне казалось что цель срочной службы, подготовить резерв на случай войны, а не бесплатно год эксплуатировать бесправных людей, затыкая ими дыры там куда не хотят идти из за низких зарплат...
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +5
      Сегодня, 15:35
      Кто-то вас ещё и минусит...похоже какой то министр мчс
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        +1
        Сегодня, 15:44
        *Кто-то вас ещё и минусит...похоже какой то министр мчс*

        Нет, это запутинцы блаженные. у них вместо мозга--20 федеральных tv каналов. немало их тут пасется.
        1. ЖЭК-Водогрей Звание
          ЖЭК-Водогрей
          +1
          Сегодня, 15:47
          Цитата: seamen2
          запутинцы блаженные. у них вместо мозга--20 федеральных tv каналов.

          Бюджет соловьëв лайв на 2026-2027-2028 года 4.5 млрд. руб. Полтора миллиарда на год.
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            0
            Сегодня, 15:49
            ну, он их отрабатывает. известно *дураков на Руси на сто лет вперед припасено* -- аудиторией он обеспечен. boris 55 & компани не дадут соврать.
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Tommy Calhoun
      А дальше что? Срочники будут учить детей? Разносить почту? Лечить в больницах? Служить в полиции?

      Смотрите списки состоятельных граждан РФ и как выросло их состояние за время СВО. И как выросли наши кладбища на другой стороне жизни.
    3. bk316 Звание
      bk316
      -1
      Сегодня, 15:44
      ечить в больницах? Служить в полиции?

      Так уже. Альтернативная служба называется.
    4. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Tommy Calhoun
      Срочники будут учить детей? Разносить почту? Лечить в больницах? Служить в полиции?

      Раньше срочники строили генеральские дачи и ни кто не задумывался о мобрезерве. Максимум пальчиком погрозят. За то сейчас человека ни когда не служившего, но подписавшем контракт на СВО отправляют на штурмовку уже через месяц на полигоне, а через полгода семьи получаю похоронки.
    5. Вик_Вик Звание
      Вик_Вик
      0
      Сегодня, 15:51
      Так как сейчас срочники готовятся воевать, а ля детсад, пусть уж лучше хоть чём-то полезным займутся.
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +4
    Сегодня, 15:28
    Приехали....
    Теперь осталось ожидать направления призывников в МВД (там некомплект уже критичный), потом - в медицину (там нехватка врачей и медсестер), ну и вишенка - в школу, учителей не хватает! А что? Так ведь просто - и жилья не нужно давать, и социалку ненужно строить для пожарных-полиции-врачей и учителей, ни обучать, ни чего. Только призывай в армию побольше - и все проблемы сразу решаться...
    У нас избыток личного состава? У нас нет прорывов ПВО в глубине страны?
    Нужно конкурс объявить - куда ещё направить призывников....
    Теперь понятно, почему Телеграм тормозят и грозят прикрыть...
    Может, наши министры работать начнут?

    А направить туда эффективного господина б/министра МЧС Шойгу - откуда пришел, туда пусть и возвращается, может и решится кадровый вопрос?
    1. Tommy Calhoun Звание
      Tommy Calhoun
      +1
      Сегодня, 15:38
      Цитата: Василий_Островский

      А направить туда эффективного господина б/министра МЧС Шойгу - откуда пришел, туда пусть и возвращается, может и решится кадровый вопрос?

      Весь успех Шойгу был обусловлен тем что по тем временам в МЧС и правда было нормально, тогда вообще в стране был подъем. А сейчас выгоднее сидеть в ПВЗ и заказы отдавать. ЗП будет больше, а геморроя меньше. Сейчас туда если идти то только ради ранней пенсии.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 15:48
        Родственник в МЧС служит. 20 лет. нет, конечно лычки и грамоты это да. А денег-неее. Копейки. И ждут мчсники по всей стране новогоднюю премию как манну небесную. хоть что-то.
    2. Карельский Звание
      Карельский
      0
      Сегодня, 15:39
      Теперь осталось ожидать направления призывников в МВД (там некомплект уже критичный), потом - в медицину (там нехватка врачей и медсестер)
      Медицина уже успешно покрывается "специалистами" из ближнего зарубежья.Если в поликлинике перерыв у "докторов" на намаз,уже естественно. А МВД следующее.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 15:35
    Народу катастрофически не хватает не только в МЧС. У правоохранителей тоже. Злые языки поговаривают, что в доставке пиццы больше платят, и дают самокат.
  5. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -1
    Сегодня, 15:44
    Приходит информация о катастрофическом провале с боевой подготовкой л/с срочной службы в тыловых частях... В значительной мере это обусловлено отправкой на тыловые должности комсостава, полностью дискредитировавшего себя в ходе СВО. Фактически формирование мобрезерва для грядущей "большой войны" ПРОВАЛЕНО.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 15:47
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Приходит информация о катастрофическом провале с боевой подготовкой л/с срочной службы в тыловых частях.

      А можно поинтересоваться источником информации?
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        0
        Сегодня, 15:49
        Климов Максим пишет, а он человек в теме.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 15:50
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Климов Максим пишет, а он человек в теме.

          Так ссылочку можно увидеть на инфоканал этого знающего человека?