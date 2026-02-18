Нехватка кадров в МЧС будет восполняться солдатами срочной службы
Согласно договоренности с оборонным ведомством России, нехватка кадров в МЧС будет восполняться солдатами срочной службы. Они будут служить в пожарных подразделениях.
Об этом рассказал во время правительственного часа в Совете Федерации РФ глава МЧС Александр Куренков.
Он заявил:
С Министерством обороны России достигнуты договоренности по выделению МЧС России ежегодно до пяти тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности МЧС России.
Такое решение вызвано острым дефицитом личного состава пожарной охраны. В среднем нехватка кадров в таких подразделениях, подчиненных МЧС, составляет более трети. Хуже всего обстоят дела на Херсонщине, где дефицит пожарных превысил половину штатного состава. В Москве недокомплект составил 30 процентов, а в республиках Донбасса – 26 процентов. В Запорожской области пожарные подразделения укомплектованы на 4/5.
Незадолго до этого Куренков сделал подобное сообщение и в Госдуме. Правда, в тот раз он не озвучил количество военнослужащих срочной службы, которые станут пожарными.
Предложение о передаче срочников в МЧС исходит от руководства министерства. Судя по заявлениям его главы, в оборонном ведомстве пошли навстречу пожарным. Пока нет данных, смогут ли срочники привлекаться к тушению пожаров в новых регионах или в русском приграничье, где велика угроза обстрелов и беспилотных атак со стороны ВСУ.
