Беспилотная разведывательно-ударная система РУС-ПЭ
Система РУС-ПЭ на выставке WDS 2026
За последние годы российский оборонно-промышленный комплекс разработал большое количество разнообразных барражирующих боеприпасов. Недавно линейка такой продукции пополнилась новым изделием. Концерн «Калашников» завершил разработку перспективной разведывательно-ударной системы РУС-ПЭ. Премьера такого изделия состоялась на одной из последних выставок за рубежом. Концерн рассчитывает на интерес со стороны потенциальных покупателей и на получение контрактов.
Анонс и премьера
Разработка новой разведывательно-ударной системы с управляемым боеприпасом РУС-ПЭ велась в закрытом порядке. Впервые об этом проекте официально рассказали в начале февраля 2026 г. К этому времени барражирующий боеприпас прошёл стадию проектирования, и концерн «Калашников» планировал начинать рекламную кампанию.
В начале месяца было объявлено, что официальная премьера изделия РУС-ПЭ состоится на будущей выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Кроме того, в рамках анонса раскрыли основные особенности нового ББ / БПЛА, его возможности и отдельные характеристики.
Выставка WDS 2026 в Эр-Рияде открылась 8 февраля. Концерн «Калашников» представил на ней все основные свои разработки в разных областях. Значительную часть его экспозиции составили современные БПЛА разных классов, в т.ч. барражирующие боеприпасы. Одним из них стал новейший РУС-ПЭ.
Демонстрация пуска БПЛА
10 февраля организация-разработчик провела официальную презентацию системы РУС-ПЭ. На мероприятии присутствовали высокопоставленные представители российской промышленности и силовых структур, а также ответственные лица из зарубежных государств. Им продемонстрировали новый БПЛА / ББ, а также рассказали о его возможностях и характеристиках.
Как и другие российские беспилотные системы, изделие РУС-ПЭ привлекло внимание иностранных военных и специалистов. Возможно, они не ограничатся простым ознакомлением с новой техникой и инициируют переговоры по будущим контрактам. На уточнение условий сотрудничества понадобится несколько месяцев. Соответственно, первые контракты на поставку РУС-ПЭ могут появиться уже в этом году.
Следует отметить, что демонстрация боеприпаса на иностранной выставке не указывает на его экспортную ориентированность. Изделие РУС-ПЭ может найти применение и в российской армии. Такие беспилотники могли бы дополнить другую технику своего класса.
Технические решения
РУС-ПЭ — беспилотная авиационная система, предназначенная для ведения разведки, поиска наземных или надводных целей и последующего их поражения. Все эти операции осуществляются при помощи беспилотного летательного аппарата, несущего устройства разведки и боевую часть.
В предложенном виде система включает несколько основных компонентов, выполняющих те или иные функции. В первую очередь, это ББ/БПЛА двух моделей. Они имеют схожую конструкцию, но отличаются по своим характеристикам. Также используются схожие пусковые установки и общий пульт управления.
Презентация новой системы на выставке в Эр-Рияде
Беспилотники-камикадзе из состава РУС-ПЭ получили обозначения УБ-1 и УБ-2. Оба БПЛА имеют удлинённый трубчатый фюзеляж, на котором устанавливаются раскладные Х-образные плоскости — крыло и рули. В головной части помещается блок оптики для поиска целей, за ним находится боевая часть, а оставшиеся объёмы отданы под силовую установку. В сложенном виде ББ помещаются в транспортно-пусковой контейнер квадратного сечения.
Изделие УБ-1 имеет длину 910 мм. Поперечник его ТПК — 180 х 180 мм. УБ-2 значительно крупнее. Этот БПЛА имеет длину 1,15 м и использует ТПК сечением 350 х 350 мм. Стартовая масса двух аппаратов не называется.
Беспилотники имеют электрические силовые установки. В обоих случаях электромотор с толкающим воздушным винтом размещается в хвосте фюзеляжа. При этом используются разные двигатели и аккумуляторы, параметры которых соответствуют массе конкретного ББ / БПЛА.
Сообщается, что оба РУС-ПЭ способны развивать скорость 140 км/ч и находиться в воздухе до 30 минут. Х-образная компоновка плоскостей даёт высокую манёвренность на всех режимах полёта, в т.ч. при пикировании на цель.
Оба БПЛА оснащены дневной и ночной оптикой на подвижном основании. Кроме того, на борту имеются автопилот, средства спутниковой и инерциальной навигации, а также устройства связи. Во время полёта УБ-1/2 должны поддерживать связь с операторским пультом.
Сообщается о нескольких основных режимах работы и боевого применения. Возможна работа под непосредственным дистанционным управлением оператора. Также система может самостоятельно искать наземные цели при помощи искусственного интеллекта. В таком случае оператору остаётся только подтвердить результаты поиска и дать команду на атаку. Дальнейшее наведение на цель осуществляется автоматически.
Боевая нагрузка аппарата УБ-1 составляет 1 кг. УБ-2 несёт вдвое больший заряд. Разработаны осколочно-фугасная и термобарическая боевые части. С их помощью РУС-ПЭ может поражать различные цели, от живой силы на открытой местности до некоторых построек.
Обе модификации ударного беспилотника перевозятся в прямоугольных ТПК. Перед запуском контейнер устанавливается под наклоном при помощи двуноги. БПЛА отправляется в воздух пневматической системой. Затем он начинает самостоятельный полёт.
Новые образцы
Таким образом, российская промышленность продолжает разработку новых беспилотных систем на основе барражирующих боеприпасов. Ряд таких изделий уже производится серийно и массово используется армией, и теперь их дополнит новая система. Изделие РУС-ПЭ имеет несколько любопытных особенностей, которые должны обеспечить высокую боевую эффективность.
РУС-ПЭ представляет собой полноценную беспилотную авиационную систему для решения задач обнаружения и поражения целей. Она включает все необходимые средства и компоненты для эффективной боевой работы. При этом система должна быть достаточно простой в эксплуатации. Этому способствуют ограниченные размеры её компонентов и другие факторы.
Важной особенностью РУС-ПЭ является наличие сразу двух БПЛА / ББ с разными техническими и боевыми характеристиками, но с общими компонентами и принципами работы. Два боеприпаса делают систему более гибкой. У операторов появляется возможность выбрать ББ, более соответствующий конкретной цели или боевой задаче.
При этом оба представленных БПЛА имеют высокие для такой техники характеристики и в этом отношении не уступают другим современным барражирующим боеприпасам. В свою очередь, наличие автоматических режимов работы выгодно выделяет РУС-ПЭ на фоне некоторых других систем своего класса. Положительным качеством является и использование разных БЧ, причём в будущем могут появиться и новые типы зарядов.
В целом новая разведывательно-ударная система РУС-ПЭ выглядит весьма интересно и многообещающе. Она способна стать удачным дополнением для других комплексов своего класса, имеющих более высокие характеристики. Также система от «Калашникова» может составить конкуренцию другим изделиям своего класса.
Сможет ли система РУС-ПЭ превратить свой технический потенциал в коммерческие успехи, пока неизвестно. Её представили всего несколько дней назад, и потенциальные заказчики пока заняты оценкой и планированием. Однако уже в ближайшие месяцы могут появиться первые заказы на поставку новых ББ.
