Зеленский натравил на Залужного СБУ, выдав ордер на обыск стриптиз-клуба

Раскол между Залужным и Зеленским произошел не после провального контрнаступления 2023 года, а гораздо раньше, когда еще легитимный президент вдруг решил, что лучше главкома ВСУ разбирается в военном деле. Об этом Залужный рассказал в интервью иностранной прессе.

Бывший главком ВСУ, ранее обвинивший Зеленского в провале контрнаступления 2023 года, о чем уже писало «Военное обозрение», рассказал о еще нескольких нелицеприятных фактах, связанных с киевским клоуном. По словам Залужного, раскол между ним и президентом Украины произошел после начала войны с Россией. Зеленский вдруг решил, что он непревзойденный полководец, поэтому начал вмешиваться в решения Генштаба, что приводило к постоянным спорам.



А пика «глубокий раскол» достиг после того, как в 2022 году Зеленский натравил на Залужного СБУ, причем в обход начальства спецслужбы, по крайней мере так утверждает Залужный. По его словам, прямо во время совещания, на котором присутствовали британские офицеры, в кабинет ворвались более 10 сотрудников СБУ, планируя устроить обыск. Но у них ничего не получилось.

Как оказалось, Зеленский подсунул СБУ информацию, что по данному адресу находится стриптиз-клуб, якобы нарушающий закон. Залужный считает, что сделал он это намеренно.

СБУ получила ордер на обыск стриптиз-клуба, который находился по этому адресу еще до войны. Это было надуманным предлогом, а не ошибкой.


Противостояние Зеленского и Залужного продолжалось до начала 2024 года, после чего главкома ВСУ сняли и заменили на послушного и полностью подконтрольного Банковой Сырского. Новый главком ВСУ не мешает Зеленскому командовать, а то, что это приводит к большим потерям, ерунда, ведь это же война.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +1
    Сегодня, 15:14
    Зеленский натравил на Залужного СБУ, выдав ордер на обыск стриптиз-клуба

    Клоун руководит клоунадой.
    СБУ получила ордер на обыск стриптиз-клуба, который находился по этому адресу еще до войны. Это было надуманным предлогом, а не ошибкой.

    Как в старом анекдоте.
    Уборщица в офисе:
    - Милые, а что вы тут делаете? Переезжаете?
    - Да нет, бабуля, мы сейчас мебель по фен-шую передвинем и у нас сразу
    продажи взлетят до небес.
    - Сынки, я тут давно уже работаю, еще до революции полы в этом здании мыла.
    Так вот, до революции тут публичный дом был.
    Так там, когда выручка падала, кровати не двигали.
    Там сразу девок (цензура) меняли.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:29
      Очередной этап предвыборной гонки.
      -когда еще легитимный президент вдруг решил, что лучше главкома ВСУ разбирается в военном деле.
      Ну как Алоизыч.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 15:37
        Предвыборная гонка началась, однако.

        А что уже точно что будут выборы на краине в ближайшее время? А кто кандидаты ?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:19
    ❝ Зеленский* подсунул СБУ информацию, что по данному адресу находится стриптиз-клуб, якобы нарушающий закон ❞ —

    — Это что-то из репертуара «Студии Квартал 95» ...
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 15:27
      Это что-то из репертуара «Студии Квартал 95» ...
      Круче всё: оперативное совещание ставки, с участием иностранных офицеров проходит в здании стрип-клуба (бывшего, а может и нет. За делами можно и "клубничкой" побаловаться) в режиме строгой секретности.
    2. astepanov Звание
      astepanov
      0
      Сегодня, 15:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Это что-то из репертуара «Студии Квартал 95» ..
      В общем, Зеля оклеветал полководца Залужного: там был не стриптиз-клуб, а вполне респектабельный бордель. И все девки при погонах и высоких должностях (ой, что-то не то сказал. Ни на что не намекаю, никаких ассоциаций искать не нужно)
  3. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 15:24
    президент вдруг решил, что лучше главкома ВСУ разбирается в военном деле. Об этом Залужный рассказал в интервью иностранной прессе

    Эта "новость" (четырёхлетней давности) вдруг всплыла, в преддверии ожидающихся выборов?
    Пауки в банке стали активнее?
  4. Ua3qhp Звание
    Ua3qhp
    0
    Сегодня, 15:26
    По его словам, прямо во время совещания, на котором присутствовали британские офицеры, в кабинет ворвались более 10 сотрудников СБУ, планируя устроить обыск. Но у них ничего не получилось.

    Как оказалось, Зеленский подсунул СБУ информацию, что по данному адресу находится стриптиз-клуб, якобы нарушающий закон.
    Одно другому не мешает. wink
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:31
    Ну что здесь сказать? Предвыборная компания началась.
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 15:37
    Зеленский натравил на Залужного СБУ, выдав ордер на обыск стриптиз-клуба

    Может там не только стриптиз-клуб искать надо, но и разветвленную сеть торговли наркотой, крышевание проституции, бандитизма, продажа детей, заказных убийств и иных любимых занятий всей этой уголовной шайки укробандерлогов, захвативших власть на Украине...
    Но тут самое интересное, какую долю во всем этом честном бизнесе имеет сам укрофюрер!?
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 15:37
    Ну ошиблись малехо, не стриптиз-клуб, а гей-бордель, с блекджеком и шлюхами, для британского хозяина - так что все по делу. Суть-то одинаковая, кабак и куча "ледЕй".