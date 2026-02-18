СБУ получила ордер на обыск стриптиз-клуба, который находился по этому адресу еще до войны. Это было надуманным предлогом, а не ошибкой.

Раскол между Залужным и Зеленским произошел не после провального контрнаступления 2023 года, а гораздо раньше, когда еще легитимный президент вдруг решил, что лучше главкома ВСУ разбирается в военном деле. Об этом Залужный рассказал в интервью иностранной прессе.Бывший главком ВСУ, ранее обвинивший Зеленского в провале контрнаступления 2023 года, о чем уже писало «Военное обозрение», рассказал о еще нескольких нелицеприятных фактах, связанных с киевским клоуном. По словам Залужного, раскол между ним и президентом Украины произошел после начала войны с Россией. Зеленский вдруг решил, что он непревзойденный полководец, поэтому начал вмешиваться в решения Генштаба, что приводило к постоянным спорам.А пика «глубокий раскол» достиг после того, как в 2022 году Зеленский натравил на Залужного СБУ, причем в обход начальства спецслужбы, по крайней мере так утверждает Залужный. По его словам, прямо во время совещания, на котором присутствовали британские офицеры, в кабинет ворвались более 10 сотрудников СБУ, планируя устроить обыск. Но у них ничего не получилось.Как оказалось, Зеленский подсунул СБУ информацию, что по данному адресу находится стриптиз-клуб, якобы нарушающий закон. Залужный считает, что сделал он это намеренно.Противостояние Зеленского и Залужного продолжалось до начала 2024 года, после чего главкома ВСУ сняли и заменили на послушного и полностью подконтрольного Банковой Сырского. Новый главком ВСУ не мешает Зеленскому командовать, а то, что это приводит к большим потерям, ерунда, ведь это же война.