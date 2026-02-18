В Жешув массово прибывают медицинские самолёты для эвакуации раненых с Украины
Международный аэропорт Жешув-Ясёнка, который давно используется союзниками Киева в качестве главного логистического хаба по доставке военных грузов и иностранцев на Украину воздушным путем, заработал в реверсном режиме. Российские интернет-ресурсы и СМИ сообщают, что начиная со вчерашнего вечера в аэропорт, расположенный в 10 километрах от польского города Жешув в деревне Ясенка вблизи с украинской границей (Львовская область), один за другим из стран НАТО прибывают медицинские самолеты.
В сообщениях уточняется, что медицинские борты забирают тяжелораненых, доставленных в польскую воздушную гавань с территории Украины. Скорее всего, речь идет об иностранцах, пострадавших после очередных ударов ВС РФ по местам их дислокации.
Согласно данным сервисов отслеживания полетов, первым вчера вечером в польском аэропорту приземлился оборудованный для оказания медицинской помощи самолет Boeing 737 авиакомпании SAS, прибывший из Осло. Следом в Жешув прибыл санитарный лёгкий реактивный самолёт Cessna 550 Citation Bravo из австрийского Инсбрука. Это своего рода воздушная скорая помощь ВИП-уровня с реанимационным оборудованием от компании «Тирольская служба санитарной авиации» (Tyrol Air Ambulance), которая предоставляет услуги медицинской авиации и медицинского сопровождения на регулярных рейсах.
Еще один оборудованный для оказания срочной медицинской помощи бизнес-джет Learjet 75 в аэропорт Жешува направила государственная служба экстренной авиационной медицины Польши. Четвертым, возможно, не последним, стал «летающий госпиталь» Dornier Do-328JET-310 авиакомпании Aero-Dienst GmbH. Этот борт был направлен в Польшу немецкой НКО по оказанию экстренной помощи ADAC Luftrettung из Нюрнберга.
Обратными рейсами самолет Cessna 550 Citation Bravo полетит в австрийский Зальцбург, а борт Dornier Do-328JET-310 возьмет курс на немецкий Гамбург. Оба упомянутых города славятся в первую очередь своими медицинскими учреждениями.
Столь массовое задействование медицинской авиации явно указывает на то, что экстренная помощь понадобилась немалому количеству иностранных граждан из европейских стран НАТО. Пока что точных данных, когда именно и где на Украине их на этот раз вычислили и накрыли наши военные, нет. В Киеве, Варшаве и других европейских столицах данную информацию не комментируют.
Российские каналы указывают, что накануне ВС РФ нанесли удар, предположительно, БПЛА «Герань», по ресторану развлекательного комплекса «Сан-Ремо» в Сумах, где отмечали свое прибытие в город иностранные наемники и офицеры ВСУ. После расформирования «Интернационального легиона» иностранцев одного из двух батальонов зачислили в 253-й отдельный штурмовой полк «Арей» и отправили в Сумскую область. Повоевать не успели, да и домой наверняка не все вернутся.
Информация