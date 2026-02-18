В Жешув массово прибывают медицинские самолёты для эвакуации раненых с Украины

Международный аэропорт Жешув-Ясёнка, который давно используется союзниками Киева в качестве главного логистического хаба по доставке военных грузов и иностранцев на Украину воздушным путем, заработал в реверсном режиме. Российские интернет-ресурсы и СМИ сообщают, что начиная со вчерашнего вечера в аэропорт, расположенный в 10 километрах от польского города Жешув в деревне Ясенка вблизи с украинской границей (Львовская область), один за другим из стран НАТО прибывают медицинские самолеты.

В сообщениях уточняется, что медицинские борты забирают тяжелораненых, доставленных в польскую воздушную гавань с территории Украины. Скорее всего, речь идет об иностранцах, пострадавших после очередных ударов ВС РФ по местам их дислокации.



Согласно данным сервисов отслеживания полетов, первым вчера вечером в польском аэропорту приземлился оборудованный для оказания медицинской помощи самолет Boeing 737 авиакомпании SAS, прибывший из Осло. Следом в Жешув прибыл санитарный лёгкий реактивный самолёт Cessna 550 Citation Bravo из австрийского Инсбрука. Это своего рода воздушная скорая помощь ВИП-уровня с реанимационным оборудованием от компании «Тирольская служба санитарной авиации» (Tyrol Air Ambulance), которая предоставляет услуги медицинской авиации и медицинского сопровождения на регулярных рейсах.



Еще один оборудованный для оказания срочной медицинской помощи бизнес-джет Learjet 75 в аэропорт Жешува направила государственная служба экстренной авиационной медицины Польши. Четвертым, возможно, не последним, стал «летающий госпиталь» Dornier Do-328JET-310 авиакомпании Aero-Dienst GmbH. Этот борт был направлен в Польшу немецкой НКО по оказанию экстренной помощи ADAC Luftrettung из Нюрнберга.

Обратными рейсами самолет Cessna 550 Citation Bravo полетит в австрийский Зальцбург, а борт Dornier Do-328JET-310 возьмет курс на немецкий Гамбург. Оба упомянутых города славятся в первую очередь своими медицинскими учреждениями.



Столь массовое задействование медицинской авиации явно указывает на то, что экстренная помощь понадобилась немалому количеству иностранных граждан из европейских стран НАТО. Пока что точных данных, когда именно и где на Украине их на этот раз вычислили и накрыли наши военные, нет. В Киеве, Варшаве и других европейских столицах данную информацию не комментируют.

Российские каналы указывают, что накануне ВС РФ нанесли удар, предположительно, БПЛА «Герань», по ресторану развлекательного комплекса «Сан-Ремо» в Сумах, где отмечали свое прибытие в город иностранные наемники и офицеры ВСУ. После расформирования «Интернационального легиона» иностранцев одного из двух батальонов зачислили в 253-й отдельный штурмовой полк «Арей» и отправили в Сумскую область. Повоевать не успели, да и домой наверняка не все вернутся.

  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +22
    Сегодня, 15:54
    Тут пишут что после калибровки Одессы накрыли бункер с западными "специалистами" и вертолетами от туда вывозили раненых и трупы - что же до "ресторанной версии" - ну может быть может быть - единственное что ради рядовых западнюков ни кто бы самолеты во множестве не присылал говорят там была куча высших офицеров во главе с генералами
    1. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +5
      Сегодня, 17:08
      Значит, неплохо прилетело!!! am
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 17:51
        Скорее всего, речь идет об иностранцах

        Ранее писали, что достали кого-то из приезжих на Сумском направлении.
        по ресторану развлекательного комплекса «Сан-Ремо» в Сумах, где отмечали свое прибытие в город иностранные наемники и офицеры ВСУ.

        Ну, надо же ! Любят жить красиво.
        приземлился .... самолет Boeing 737 авиакомпании SAS, прибывший из Осло.

        Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines) — это ведущий авиаперевозчик Дании, Норвегии и Швеции.
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          +2
          Сегодня, 18:36
          Цитата: frruc
          Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines) — это ведущий авиаперевозчик Дании, Норвегии и Швеции.
          Тем не менее именно они предоставили самолет с экипажем, В737 LN-RPJ, норвегам, которые замутили его под медицинские цели. Вот и гоняют бедолагу… вчера они в Лион рванул. Ни к кому из наемников никаких сочувствий, особенно к французам - в Курске проявили себя редкостными утырками
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +4
      Сегодня, 17:46
      Кажется очередной ответ на сакральны вопрос наших чителей: Да когда наконец мы будем убивать генералов?
    3. ratfly Звание
      ratfly
      +3
      Сегодня, 18:12
      ВИП самолётики кому попало не присылают.
  2. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +9
    Сегодня, 15:55
    Что бы все наемники укрорейха сдохли не долетели до пункта назначения, укрорейх для наемников это билет один конец!
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:03
      Господа видимо выпили, а закусить не успели. Ждали горячее, а тут что-то прилетело, такое тоже бывает. С масленицей.
  3. Normann Звание
    Normann
    +4
    Сегодня, 15:56
    Ну и хорошо, пусть следующий раз думают.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 15:58
    ❝ Международный аэропорт Жешув-Ясёнка, который давно используется союзниками Киева в качестве главного логистического хаба по доставке военных грузов и иностранцев на Украину воздушным путём, заработал в реверсном режиме ❞ —

    — Хорошо бы такой реверс загрузить на полную мощность и на постоянной основе ...
    1. ученый Звание
      ученый
      +5
      Сегодня, 16:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      реверс загрузить на полную мощность и на постоянной основе

      Замечательная реклама для тех, кто желает ввести войска НАТО в 404.
      Нужно добиться, что бы раненых вывозили на телегах в свиных упряжках.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:54
      Владимир Владимирович Воронцов
      Хорошо бы такой реверс загрузить на полную мощность и на постоянной основе

      И максимально автоматизировать процесс. Чтобы санитарные мешки по автоматической линии сразу поступали на нужный борт и далее по назначению.
  5. HAM Звание
    HAM
    +6
    Сегодня, 16:06
    Зная прижимистось всех эвропейцев,а особенно фрицев,нетрудно догадаться,что за "тарасиками и мыколами" такие самолёты не посылают....только интересно-как будут списывать потери?Наверно,лавина в Альпах накрыла....
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +4
      Сегодня, 16:13
      Цитата: HAM
      Наверно,лавина в Альпах накрыла....

      Не сразу... не сразу... потом надо организовать поисковые мероприятия laughing
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 18:36
        А, ну да, на поисковые мероприятия ещё и денег можно отжать.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 16:18
    Таким макаром явно не рядовой состав вывозят. Можно ожидать сообщений, что очередной высокопоставленный военный сломал себе шею катаясь на лыжах в Альпах. Похороны в закрытом гробу.
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 16:23
    хорошо, что накрыли эту мразоту..плохо, то что не знаем кого..поимённо со званиями и должностями...чтобы в морду их послам кинуть...и поднять вопрос о возрождении нацизма и его поддержке в ЕС.
    Хорошо б ещё таким випам оказывать последнюю помощь-добивать в палатах и на этапе эвакуации...вот только скорее всего после удара для таких существует спецгруппы эвакуации из натовских медиков. Может возможна вербовка медперсонала уже в госпиталях..чтобы хотябы инфу выудить "кто там и что он там делал". Вот в статье написано о бортах...и что с того, ну знаем, а дальше что..как нам это поможет их уничтожать и приблизит нашу победу, а им неотвратимость второго Нюрнберга с казнями.
  8. knn54 Звание
    knn54
    +3
    Сегодня, 16:30
    -, речь идет об иностранцах,
    утонувших во время зимней рыбалки, попавших под лавину, порвал "микрогризли" байбак...
  9. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 16:34
    Отпускникам надо думать, куда в отпуск съездить.
  10. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 16:40
    Как всю эту публику до Жешува-то сумели доставить? Не ближний свет для тяжелораненых.. И почему эта возможность ещё действует?
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 17:24
      Цитата: paul3390
      Как всю эту публику до Жешува-то сумели доставить? Не ближний свет для тяжелораненых.. И почему эта возможность ещё действует?

      Поездами. Чугунка там працуе справно, хоть и пытаются её бомбить она даже пытается соблюдать расписание. Второй вопрос у вас скорее риторический...
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 18:39
        Вряд ли чугунка, долго это, вертолётами скорее всего.
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 16:51
    Вот бы их всех накрыть в аэропорту, чтоб вместе с медиками... Эх, мечты...
  12. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:52
    Хорошечно, обычных гусей так не возят, знатную гниль попустили.
  13. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 17:00
    Ну это как в анекдоте, мол британскому солдату цыганка нагадала. что мол, умрешь от укуса пингвина в Австралии. Солдат радостный, мол, значит, на Украине не убьют. Цыганка - а вот этого я не говорила)))
    Подии опять пойдет - вертолет разбился, генерал в горы пошел)))
    1. Приходимец_СЭМ Звание
      Приходимец_СЭМ
      0
      Сегодня, 18:38
      Побольше пингвинов,хороших и разных!
  14. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 17:21
    Такие прилёты должны стать регулярными, чтобы крысы сидели по норам а лучше бежали за бугор со всех лап.
  15. Slon_on Звание
    Slon_on
    +1
    Сегодня, 18:22
    Похоже, что блинами обожрались, вот и вывих и несварение желудка случилось. Там всяко может быть, вон намедни вся Верховная Зрада обкакалась. А по поводу самого аэропорта в Жешуве... как бы в приводных РЛС тихонечко уровень посадочных полос поменять...
  16. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 18:33
    Цитата: Slon_on
    Похоже, что блинами обожрались, вот и вывих и несварение желудка случилось. Там всяко может быть, вон намедни вся Верховная Зрада обкакалась. А по поводу самого аэропорта в Жешуве... как бы в приводных РЛС тихонечко уровень посадочных полос поменять...

    Это не наш метод!

    Лучше приборный уровень ВПП опустить на -100 метров)