NYT: Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия ещё два года
5 35335
Президент России Владимир Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия еще два года. Этот срок необходим для перехода всей территории Донбасса под российский контроль.
Такое мнение публикуют журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на военных и представителей разведки нескольких западных стран.
Источники утверждают, что российский лидер готов даже к тому, что на полное освобождение территории ДНР потребуется 1,5-2 года. Но в течение этого времени каждый день будут идти бои, а каждую ночь на украинскую энергетику станут обрушиваться дроны и ракеты, давая Москве все больше рычагов влияния на ситуацию.
В то же время, отмечается в публикации NYT, администрация Трампа вынашивает идею об инвестициях в российскую экономику, которую можно осуществить в случае достижения какого-либо успеха в переговорах. Учитывая это, ряд западных аналитиков предполагают, что Путин все же согласится на заключение сделки и прекращение боевых действий на Украине. По их мнению, это может произойти в случае значительного сближения России и США, а также при условии вывода украинских войск с оставшейся под их контролем части ДНР.
Собственно, переход под российский контроль всей территории Донбасса является одним из ключевых условий, на которых настаивает на переговорах Москва. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский требует, чтобы разграничение проходило по линии боевого соприкосновения.
