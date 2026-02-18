NYT: Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия ещё два года

NYT: Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия ещё два года

Президент России Владимир Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия еще два года. Этот срок необходим для перехода всей территории Донбасса под российский контроль.

Такое мнение публикуют журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на военных и представителей разведки нескольких западных стран.



Источники утверждают, что российский лидер готов даже к тому, что на полное освобождение территории ДНР потребуется 1,5-2 года. Но в течение этого времени каждый день будут идти бои, а каждую ночь на украинскую энергетику станут обрушиваться дроны и ракеты, давая Москве все больше рычагов влияния на ситуацию.

В то же время, отмечается в публикации NYT, администрация Трампа вынашивает идею об инвестициях в российскую экономику, которую можно осуществить в случае достижения какого-либо успеха в переговорах. Учитывая это, ряд западных аналитиков предполагают, что Путин все же согласится на заключение сделки и прекращение боевых действий на Украине. По их мнению, это может произойти в случае значительного сближения России и США, а также при условии вывода украинских войск с оставшейся под их контролем части ДНР.

Собственно, переход под российский контроль всей территории Донбасса является одним из ключевых условий, на которых настаивает на переговорах Москва. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский требует, чтобы разграничение проходило по линии боевого соприкосновения.
  1. Hishnik Звание
    Hishnik
    +14
    Сегодня, 16:21
    Почему так упорно молчат про Херсон и Запорожье? Это же наши регионы по конституции
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +4
      Сегодня, 16:23
      Патамушта...

      Такое мнение публикуют журналисты газеты The New York Times,
      ...им то чего об этом писать.. request
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +5
        Сегодня, 16:39
        Президент России Владимир Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия еще два года.

        А потом ? Ну через два года что будет?
        1. Bazyl LIVE
          Bazyl LIVE
          -1
          Сегодня, 17:20
          Написали ведь - победа будет, что тут непонятного.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 16:43
        Цитата: Попуас
        им то чего об этом писать..

        NYT просто ещё не в курсе что Мединский возвращался почти с трапа самолёта и провёл ещё одну встречу с " украинской стороной ".Интересно по какому поводу его попросили вернуться и кто . hi
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +1
          Сегодня, 16:48
          Цитата: tralflot1832
          Мединский возвращался почти с трапа самолёта и провёл ещё одну встречу с " украинской стороной "

          А на каком языке общались? Может украинская делегация на русский перешла и с воплем "Вы нас не так поняли" в догонку кинулась? laughing
    2. al3x Звание
      al3x
      +13
      Сегодня, 16:25
      Конституция? Не смешите наши тапки. Она в России просто для галочки.
    3. BAI Звание
      BAI
      +10
      Сегодня, 16:34
      Скорее всего от них отказались. Перепишут Конституцию - и станет возможным новое президенство
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +8
      Сегодня, 16:42
      А Одесса с Николаевым??? Без них - считай всё зря... Тогда неизбежно максимум лет через 10 всё начнётся по новой. Только при ещё более худших для нас раскладах.
    5. Александр Расмухамбетов Звание
      Александр Расмухамбетов
      +3
      Сегодня, 16:49
      Сегодня смотрел интерьвью по ТВ-24 с Джабаровым креспондент задал ему вопрос а что с Херсоном и Запорожьем,он не ожидал такого вапроса,ну и закрутил да типа надо освобождать,ни слова что это наши територии,делайте выводы.
    6. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +6
      Сегодня, 16:50
      Цитата: Hishnik
      Почему так упорно молчат про Херсон и Запорожье? Это же наши регионы по конституции

      Потому что в запахе Анкориджа там договорились о заморозке по ЛБС, поэтому наши и молчат, не хотят народ злить и позориться.
    7. Ella34 Звание
      Ella34
      +1
      Сегодня, 17:37
      Они в Анкоридже договорились что Запорожье и Херсон заморозить по линии фронта. Просто не хотели чтобы наш народ знал об этом.
  2. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +17
    Сегодня, 16:22
    готов продолжать военные действия ещё два года

    Трамп показал мастер-класс Путину как надо СВО проводить. Три часа. Не тридцать лет.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 16:28
    Вспомним былое.

    18 февраля 2015 года армии ДНР и ЛНР освободили от врага Дебальцево.

    История знаменитого разгрома ВСУ в Донбассе в зимнюю кампанию 2015 года.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 16:29
    Такое мнение публикуют журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на военных и представителей разведки нескольких западных стран.

    Мне иногда кажется, что свою жизнь надо было посвятить журнализдике. Самое главное - громкий заголовок. Потом пишется: по информации высокопоставленного лица из Пентагона (Белого дома, МИ-6, ЦРУ и т.д. нужное подчеркнуть), только на условиях полной секретности и анонимности, заявил что ... а дальше можно писать все что в голову взбредет.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 16:48
      Один натовский генерал ляпнул Киев за три дня - и буквально через месяц весь мир был уже уверен что это сказал Путин - сейчас так же - журношлюшка ляпнул и все будут уверены что это сказал Путин - дело не в журналистах дело в нас (точнее в подавляющем большинстве) - которые просто отказываются думать узнавать докапываться до истины - короче на дурака не нужен нож
    2. murtadaz Звание
      murtadaz
      +1
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Младший рядовой
      Такое мнение публикуют журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на военных и представителей разведки нескольких западных стран.

      Мне иногда кажется, что свою жизнь надо было посвятить журнализдике. Самое главное - громкий заголовок. Потом пишется: по информации высокопоставленного лица из Пентагона (Белого дома, МИ-6, ЦРУ и т.д. нужное подчеркнуть), только на условиях полной секретности и анонимности, заявил что ...

      О том, как делается "журнализдика" писал ещё Ги де Мопассан в "Милом друге".
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 16:32
    Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия ещё два года

    А почему 2 года, а не 3-5-10 лет. Откуда берется этот срок?
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:48
      -А почему 2 года,
      Судя по заявлению НАТО -к войне с РФ они будут готовы не ранее 2028 года.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +2
        Сегодня, 16:51
        Судя по заявлению НАТО -к войне с РФ они будут готовы не ранее 2028 года.

        А после 2028 г. что: война на Украине прекратиться?
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      -2
      Сегодня, 16:48
      Не думаю, что на 3-5-10 лет Гейропы хватит, особенно если США и правда только за бабло отныне помогать станут...
      1. canelo Звание
        canelo
        +5
        Сегодня, 17:17
        Главное, чтобы у нас самих за 3-5-10 лет бабло не кончилось
  6. rosomaha Звание
    rosomaha
    -6
    Сегодня, 16:32
    ну сейчас трампопоклонники разойдутся...начнут лаять про то "как надо за 3 часа"...как душить экономику...про тотальные бомбардировки а-ля нетаньяху..про 2 армию мира. Табаки, тявкайте..про "позор джунглям". А Тютчев уже сказал своё слово!
  7. HAM Звание
    HAM
    +6
    Сегодня, 16:37
    Как всё конкретно и нагло......все эти "хотелки" озвучиваются не спроста.
    И уже утверждается,что Путин даже может согласиться.
    Вот только почему то не учитывается то обстоятельство что,запад в целом и США конкретно ПОСТОЯННО обманывают.
    Чтобы пойти на такое надо быть очень наивным. hi
  8. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +6
    Сегодня, 16:37
    Ну быть уверенным в победе и побеждать на деле - это две большие разницы
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 16:41
    Ни один из этих "источников" не показал хотя бы общих (грубых) расчетов, на которых базируются их прогнозы. Можно называть любые сроки - хоть два месяца, хоть двадцать лет.
  10. Роман_ Звание
    Роман_
    +3
    Сегодня, 16:41
    публикуют журналисты газеты The New York Times

    А местные журналисты чё публикуют, только либерастические высёры?
    Или великий и ужасный только с запоТными СМИ общается?
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:51
    Цитата: Егоза
    Цитата: tralflot1832
    Мединский возвращался почти с трапа самолёта и провёл ещё одну встречу с " украинской стороной "

    А на каком языке общались? Может украинская делегация на русский перешла и с воплем "Вы нас не так поняли" в догонку кинулась? laughing

    Скорее всего да ,с ними беседовали американцы тоже с глазу на глаз .Что они решили нам предложить - голову Зеленского,тогда маловато .
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:54
    Президент России Владимир Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия еще два года. Этот срок необходим для перехода всей территории Донбасса под российский контроль.

    Прав был М. Задорнов про американцев. За два года Донбасс? И это в то время когда из Славянска и Запорожья всучьи штабные крысы дрищут кто куда может? А ведь за Донбассом нет таких укрепрайонов, которые мы грзли 4 года, дальше, надеюсь, дело быстрее пойдёт.
  13. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +1
    Сегодня, 17:01
    Два года? Сомнительно. На год хватит, максимум... далее-"проблематично".
  14. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 17:22
    Если зеля хочет по ЛБС, значит пока не вернем все левобережье, да еще Николаевскую и Одесскую область, переговоры не возобновлять. А иначе все жизни отданные на СВО были напрасны.
  15. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 17:32
    Уверен в победе, а что разумеет под победой - выход армии на административные границы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской губерний с последующим перемирием и попыткой международного, т.е. Еэсовского и СШАсовского признания новых границ или разгром ВСУ и лишение Украины государственности?
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +6
      Сегодня, 17:41
      Что подразумевается под "победой"? А послушайте что говорил а 2022-23 году бывший министр обороны ДНР, сидящий в тюрьме как экстремист и фейкомет (какой негодяй и подлец) ... Он там чётко определил, что именно, в конце-концов, объявят победой. Он лгал конечно и мы его все вместе осуждаем, и, ни в коем случае, не присоединяемся к его подлому и лживому мнению. Да. yes
  16. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:43
    Президент России Владимир Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия еще два года. Этот срок необходим для перехода всей территории Донбасса под российский контроль.

    А сам Путин какого мнения?
    За два года можно принять в состав России все интересующиеся нормальной жизнью и не шарахающиеся от русского языка регионы - вернуть исконно русские земли, чтобы нацистская мерзость не устанавливала на них свои понятия...
  17. Самоед Звание
    Самоед
    +1
    Сегодня, 17:47
    Пару фактов, фундаментальных. В 1936 году журнал Times признал Гитлера человеком года. Понятно, что Гитлер-всего лишь флаг в руках западных элит, объявивших очередную войну России(СССР). Второе. СМИ на Западе-= частные, выполняют волю работодателей- крупнейших капиталистов. Извините, какой капиталист позволит тратить его деньги без собственной прибыли. СМИ- должны приносить прибыль!