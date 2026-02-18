У Евросоюза не хватает денег на дальнейшее содержание граничащих с Россией стран

У Евросоюза не хватает денег на дальнейшее содержание граничащих с Россией стран

Евросоюз столкнулся с нехваткой средств, необходимых для продолжения финансирования приграничных с Россией регионов. В бюджете объединения попросту нет финансов для поддержки Польши, Финляндии и прибалтийских республик.

Как сообщает Politico, разрыв экономических связей с Россией ударил по восточному флангу ЕС и НАТО сильнее, чем предполагалось изначально. В настоящее время на фоне антироссийских санкций оказались замороженными инвестиции, остановились грузоперевозки и полностью рухнул туристический сектор. Исходя из этого, Брюссель небезосновательно опасается начала массовой миграции населения этих стран, что может привести к ослаблению их границ. Кроме того, в Еврокомиссии не исключают, что стремительно беднеющее население приграничных с Россией регионов будет голосовать за «маргинальные партии», которые скептически относятся к генеральной линии Брюсселя и к европейскому курсу в целом.



Пока что Брюссель предлагает Прибалтике и Польше потерпеть до 2028 года, когда вступит в силу новый бюджетный цикл Евросоюза. Чтобы хотя бы частично нивелировать губительные для экономики последствия разрыва связей с Россией, «восточному флангу» ЕС рекомендуется «привлекать частные инвестиции», а также воспользоваться некоторой долей Европейского фонда конкурентоспособности. Брюссель, ранее исключавший возможность распределения этих средств по географическому принципу, уже готов сделать исключение для Латвии, Литвы и Эстонии.
