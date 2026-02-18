В США разработана мобильная энергоустановка мощностью 120 кВт для военных нужд

В США разработана мобильная энергоустановка мощностью 120 кВт для военных нужд

Мичиганский технологический университет (США) разработал особый энергокомплекс «выходной» мощностью 120 кВт, интегрируемый с транспортными средствами.

Разработчиками этого мощного источника электроэнергии стали специалисты APS LABS – центра передовых исследований в области энергетических систем, входящего в структуру Мичиганского университета.

Система работает от постоянного тока при напряжении 600 В и способна обеспечивать значительными «объёмами» электроэнергии в «экспедиционных» условиях.

Разработчик:

Система, разработанная для повышения эффективности и снижения расхода топлива, ограничивает время работы двигателя на холостом ходу, автоматически останавливая и перезапуская его, когда автомобиль стоит на месте. Даже при выключенном двигателе электропитание остается доступным для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения и работы критически важного оборудования
Разработкой заинтересовался Пентагон. Сообщается, что такой комплекс будет востребован в ходе «критически важных операций на удалении от военных баз, обеспеченных бесперебойным энергопитанием»:

Комплекс может быть востребован в противоракетной обороне, на удалённых командных пунктах, в полевых госпиталях.

Начало поставок таких энергокомплексов в войска запланировано на сентябрь 2026 года. Стоимость так называемого предварительного контракта составляет около 7,8 млн долларов.

Комплекс планируют устанавливать на американские тактические автомобили, что обеспечит приемлемую мобильность и оперативность доставки в нужное место.

О конкретном принципе работы энергоустановки не сообщается.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:38
    О конкретном принципе работы энергоустановки не сообщается.


    Обыкновенная гибридная установка, только повышенной мощности.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:51
      Явно содрали у британских ученых...
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 16:38
    Тю ... изобрели велосипед уже лет наверное 60 везде используют генераторы от 100 до 250 кВт спокойно умещающиеся в любом камазе а эти просто подключили к генератору батарейку ..
    1. Руслан Голота
      Руслан Голота
      0
      Сегодня, 18:26
      Вы не правду говорите. Любой генератор мало денег стоит. А иновационная разработка вполне себе прилично )
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:43
    Даже при выключенном двигателе электропитание остается доступным для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Ну это и так возможно, но тогда должен быть лошадиный аккумулятор, который надо будет подзарядить. 120кВт - страшно представить.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Младший рядовой
      Ну это и так возможно, но тогда должен быть лошадиный аккумулятор, который надо будет подзарядить. 120кВт - страшно представить.

      Лиха беда начало. Когда то и пауэрбанки были в диковинку...
    2. bar Звание
      bar
      +1
      Сегодня, 17:31
      Цитата: Младший рядовой
      лошадиный аккумулятор, который надо будет подзарядить. 120кВт - страшно представить.

      Чего там лошадиного? Средненький аккумулятор электромобиля.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 17:35
        Ну это понятно. Но сколько он проработает без движка? Климат-контроль с отоплением сильно энергозатратные. Новость криво написана.
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:59
      Цитата: Младший рядовой
      120кВт - страшно представить.


      При напряжении 600 вольт ток 200 ампер. Кабель (медь) 25 мм2 вполне справится.

      А если перевести киловатты в лошадиные силы, то это всего-то 163 л.с.
  4. astepanov Звание
    astepanov
    +2
    Сегодня, 16:46
    Так это у нас называется трамваем! 600 вольт сети постоянного тока. И сам ездит, если сеть и рельсы есть. Поехали!
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 16:50
    Новость про что, я не понял? Ну разработали генератор передвижной, что дальше? Даже про мощность ни о чем, какова стоимость электрики на выходе по сравнению с существующими, например?
    Вообще любую новость про энергетику из США надо на 10 делить, потому что не врать они там про нее не умеют и давно. Просто строчкой перечисление лажи, которую выдавали за перемогу: зеленая энергия во всех, нафиг, видах, от биотоплива до ветряков с солнечной; пауэрволл для дома; электромобили, которые сейчас в штопоре - налоговые льготы на них кончились в Германии, например; модульные малые реакторы, кажись 2 построили, все компании обанкротились, но пытаются сейчас их же впихнуть Пашиняну, хотя строить физически некому, все банкроты; ну Гелий-3 уже забывать стали; вечная тема про холодный термояд - тоже сюда)))
    Это я не напрягаясь вспомнил, поднапрягусь - добавлю точно.
  6. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    +1
    Сегодня, 16:58
    Система работает от постоянного тока при напряжении 600 В и способна обеспечивать значительными «объёмами» электроэнергии в «экспедиционных» условиях.

    То есть мобильная установка, призванная обеспечивать 120 кВт электроэнергии, сама работает от постоянного тока 600 В. Чего-то не хватает в публикации???
  7. AVA77 Звание
    AVA77
    0
    Сегодня, 17:11
    Какое то мутное описание установки.
    Непонятно, толи она питается от 600 вольт, толи сама выдает 600 вольт.
    Видимо принцип гибридного автомобиля.
  8. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:31
    Еще в середине 90-х в нашей фирме был мобильный дизель-генератор Катерпиллер 380 в примерно на 50 кВт на одноосной тележке-прицепе, оборудованный автозапуском и устройством ввода резерва.
    Наверное с тех пор технология простых и надежных мобильных генераторов ушла вперед и без высоких, но сложных технологий.