Венгрия вслед за Словакией останавливает поставку дизтоплива на Украину

5 074 30
Венгрия вслед за Словакией останавливает поставку дизтоплива на Украину

Похоже, киевский клоун доигрался, испытывая терпение глав правительств соседних Словакии и Венгрии. Более всего откровенно хамских публичных оскорблений, в том числе на полях Мюнхенского саммита по безопасности, от Зеленского прозвучало в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В принципе, опытнейший политик Орбан до уровня киевского актеришки не опускался. Но последней каплей, которая переполнила чаши терпения глав словацкого и венгерского кабминов, стала остановка Киевом транзитных поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба». На этот демарш, который уже затрагивает не гордость Орбана и Фицо, а прямо отражается на жителях их стран, они не могли не отреагировать конкретными мерами.



Первой отреагировала Братислава. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что экспорт дизельного топлива на Украину из Словакии прекращается. Если Киев не восстановит транзит российской нефти через магистраль «Дружба», то следом Братислава остановит и экспорт электроэнергии на Украину, предупредил Фицо. Он отметил, что в январе этого года на Украину было отправлено вдвое больше электроэнергии, чем предполагалось на весь 2025 год.

Значит, эти поставки важны для энергосистемы Украины. Если президент Зеленский считает, что это не нужно, мы можем прекратить сотрудничество по поставкам электроэнергии.

Аналогичные меры, пока без остановки экспорта электроэнергии, принял и Будапешт. Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто заявил, что Венгрия вслед за Словакией останавливает поставку дизельного топлива на Украину все по той же причине блокирования нефтепровода «Дружба».

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину и не возобновит их, пока не начнется подача нефти по трубопроводу «Дружба».

Вообще, Зеленый дошел в своей оголтелой русофобии до откровенного маразма. Словацкие и венгерские НПЗ получают столь необходимое не только для техники ВСУ дизтопливо как раз из российской нефти. Других источников импорта углеводородов у них практически нет.

Более того, на этот раз Зеленского не поддержали даже в Брюсселе. Еврокомиссия официально потребовала в кратчайшие сроки восстановить работу нефтепровода «Дружба» для прокачки сырья в Словакию и Венгрию. Киев должен предоставить ЕК детальный план ремонта магистрали, которая, как заявили на Украине, якобы была повреждена в результате ударов ВС РФ в конце января этого года.

Ранее Сийярто заявил, что Украина перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе», пытаясь спровоцировать кризис и раскачать ситуацию против премьера Виктора Орбана. По словам главы МИД Венгрии, Зеленский решил вмешаться во внутренние дела страны, чтобы поддержать оппозицию накануне парламентских выборов, однако власти гарантируют безопасность поставок и уже принимают меры для защиты внутреннего рынка.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 16:45
    Да не может быть такого .Не верю. lol
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 16:53
      Цитата: tralflot1832
      Да не может быть такого .Не верю.

      Вот и Зеля не верит, что остановят. А хорошо бы!
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 17:04
      Словацкие и венгерские НПЗ получают столь необходимое не только для техники ВСУ дизтопливо как раз из российской нефти.
      И ? Россия ещё должна переживать за то чт всуки недополучат горючего ? Так то венграм и словакам давно надо было закрыть задвижку. Теперь пусть походят поищут .
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 17:46
        Россия, должна была составы с топливом сжигать и пускать под откос. Чтоб ни капли не доходило
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Сегодня, 17:58
          Россия может и дожна, но кто-то ведь разбогател, может на этой нефти.
    3. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      -1
      Сегодня, 17:05
      Да не может быть такого .Не верю.
      Кошерный свинопас, тявкая в сторону Орбана, тоже не верил...
  2. al3x Звание
    al3x
    +11
    Сегодня, 16:47
    Нормальная тема, мы в Венгрию и Словакию нефть, а они из неё гонят соляру и хххлам поставляют. Степень мазохизма нашего руководства просто зашкаливает. Давайте уж сразу боеприпасы в ЕС толкать. Деньги ж не пахнут. Ведь логика именно такая.
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 16:55
      то есть кохлы сделали то что должны были сделать мы.....прекратить поставки..
      только во всех заявлениях словаков и венгров есть слово ЕСЛИ...словаки про электроэнергию тоже заявляют,что отключат....ЕСЛИ..
    2. ЛМН Звание
      ЛМН
      -4
      Сегодня, 17:07
      Цитата: al3x
      Деньги ж не пахнут. Ведь логика именно такая.

      А откуда берутся средства на выплаты бойцам,которые заключают договора с МО?
      Да , именно такая логика .

      Вы же лично не пойдёте бесплатно на СВО?
      1. al3x Звание
        al3x
        +2
        Сегодня, 17:08
        Из карманов налогоплательщиков эти средства берутся. Львиная доля. Уж точно не с тех копеек, что поступают от продажи нефти этим двум маленьким странам.
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          -2
          Сегодня, 17:09
          Цитата: al3x
          Из карманов налогоплательщиков эти средства берутся. Львиная доля.

          А откуда эти средва у них появляются?
          1. al3x Звание
            al3x
            +1
            Сегодня, 17:10
            Уж точно не с тех копеек, что поступают от продажи нефти этим двум маленьким странам.
            1. ЛМН Звание
              ЛМН
              0
              Сегодня, 17:11
              Цитата: al3x
              Уж точно не с тех копеек, что поступают от продажи нефти этим двум маленьким странам.

              В том числе..

              Если нет,то откуда?
            2. ЛМН Звание
              ЛМН
              -1
              Сегодня, 17:28
              Цитата: al3x
              Уж точно не с тех копеек, что поступают от продажи нефти этим двум маленьким странам.

              Вы так и не ответили.

              Откуда берутся деньги у страны на войну?
              Только от отчислений с вашей з/п ?
              1. al3x Звание
                al3x
                +3
                Сегодня, 17:42
                Я про то, что мы опосредованно получается снабжаем ВСУ через третье лицо. И те копейки погоды не сделают уж точно. Пусть даже они идут в бюджет, а оттуда в том числе на выплаты похоронных, которых убила техника, заправленная солярий, которую выгнали из нашей нефти и продали хххлам. Ещё не известно, в плюсе мы или в минусе от такого "сотрудничества".
                1. ЛМН Звание
                  ЛМН
                  -1
                  Сегодня, 17:52
                  Цитата: al3x
                  Я про то, что мы опосредованно получается снабжаем ВСУ через третье лицо. И те копейки погоды не сделают уж точно. Пусть даже они идут в бюджет, а оттуда в том числе на выплаты похоронных, которых убила техника, заправленная солярий, которую выгнали из нашей нефти и продали хххлам. Ещё не известно, в плюсе мы или в минусе от такого "сотрудничества".

                  Я разделяю вашу озабоченность.
                  Но разве продукты нефтепереработки из Индии или Китая,не пойдут в Словакию,Венгрию?А дальше в страну 404?
                  Исходя из вашей логики,нужно полностью запретить экспорт углеводов.И что дальше?
              2. АА17 Звание
                АА17
                0
                Сегодня, 18:30
                Откуда берутся деньги у страны на войну?
                Только от отчислений с вашей з/п ?


                Есть сомнения, что валюта от продажи нефти ПОЛНОСТЬЮ возвращается в РФ.

                Первое: валюта может не возвращаться в РФ.
                1. "Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки, говорится в пресс-релизе кабмина РФ. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин."

                Второе: каким образом будет возвращаться валюта, если все крупные банки РФ находятся ПОД ЕВРОПЕЙСКИМИ САНКЦИЯМИ.
                "...ЕС ввел санкции против 22 российских банков - Ведомости
                В 2025 году под санкциями находятся практически все крупные российские банки, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и другие, под ударом оказались как подсанкционные банки (например, отключение от SWIFT, проблемы с Visa/Mastercard), так и новые организации в пакетах санкций ЕС, затрагивающие также банки Беларуси, Казахстана и Таджикистана, с полными запретами транзакций с ними...."

                П.С.
                ... Они (российские бизнесмены - АА17) вывозят нефть, руду, лес, золото за границу. Далее получают за это валютную выручку. И оставляют ее себе. Валютная выручка превращается в счета в зарубежных банках, инвестиции в разные зарубежные бизнесы, недвижимость, яхты и т. п.
                Правда, после начала СВО стало понятно, что конечными бенефициарами профицита торгового баланса могут быть не российские олигархи, а те зарубежные деятели, которые поставили в свое время этих миллиардеров на должности «олигархов».
                Они-то и являются конечными бенефициарами этих пресловутых профицитов российской торговли.

                Читать полностью: https://www.km.ru/economics/921425-rossiyu-grabyat-po-nauke-minfin-predpochitaet-molchat-o-sotnyakh-milliardov-zarabot
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 17:17
      И это заметьте, нам подавали, что Орбан и Фицо, чуть ли не союзники.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 17:28
        Так у нас и Китай с Индией в союзниках ходят. Но устойчивые подозрения в их темных делишках имеются.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:54
    Теперь Венгрия со Словакией наши братья на век. А кто им полимерное сырье поставлял?
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:56
    Доигрался нарик. Пора переобуваться в воздухе.
    То, что РФ поставляет нефть в ЕС без оговорок по 404, грустно.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 17:02
    И это происходит только сейчас?? А раньше чего НАШИ думали поставляя туда нефть? Какой то сюр, гоним нефть на топливо против нас. Ужас, в какой стране я живу (((((
    1. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 17:21
      Смотреть надо ширШе... Ужас, в каком мире мы живем;)
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 17:09
    ша..Дони им пропишет пошлины 30%...сразу возобновятся поставки.
  7. ulfr Звание
    ulfr
    0
    Сегодня, 17:17
    Зеленский выступает против народа своей страны, русских и малорусских; как и все остальные нацисты, он хочет истребить славян.
  8. olbop Звание
    olbop
    +2
    Сегодня, 17:33
    Не приходится удивляться. Эти две страны поставляли Украине нефтепродукты как раз при условии получения нефти по "Дружбе". А нет нефти, откуда взяться нефтепродуктам? Своя рубашка все же ближе к телу.
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 17:41
    "киевский клоун доигрался," Он не доигрался. Просто, его хамство перебороло выгоду, от поставок топлива ВСУ.
  10. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 17:44
    Первой отреагировала Братислава. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что экспорт дизельного топлива на Украину из Словакии прекращается.
    Вот главное чтобы прекращается на неопределённое время не затянулось.
    Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину
    Красавы!!!!
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 18:02
    Более того, на этот раз Зеленского не поддержали даже в Брюсселе. Еврокомиссия официально потребовала в кратчайшие сроки восстановить работу нефтепровода «Дружба» для прокачки сырья в Словакию и Венгрию. Киев должен предоставить ЕК детальный план ремонта магистрали, которая,


    Ну хоть в Европе немного станут понимать кого они собрались принимать а ЕС. Окраина первая скандальная баба на майдане ( рынке).
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:14
    Киев должен предоставить ЕК детальный план ремонта магистрали, которая, как заявили на Украине, якобы была повреждена в результате ударов ВС РФ в конце января этого года.


    Сразу вспоминается "Кавказская пленница" Л.Гайдая.

    "— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась».

    — Отказалась.

    — В скобках: «Суп харчо».
    — «Харчо».
    — Дальше. «Три порции шашлыка: выбросила в пропасть».
    — «В пропасть».
    — Теперь вино: «Разбила… две бутылки».
    — Три!
    — Пиши «три».
    — Три… бутылки."