Значит, эти поставки важны для энергосистемы Украины. Если президент Зеленский считает, что это не нужно, мы можем прекратить сотрудничество по поставкам электроэнергии.

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину и не возобновит их, пока не начнется подача нефти по трубопроводу «Дружба».

Похоже, киевский клоун доигрался, испытывая терпение глав правительств соседних Словакии и Венгрии. Более всего откровенно хамских публичных оскорблений, в том числе на полях Мюнхенского саммита по безопасности, от Зеленского прозвучало в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.В принципе, опытнейший политик Орбан до уровня киевского актеришки не опускался. Но последней каплей, которая переполнила чаши терпения глав словацкого и венгерского кабминов, стала остановка Киевом транзитных поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба». На этот демарш, который уже затрагивает не гордость Орбана и Фицо, а прямо отражается на жителях их стран, они не могли не отреагировать конкретными мерами.Первой отреагировала Братислава. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что экспорт дизельного топлива на Украину из Словакии прекращается. Если Киев не восстановит транзит российской нефти через магистраль «Дружба», то следом Братислава остановит и экспорт электроэнергии на Украину, предупредил Фицо. Он отметил, что в январе этого года на Украину было отправлено вдвое больше электроэнергии, чем предполагалось на весь 2025 год.Аналогичные меры, пока без остановки экспорта электроэнергии, принял и Будапешт. Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто заявил, что Венгрия вслед за Словакией останавливает поставку дизельного топлива на Украину все по той же причине блокирования нефтепровода «Дружба».Вообще, Зеленый дошел в своей оголтелой русофобии до откровенного маразма. Словацкие и венгерские НПЗ получают столь необходимое не только для техники ВСУ дизтопливо как раз из российской нефти. Других источников импорта углеводородов у них практически нет.Более того, на этот раз Зеленского не поддержали даже в Брюсселе. Еврокомиссия официально потребовала в кратчайшие сроки восстановить работу нефтепровода «Дружба» для прокачки сырья в Словакию и Венгрию. Киев должен предоставить ЕК детальный план ремонта магистрали, которая, как заявили на Украине, якобы была повреждена в результате ударов ВС РФ в конце января этого года.Ранее Сийярто заявил, что Украина перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе», пытаясь спровоцировать кризис и раскачать ситуацию против премьера Виктора Орбана. По словам главы МИД Венгрии, Зеленский решил вмешаться во внутренние дела страны, чтобы поддержать оппозицию накануне парламентских выборов, однако власти гарантируют безопасность поставок и уже принимают меры для защиты внутреннего рынка.