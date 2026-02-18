Компания из РФ освоила производство деталей станков, которые раньше выпускались только в ФРГ. Она представила созданный ее специалистами инструментальный магазин, с помощью которого можно в автоматическом режиме осуществлять замену шлифовальных кругов массой, не превышающей 60 килограммов.Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».Данная система используется исключительно для смены шлифовальных кругов в мотор-шпинделе станка и не предназначена для работы с другими видами обрабатывающего инструмента.До недавнего времени в мире подобные системы выпускались единственным предприятием из Германии. Теперь производство такой продукции освоили и российские специалисты. Чтобы добиться результата, им потребовалось полгода. За это время компания сумела разработать систему и выпустить первый образец.Следующим этапом должно стать серийное производство этих критических деталей станков.Речь идет о московском предприятии «Шлифовальные станки», которое является частью холдинга «СТАН». Тот, в свою очередь, входит в структуру госкорпорации «Ростех». Компания взялась за разработку инструментального магазина из-за того, что западные санкции привели к прекращению поставок такого оборудования иностранного производства.Создавая свой продукт, разработчики делали его независимым от импортных комплектующих. Почти все они российского производства, а большинство – выпускаются на том же предприятии.

