РФ освоила производство деталей станков, которые раньше выпускались только в ФРГ

4 088 10
РФ освоила производство деталей станков, которые раньше выпускались только в ФРГ

Компания из РФ освоила производство деталей станков, которые раньше выпускались только в ФРГ. Она представила созданный ее специалистами инструментальный магазин, с помощью которого можно в автоматическом режиме осуществлять замену шлифовальных кругов массой, не превышающей 60 килограммов.

Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».



Данная система используется исключительно для смены шлифовальных кругов в мотор-шпинделе станка и не предназначена для работы с другими видами обрабатывающего инструмента.

До недавнего времени в мире подобные системы выпускались единственным предприятием из Германии. Теперь производство такой продукции освоили и российские специалисты. Чтобы добиться результата, им потребовалось полгода. За это время компания сумела разработать систему и выпустить первый образец.

Следующим этапом должно стать серийное производство этих критических деталей станков.

Речь идет о московском предприятии «Шлифовальные станки», которое является частью холдинга «СТАН». Тот, в свою очередь, входит в структуру госкорпорации «Ростех». Компания взялась за разработку инструментального магазина из-за того, что западные санкции привели к прекращению поставок такого оборудования иностранного производства.

Создавая свой продукт, разработчики делали его независимым от импортных комплектующих. Почти все они российского производства, а большинство – выпускаются на том же предприятии.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +7
    Сегодня, 17:30
    Станочный парк отечественного производства, который полностью прокакали-залог экономической безопасности и стабильности, отличная новость.
    1. belost79 Звание
      belost79
      +2
      Сегодня, 18:26
      Причем самое передовое производство станков - Завод им. Свердлова в С-Пб, уничтожили уже в этом тысячелетии. При том, что предприятие выжило в 90-х, было рентабельным и продавала свою продукцию по всей планете даже в начале нулевых. Еще и золотые медали получали на выставках международных.
  2. Ella34 Звание
    Ella34
    +4
    Сегодня, 17:33
    Как хорошо такие новости читать! Молодцы наши умельцы!!!!!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:40
    У нас на РТМС к типа Моодзунд ( ГДР) в "токарке" стоял токарный станок Ташкетского станочного завода . wassat
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:57
      Ха, у нас, на " Энергии", ещё ДиП - 300 работают.
  4. ln_ln Звание
    ln_ln
    +2
    Сегодня, 17:40
    большинство – выпускаются на том же предприятии.

    Это тревожит. Неспециализированное производство - это высокая себестоимость.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +2
      Сегодня, 18:21
      Цитата: ln_ln
      Это тревожит. Неспециализированное производство - это высокая себестоимость.

      Меня беспокоит другая ситуация, несколько лет назад мне нужно было сделать 3-х заходный червяк. Только один токарь взялся за изготовление! Как потом выяснил, 1952 года рождения. Станки с ЧПУ, это конечно очень хорошо, но в ремонтных мастерских, без "универсалов" не обойтись. Большая беда с воспитанием профессиональных кадров. Когда курьер получает значительно больше чем токарь, то ситуация просто аховая.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:42
    Знаю предприятия, где до сих пор трудятся станки глубокого СССР. И токарные с фрезерными и даже термопласты. Понятно что технологии шагнули далеко вперед, но могли же делать надежное и неприхотливое.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:46
    Санкции работают, "Пока гром не грянет - мужик не перекрестится" .
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:50
    Такими темпами полное замещение наступит в 22 веке при самом оптимистичном прогнозе. А может земля налетит на небесную ось и проблема рассосётся. До сих пор замещение состояло из наклеивания своих шильдиков на китайскую продукцию.