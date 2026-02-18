Стубб призвал Европу не соглашаться с Трампом и продолжать противостоять России

Президент Финляндии Александр Стубб признает, что возвращение Трампа в Белый дом привело к некоторому ослаблению трансатлантического партнерства в рамках НАТО, однако надеется спасти либеральный миропорядок и повлиять на политику президента США в отношении России.По словам Стубба, несмотря на то, что при нынешней администрации США изменили свой внешнеполитический курс, у Европы остались общие с Вашингтоном интересы, например, оборона, НАТО, полезные ископаемые, технологии или, в случае Финляндии, ледоколы. Одновременно с этим финский президент призывает Европу ни в коем случае не соглашаться с Трампом в таких вопросах, как будущее ЕС, международные институты, либеральный мировой порядок, изменение климата и уступки России в рамках урегулирования украинского кризиса.Между тем финский генерал-майор Сами Нурми выразил надежду, что украинская армия сохранит достаточный уровень боеспособности и сможет продолжать боевые действия еще как минимум два года. По его словам, Европа напрямую заинтересована в скорейшем завершении конфликта на приемлемых для Киева условиях, однако при этом следует учитывать, что способность ВСУ продолжать сопротивление чрезвычайно зависит от объемов внешней поддержки.Стоит отметить, что в последнее время Финляндия постепенно начинает перехватывать инициативу у Германии в части публичных оценок ситуации, касающейся украинского кризиса. Финские военные и политики все чаще комментируют способность сторон вести боевые действия и пытаются оценивать перспективы конфликта.

