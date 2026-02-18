Мединский перед вылетом в Москву провёл закрытую встречу с «украинской стороной»
Глава российской переговорной группы Владимир Мединский после завершения основных переговоров в трехстороннем формате провел еще один переговоры за закрытыми дверями. Об этом сообщают российские ресурсы.
Перед отлетом российской делегации из Женевы Мединский вернулся в отель InterContinental, где в закрытом режиме прошла еще одна встреча с «украинской стороной». Продлилась она порядка 2 часов, кто присутствовал от Киева информации нет, но там была не вся украинская делегация. Владимир Мединский подтверждает эту информацию, но от подробностей отказался.
Мединский в закрытом режиме провел переговоры в гостинице InterContinental перед отлетом.
В отношении переговоров высказался и глава офиса Зеленского Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов), но непонятно, говорил он про основные или дополнительные переговоры. Как ранее сообщала западная пресса, Буданов* выступает за компромисс с Россией и быстрейшее завершение конфликта. Возможно, что он участвовал в закрытой встрече с Мединским.
Буданов назвал «непростыми, но важными» сегодняшние переговоры с Россией и подтвердил, что в ближайшее время должен состояться еще один раунд.
Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению – уже в ближайшее время.
Как ранее сообщалось, в ходе двухдневных переговоров в Женеве договориться ни о чем не удалось, слишком разные позиции у России и Украины.
