Мединский перед вылетом в Москву провёл закрытую встречу с «украинской стороной»

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский после завершения основных переговоров в трехстороннем формате провел еще один переговоры за закрытыми дверями. Об этом сообщают российские ресурсы.

Перед отлетом российской делегации из Женевы Мединский вернулся в отель InterContinental, где в закрытом режиме прошла еще одна встреча с «украинской стороной». Продлилась она порядка 2 часов, кто присутствовал от Киева информации нет, но там была не вся украинская делегация. Владимир Мединский подтверждает эту информацию, но от подробностей отказался.



Мединский в закрытом режиме провел переговоры в гостинице InterContinental перед отлетом.


В отношении переговоров высказался и глава офиса Зеленского Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов), но непонятно, говорил он про основные или дополнительные переговоры. Как ранее сообщала западная пресса, Буданов* выступает за компромисс с Россией и быстрейшее завершение конфликта. Возможно, что он участвовал в закрытой встрече с Мединским.

Буданов назвал «непростыми, но важными» сегодняшние переговоры с Россией и подтвердил, что в ближайшее время должен состояться еще один раунд.

Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению – уже в ближайшее время.


Как ранее сообщалось, в ходе двухдневных переговоров в Женеве договориться ни о чем не удалось, слишком разные позиции у России и Украины.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    -6
    Сегодня, 17:49
    Наверное лекцию по истории тупой хохлоте провёл.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:49
    Какие там могут быть закрытые вопросы? Обмен пленными и телами погибших...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 17:53
      Цитата: ROSS 42
      Какие там могут быть закрытые вопросы?

      Хозяева у украинцев раскорячены, поэтому есть смысл разговаривать с разными "фракциями".
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 17:51
    Желательно ускорить принятие важных для России решений на этих переговорах скорейшим эффективным ударом по энергетике Украины, военным объектам и центрам принятия решений в Киеве. Без этого переговоры - пустое занятие, трата денег на рестораны ...
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -2
    Сегодня, 17:54
    Вопрос: если все переговоры тормозит один человек,вернее зелёный просроченный опарыш, то почему он жив до сих пор? Или оскудели наши спецслужбы меркадерами в современном техническом исполнении?
    1. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 18:00
      Или оскудели наши спецслужбы меркадерами в современном техническом исполнении?

      Хозяева не велят.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 18:01
      Цитата: pudelartemon
      Или оскудели наши спецслужбы меркадерами в современном техническом исполнении?

      Координаты цели с точностью 5 метров+ точное время нахождения в этих координатах. Причем время нахождения - не менее 30 минут - время подлетное ракет....
    3. Aktobe Звание
      Aktobe
      +1
      Сегодня, 18:09
      Лечение от бандеро-фашистской идеологии процесс комплексный, долгий и мучительный....вон Германии на 80 лет хватило, сейчас опять фашистский зуд начался.....
  5. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +4
    Сегодня, 17:54
    Единственный украинец на этих переговорах,да и тот глава российской делегации.От украины кого только нет.Евреи татары поляки русские.Арахамия вообще чёрт знает кто.Ажно противно.И у кажного по десятку паспортов. laughing
  6. Aktobe Звание
    Aktobe
    0
    Сегодня, 18:07
    Наверное передал предложение от которого не отказываются.....