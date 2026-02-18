Это создаст опасность всплеска организованной преступности.

Польские политики и чиновники откровенно заявляют о том, что их беспокоит ситуация, связанная с «возможным завершением войны на Украине». Одну из причин такого беспокойства озвучила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковска-Герник, историк по образованию.По словам Зайончковской-Герник, есть реальная опасность того, что украинские ветераны хлынут в Польшу, а также через Польшу в другие страны Евросоюза:Таким образом, польская евродепутат (или, как там теперь принято говорить – депутатка) прямым текстом говорит о том, что украинских военных она воспринимает как составляющую криминального мира. Как минимум, потенциальную. И эта составляющая себя проявит, если «дать украинским военным возможность покинуть фронт».Об угрозе всплеска криминала в Польше в случае прибытия туда украинских «ветеранов» говорит и генерал Марек Борон, начальник главного управления польской полиции.По его словам, полиции нужно готовится к этому уже сейчас, создавая среди прочего «цифровые реестры».Ева Зайончковская-Герник:Далее европарламентарий высказывает предложение о необходимости закрыть границы Польши и всего ЕС для украинских ветеранов:Проблема для украинских военных ( в том, что без войны они не нужны и на самой Украине, и тот же Зеленский в первую очередь от них бы избавился.