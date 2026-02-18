Евродепутат от Польши: украинских ветеранов после войны к нам пускать нельзя

Польские политики и чиновники откровенно заявляют о том, что их беспокоит ситуация, связанная с «возможным завершением войны на Украине». Одну из причин такого беспокойства озвучила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковска-Герник, историк по образованию.

По словам Зайончковской-Герник, есть реальная опасность того, что украинские ветераны хлынут в Польшу, а также через Польшу в другие страны Евросоюза:



Это создаст опасность всплеска организованной преступности.

Таким образом, польская евродепутат (или, как там теперь принято говорить – депутатка) прямым текстом говорит о том, что украинских военных она воспринимает как составляющую криминального мира. Как минимум, потенциальную. И эта составляющая себя проявит, если «дать украинским военным возможность покинуть фронт».

Об угрозе всплеска криминала в Польше в случае прибытия туда украинских «ветеранов» говорит и генерал Марек Борон, начальник главного управления польской полиции.

По его словам, полиции нужно готовится к этому уже сейчас, создавая среди прочего «цифровые реестры».

Ева Зайончковская-Герник:

Об этом я уже давно говорю. Начальник польской полиции предупреждает: после окончания войны на Украине в Польшу прибудут солдаты с фронта, которые могут иметь психические проблемы и стать целью вербовки преступными группами. Об этом власти и СМИ не хотят говорить, но это огромная угроза нашему обществу.

Далее европарламентарий высказывает предложение о необходимости закрыть границы Польши и всего ЕС для украинских ветеранов:

Моё предложение - не пускать! Почему мы должны импортировать ветеранов войны вместе с их проблемами? Пусть остаются на Украине и восстанавливают страну. Я не могу себе представить, чтобы после войны польское правительство продолжало впускать с Украины всех подряд. Это было бы преднамеренными действиями против безопасности Польши и поляков.

Проблема для украинских военных ( в том, что без войны они не нужны и на самой Украине, и тот же Зеленский в первую очередь от них бы избавился.
  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +7
    Сегодня, 18:18
    О как... То есть, укроп складывает свои глупые, чубатые головы для "защиты" европы, а этих "защитников" потом как прокаженных в эту же европу и пускать не будут? Браво пшеки!! Практически прямым текстом дают понять кастрюлеголовым что кроме как запуска его "на мясо", укроп больше ни для чего не нужен.
    1. łubdup Звание
      łubdup
      0
      Сегодня, 18:54
      Żal mi ciebie jeśli uważasz że banderowcy walczą za Polskę! Większość Polaków nie chce mieć nic wspólnego z banderowcami! Reszta to propaganda!
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 18:58
        Так дело не в том что я думаю, а в том, что сам зеленский утверждает что украинцы защищают евросоюз. И сами украинцы тоже это повторяют на всех углах. Значит и Польшу в том числе. И тут такой сюрприз от поляков, по отношению к своим "защитникам".))
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:22
    ❝ Есть реальная опасность того, что украинские ветераны хлынут в Польшу, а также через Польшу в другие страны Евросоюза ❞ —

    — Хлынут, всенепременно хлынут! Мигранты с Востока покажутся на их фоне белыми и пушистыми ...
  3. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 18:27
    Как то не вяжется с недавним заявлением главы МИДа Польши Сикорского о возможном привлечении ветеранов в "европейский легион" (для начала бригады)для решения проблем на Балканах, в Северной Африке.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:34
      Ева Зайончковска-Герник......Это создаст опасность всплеска организованной преступности.

      Как известно, укpы и поляки любят друг друга, так что непременно наедут, но не клубнику и яблоки собирать. bully Будет весело.
      1. łubdup Звание
        łubdup
        0
        Сегодня, 18:58
        Nie kłam Polacy nie chcą banderowców! A to "kochanie" to narodziło się w twojej głowie!
    2. łubdup Звание
      łubdup
      0
      Сегодня, 18:56
      Bo ten Sikorski to jewrej posiadający 3 obywatelstwa! Jemu się myli jakiego kraju jest ministrem! Zobacz co Polacy sądzą o nim!
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:31
    А где же нацистским ветеранам харчеваться? Лемберг серая нейтральная зона. Канада не резиновая. В США и Англию пустят только с нажитым капиталом. Антидемократичное заявление от депутатки. Зато как клоун нежно и сердечно обнимался с Туском и другими. Вот и верь после такого полякам.
  5. Aerolab Звание
    Aerolab
    0
    Сегодня, 18:32
    И чего боятся? Они там всех мигрантов вырежут. Гейропа еще спасибо скажет.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:49
    Бандерлогам, нелюди, придётся куда то бежать/перемещатся... если они останутся живы, конечно...
    Вот такая понятная причина, положить их всех в полях... одна из причин.