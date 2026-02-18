Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков
К великому сожалению, всё меньше среди нас остается ветеранов, участвовавших в битве с фашизмом в годы самой масштабной в истории человечества войны середины прошлого столетия. На этот раз скорбное известие поступило из Республики Дагестан.
На 103-м году после продолжительной болезни умер ветеран Великой Отечественной войны Герой Российской Федерации Ибрагим-Паша Садыков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Рутульского района республики Давуд Сулейманов.
Великий сын дагестанского народа родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестанской АССР. Как и многие советские граждане того времени, на фронт он отправился добровольцем в самом начале войны в 1941 году.
После прохождения военной подготовки в учебной части Армавира Садыков воевал с врагом под Ростовом-на-Дону. С января 1942 года принимал участие в Сталинградской битве. Здесь он получил осколочное ранение в ногу, после лечения в госпитале вновь отправился на фронт, на этот раз в Крым.
В составе стрелковой дивизии вместе с сослуживцами из 320-й стрелковой дивизии участвовал в атаке на десантных катерах вражеских позиций в Керчи. В боях был вновь ранен и после излечения, получив третью группу инвалидности, вернулся на родину в Дагестан.
Через некоторое время Ибрагим-Паша Садыков снова попросился на фронт. Его просьба была выполнена. Отважный дагестанец был направлен в танковую часть в Тулу, откуда в составе автоматчиков-десантников 48-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка был переброшен на Курскую дугу и принял участие в Курской битве.
Ибрагим-Паша Садыков участвовал в освобождении Киева и Львова, затем освобождал Варшаву. В апреле 1945 года был задействован в боевых операциях на территории Германии. Снова был ранен и лечился в госпитале Варшавы, затем в Новосибирске. После окончания войны вернулся домой.
После войны Ибрагим-Паша Султанович оставался примером патриотизма и гражданской ответственности, активно участвовал в общественной жизни, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, передавая подрастающему поколению правду о войне, ценность мира и любви к Родине.
За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Ибрагим-Паша Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», медалью Жукова и другими наградами.
В мае 2024 года президент России Владимир Путин вручил ветерану «Золотую Звезду» Героя России. Этого звания Ибрагим-Паша Садыков удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
С великим уважением к ветерану Великой Отечественной войны из Дагестана присоединяемся к словам соболезнования родным и близким, сказанным главой Рутульского района республики.
