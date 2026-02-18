Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков

Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, родным, близким и всем, кто знал и уважал Героя России Садыкова Ибрагим-Пашу Султановича в связи с его кончиной. Ибрагим-Паша Султанович прожил долгую, достойную и по-настоящему героическую жизнь — ему было 102 года. Он навсегда останется в памяти земляков как человек исключительного мужества, чести и беззаветного служения Отечеству.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах жителей Рутульского района, Республики Дагестан и всей России. Разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами.