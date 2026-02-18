Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков

Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков

К великому сожалению, всё меньше среди нас остается ветеранов, участвовавших в битве с фашизмом в годы самой масштабной в истории человечества войны середины прошлого столетия. На этот раз скорбное известие поступило из Республики Дагестан.

На 103-м году после продолжительной болезни умер ветеран Великой Отечественной войны Герой Российской Федерации Ибрагим-Паша Садыков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Рутульского района республики Давуд Сулейманов.

Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, родным, близким и всем, кто знал и уважал Героя России Садыкова Ибрагим-Пашу Султановича в связи с его кончиной. Ибрагим-Паша Султанович прожил долгую, достойную и по-настоящему героическую жизнь — ему было 102 года. Он навсегда останется в памяти земляков как человек исключительного мужества, чести и беззаветного служения Отечеству.

Великий сын дагестанского народа родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестанской АССР. Как и многие советские граждане того времени, на фронт он отправился добровольцем в самом начале войны в 1941 году.

После прохождения военной подготовки в учебной части Армавира Садыков воевал с врагом под Ростовом-на-Дону. С января 1942 года принимал участие в Сталинградской битве. Здесь он получил осколочное ранение в ногу, после лечения в госпитале вновь отправился на фронт, на этот раз в Крым.

В составе стрелковой дивизии вместе с сослуживцами из 320-й стрелковой дивизии участвовал в атаке на десантных катерах вражеских позиций в Керчи. В боях был вновь ранен и после излечения, получив третью группу инвалидности, вернулся на родину в Дагестан.

Через некоторое время Ибрагим-Паша Садыков снова попросился на фронт. Его просьба была выполнена. Отважный дагестанец был направлен в танковую часть в Тулу, откуда в составе автоматчиков-десантников 48-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка был переброшен на Курскую дугу и принял участие в Курской битве.

Ибрагим-Паша Садыков участвовал в освобождении Киева и Львова, затем освобождал Варшаву. В апреле 1945 года был задействован в боевых операциях на территории Германии. Снова был ранен и лечился в госпитале Варшавы, затем в Новосибирске. После окончания войны вернулся домой.

После войны Ибрагим-Паша Султанович оставался примером патриотизма и гражданской ответственности, активно участвовал в общественной жизни, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, передавая подрастающему поколению правду о войне, ценность мира и любви к Родине.

За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Ибрагим-Паша Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», медалью Жукова и другими наградами.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин вручил ветерану «Золотую Звезду» Героя России. Этого звания Ибрагим-Паша Садыков удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

С великим уважением к ветерану Великой Отечественной войны из Дагестана присоединяемся к словам соболезнования родным и близким, сказанным главой Рутульского района республики.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах жителей Рутульского района, Республики Дагестан и всей России. Разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами.
    102 года. Недостижимый для меня результат. А может и к лучшему.

    Герою - вечная память. Две его Славы о многом говорят. Солдатская награда. Так просто их тогда не раздавали.

    Да, богатыри не мы.
      Цитата: alexboguslavski
      Да, богатыри не мы.

      Гвозди б делать из этих людей:
      Крепче б не было в мире гвоздей.
      Вечная память и слава! soldier
      В ожесточенном сражении в апреле 1945 года он в качестве командира отделения автоматчиков танкового полка повел в очередную атаку своих сослуживцев. Танк, в котором находился Садыков, подбили немцы, которые предприняли попытку взять в плен советских солдат.

      Несмотря на ранение, Ибрагим-Паша вступил с врагами в рукопашную схватку, в которой лично уничтожил нескольких немецких солдат и офицера.

      С поля боя обессилевшего командира вынесли однополчане. Его отправили в госпиталь в Новосибирск, где он и узнал о долгожданной победе.

      За этот подвиг Садыкова собирались представить к званию Героя Советского Союза, было представление, но у него уже были Ордена Славы III и II степени, и представление завернули на Орден Славы I степени, что бы приравняло его к Герою Советского Союза. Но наступила Победа, и представление затерялось в дебрях военной бюрократии. Справедливость восторжествовала через 79 лет.
    Уходят последние носители правды о Великой Отечественной Войне … вечная им слава
    Послужной список ветерана ВОВ Ибрагим-Паши Садыкова впечатляет и места его участия в боях, при этом остался жив. Вечная память и уважение ему.