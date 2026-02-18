Замена Starlink: в России разработали стратосферный БПЛА-ретранслятор
Российские инженеры завершают подготовку к испытаниям стратосферного БПЛА «Аргус», способного работать на высотах от 15 до 24 километров. Поскольку эта зона остается недоступной для большинства переносных ЗРК, чтобы попытаться сбить «Аргус», противник будет вынужден применить системы ПВО С-300 или Patriot, стоимость ракет которых кратно превышает цену самого беспилотника.
Как сообщают «Известия», «Аргус» представляет собой БПЛА самолетного типа, работающий на солнечной энергии, что позволяет ему находиться в воздухе практически неограниченное время. Функционал беспилотника близок к искусственным спутникам Земли, однако, в отличие от космических аппаратов, стратосферный БПЛА не привязан к жесткой орбите и может оперативно зависнуть над нужным районом. Предполагается, что стратосферный дрон сможет вести разведку, отслеживая обстановку в реальном времени, а также работать в качестве «глушилки» и ретранслятора сигнала. Находясь в стратосфере, аппарат способен подавлять спутниковую навигацию и связь противника.
Масса аппарата — 315 кг, полезная нагрузка — до 40 кг (связное и разведывательное оборудование). В настоящее время разработчики «Аргуса» завершают сборку прототипа с размахом крыла 7 метров, а после испытаний будет создана полноразмерная версия с размахом крыльев 40 метров. Летные испытания, запланированные на март, должны подтвердить аэродинамические характеристики конструкции.
При этом надо отметить, что до завершения летных испытаний и демонстрации первого полноразмерного экземпляра к представленной разработчиками «Аргуса» информации стоит относиться с некоторой долей скепсиса...
