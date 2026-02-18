Замена Starlink: в России разработали стратосферный БПЛА-ретранслятор

Российские инженеры завершают подготовку к испытаниям стратосферного БПЛА «Аргус», способного работать на высотах от 15 до 24 километров. Поскольку эта зона остается недоступной для большинства переносных ЗРК, чтобы попытаться сбить «Аргус», противник будет вынужден применить системы ПВО С-300 или Patriot, стоимость ракет которых кратно превышает цену самого беспилотника.

Как сообщают «Известия», «Аргус» представляет собой БПЛА самолетного типа, работающий на солнечной энергии, что позволяет ему находиться в воздухе практически неограниченное время. Функционал беспилотника близок к искусственным спутникам Земли, однако, в отличие от космических аппаратов, стратосферный БПЛА не привязан к жесткой орбите и может оперативно зависнуть над нужным районом. Предполагается, что стратосферный дрон сможет вести разведку, отслеживая обстановку в реальном времени, а также работать в качестве «глушилки» и ретранслятора сигнала. Находясь в стратосфере, аппарат способен подавлять спутниковую навигацию и связь противника.



Масса аппарата — 315 кг, полезная нагрузка — до 40 кг (связное и разведывательное оборудование). В настоящее время разработчики «Аргуса» завершают сборку прототипа с размахом крыла 7 метров, а после испытаний будет создана полноразмерная версия с размахом крыльев 40 метров. Летные испытания, запланированные на март, должны подтвердить аэродинамические характеристики конструкции.

При этом надо отметить, что до завершения летных испытаний и демонстрации первого полноразмерного экземпляра к представленной разработчиками «Аргуса» информации стоит относиться с некоторой долей скепсиса...
  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 18:31
    Концепция хорошая … ждём применения в районе военных действий и отзывы военных каждый день работающих на ленточке
    1. andranick Звание
      andranick
      +2
      Сегодня, 18:40
      Вот только концепции - сорок лет в обед. К сожалению, на опережение у нас ничего не делается (это не претензия к коммерческой фирме, это скорее претензия к госструктурам, ответственным за перспективные исследования)
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 18:43
        Цитата: andranick
        Вот только концепции - сорок лет в обед.

        И никто что-то внятное пока не произвел. Хотя, хотят действительно многие.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 18:35
    А что если создать стратосферный самолет по принципу "Буревестника" с ядерной силовой установкой?

    Его и сбивать страшно будет - место его падения отметиться не только выбитыми стеклами, а и зоной радиоактивного заражения на многие годы, если не на десятки.
    1. Александр (mas180393)
      Александр (mas180393)
      +1
      Сегодня, 18:46
      А если включить мозги? Сбой? Поломка? И он падает, пролетая над твоим городом? Неудачный запуск, пусть не в твоём городе, но на территории твоей страны?
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 18:58
        Волков боятся - в лес не ходить.

        Ты женат? А зачем женился? А вдруг жене кто-то другой понравится? Примерно тоже самое написано. laughing
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 18:50
      Пусть они сперва наведут ракету на стеклопластиковый самолетик с моторчиком от детской игрушки... Там кстати даже аккумы не сильно мощные нужны - на такой высоте облаков нет, можно на крылья солнечные панели воткнуть и будет месяцами летать, такие уже делали. Металла нет нихрена, на него навести можно только визуально ракету)))
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 19:02
        На стеклопластик действительно навестись совсем не просто. Но 300 кг. - это 300 кг. Дельтаплан может полетать пару месяцев даже без батареек, но с таким весом, да и ретрансляция с разведкой тоже кушать хочет. Малореальное написано.
  3. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 18:39
    Точно ракета С300 дороже чем стратосферный беспилотник ретранслятор массой 315 кг? что то я очень сильно в этом сомневаюсь.
    1. Аригин Звание
      Аригин
      0
      Сегодня, 18:48
      Если изначально планировать выпуск БПЛА-ретрансляторов сотнями единиц, то да.

      Иначе незачем это вообще начинать.
      Старлинковских спутников счёт на тысячи (9400 согласно вики, число будет расти), но там глобальный охват, а нам достаточно зоны СВО
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 18:58
      mad-max78
      Точно ракета С300 дороже чем стратосферный беспилотник

      Интересно, из какого материала изготовлен этот стратосферный беспилотник. С таким размахом крыльев, скорей всего из композитов, изделие явно не дешевое.
  4. Vik66 Звание
    Vik66
    +1
    Сегодня, 18:39
    Не уверен, что солнечные батареи обеспечат энергоснабжение оборудования, размещённое на бпла и движение самого аппарата.
    1. pvs Звание
      pvs
      +1
      Сегодня, 18:56
      Все реально. Первый кругосветный полет самолета на солнечных панелях был совершен еще 10 лет назад. Длительность нахождения в воздухе ограничивалась физическими возможностями летчика. Тем не менее был поставлен рекорд непрерывного нахождения в воздухе почти 120 часов. Проект назывался Solar Impulsе, Швейцария.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 18:44
    40 кг нагрузки? Которые ещё надо от чего-то запитать? Чтой-то сомнительно насчёт что вот этим можно что-то особо заглушить..
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:44
    противник будет вынужден применить системы ПВО С-300 или Patriot, стоимость ракет которых кратно превышает цену самого беспилотника.
    . Да ладно, попробуют и возможно чего то добьются... в этом случае цена ракеты не сильно имеет значения...
    Другое дело, если беспилотник не будет заходить на территорию противника, глубоко и на долго, по одному и тому же маршруту, подловить его гораздо сложнее, да и приближаться к передовой дорогущие установки, дело не разумное... найдут и грохнут, с высокой долей вероятности.
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -2
    Сегодня, 18:47
    Бгг, я примерно это и говорил, России Старлинк не нужен нахрен. Именно ретрансляторы и больше ничего. Старлинк и матрасам-то в войсках не нужен, это чисто для террористов их да прокси разработано. Войскам нужна военная связь, а Старлинк например к ДДОС-атакам уязвим.
    А главное - а РФ нет баз по всему шарику, поэтому связь мобильная в войсках - должна быть в зоне БД, а не в районе Перу. Это делается ретрансляторами, а вариантов тьма - от БПЛА до дирижаблей на привязи или стратосферных воздушных шариков с ретранслятором же.
    А сектантов - лечить электричеством