СМИ США: Марко Рубио втайне контактирует с внуком кубинского лидера Рауля Кастро

Я бы назвал это не столько переговорами, сколько дискуссиями о будущем.

Американский госсекретарь Марко Рубио втайне контактирует с внуком кубинского лидера Рауля Кастро. Они много дискутируют о будущем Кубы.Об этом сообщает американский портал Axios, ссылаясь на источники.Собеседник СМИ, являющийся сотрудником Белого дома, так описал содержание бесед:Он отмечает, что беседы проходят в дружеской и теплой атмосфере.Как и деда, собеседника главы Госдепа США зовут Рауль. Они общаются друг с другом приватно, не пользуясь официальными каналами. Раулю Гильермо Родригесу Кастро исполнился 41 год. В американской администрации считают внука кубинского государственного деятеля и его единомышленников совсем не такими, какой является «старая гвардия» Кубы. В отличие от нее, по мнению СМИ США, более молодые кубинцы стремятся к сотрудничеству с Вашингтоном и развитию рыночной экономики на острове.Рауль долгое время выполнял функции телохранителя своего деда. У него имеются крепкие связи с кубинским государственным военно-промышленным консорциумом GAESA, который контролирует многие важные сферы экономики острова.По мнению журналистов, в американской администрации считают Кастро-младшего ключевой фигурой на Кубе, с которой следует поддерживать и развивать отношения.С приходом в Белый дом Дональда Трампа американское давление на остров существенно усилилось. Президент США даже позволял себе высказывания о необходимости смены власти на Кубе.