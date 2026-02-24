Сказочка о Легенде
Вообще есть за что уважать этот самолет, он реально хорош, о чем мы уже не раз говорили, но когда своими глазами читаешь такое, то встают дыбом не только волосы, но и некоторые внутренние органы.
Как вам? Прониклись? Но это только присказка, у нас же речь идет о Легенде…
Вот, собственно, всё. Остается только покрутить пальцем у виска в ответ на все копошения вокруг F-35, да и про F-22 забывать не стоит. Вот он, идеальный самолет-невидимка, и это слова не мои, это Дэвид Хэмблинг, живущий в Южном Лондоне. Он вообще-то специализируется на военных технологиях, особенно на дронах и системах противодействия дронам. Является автором книги «Роевые солдаты: как маленькие дроны завоюют мир». А вообще старина Дэвид довольно адекватен в суждениях, что вообще для британца не характерно. Как-то так вот сложилось…
С ним нельзя не согласиться в плане того, что EA-18G Growler – хороший самолет. «Ворчун» шикарен, слов нет. И на вооружении он будет оставаться так долго, как позволит планер, потому что менять двигатели, начинку и блоки РЭБ можно десятилетиями.
Ну, по крайней мере, в таком режиме самолеты советской разработки и постройки служат до сих пор.
Так что же за легенду сочинил Дэвид? Ну не легенду, сказочку о том, как легендарный «Ворчун» всю армию Венесуэлы победил.
Общеизвестно, что оперативная группа вооруженных сил США некоторое время находилась в Карибском бассейне. Единственной военной операцией, которую они провели, был удар по судам контрабандистов, которые на поверку оказались рыбаками, что вылилось США не в один миллион компенсаций. Но это другое, как сегодня принято говорить.
И ходили упорные слухи, что планируется удар по режиму Мадуро в Венесуэле. Аналитики ожидали, что в качестве демонстрации силы будут применены крылатые ракеты, самолеты или беспилотники, которые нанесут удары по военным объектам. Никто не ожидал, что США высадят десант из-за мощной системы противовоздушной обороны Венесуэлы, в том числе и у нас раздавались весьма бодрые выкрики на эту тему.
Около двух часов ночи в Каракасе, столице Венесуэлы, прогремели взрывы, а затем, что было совершенно невероятно, над городом, как у себя дома, пролетели американские транспортные вертолеты «Чинук» в сопровождении боевых вертолетов AH-64 «Апач». В ходе странной такой операции спецназ США захватил президента Венесуэлы и его жену и увез их.
Что случилось с венесуэльской системой ПВО, которая должна была их остановить?
Это совпадает с рассказом одного из сотрудников службы безопасности Мадуро, который сообщил, что «внезапно все наши радиолокационные системы отключились без каких-либо объяснений».
Генерал Дэн Кейн, председатель Объединённого комитета начальников штабов, подтвердил, что 3 января в операции участвовали самолёты Growler.
В очередной раз позволю себе процитировать великого Михаила Афанасьевича Булгакова относительно «случая так называемого вранья». Точнее, не так называемого, а просто вранья.
Причем врут оба: и неназванный сотрудник службы безопасности президента Мадуро, и президент Трамп. Врут оба, не стесняясь, потому что правда на поверхности. Сотрудник службы безопасности врет, потому что его купили с потрохами (в отличие от кубинцев, которые выполнили свой долг до конца), а Трамп — потому что купил.
Мы все так или иначе, но учили физику, а потому прекрасно понимаем, что чудес не бывает. И отключить ракеты от пункта управления не в состоянии ни один самолет РЭБ, тем более находящийся в полусотне километров от места действий. Да, поставить помехи, осложнить жизнь операторам РЛС, сбить наводку ракет – весь этот набор «Ворчун» в состоянии обеспечить, но вот фактически «умертвить» работу ЗРК – это сказочки похлеще тех, что Зеленский про скорую победу рассказывает своим.
Growler — это последняя разработка в линейке летательных аппаратов, созданных для очень специфической цели. Они обеспечивают проникновение атакующих самолетов через средства защиты через воздействие на РЛС противника или радиолокационные головки самонаведения ракет. Да, самолет прошел очень долгий путь на этом поприще.
Немного истории, как всегда.
До Второй мировой войны обнаружение самолетов осуществлялось с помощью зрения и слуха. Линия наблюдателей с биноклями следила за появлением вражеских самолетов и сообщала о замеченных целях. Иногда они использовали такие приспособления, как слуховые трубки, чтобы уловить звук приближающейся эскадрильи бомбардировщиков.
В воздух поднимались истребители, чтобы попытаться обнаружить нападавших.
Появление радара, который обе стороны конфликта разрабатывали как секретное оружие, изменило систему противовоздушной обороны.
Радар посылает в небо пучок радиоволн и улавливает эхо-сигналы, отраженные от самолетов. Эта технология позволяла обнаруживать самолеты на расстоянии в несколько десятков километров и одинаково хорошо работала в условиях плохой видимости, густого тумана или полной темноты.
Естественно, по обе стороны Западного фронта (на Восточном с радарами было печально) начали искать способы противодействия и довольно быстро нашли способы обмануть радары или заглушить их. Самый ранний из них заключался в сбросе полосок металлической фольги, которые отражают радиолокационные лучи.
Британцы назвали его «Виндоу» и начали активно применять с 1943 года. Во время крупных бомбардировок некоторые самолеты сбрасывали облака фольги, которые прикрывали основные силы. «Виндоу» стали предтечами современных дипольных отражателей.
Первые средства радиоэлектронной борьбы были использованы при вторжении США на Сицилию в 1943 году. Это были мощные радиоизлучатели, настроенные на ту же частоту, что и немецкие радары. Эти излучатели заполняли экраны немецких радаров шумом. Разработчики радаров в ответ создали фильтры, позволяющие отделять шум от сигнала. Так началась гонка вооружений между производителями помех и разработчиками фильтров, которая продолжается и по сей день.
Тем временем специалисты по радиоэлектронной борьбе разработали метод «спуфинга». Они обнаруживали радиолокационный импульс, анализировали его и отправляли в ответ такой же импульс, который выглядел как отражение от радара. Таким образом создавался ложный сигнал, заполнявший экран радара электронными «призраками». И снова разработчикам радаров пришлось искать способы отличать настоящие сигналы от ложных.
В 1960-е годы и во время войны во Вьетнаме поставляемые из СССР зенитно-ракетные комплексы СА-75М уничтожали много американских самолетов. Американские системы радиоэлектронной борьбы могли временно подавлять средства противовоздушной обороны, но успехи их… они реально были временными и небольшими. А американские военные хотели выводить советские ЗРК из строя навсегда. Для этого были созданы специальные самолеты, предназначенные для уничтожения зенитно-ракетных комплексов на базе A-4 Skyhawk. В ВВС их называют «Дикая ласка», а в ВМС — «Железная рука». Они были вооружены новыми противорадиолокационными ракетами AGM-45 Shrike, которые наводились на источник радиоизлучения, чтобы вывести из строя радар.
С тех пор такие самолеты играют важнейшую роль в любых операциях по подавлению современной системы противовоздушной обороны. Как было сказано в одном отчете, «если бы не средства подавления ПВО ВМС, эти миссии не состоялись бы».
Для выполнения новых задач по радиоэлектронной борьбе требовался специально оборудованный самолет. В 1971 году ВМС США предприняли первые шаги в этом направлении, переоборудовав двухместный палубный штурмовик A-6 Intruder в EA-6B Prowler.
Для этого была создана новая четырехместная кабина для пилота и трех офицеров-операторов радиоэлектронной борьбы с полностью интегрированной системой радиоэлектронной борьбы. В 2009 году на смену Prowler пришло новое поколение — EA-18G Growler. Он был создан на базе того же планера, что и палубный истребитель F/A-18 Super Hornet.
Очень логично, унификация — вещь полезная, да и маскировка тоже, ведь внешне отличить штурмовик от самолета РЭБ можно только по антеннам на законцовках крыла. EA-18G может выполнять бомбардировочные миссии или вступать в воздушные бои, используя ракеты Sidewinder. Единственное, чего ему не хватает, — это 20-миллиметровой пушки Vulcan, которая была заменена на оборудование для радиоэлектронной борьбы. И даже экипаж не столь большой, как у Prowler, оператор систем один.
Стандартным вооружением EA-18G является пара AGM-88 HARM, высокоскоростных противорадиолокационных ракет. Это сверхзвуковые ракеты весом 350 кг, способные наводиться на вражеский радар и уничтожать его на расстоянии более 100 км, пришли на смену ракетам Shrike.
Но главная особенность Growler скрыта в контейнерах системы тактических помех ALQ-99 (TJS). На Growler устанавливают до пяти таких контейнеров, которые с помощью антенн на законцовках крыльев автоматически обнаруживают, идентифицируют и определяют местоположение источника любых радиосигналов. Благодаря мощным излучателям они могут генерировать сигналы для подавления любых обнаруженных объектов.
Каждая капсула за счет турбины, работающей от набегающего потока воздуха, генерирует до 10 киловатт мощности для создания помех. Может показаться, что это немного, но благодаря электронному формированию луча сигнал излучается узким пучком, направленным на цель, что делает его на много порядков мощнее, чем сигнал, распространяющийся во всех направлениях.
Интересный момент: эти капсулы с электронной начинкой имеют те же обозначения с тех пор, как появились на «Проулере» в 1972 году, во времена войны во Вьетнаме. Понятно, что за последние 50 лет ALQ-99 неоднократно модернизировали, и мощность, вероятно, увеличилась.
Появилась на борту такая очень полезная система, как INCANS (Interference CANcellation System), обеспечивающая устойчивую УКВ-связь экипажа «Гроулера» при включенной аппаратуре постановки помех — экипажи ЕА-6 не имели возможности поддерживать радиосвязь при работающей на излучение бортовой аппаратуре постановки помех.
Также «Гроулер» оборудован терминалом системы спутниковой связи MATT (Multi-mission Advanced Tactical Terminal). Вместо торцевых крыльевых пилонов для ракет AIM-9 установлены съемные контейнеры с антеннами системы AN/ALQ-218. Это бортовая пассивная система радиолокационного обнаружения/поддержки средств РЭБ/радиотехнической разведки (RWR/ESM/ELINT), предназначенная для обеспечения ситуационной осведомленности и сбора данных радиотехнической разведки. Она обнаруживает, идентифицирует, определяет местоположение и анализирует источники радиочастотного излучения.
Еще из перспективных новинок РЛС APG-79 с АФАР, для которой ведется процесс по разработке специального режима подавления ПВО.
Это чисто технологическое противостояние между радаром и специалистом по радиоэлектронной борьбе. Радар должен генерировать сложные импульсы и правильно анализировать результаты, а специалист по радиоэлектронной борьбе должен анализировать эти сигналы, взламывать их и генерировать встречные импульсы, которые вводят радар в заблуждение и сбивают его с толку. Или заставляют его выдавать сообщения об ошибках.
Есть более быстрые самолеты, более маневренные, более малозаметные или несущие больше вооружения, но когда дело касается передовых средств радиоэлектронной борьбы, EA-18G Growler действительно не имеет себе равных. Пожалуй, это единственное в авиации, где США пока на коне.
И потому — почему бы не намалевать вокруг этого приличного самолета несколько сказочек для американского читателя?
Результат превзошел все ожидания: венесуэльский радар был выведен из строя практически одним щелчком выключателя, и уже через несколько минут на позиции ПВО обрушился шквал ракет AGM-88 HARM.
На более поздних снимках видно несколько уничтоженных венесуэльских зенитно-ракетных комплексов. Судя по всему, ни один из них не произвел ни одного выстрела. Единственным поврежденным американским самолетом оказался вертолет, слегка поврежденный в результате обстрела.
Шекли, Азимов и Хайнлайн, уверен, аплодировали бы, если бы смогли это прочесть.
Сегодня ни для кого не секрет, что ЗРК Венесуэлы не были даже собраны, не говоря уже о том, чтобы включить их в единую сеть. Об этом уже было написано столько и задано столько вопросов, что диву даешься, почему через столь короткое время в США начали сочинять столь прикольные истории на тему величия армии и флота.
Так-то понятно, что любой армии, говоря языком наших соседей, нужна какая-никакая перемога на фоне всеобщей зрады.
После столь душевно проваленной кампании по «вразумлению» Ирана в двух частях администрации США просто необходима хоть какая-то демонстрация успеха. Для поддержания спадающих штанов имиджа армии и флота. Вот и припахали союзника из Великобритании, вроде бы как независимое мнение.
То, что EA-18G очень приличный самолет, а как самолет РЭБ просто не знает себе равных, учитывая, что его можно использовать и в ударных целях, что недоступно основному большинству самолетов РЭБ в мире, мы и так прекрасно знаем. Впрочем, не для нас писалась эта ахинея.
«Задушенный» средствами РЭБ EA-18G ЗРК С-300… Это интересно. Да, к «Бук-М2Э» «Гроулер» может подобраться, там ракета 9М317 имеет дальность полета до 50 км, шанс есть. Можно накидать помех на таком расстоянии, ослепить радар, дальше AGM-88 и всё. Но вот С-300, который увидит «Гроулера» на значительно большем расстоянии, учитывая, что радары «смотрят» на 200-300 км, а ракеты летят на 150-200…
Нет, AGM-88 HARM — хорошая штука, летит на те же 150 км и, попав в зеркало радара, превращает его (зеркало и радар) в хлам. И даже в неактивный радар попадет. Хорошая ракета, спорить не станем. Но 48Н6Е2 и летит дальше, и боевая часть в два раза больше. И если бы венесуэльские комплексы несли службу как надо, ни один «Гроулер» без дрожи в плоскостях на расстояние выстрела не подобрался бы.
Здесь уже не так важно, почему ЗРК Венесуэлы были не на боевом режиме, что виной — чемоданы с долларами или латиноамериканское раздолбайство. Это не важно, важно то, что на этой основе начали создавать «сказы про перемогу», причем даже не американцы, а их союзники по НАТО.
Нам, конечно, все равно. Мы знаем цену и латиноамериканской продажности, и американским самолетам. И, главное, пожалуй, нашим ЗРК. Потому здесь можно даже увидеть некий выпад в нашу сторону: у Венесуэлы были российские и китайские ЗРК… Делайте выводы. Прилетим к вам, вы нажмете кнопки и…
Причем тут Россией и Китаем дело не заканчивается. Алжир, Вьетнам, КНДР, Марокко, Иран и другие страны, на вооружении которых стоят С-300 и HQ-9/15, все должны получить и принять сигнал из США: перед «Гроулерами» все просто бессильны. Интересный ход, не так ли?
Так убоимся ли мы «Гроулера» великого и ужасного, или как?
