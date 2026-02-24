Сказочка о Легенде

Сказочка о Легенде

Вообще есть за что уважать этот самолет, он реально хорош, о чем мы уже не раз говорили, но когда своими глазами читаешь такое, то встают дыбом не только волосы, но и некоторые внутренние органы.

3 января 2026 года вооружённые силы США провели смелую и беспрецедентную операцию в Венесуэле, в которой был задействован всего один самолёт.

Операция в Венесуэле в начале января стала возможной благодаря особым возможностям EA-18G.

Самолет EA-18G Growler ВМС США был разработан таким образом, чтобы преодолевать оборону противника. Его также невозможно обнаружить или вывести из строя с помощью вражеских радаров.

Как вам? Прониклись? Но это только присказка, у нас же речь идет о Легенде…




Почему EA-18G Growler — такой крутой самолет? Благодаря мощной способности обнаруживать и идентифицировать источник радиосигналов, а также отражать атаки противника, он является идеальным истребителем-невидимкой.

Вот, собственно, всё. Остается только покрутить пальцем у виска в ответ на все копошения вокруг F-35, да и про F-22 забывать не стоит. Вот он, идеальный самолет-невидимка, и это слова не мои, это Дэвид Хэмблинг, живущий в Южном Лондоне. Он вообще-то специализируется на военных технологиях, особенно на дронах и системах противодействия дронам. Является автором книги «Роевые солдаты: как маленькие дроны завоюют мир». А вообще старина Дэвид довольно адекватен в суждениях, что вообще для британца не характерно. Как-то так вот сложилось…

С ним нельзя не согласиться в плане того, что EA-18G Growler – хороший самолет. «Ворчун» шикарен, слов нет. И на вооружении он будет оставаться так долго, как позволит планер, потому что менять двигатели, начинку и блоки РЭБ можно десятилетиями.

Ну, по крайней мере, в таком режиме самолеты советской разработки и постройки служат до сих пор.

Так что же за легенду сочинил Дэвид? Ну не легенду, сказочку о том, как легендарный «Ворчун» всю армию Венесуэлы победил.

Общеизвестно, что оперативная группа вооруженных сил США некоторое время находилась в Карибском бассейне. Единственной военной операцией, которую они провели, был удар по судам контрабандистов, которые на поверку оказались рыбаками, что вылилось США не в один миллион компенсаций. Но это другое, как сегодня принято говорить.

И ходили упорные слухи, что планируется удар по режиму Мадуро в Венесуэле. Аналитики ожидали, что в качестве демонстрации силы будут применены крылатые ракеты, самолеты или беспилотники, которые нанесут удары по военным объектам. Никто не ожидал, что США высадят десант из-за мощной системы противовоздушной обороны Венесуэлы, в том числе и у нас раздавались весьма бодрые выкрики на эту тему.

Около двух часов ночи в Каракасе, столице Венесуэлы, прогремели взрывы, а затем, что было совершенно невероятно, над городом, как у себя дома, пролетели американские транспортные вертолеты «Чинук» в сопровождении боевых вертолетов AH-64 «Апач». В ходе странной такой операции спецназ США захватил президента Венесуэлы и его жену и увез их.

Что случилось с венесуэльской системой ПВО, которая должна была их остановить?

Они так и не запустили свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела, — сказал президент Трамп в интервью. — Мы пришли, они нажали на кнопки, но ничего не сработало.

Это совпадает с рассказом одного из сотрудников службы безопасности Мадуро, который сообщил, что «внезапно все наши радиолокационные системы отключились без каких-либо объяснений».

Мы точно не знаем, что это было за секретное оружие США. Но всё указывает на EA-18G Growler ВМС США — самолёт, который специализируется на выведении из строя систем противовоздушной обороны противника с помощью передовых средств радиоэлектронной борьбы и уникального вооружения.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединённого комитета начальников штабов, подтвердил, что 3 января в операции участвовали самолёты Growler.


В очередной раз позволю себе процитировать великого Михаила Афанасьевича Булгакова относительно «случая так называемого вранья». Точнее, не так называемого, а просто вранья.

Причем врут оба: и неназванный сотрудник службы безопасности президента Мадуро, и президент Трамп. Врут оба, не стесняясь, потому что правда на поверхности. Сотрудник службы безопасности врет, потому что его купили с потрохами (в отличие от кубинцев, которые выполнили свой долг до конца), а Трамп — потому что купил.

Мы все так или иначе, но учили физику, а потому прекрасно понимаем, что чудес не бывает. И отключить ракеты от пункта управления не в состоянии ни один самолет РЭБ, тем более находящийся в полусотне километров от места действий. Да, поставить помехи, осложнить жизнь операторам РЛС, сбить наводку ракет – весь этот набор «Ворчун» в состоянии обеспечить, но вот фактически «умертвить» работу ЗРК – это сказочки похлеще тех, что Зеленский про скорую победу рассказывает своим.


Growler — это последняя разработка в линейке летательных аппаратов, созданных для очень специфической цели. Они обеспечивают проникновение атакующих самолетов через средства защиты через воздействие на РЛС противника или радиолокационные головки самонаведения ракет. Да, самолет прошел очень долгий путь на этом поприще.

Немного истории, как всегда.

До Второй мировой войны обнаружение самолетов осуществлялось с помощью зрения и слуха. Линия наблюдателей с биноклями следила за появлением вражеских самолетов и сообщала о замеченных целях. Иногда они использовали такие приспособления, как слуховые трубки, чтобы уловить звук приближающейся эскадрильи бомбардировщиков.


В воздух поднимались истребители, чтобы попытаться обнаружить нападавших.

Появление радара, который обе стороны конфликта разрабатывали как секретное оружие, изменило систему противовоздушной обороны.


Радар посылает в небо пучок радиоволн и улавливает эхо-сигналы, отраженные от самолетов. Эта технология позволяла обнаруживать самолеты на расстоянии в несколько десятков километров и одинаково хорошо работала в условиях плохой видимости, густого тумана или полной темноты.

Естественно, по обе стороны Западного фронта (на Восточном с радарами было печально) начали искать способы противодействия и довольно быстро нашли способы обмануть радары или заглушить их. Самый ранний из них заключался в сбросе полосок металлической фольги, которые отражают радиолокационные лучи.


Британцы назвали его «Виндоу» и начали активно применять с 1943 года. Во время крупных бомбардировок некоторые самолеты сбрасывали облака фольги, которые прикрывали основные силы. «Виндоу» стали предтечами современных дипольных отражателей.


Первые средства радиоэлектронной борьбы были использованы при вторжении США на Сицилию в 1943 году. Это были мощные радиоизлучатели, настроенные на ту же частоту, что и немецкие радары. Эти излучатели заполняли экраны немецких радаров шумом. Разработчики радаров в ответ создали фильтры, позволяющие отделять шум от сигнала. Так началась гонка вооружений между производителями помех и разработчиками фильтров, которая продолжается и по сей день.

Тем временем специалисты по радиоэлектронной борьбе разработали метод «спуфинга». Они обнаруживали радиолокационный импульс, анализировали его и отправляли в ответ такой же импульс, который выглядел как отражение от радара. Таким образом создавался ложный сигнал, заполнявший экран радара электронными «призраками». И снова разработчикам радаров пришлось искать способы отличать настоящие сигналы от ложных.

В 1960-е годы и во время войны во Вьетнаме поставляемые из СССР зенитно-ракетные комплексы СА-75М уничтожали много американских самолетов. Американские системы радиоэлектронной борьбы могли временно подавлять средства противовоздушной обороны, но успехи их… они реально были временными и небольшими. А американские военные хотели выводить советские ЗРК из строя навсегда. Для этого были созданы специальные самолеты, предназначенные для уничтожения зенитно-ракетных комплексов на базе A-4 Skyhawk. В ВВС их называют «Дикая ласка», а в ВМС — «Железная рука». Они были вооружены новыми противорадиолокационными ракетами AGM-45 Shrike, которые наводились на источник радиоизлучения, чтобы вывести из строя радар.


С тех пор такие самолеты играют важнейшую роль в любых операциях по подавлению современной системы противовоздушной обороны. Как было сказано в одном отчете, «если бы не средства подавления ПВО ВМС, эти миссии не состоялись бы».

Для выполнения новых задач по радиоэлектронной борьбе требовался специально оборудованный самолет. В 1971 году ВМС США предприняли первые шаги в этом направлении, переоборудовав двухместный палубный штурмовик A-6 Intruder в EA-6B Prowler.


Для этого была создана новая четырехместная кабина для пилота и трех офицеров-операторов радиоэлектронной борьбы с полностью интегрированной системой радиоэлектронной борьбы. В 2009 году на смену Prowler пришло новое поколение — EA-18G Growler. Он был создан на базе того же планера, что и палубный истребитель F/A-18 Super Hornet.


Очень логично, унификация — вещь полезная, да и маскировка тоже, ведь внешне отличить штурмовик от самолета РЭБ можно только по антеннам на законцовках крыла. EA-18G может выполнять бомбардировочные миссии или вступать в воздушные бои, используя ракеты Sidewinder. Единственное, чего ему не хватает, — это 20-миллиметровой пушки Vulcan, которая была заменена на оборудование для радиоэлектронной борьбы. И даже экипаж не столь большой, как у Prowler, оператор систем один.

Стандартным вооружением EA-18G является пара AGM-88 HARM, высокоскоростных противорадиолокационных ракет. Это сверхзвуковые ракеты весом 350 кг, способные наводиться на вражеский радар и уничтожать его на расстоянии более 100 км, пришли на смену ракетам Shrike.

Но главная особенность Growler скрыта в контейнерах системы тактических помех ALQ-99 (TJS). На Growler устанавливают до пяти таких контейнеров, которые с помощью антенн на законцовках крыльев автоматически обнаруживают, идентифицируют и определяют местоположение источника любых радиосигналов. Благодаря мощным излучателям они могут генерировать сигналы для подавления любых обнаруженных объектов.


Каждая капсула за счет турбины, работающей от набегающего потока воздуха, генерирует до 10 киловатт мощности для создания помех. Может показаться, что это немного, но благодаря электронному формированию луча сигнал излучается узким пучком, направленным на цель, что делает его на много порядков мощнее, чем сигнал, распространяющийся во всех направлениях.

Интересный момент: эти капсулы с электронной начинкой имеют те же обозначения с тех пор, как появились на «Проулере» в 1972 году, во времена войны во Вьетнаме. Понятно, что за последние 50 лет ALQ-99 неоднократно модернизировали, и мощность, вероятно, увеличилась.

Появилась на борту такая очень полезная система, как INCANS (Interference CANcellation System), обеспечивающая устойчивую УКВ-связь экипажа «Гроулера» при включенной аппаратуре постановки помех — экипажи ЕА-6 не имели возможности поддерживать радиосвязь при работающей на излучение бортовой аппаратуре постановки помех.

Также «Гроулер» оборудован терминалом системы спутниковой связи MATT (Multi-mission Advanced Tactical Terminal). Вместо торцевых крыльевых пилонов для ракет AIM-9 установлены съемные контейнеры с антеннами системы AN/ALQ-218. Это бортовая пассивная система радиолокационного обнаружения/поддержки средств РЭБ/радиотехнической разведки (RWR/ESM/ELINT), предназначенная для обеспечения ситуационной осведомленности и сбора данных радиотехнической разведки. Она обнаруживает, идентифицирует, определяет местоположение и анализирует источники радиочастотного излучения.

Еще из перспективных новинок РЛС APG-79 с АФАР, для которой ведется процесс по разработке специального режима подавления ПВО.

Это чисто технологическое противостояние между радаром и специалистом по радиоэлектронной борьбе. Радар должен генерировать сложные импульсы и правильно анализировать результаты, а специалист по радиоэлектронной борьбе должен анализировать эти сигналы, взламывать их и генерировать встречные импульсы, которые вводят радар в заблуждение и сбивают его с толку. Или заставляют его выдавать сообщения об ошибках.

Есть более быстрые самолеты, более маневренные, более малозаметные или несущие больше вооружения, но когда дело касается передовых средств радиоэлектронной борьбы, EA-18G Growler действительно не имеет себе равных. Пожалуй, это единственное в авиации, где США пока на коне.


И потому — почему бы не намалевать вокруг этого приличного самолета несколько сказочек для американского читателя?

За несколько недель до операции EA-18G «Гроулер» совершили множество разведывательных вылетов, в то время как другие самолеты и беспилотники летали вблизи воздушного пространства Венесуэлы, проверяя оборону и побуждая венесуэльцев включать радары. Они улавливали каждый сигнал, исходящий от поставленных Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Бук-М2» большой и средней дальности, которые «Гроулер» уже запрограммирован распознавать и нейтрализовать.

Результат превзошел все ожидания: венесуэльский радар был выведен из строя практически одним щелчком выключателя, и уже через несколько минут на позиции ПВО обрушился шквал ракет AGM-88 HARM.

На более поздних снимках видно несколько уничтоженных венесуэльских зенитно-ракетных комплексов. Судя по всему, ни один из них не произвел ни одного выстрела. Единственным поврежденным американским самолетом оказался вертолет, слегка поврежденный в результате обстрела.

Шекли, Азимов и Хайнлайн, уверен, аплодировали бы, если бы смогли это прочесть.

Сегодня ни для кого не секрет, что ЗРК Венесуэлы не были даже собраны, не говоря уже о том, чтобы включить их в единую сеть. Об этом уже было написано столько и задано столько вопросов, что диву даешься, почему через столь короткое время в США начали сочинять столь прикольные истории на тему величия армии и флота.

Так-то понятно, что любой армии, говоря языком наших соседей, нужна какая-никакая перемога на фоне всеобщей зрады.

После столь душевно проваленной кампании по «вразумлению» Ирана в двух частях администрации США просто необходима хоть какая-то демонстрация успеха. Для поддержания спадающих штанов имиджа армии и флота. Вот и припахали союзника из Великобритании, вроде бы как независимое мнение.

То, что EA-18G очень приличный самолет, а как самолет РЭБ просто не знает себе равных, учитывая, что его можно использовать и в ударных целях, что недоступно основному большинству самолетов РЭБ в мире, мы и так прекрасно знаем. Впрочем, не для нас писалась эта ахинея.


«Задушенный» средствами РЭБ EA-18G ЗРК С-300… Это интересно. Да, к «Бук-М2Э» «Гроулер» может подобраться, там ракета 9М317 имеет дальность полета до 50 км, шанс есть. Можно накидать помех на таком расстоянии, ослепить радар, дальше AGM-88 и всё. Но вот С-300, который увидит «Гроулера» на значительно большем расстоянии, учитывая, что радары «смотрят» на 200-300 км, а ракеты летят на 150-200…

Нет, AGM-88 HARM — хорошая штука, летит на те же 150 км и, попав в зеркало радара, превращает его (зеркало и радар) в хлам. И даже в неактивный радар попадет. Хорошая ракета, спорить не станем. Но 48Н6Е2 и летит дальше, и боевая часть в два раза больше. И если бы венесуэльские комплексы несли службу как надо, ни один «Гроулер» без дрожи в плоскостях на расстояние выстрела не подобрался бы.

Здесь уже не так важно, почему ЗРК Венесуэлы были не на боевом режиме, что виной — чемоданы с долларами или латиноамериканское раздолбайство. Это не важно, важно то, что на этой основе начали создавать «сказы про перемогу», причем даже не американцы, а их союзники по НАТО.

Нам, конечно, все равно. Мы знаем цену и латиноамериканской продажности, и американским самолетам. И, главное, пожалуй, нашим ЗРК. Потому здесь можно даже увидеть некий выпад в нашу сторону: у Венесуэлы были российские и китайские ЗРК… Делайте выводы. Прилетим к вам, вы нажмете кнопки и…

Причем тут Россией и Китаем дело не заканчивается. Алжир, Вьетнам, КНДР, Марокко, Иран и другие страны, на вооружении которых стоят С-300 и HQ-9/15, все должны получить и принять сигнал из США: перед «Гроулерами» все просто бессильны. Интересный ход, не так ли?

Так убоимся ли мы «Гроулера» великого и ужасного, или как?
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    +10
    Сегодня, 03:02
    С-300, который увидит «Гроулера» на значительно большем расстоянии, учитывая, что радары «смотрят» на 200-300 км, а ракеты летят на 150-200…

    Автор переоценивает возможности С-300 и воспринимает его характеристики абсолютно. РЛС "смотрит" на 200-300 км.? Ну да, вот только что она на видит при этом. С-17 на высоте 10 км - несомненно. Супер Хорнет на высоте 1 км - смотря на какой дальности, какой рельеф местности...
    Здесь уже не так важно, почему ЗРК Венесуэлы были не на боевом режиме, что виной — чемоданы с долларами или латиноамериканское раздолбайство.

    Скорее всего последнее.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +2
      Сегодня, 07:14
      Цитата: Дырокол
      Ну да, вот только что она на видит при этом. С-17 на высоте 10 км - несомненно. Супер Хорнет на высоте 1 км - смотря на какой дальности, какой рельеф местности...

      Тут работает принцип "я вижу, но и меня видно". То есть чтобы засечь радар нужно самому оказаться под его действием. Самолет летящий ниже радиолокационного поля для него невидим, но и сам он радар обнаружить не сможет.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +4
        Сегодня, 07:39
        Вот для этого и нужны ДРЛО. Где бы он там не летел - видно все равно
        1. Luminman Звание
          Luminman
          +2
          Сегодня, 08:23
          Цитата: роман66
          Вот для этого и нужны ДРЛО. Где бы он там не летел - видно все равно
          ДРЛО тоже видно. Где бы он там не летел! Да ещё как видно...
          1. роман66 Звание
            роман66
            +4
            Сегодня, 08:24
            Его защита - дальность обнаружения. Локаторы других самолётов слабее просто по определению
        2. solar Звание
          solar
          +1
          Сегодня, 10:50
          Или просто тактика применения. Не обязательно все задачи решать примитивно "в лоб". Если известно расположение РЛС, частоты его работы- а они, судя по статье, известны- до этого Гроулеры летали в режиме РТР, Гроулер может подойти на малой высоте, и, включив станцию подавления , уже потом набрать высоту. Операторы РЛС будут видеть только внезапно появившиеся по непонятной причине помехи.
      2. Дырокол Звание
        Дырокол
        +3
        Сегодня, 07:55
        Цитата: Dart2027
        Тут работает принцип "я вижу, но и меня видно".

        С чего бы это? Гроулер обнаруживает цель не по данным своей РЛС, а по излучению наземной станции и не факт, что станция принимает обратный сигнал.
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 08:04
          Цитата: Дырокол
          Гроулер обнаруживает цель не по данным своей РЛС, а по излучению наземной станции

          Так я уже написал
          Цитата: Dart2027
          чтобы засечь радар нужно самому оказаться под его действием

          Ну а сможет ли он его подавить это уже отдельный разговор.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            +3
            Сегодня, 08:12
            Цитата: Dart2027
            Так я уже написал

            Так с чего вы взяли, что РЛС ЗРК увидит Гроулер?
            1. Dart2027 Звание
              Dart2027
              0
              Сегодня, 11:08
              Цитата: Дырокол
              Так с чего вы взяли, что РЛС ЗРК увидит Гроулер?

              А с чего Вы взяли, что не видит? Тут все зависит от конкретных характеристик радаров и средств РЭБ, но чтобы засечь радар по его излучению нужно под это излучение попасть.
              1. Дырокол Звание
                Дырокол
                0
                Сегодня, 11:22
                Цитата: Dart2027
                чтобы засечь радар по его излучению нужно под это излучение попасть.

                Верно. А радар видит все попавшее под его излучение?
      3. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 09:54
        Цитата: Dart2027
        Тут работает принцип "я вижу, но и меня видно".

        вообще необязательно, это для двух автоматчиков в бою- справедливо.. пассивная радиолокация самолета мощный источник излучения- увидит заметно раньше, чем наземная РЛС небольшой самолет, если еще и с уменьшенной радиозаметностью... да и еще от качества приемника сигнала РЛС зависит немало...
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 11:09
          Цитата: советник 2 уровня
          пассивная радиолокация самолета мощный источник излучения- увидит заметно раньше

          Я имею в виду, что для того чтобы засечь радар по его излучению нужно под это излучение попасть. Дальше все зависит от конкретных характеристик радаров и средств РЭБ.
      4. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        +2
        Сегодня, 10:27
        Цитата: Dart2027
        Тут работает принцип "я вижу, но и меня видно".

        Ерунда.
        1.Для РЛС надо что бы луч долетел до уели и вернулся обратно.
        Тогда мощность на приёмнике будет ~1/R^4.
        Её надо отделить от помех и фона

        А на F-18 его AN/ALQ-249/AN/ALQ-218 и(или) AN/APG-79 достаточно принять поток от РЛС ЗРК 1/~R^2
        Вот на дальности 200 000 м (допустим и посчитайте).
        Да и пиковая
        2. EA-18G Growler примет и обработает ошмётки, отражения, интерференции, дифракции ДНА РЛС от деревьев препятствий, зданий, лэп, проводов и других ла.
        И лс зрк даж знать не будет.
        А бортовой комплекс далее додумает где, кто.
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 11:10
          Цитата: дон_Рэба
          Ерунда.
          1.Для РЛС надо что бы луч долетел до уели и вернулся обратно.
          Тогда мощность на приёмнике будет ~1/R^4.
          Её надо отделить от помех и фона

          Я имею в виду, что для того чтобы засечь радар по его излучению нужно под это излучение попасть. Дальше все зависит от конкретных характеристик радаров и средств РЭБ.
          1. дон_Рэба Звание
            дон_Рэба
            0
            Сегодня, 11:28
            Попасть(под и) или принять излучение?
            Русский язык могуч.
            Характеристики антен конечно играют роль, но здесь ключевое дальность:
            У F18G это пассивный рл (квадрат)
            У ЗРК активный (затухание сигнала обратно пропорционально 4)
            РЛС, конечно выигрывает в энергии излучения (но 18 Г и его братьям это на руку), в вычислительной мощности, лс, АСУ страны. Да и от 1 осколка не развалится/рухнет на землю.
      5. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 11:06
        Цитата: Dart2027
        Тут работает принцип "я вижу, но и меня видно". То есть чтобы засечь радар нужно самому оказаться под его действием.

        Но при этом не факт, что мощности отражённого от самолёта сигнала окажется достаточно для выделения его из шумов. Тут ситуация та же, что и с прожектором - сам прожектор видно намного дальше, чем освещённый самолёт в его луче.
        Так что самолёт РТР вполне может считывать картинку, оставаясь не обнаруженным.
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 11:15
          Цитата: Alexey RA
          Но при этом не факт, что мощности отражённого от самолёта сигнала окажется достаточно для выделения его из шумов.
          Прочитать не пробовали?
          Цитата: Dart2027
          Дальше все зависит от конкретных характеристик радаров и средств РЭБ.
  2. Wildcat Звание
    Wildcat
    +16
    Сегодня, 03:52
    lol
    Если взять все статьи автора, в которых он обьясняет, почему неимеющаяаналоговвмиреПВО "не шмогла" в Сирии, Иране, Венесуэле да и... , распечатать статьи в формате А3 - то можно склеить Гроулер и сжечь его на Масленницу!
    laughing
    PS. В который раз обрашаю внимание на то, что обьяснения "всех купили" крайне вредны. Они не позвоояют понять причины провалов, от Бури в Пустыне и далее, и лишают доверия к военным.
    am
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +5
      Сегодня, 04:26
      Цитата: Wildcat
      Они не позвоояют понять причины провалов, от Бури в Пустыне и далее, и лишают доверия к военным.

      Все куда сложнее ибо сразу возникает вопрос, почему они смогли, а мы нет. Тогда может закрасться крамольная мысль, что F-35 не "распил бабла" и "летающий пингвин", а Су-57 совсем далек от заявленных возможностей.
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        -6
        Сегодня, 07:14
        С Ф-35 все веселей, если брать концепции применения, то Гроулеры не нужны нафинг, ибо Ф-35 типа более совершенный инструмент боротьбы со всеми ПВО мира laughing Типа все, что вы написали про Гроулер + невидимый для радара... А Рыжий почему-то не Ф-35 хвалит, а древний Ф-18, какжитаг?
        1. Luminman Звание
          Luminman
          -1
          Сегодня, 08:19
          Цитата: Foggy Dew
          Ф-35 типа более совершенный инструмент боротьбы со всеми ПВО мира
          На сегодняшний день более совершенным инструментом борьбы с ПВО является рой беспилотников. Армяно-азербайджанский конфликт не даст тому соврать. А за эти, более чем пять лет, беспилотники еще более подтянулись и окрепли...
        2. Arkee Звание
          Arkee
          +4
          Сегодня, 09:29
          Потому что вместо рыжего, есть военные из ВВС, которые хвалят ф35.
          Особенно, хвалили израильские ребята, после наглого налета в 2024, когда в одну калитку посносили хваленные с300 и т.п.
          Или опять всех купили?
          Кстати после этой атаки решение начать войну в Июне 2025 и уверенность у амеров на пару с евреями появилась абсолютная.
          А если вспомнить слова американских летчиков, то ф35 и на Украине летал и оценивал возможности нашей ПВО))))
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            -4
            Сегодня, 09:44
            Цитата: Arkee
            хвалили израильские ребята, после наглого налета в 2024, когда в одну калитку посносили хваленные с300

            Гм. Хорошая повторяемость, вплоть до грамматических ошибок.

            Цитата: Arkee
            Опять договорничок, вам самим не надоело, ваше хваленное ПВО амеры разобрали в первые часы, действием РЭБ и точечными атаками

            Отсюда

            ПВО у вас "наше", а не "ваше". Откуда пишем, солнышко?
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              +2
              Сегодня, 10:53
              На этом сайте встречаются писатели с земли Обетованной, Прибалтики и других гадючников. Вот и минусей вам накидали)))
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                -2
                Сегодня, 10:57
                Цитата: ТермиНахТер
                минусей вам накидали

                Я к минусям привычный, пускай себе трудятся yes
              2. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                0
                Сегодня, 10:59
                З. Ы. А вообще, статья довольно спорная, начиная с элементарных ошибок. Первыми, постановку помех РЛС широко применили немцы, в 42-ом, в операции "Цербер".
          2. Dart2027 Звание
            Dart2027
            0
            Сегодня, 11:12
            Цитата: Arkee
            Особенно, хвалили израильские ребята, после наглого налета в 2024, когда в одну калитку посносили хваленные с300 и т.п.

            Это те которые атаковали БПЛА выпущенные завербованными афганцами? А что там израильские ребята говорили про дырявый купол и К, после того как им на головы посыпался дождь из ракет и БПЛА из Ирана?
      2. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 07:25
        Цитата: Дырокол
        Все куда сложнее ибо сразу возникает вопрос, почему они смогли, а мы нет.

        Да миллион раз уже объяснялось...
        Во-первых, ЗРК ВСУ большую часть времени стоят с выключенными радарами. Информацию о том когда и куда летят наши самолеты они получают от НАТО, так что средства самого ЗРК включаются буквально в момент выстрела и сразу выключаются. Когда наши перешли на бомбы с УМПК, то появилось много статей о том, что мол они летают за пределами действия ПВО ВСУ. Но 50-70 км для С-300 и Пэтриотов вполне себе преодолимое расстояние. Вот только для того чтобы навести ракету придется задействовать ЗРК не в режиме "включил-выстрелил-выключил-убежал", а пока она не долетит до цели. Что означает обнаружение самого ЗРК и прилет к нему на огонек Искандера.
        Во-вторых, вместо выбитых им поставляют новые. Сколько у ВСУ было тех же Пэтриотов на момент начала СВО? Вообще не было.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 08:10
          Цитата: Dart2027
          Да миллион раз уже объяснялось...

          Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа

          Про всемогущество НАТО (почему то только именно в этом) много баек рассказано. Все они блин видят при этом каким образом? Е-3С 24/7 дежурят и с территории Польши оказывается всю Украину просматривают! Чудо техника не имеющая аналогов в мире!
          Цитата: Dart2027
          ЗРК включаются буквально в момент выстрела и сразу выключаются.

          О как. Что за чудо ЗРК такие, что после включения способны мгновенно взять на сопровождение цели, мало того тут же выключиться не осуществляя наведение для запущенных ракет! Неужели это может С-300ПС? И место тут же меняют? А если ракеты не попадут и противник начнет охоту за ЗРК? И почему все это работает только на Украине?
          Цитата: Dart2027
          вместо выбитых им поставляют новые.

          Ммм... допустим. Пол года они ждали. И за пол года ВКС не обеспечило чистое небо?
          Цитата: Dart2027
          Информацию о том когда и куда летят наши самолеты они получают от НАТО

          И последний вопрос. Что, и Су-57 видят?
          1. rytik32 Звание
            rytik32
            0
            Сегодня, 09:08
            Цитата: Дырокол
            Все они блин видят при этом каким образом?

            Со спутников. Сейчас в космосе есть разведка не только в видимом диапазоне, но РЛС, радиоразведка и т.п.
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              +4
              Сегодня, 09:12
              Цитата: rytik32
              Со спутников. Сейчас в космосе есть разведка не только в видимом диапазоне, но РЛС, радиоразведка и т.п.

              Вы слишком переоцениваете возможности спутников. Если бы они могли контролировать воздушный траффик, то отпала бы необходимость в наземных РЛС и самолетах ДРЛО.
              1. rytik32 Звание
                rytik32
                -1
                Сегодня, 09:35
                Цитата: Дырокол
                Если бы они могли контролировать воздушный траффик

                Вы еще не забывайте про стоимость космической разведки.
                1. Дырокол Звание
                  Дырокол
                  +2
                  Сегодня, 09:52
                  Цитата: rytik32
                  Вы еще не забывайте про стоимость космической разведки.

                  С "недавних" пор для США это стало недорого, однако они не торопятся взять под контроль воздушный траффик, хотя это дало бы им колоссальное преимущество, тогда спутники взяли бы на себя основные функции ДРЛО, наведения и целеуказания. Просто спутники это не могут.
                  1. rytik32 Звание
                    rytik32
                    -1
                    Сегодня, 09:59
                    Цитата: Дырокол
                    однако они не торопятся взять под контроль воздушный траффик, хотя это дало бы им колоссальное преимущество, тогда спутники взяли бы на себя основные функции ДРЛО, наведения и целеуказания

                    США уже свернули проект E-7 в пользу спутников

                    Цитата: Дырокол
                    Просто спутники это не могут

                    Что не могут спутники? Не могут видеть взлет самолетов?
                    1. Андрей из Челябинска Звание
                      Андрей из Челябинска
                      +2
                      Сегодня, 10:04
                      Не могут контролировать в реальном масштабе времени самолёты в воздухе и передавать информацию в боевые подразделения
                      1. rytik32 Звание
                        rytik32
                        0
                        Сегодня, 10:55
                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        Не могут контролировать в реальном масштабе времени самолёты в воздухе и передавать информацию в боевые подразделения

                        Какими тогда средствами сейчас происходит контроль полётов самолётов стратегической авиации РФ, проходящих за тысячи км от госграницы?
                        Эта информация почти что онлайн выкладывается в открытый доступ.
                      2. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        0
                        Сегодня, 10:57
                        Цитата: rytik32
                        Эта информация почти что онлайн выкладывается в открытый доступ.

                        Какая? Насколько знаю, докладывают о взлетах. Про маршруты, да еще в текущем режиме, никогда не слышал
                      3. rytik32 Звание
                        rytik32
                        +1
                        Сегодня, 11:06
                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        Какая?

                        Взлет, выход в район пуска ракет, пуск ракет
                      4. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        0
                        Сегодня, 11:17
                        Цитата: rytik32
                        Взлет, выход в район пуска ракет, пуск ракет

                        И как быстро появляется такая инфа?
                      5. rytik32 Звание
                        rytik32
                        0
                        Сегодня, 11:23
                        С задержкой в несколько минут в украинских ТГ каналах. Названия могу сообщить в личку, что не рекламировать их здесь. Для примера текст: "Совершены предпусковые маневры бортами стратегической авиации РС РФ".
                    2. Дырокол Звание
                      Дырокол
                      +2
                      Сегодня, 10:11
                      Цитата: rytik32
                      Что не могут спутники? Не могут видеть взлет самолетов?

                      Отслеживать полет. Без транспондера.
                      Цитата: rytik32
                      США уже свернули проект E-7 в пользу спутников

                      Ограничили потому что у одной компании непомерно огромные аппетиты. На счет "космоса" это отмазка ибо ничего реального нет. Т.е. нет спутника способного заменить самолет ДРЛО.
              2. советник 2 уровня Звание
                советник 2 уровня
                +2
                Сегодня, 10:10
                Цитата: Дырокол
                Вы слишком переоцениваете возможности спутников. Если бы они могли контролировать воздушный траффик, то отпала бы необходимость в наземных РЛС и самолетах ДРЛО.

                а Вы недооцениваете желание некоторых - придумать свое объяснение на вопрос-"ну почему же нет результата?" и защищать его любыми идеями.. все потому, что не могут понять - как? или не хотят принять - "почему" laughing
                нет дальности РЛС у НАТО и нет спутников способных видеть в реальном времени и наводить ПВО на самолеты на большей части ЛБС- ну нету такого в природе...
                1. Dart2027 Звание
                  Dart2027
                  +1
                  Сегодня, 11:06
                  Цитата: советник 2 уровня
                  а Вы недооцениваете желание некоторых - придумать свое объяснение на вопрос-"ну почему же нет результата?" и защищать его любыми идеями.. все потому, что не могут понять - как? или не хотят принять - "почему"

                  То есть по существу придумать хоть какие-то возражения не получается.
          2. Dart2027 Звание
            Dart2027
            0
            Сегодня, 11:04
            Цитата: Дырокол
            Про всемогущество НАТО (почему то только именно в этом) много баек рассказано. Все они блин видят при этом каким образом?

            Цитата: rytik32
            Со спутников. Сейчас в космосе есть разведка не только в видимом диапазоне, но РЛС, радиоразведка и т.п.
            Научно-технически прогресс.
            Цитата: Дырокол
            то за чудо ЗРК такие, что после включения способны мгновенно взять на сопровождение цели, мало того тут же выключиться не осуществляя наведение для запущенных ракет!

            Если самолет сбрасывает обычный чугуний, то он залетает на территорию противника. То есть ракета летит практически в упор, а там у нее и собственные средства наведения включаются.
            Цитата: Дырокол
            И почему все это работает только на Украине?

            А что Ирак, Иран, Югославия, Сирия имели такую поддержку? Все это технологии появившиеся вчера и которыми обладают очень немногие.
            Цитата: Дырокол
            Пол года они ждали. И за пол года ВКС не обеспечило чистое небо?

            Полгода чего? Информационная-разведывательная поддержка была с самого начала.
            Цитата: Дырокол
            И последний вопрос. Что, и Су-57 видят?

            Как и любой другой самолет. Возможности стеллса в принципе сильно преувеличены.
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              Сегодня, 11:21
              Цитата: Dart2027
              Научно-технически прогресс.

              Так себе аргумент. Спутник максимум может зафиксировать изменение численности самолетов на аэродроме, отслеживать воздушный траффик боевых самолетов невозможно для него..
              Цитата: Dart2027
              Если самолет сбрасывает обычный чугуний, то он залетает на территорию противника.

              Не только "чугуний", ВТО тоже требует нахождения в воздушном пространстве противника.
              Цитата: Dart2027
              То есть ракета летит практически в упор, а там у нее и собственные средства наведения включаются.

              У ПВО Украины не было ЗРК с подобными ракетами. Для наведения необходимо целеуказание от соответствующей РЛС.
              Цитата: Dart2027
              А что Ирак, Иран, Югославия, Сирия имели такую поддержку?

              Еще раз. О какой поддержке речь? Самолет ДРЛО находясь в воздушном пространстве Польши способен отслеживать воздушный траффик в радиусе 200-300 км. и то в зависимости от размера ВЦ, чем она крупнее, тем дальше. Откройте карту Украины и померьте те самые 200-300 км., что это за узкая полоска. Далее. Самолет ДРЛО это не всевидящее око 24/7, ему нужно отдыхать и проводить регламентные работы, постоянно держать в воздухе его невозможно физически. Т.е. иногда ДРЛО может проводить инспекцию воздушного пространства в ограниченном радиусе.
              Цитата: Dart2027
              Полгода чего?

              До появления "экспортных" ЗРК.
              Цитата: Dart2027
              Возможности стеллса в принципе сильно преувеличены.

              Гоблин F-117 внес весомый вклад в блокирование ПВО Ирака в 1991 году. Он свободно летал над Ираком оставаясь невидимым для РЛС. Используя УАБ он выносил эти РЛС создавая проходы через которые работала обычная авиация. В 1991 году. Су-57 уступает Гоблину?
              1. Dart2027 Звание
                Dart2027
                0
                Сегодня, 11:30
                Цитата: Дырокол
                Спутник максимум может зафиксировать изменение численности самолетов на аэродроме, отслеживать воздушный траффик боевых самолетов невозможно для него.
                А что в полете они становятся бесплотными?
                Цитата: Дырокол
                Еще раз. О какой поддержке речь?
                Спутники.
                Цитата: Дырокол
                До появления "экспортных" ЗРК.
                До этого у них оставались свои, когда их стали нехватать, то повезли из-за границы. и не только их.
                Цитата: Дырокол
                Гоблин F-117 внес весомый вклад в блокирование ПВО Ирака в 1991 году.
                Это не тот что сбили в Югославии из зенитно-ракетного комплекса С-125 "Нева"? Принятого на вооружение аж в 1961 году?
  3. bulatmuhamadeev Звание
    bulatmuhamadeev
    +5
    Сегодня, 05:00
    Так убоимся ли мы «Гроулера» великого и ужасного, или как?

    Ну боятся безусловно не надо, надо трезво анализировать причины поражений, а не списывать всё исключительно на "ослов груженных золотом", "арабское/латиноамериканское/персидское/добавить_вариант_после_очередной_успешной_операции_ВВС_США_во_вражеском_воздушном_пространстве раздолбайство", "волшебные закладки в иностранном оборудовании" и т.д.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 08:45
      Цитата: bulatmuhamadeev
      Так убоимся ли мы «Гроулера» великого и ужасного, или как?

      Цитата: bulatmuhamadeev
      Ну боятся безусловно не надо,

      Надо. Ибо нет у нас ничего подобного. Любое оружие противника несет опасность для нас. Особенно то, которому мы не можем противодействовать на все 100.
      Статья написана в стиле - фигня все эти амерские штучки, вот у нас....
      Нелетающий А-100 и пр., нет смысла перечислять. У нас нет мозгов научно-технических, или управленческих?
  4. Naofumi Звание
    Naofumi
    +10
    Сегодня, 05:22
    Ну, это не совсем сказки. У "Гроулера" мощнейший комплекс РТР: пассивная система AN/ALQ-218 (антенны на законцовках крыльев), AN/ALQ-227 и возможности самой БРЛС AN/APG-79.
    Он не просто "выключает" радары, а забивает их активным шумом (создавая засветку) либо работает тоньше. Через ALQ-218 он перехватывает сигнал РЛС, оцифровывает его и с нужной задержкой отправляет копию обратно через передатчики ALQ-99. В итоге на радаре противника появляется ложная цель — "призрак", который уводит систему наведения в сторону. Собирать инфу, давить и обманывать ПВО в регионе он может на очень высоком уровне.
    Но вот С-300, который увидит «Гроулера» на значительно большем расстоянии...

    Тут есть нюанс: обзорная РЛС комплекса (в S-диапазоне) увидит самолет издалека, но этого мало для стрельбы. РЛС наведения (РПН) работает в более коротковолновом X-диапазоне, чтобы обеспечить точность. В этом и кроется проблема: обзорный радар цель видит, а РПН из-за помех "Гроулера" захватить её не может.
    Частично это обходится пуском ЗУР с активной головкой самонаведения (АРГСН) в район цели, с коррекцией от обзорного радара. Но "Гроулер" способен подавить и саму головку ракеты.
    Реально противостоять такому технологичному противнику могут только страны с сопоставимым уровнем ВПК: Россия, Китай и, в ряде случаев, Израиль. Для стран вроде Ирана или Венесуэлы это противостояние будет в одни ворота
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 06:37
      Цитата: Naofumi
      обзорная РЛС комплекса (в S-диапазоне) увидит самолет издалека, но этого мало для стрельбы. РЛС наведения (РПН) работает в более коротковолновом X-диапазоне, чтобы обеспечить точность. В этом и кроется проблема: обзорный радар цель видит, а РПН из-за помех "Гроулера" захватить её не может.

      Ну теоретически можно было выдать целеуказание голосом истребительной авиации дабы дежурное звено (теоретически в тот момент как минимум должно было ждать команды на взлет) разглядело вблизи, чего это там летает. Как в старину, голосом, типа высота такая то, расстояние такое то, примерные координаты... Хотя возможно у бравых летчиков Мадуро случилась внезапная диарея и они не смогли это сделать...тако не свежий попался...
      1. Naofumi Звание
        Naofumi
        +4
        Сегодня, 06:49
        Ну теоретически можно было выдать целеуказание голосом истребительной авиации дабы дежурное звено (теоретически в тот момент как минимум должно было ждать команды на взлет) разглядело вблизи, чего это там летает. Как в старину, голосом, типа высота такая то, расстояние такое то, примерные координаты... Хотя возможно у бравых летчиков Мадуро случилась внезапная диарея и они не смогли это сделать...тако не свежий попался...

        Теоретически — да, вполне реально.
        Тут же еще вот в чем проблема: американцы ударили по центру принятия решений, т. е. по пункту управления и связи, тем самым оборвав всё. И там уже не важно, видел ли что-то оператор ЗРК или нет, готовы лететь венесуэльские пилоты или нет.
        Жаль, что у нас везде ищут осликов с золотом, а не смотрят и не учатся.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 06:59
          Цитата: Naofumi
          И там уже не важно, видел ли что-то оператор ЗРК или нет, готовы лететь венесуэльские пилоты или нет.

          Чисто теоретически узнав о отсутствии связи с ЦУ ПВО командир расчета мог связаться по сотовому телефону с своим амиго на аэродроме и т.д. В теории...
          Цитата: Naofumi
          что у нас везде ищут осликов с золотом

          Возможно кто-то ждет и потирает ладони, а кто-то завидует что не к нему семенит ослик...
          1. Naofumi Звание
            Naofumi
            +2
            Сегодня, 07:12
            Чисто теоретически узнав о отсутствии связи с ЦУ ПВО командир расчета мог связаться по сотовому телефону с своим амиго на аэродроме и т.д. В теории...


            В теории мог. Но после такого шухера еще надо будет пробиться к своему амиго. Там же и жена звонить может, и еще много кто.
            Да и потом, американцы могли глушить GSM в регионе. По тем же мессенджерам американцы рассылали спам о том, что руководство страны захвачено, чем создавали дополнительный хаос.
            Для командира расчета ПВО полагаться в такой момент на сотовый — значит фактически остаться без связи.
            Глушение GSM — это стандартный протокол при подавлении ПВО противника, чтобы разорвать координацию между штабом и пусковыми установками.
            Да и по идентификации абонента в сети можно легко спалить контору (пункт связи, пост ЗРК и т.д.)
        2. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 08:58
          Жаль, что у нас везде ищут осликов с золотом, а не смотрят и не учатся.

          учится? а оно им надо?
          заметьте, все общество делится на умных и богатых...
          одни учатся, другие богатеют...
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 07:24
        Цитата: Дырокол
        Хотя возможно у бравых летчиков Мадуро случилась внезапная диарея и они не смогли это сделать...тако не свежий попался...
        good lol hi
  5. gromila78 Звание
    gromila78
    +7
    Сегодня, 06:21
    Если бы у нас был такой самолет, то Скоморохов пел бы ему хвалебные оды, какой красивый, нужный, мощный, а так - американская хрень.

    Пошел пятый год СВО, но остались еще шапкозакидадели.
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +1
      Сегодня, 07:05
      Только обратил внимание на то кто написал эту статью - и точно! Скоморохов. :)
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 07:12
      Цитата: gromila78
      Если бы у нас был такой самолет

      Цитата: gromila78
      Пошел пятый год СВО

      Потому и пятый год, что его нет....
    3. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +2
      Сегодня, 07:28
      Цитата: gromila78
      Если бы у нас был такой самолет, то Скоморохов пел бы ему хвалебные оды, какой красивый, нужный, мощный, а так - американская хрень.

      Вообще-то в статье сам самолет как раз и хвалят.
      Вообще есть за что уважать этот самолет, он реально хорош, о чем мы уже не раз говорили


      С ним нельзя не согласиться в плане того, что EA-18G Growler – хороший самолет. «Ворчун» шикарен, слов нет. И на вооружении он будет оставаться так долго, как позволит планер, потому что менять двигатели, начинку и блоки РЭБ можно десятилетиями.
      1. gromila78 Звание
        gromila78
        0
        Сегодня, 11:05
        Как говориться, все что написано до слова "однако" можно не читать. Вывод в самом конце:

        Здесь уже не так важно, почему ЗРК Венесуэлы были не на боевом режиме, что виной — чемоданы с долларами или латиноамериканское раздолбайство. Это не важно, важно то, что на этой основе начали создавать «сказы про перемогу», причем даже не американцы, а их союзники по НАТО.

        Нам, конечно, все равно. Мы знаем цену и латиноамериканской продажности, и американским самолетам. И, главное, пожалуй, нашим ЗРК. Потому здесь можно даже увидеть некий выпад в нашу сторону: у Венесуэлы были российские и китайские ЗРК… Делайте выводы. Прилетим к вам, вы нажмете кнопки и…

        Причем тут Россией и Китаем дело не заканчивается. Алжир, Вьетнам, КНДР, Марокко, Иран и другие страны, на вооружении которых стоят С-300 и HQ-9/15, все должны получить и принять сигнал из США: перед «Гроулерами» все просто бессильны. Интересный ход, не так ли?

        Так убоимся ли мы «Гроулера» великого и ужасного, или как?


        По итогу статьи не такой он и страшный. Ведь виной всему продажность латиносов.
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 11:22
          Цитата: gromila78
          По итогу статьи не такой он и страшный.
          Вы статью прочитать не пробовали? Если вкратце, то это хороший самолет, но некоторые вещи, которые ему приписывают в принципе невозможны, просто потому что невозможны физически.
          Мы все так или иначе, но учили физику, а потому прекрасно понимаем, что чудес не бывает. И отключить ракеты от пункта управления не в состоянии ни один самолет РЭБ, тем более находящийся в полусотне километров от места действий. Да, поставить помехи, осложнить жизнь операторам РЛС, сбить наводку ракет – весь этот набор «Ворчун» в состоянии обеспечить, но вот фактически «умертвить» работу ЗРК – это сказочки похлеще тех, что Зеленский про скорую победу рассказывает своим.
          Так что да, тут виной либо разгильдяйство, либо продажность. Вот если бы системы ПВО были задействованы и ракеты не могли навестись благодаря работе РЭБ, тогда да, можно было бы сказать, что "Гроулер" их подавил.
    4. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +1
      Сегодня, 09:12
      Цитата: gromila78
      Если бы у нас был такой самолет, то Скоморохов пел бы ему хвалебные оды, какой красивый, нужный, мощный, а так - американская хрень.

      Пошел пятый год СВО, но остались еще шапкозакидадели.
      Вспоминается связка "Сушки-Хибины-памперсы". Сколько оргазмов по этому поводу, было тут у местных пердунчиков с 2014 года, вплоть до начала СВО
  6. turembo Звание
    turembo
    +2
    Сегодня, 06:25
    Мне кажется автор сильно недооценивает систему воздушного боя потенциального противника, а различные самолеты РЭБ и прочие "дикие ласки" вполне неплохо себя зарекомендовали.
  7. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 06:32
    П.С:
    Но 48Н6Е2 и летит дальше, и боевая часть в два раза больше.

    Автор несколько путает, в Венесуэле был С-300ВМ, а не С-300ПМУ и далее. На С-300ВМ иные ракеты, 9М92 и 9М93. Оно конечно по итогу никак не повлияло и с моей стороны выглядит как "докопался до пуговиц", но все таки бросается в глаза...
  8. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +2
    Сегодня, 06:52
    Полохой самолёт Гроулер. Очень плохой. Он сделан из тряпок и папье-маше. Летать он не может, а все видосы с его полётами это происки ИИ. И , ваще, разве амеры могут делать самолёты!?.. Но Мадуру оные американцы, таки, не смотря на это, вывезли к себе, а ПВО на самолёты из "Г" и палок даже не среагировало. И это ФАКТЪ. Ну, значит, вот такая вот ПВО, которая не может реагировать на самолёты отсталой в технологическом плане от всего мира страны... А вот по какой причине это ПВО не среагировало мы не знаем. А всякие конспирологические версии про "ослов с золотом" мне не интересны. Это всего лишь версии людей которые не знают как всё было на самом деле. Может быть, и были "ослы", а может и нет. Главное результат - Мадура на киче.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:42
      а ПВО на самолёты из "Г" и палок даже не среагировало.

      Потому и не среагировали, ибо радиопрозрачный
      1. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        -1
        Сегодня, 11:18
        Жаль что не могу поставить несколько плюсов! :)))))
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 07:29
    Читая такие статьи, интересные кстати, всегда думаю а как у нас обстоят дела. Вот последнее событие, нападение на Воткинский стратегический завод что это раздолбайство или предательство? Его то надо охранять как Москву, как Кремль если не больше. Кто будет клепать Тополя, Ярсы в случае войны, да и без войны, чтобы держать супостата в напряжении. soldier
    1. Panin (michman)
      Panin (michman)
      +1
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Солдатов В.
      Читая такие статьи, интересные кстати, всегда думаю а как у нас обстоят дела. Вот последнее событие, нападение на Воткинский стратегический завод что это раздолбайство или предательство? Его то надо охранять как Москву, как Кремль если не больше. Кто будет клепать Тополя, Ярсы в случае войны, да и без войны, чтобы держать супостата в напряжении. soldier

      Да вы что, Москва важнее. По насыщенности пво можно судить. Все беспилотники сбивают на дальних подступах или в Подмосковье. Приходится констатировать, что нынешнее состояние пво не очень чтобы очень. Банально не хватает количества и возможностей обнаружения.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 09:03
        Банально не хватает количества и возможностей обнаружения.

        вы про полет Руста на Красную площадь?
        что это раздолбайство или предательство?

        а вот здесь - трудно описать, потому что одно (первое) прикрывает - другое (второе)...
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 07:36
    Это и нам нужно, только чтобы такие самолёты были беспилотные, дистанционно онлайн управляемые, первыми идут они, глушат радары ЗРК, второй волной идут также беспилотные самолёты, но уже носители ПРР, они уничтожают ЗРК, и всё, господство в воздухе захвачено, идут волны Ту-22, с грузом свободнопадающих бомб, расчищают путь сухопутным войскам, штурмовая авиация уничтожает отдельные цели как "летающая артиллерия", не снижаясь все же до высоты действия ПЗРК. Так и надо наступать bully
  11. Luminman Звание
    Luminman
    +1
    Сегодня, 08:07
    EA-18G Growler - это оружие предназначенное для преодоления противовоздушной обороны противника, для нарушения его работы, путем создания помех на его радарах. Но есть и другой способ - это технология скрытности, которая (на мой взгляд) гораздо эффективнее, чем технология подавления радаров, чем-то напоминающая направление света фонарика кому-то в лицо, где ослепленный светом человек хоть и будет знать, что где вы где-то рядом, но не знать точно, где именно. Неоднократно облитый фекалиями на этом сайте F-22 хоть и создавался как чистый истребитель, но ему ещё и ставилась задача скрытого проникновение в расположение систем ПВО с последующим его уничтожением. Тоже самое можно сказать и про F-35...

    Ну и главный на сегодня вопрос - будет ли полезен EA-18G Growler против роя дешевых беспилотников, атакующих авианосную группу?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 08:31
      Цитата: Luminman
      будет ли полезен EA-18G Growler против роя дешевых беспилотников, атакующих авианосную группу?

      Смотря как эти БПЛА будут управляться и на сколько они дешевые. Чтобы атаковать авианосец FPV дронами нужно довольно близко подойти к авианосцу, чего несомненно никто не позволит сделать. Если это будут дальнобойные дроны размером с Шахед, то тогда им нужно управление через ретранслятор ибо скорость полета Шахедов невысокая и авианосец не стоит на месте, это не электростанция и поэтому полет нужно корректировать. Учитывая радиус действия авиации авианосца ретранслятору будет нелегко оставаться невидимым и поддерживать связь с "роем". Но как минимум он себя выдаст работой ретранслятора и Гроулер сможет поставить помехи оставив "рой" без управления. Другое дело если "рой" будет управляться с спутниковой низкоорбитальной группировки. Тут уже сложнее ибо тут возможно переключение между спутниками (если это многотысячная спутниковая группировка).
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:05
      Ну и главный на сегодня вопрос - будет ли полезен EA-18G Growler против роя дешевых беспилотников, атакующих авианосную группу?

      ну не знаю, но точно скажу, что скоро если они будут оснащены ядерной головой...
      а если нет - то как слону - дробина...
    3. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:06
      Если эти дроны управляются по радио, то будет очень полезен.
  12. KCA Звание
    KCA
    -1
    Сегодня, 09:11
    Есть большая разница в вооружении, поставляемого на экспорт и стоящего на вооружении в ВС РФ, экспортные образцы широко рекламируются, а наши, особенно ЗРК под грифом, сшанцы, традиционно завышают х-ки своей техники, а мы занижаем
  13. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    Сегодня, 10:14
    Гроулер не невидимка,он сам создает помехи в разных диапазонам,а значит его легко засечь и ПРР пустить.
    С-300 и Бук-М2Э из-за предательства минобороны не были поставлены на боевое дежурство.
    Поэтому немногочисленные РЛС Венесуэллы были сначала подавлены помехами,а потом уничтожены.
    Яркий пример 1991 и 2003 года вторжение в Ирак.