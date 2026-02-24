Сказочка о Легенде

3 января 2026 года вооружённые силы США провели смелую и беспрецедентную операцию в Венесуэле, в которой был задействован всего один самолёт.

Операция в Венесуэле в начале января стала возможной благодаря особым возможностям EA-18G.

Самолет EA-18G Growler ВМС США был разработан таким образом, чтобы преодолевать оборону противника. Его также невозможно обнаружить или вывести из строя с помощью вражеских радаров.

Почему EA-18G Growler — такой крутой самолет? Благодаря мощной способности обнаруживать и идентифицировать источник радиосигналов, а также отражать атаки противника, он является идеальным истребителем-невидимкой.

Они так и не запустили свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела, — сказал президент Трамп в интервью. — Мы пришли, они нажали на кнопки, но ничего не сработало.

Мы точно не знаем, что это было за секретное оружие США. Но всё указывает на EA-18G Growler ВМС США — самолёт, который специализируется на выведении из строя систем противовоздушной обороны противника с помощью передовых средств радиоэлектронной борьбы и уникального вооружения.

За несколько недель до операции EA-18G «Гроулер» совершили множество разведывательных вылетов, в то время как другие самолеты и беспилотники летали вблизи воздушного пространства Венесуэлы, проверяя оборону и побуждая венесуэльцев включать радары. Они улавливали каждый сигнал, исходящий от поставленных Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Бук-М2» большой и средней дальности, которые «Гроулер» уже запрограммирован распознавать и нейтрализовать.



Результат превзошел все ожидания: венесуэльский радар был выведен из строя практически одним щелчком выключателя, и уже через несколько минут на позиции ПВО обрушился шквал ракет AGM-88 HARM.



На более поздних снимках видно несколько уничтоженных венесуэльских зенитно-ракетных комплексов. Судя по всему, ни один из них не произвел ни одного выстрела. Единственным поврежденным американским самолетом оказался вертолет, слегка поврежденный в результате обстрела.