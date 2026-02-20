Индии не нравится российская нефть
Куда продать нефть из России
Запад постепенно закручивает краны для российской нефти на мировых рынках. По крайней мере, старается это сделать. Стратегия была понятна с самого начала спецоперации – если противник не в состоянии провести вторую «Бурю в пустыне», то будет давить санкциями. Нефтяники адаптировались, наняли флот танкеров разной степени годности и спокойно продавали черное золото всем желающим. С большим дисконтом, само собой, но продавали. Например, в 2025 году максимумы отгрузки нефти из российских портов достигали 4,0–4,2 миллиона баррелей нефти в сутки. За год в среднем вышло 3,34 миллиона, и это неплохо. Разумеется, если верить данным вражеского Bloomberg – российская сторона давно не публикует статистики по добыче и реализации.
Сейчас же наблюдается ежесуточная отгрузка из портов в объемах 3,3-3,4 миллиона баррелей. А еще дисконты. На нефть марки Urals (если сравнивать с Brent) с начала 2026 года скидка тянет на 37,5%. Раньше было меньше – в 2024 году 15,7%, в прошлом – 17%. Дисконт просят больше за санкционные риски, рост стоимости фрахта и атаки на танкеры со стороны киевского режима. Позитива в этой истории немного. Обнадеживает только то, что российские нефтяники все еще работают с солидной маржой – себестоимость добычи намного меньше рыночных цен на Urals.
На фоне скидок и рисков складывается сложная ситуация с Индией. Все идет к тому, что Дели серьезно снизит импорт нефти из России. Факторов несколько. Под санкции попали «Роснефть» и «Лукойл», а Европа запретила покупать нефтепродукты из российского сырья. Индия в ответ сократила закупки в России с 1,8 до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Дональд Трамп пошел дальше и заявил о полном отказе Индии от импорта российской нефти. В середине февраля госсекретарь Марко Рубио заявил в Мюнхене:
Нарендра Моди пока хранит молчание, но поводы для беспокойства имеются. Америка отменила свои же 25-процентные пошлины, а также пообещала нефть из Венесуэлы взамен российской. Очень удачно Трамп снес Мадуро с поста президента, надо отметить. У Белого дома сразу же появился почти неограниченный источник нефти, правда, не самой высококачественной, но все же нефти. Преимущественно тяжелые фракции сырья с большой долей серы требуют специфических условий перегонки.
Если история с Индией действительно имеет место быть, то ничего хорошего она Дели не сулит. Фактически шантаж Дональда Трампа в отношении суверенной страны выдал свои плоды. В августе 2025 года ввели санкции, а в феврале 2026-го отменили. Только теперь Индия отказывается от российской нефти, получив взамен 100-150 тысяч баррелей вязкого «черного золота» из Венесуэлы. Если, конечно, словам Трампа стоит верить. Дели играет в партизана, не комментируя ситуацию.
Злые языки в лице Reuters заявляют о прекращении бронирования нефти из России индийскими нефтяниками на март и апрель. Из этих же источников стало известно о компаниях Indian Oil и Hindustan Petroleum, заключивших соглашения о покупке 2 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Это очень немного, но это показательно. Индийцы постепенно переключаются на страны Ближнего Востока – прежде всего, на Ирак и Саудовскую Аравию.
Трамп впереди паровоза
Американский президент немного опережает события. Индия действительно сокращает закупки нефти в России. Как уже говорилось выше, объемы уже снизились с 1,8 миллиона до 1,1 миллиона баррелей ежесуточно. Здесь и влияние Дональда Трампа, и европейские санкции, и рестрикции в отношении российских экспортеров. А еще дело в том, что российская нефть занимала слишком большую долю в индийском импорте – 36% в последние пару лет. Нефть была качественная и сравнительно недорогая – индийская промышленность на ней получила хорошее ускорение. Но кто захочет становиться зависимым от одного приоритетного поставщика? Правильно, никто. Вот и Дели не хочет.
Диверсификация импорта налицо. Страна просто снижает поставки из России до уровня 2021-2022 годов. Вероятнее всего, кто-то из нефтяных монархий предложил цену выгоднее, и Индия не смогла отказаться. Именно поэтому официальные лица молчат, а местный МИД пространно комментирует:
В России комментаторы более категоричны:
Это слова Сергея Лаврова. Прогнозы в последние годы стали еще более неблагодарным делом, но контуры ближайшего будущего нарисовать можно. Индия не откажется от закупок нефти из России. Во-первых, никто ссориться с Кремлем точно не намерен – слишком много в последнее время связывает два государства. Во-вторых, самозапрет на покупку нефти банально невыгоден Индии. Остальные поставщики не намерены занимать нишу России по российским же ценам. В-третьих, отказ поставит Нарендру Моди в уязвимое положение. Сейчас уже звучат голоса о том, что он прогнулся под Трампа. И звучат они не откуда-нибудь, а из индийского парламента. Оппозиция может и воспользоваться тактическим просчетом премьер-министра.
А что делать России? Потеря 0,8-1,2 миллиона баррелей ежедневно от индийского сбыта катастрофой не кажутся. Но действий требуют вполне определенных и оперативных. Потоки «черного золота» придется переориентировать и, очевидно, со снижением цены. Первым на очереди Китай, который в ноябре прошлого года уже стал главным покупателем российской нефти.
Пекину это выгодно по двум причинам. Первая – Россия предлагает солидный (или даже рекордный) дисконт. Вторая – нефть компенсирует потерю венесуэльской нефти. Трамп запретил торговать жидкими углеводородами с Китаем. Арифметика проста – китайские нефтяники недополучили ежесуточно 500-650 тысяч баррелей нефти из Венесуэлы, но получили 400 тысяч баррелей из России. Наша нефть еще и качественнее южноамериканской.
Есть и еще варианты. Кремль может увеличить свой теневой флот, расширив спектр покупателей по всему миру. Но это нескоро. Есть вариант увеличения дисконта при одновременном росте объемов продаж на прежние рынки – Турцию и Юго-Восточную Азию. Вопрос только в том, насколько покупатели готовы увеличить закупки. А еще индийцы могут добавить количество посредников при заказе нефти из России. Скидки больше, но больше и объемы, что позволит выйти хотя бы на прежние уровни экспорта. Арифметика нехитрая, но в реализации очень непростая. Впрочем, как и всегда.
Информация