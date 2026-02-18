Президент Франции Макрон назвал «полной чушью» свободу слова в интернете

2 005 31
Президент Франции Макрон назвал «полной чушью» свободу слова в интернете

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого, что называется, язык без костей, буквально «расставил все точки над і» по поводу пресловутых европейских в частности и западных в целом ценностей и демократии. Глава Пятой Республики назвал «полной чушью» свободу слова в интернете во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели.

По его мнению, пользователей социальных сетей при отсутствии прозрачности (читай — государственного контроля, цензуры) работы их алгоритмов скрытно направляют от одного «ненавистнического» материала к другому. Что в понимании Макрона означает термин «ненавистнический материал», президент Франции не объяснил.

Я имею в виду, свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вы ориентируетесь в этой так называемой свободе слова. Я просто хочу, чтобы всё было прозрачно. Я хочу избегать расистских высказываний, разжигания ненависти и так далее.

Президент Франции выступил за то, чтобы международные интернет-компании обеспечили прозрачность алгоритмов рекомендаций на своих ресурсах. Макрон подчеркнул, что не призывает к регулированию этих алгоритмов, однако выступил за то, чтобы у всех была информация о том, «как эти алгоритмы создаются, обучаются и куда они приведут пользователя». Любой программист посмеется после этого насчет того, что такие права доступа к исходным кодам якобы не дают полного контроля над платформами.



Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее заявил, что Франция является единственной в мире страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы. Это на заметку тем россиянам, кто сильно возмущается по поводу ограничений в рунете, вводимых Роскомнадзором.

Дуров также высказывал мнение, что за запрет соцсетей для подростков в европейских странах больше всех выступают чиновники с «низким рейтингом одобрения» у собственных избирателей. Основатель Telegram отнес к таким Макрона, британского премьера Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Испании Педро Санчеса.

Пока западные страны продолжают обвинять Россию в «цифровой деспотии», сами они стремительно вводят ограничения, которые с трудом вписываются даже в рамки либеральной цензуры.

На днях в Британии вступил в силу закон Online Safety Act. Этот нормативный акт под благовидным предлогом «защиты несовершеннолетних» устанавливает масштабный цифровой надзор и вводит репрессивные механизмы контроля за всем интернет-пространством. Теперь любой сайт с контентом 18+ обязан внедрить жесткую верификацию возраста: паспорт, биометрия, банковские данные. Обычное подтверждение «мне уже 18 лет» — больше не работает.

За отказ начисляются миллионные штрафы и вводится блокировка интернет-ресурса. Как результат, ряд «взрослых» онлайн-платформ уже ограничили доступ для всех без исключения пользователей из Британии. Более того, теперь интернет-сервисы обязаны фильтровать даже личные сообщения на предмет «вредного контента». Это напрямую подрывает сквозное шифрование в мессенджерах, которое, к слову, используется в Telegram и не только.

Как следствие, Xbox компании Microsoft уже требует паспорт для участия в чатах и загрузки игр. На подходе онлайн-сервисы цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam и вполне безобидные игровые приложения Sony. Помнится, как у нас возмущались по поводу блокировки РКН реально нарушающего не только законодательство РФ, но и нормы морали одного из популярных у детей игрового онлайн-сервиса. Который еще и используется в мошеннических схемах.

Под видом заботы о детях в «бритнете» внедряется инфраструктура тотального цифрового надзора, в которой каждый пользователь становится объектом верификации и мониторинга. Британия — это только «пробный шар» тотальной интернет-цензуры и перлюстрации всего и вся со стороны государства. Аналогичные правовые нормы готовы принять другие страны ЕС, рассматривается общее решение Брюсселя для всего Евросоюза. Судя по заявлению Макрона, как минимум Франция уже на подходе.

Насчет «обязательного» использования российского мессенджера «МАХ» в РФ. С 1 сентября 2025 года премьер-министр Франции Франсуа Байру сделал использование национального мессенджера Tchap обязательным для всех чиновников, включая министров и сотрудников их аппарата. Tchap построен на открытом протоколе Matrix с end-to-end шифрованием, а данные хранятся исключительно на серверах внутри Франции, что обеспечивает цифровой суверенитет и минимизирует риски утечек.

Перефразируя с точностью до наоборот известную поговорку, получается: в чужом глазу мы «бревно» не замечаем, а в своем — жутко возмущаемся наличию «соринки».

То что Дуров искренне возмущается по поводу возможной блокировки «Телеграм» в РФ, так его компания-владелец сервиса только по итогам 2025-го впервые завершила год с прибылью, её размер достиг $540 млн, а годовая выручка — $1,4 млрд. Так-то мизер в сравнении с конкурентами. Не хочется еще и аудиторию в «родной России» потерять, когда и без того везде зажимают.

31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    0
    Сегодня, 20:35
    Думаю нету полной свободы слова нигде, есть «генеральная линия партии», ну а в любой стране может отличаться только расстояние которое можно пройти от этой самой «линии», пока тебе прилетит по голове.
    1. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      +2
      Сегодня, 21:37
      Демократический перцовый газ в гейропе полезен от болезней нервов. А лечебная резиновая дубинка во Франции лечит даже хромых - убегают как спринтеры! Достаточно надеть жёлтый жилет.
  2. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 20:38
    Планета Земля становится цифровым концлагерем?
    1. Ross Звание
      Ross
      0
      Сегодня, 20:57
      Это общая тенденция всех правителей до 2030г установить контроль
    2. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 20:59
      Если коротко, то да.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        -1
        Сегодня, 21:16
        А минус от кого? Спроси что-нибудь.убогий.
    3. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Million
      Планета Земля становится цифровым концлагерем?


      Он им уже давно стал.
      Вся разница, что у нас в либерализм играют, а в других странах нет. Если у нас Дуров по поводу Телеграмма может и ФСБ "разоблачить", то в той же Франции на Дурова быстро дело состряпали, посадили в камеру и мехом внутрь вывернули. После чего получив ключи выпустили страдальца, чтоб он и дальше позволял себе выпады в сторону России. А сам регулярно в России бывает и не боится, что его то же ФСБ в один прекрасный день мехом внутрь вывернет. Мы же не такие.
    4. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +1
      Сегодня, 21:41
      Весело будет когда полностью уберут наличные и все твои платежи проводиться через блокчейн, а кошелек смогут в любой момент заблокировать или снять средства на оплату штрафов и прочих поборов. Еще пять – десять лет и это будет реальность, даже за поход в сортир средства будут списываться.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:38
    Даже у Макрона в его извращенческой семье нет свободы слова. Муж может прессануть. Фингальчики зажили? Слишком быстро. При поставленном ударе другие сроки восстановления мягких тканей морды лица. Ну и мужики пошли, не могут нормально по морде заехать.
  4. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 20:42
    Кто то решил РКН и МАХ лишний раз про рекламировать ?!
    То что ограничивают подросткам доступ к мессенджерам это как раз таки понятно и приветствуется но они же не блокируют для взрослых Телеграм , Ватсапп, Ютуб.
    Хотя даже сами военные просили оставить в покое Телеграм , чтобы не было проблем со связью.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -2
      Сегодня, 20:58
      Цитата: Самый вежливый
      Хотя даже сами военные просили оставить в покое Телеграм ,

      Особенно срочносборщики, торгующие финками ЛГБТ в телеге.
      1. kromer Звание
        kromer
        -1
        Сегодня, 21:23
        Цитата: Andobor
        Особенно срочносборщики, торгующие финками ЛГБТ в телеге.


        Ну Телега реально сейчас необходима нашим на Украине. Да и взаимодействие волонтеров с конкретными подразделениями пока тоже через Телегу. А то что любители хайпа (торгующие финками ЛГБТ) в Телеге устраивают информационные качели, так я думаю с ними государство скоро разберётся.
        Как там в стихе:
        Товарищ верь, пройдёт она
        И демократия и гласность.
        И вот тогда госбезопасность
        Припомнит ваши имена.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 21:28
          Цитата: kromer
          Ну Телега реально сейчас необходима нашим на Украине.

          Если враг имеет доступ к телеге, а он его имеет, он будет это использовать особенно на фронте, - МАХ отлично работает.
          1. kromer Звание
            kromer
            -1
            Сегодня, 21:29
            Цитата: Andobor
            Если враг имеет доступ к телеге, а он его имеет, он будет это использовать особенно на фронте, - МАХ отлично работает.


            У врага свои каналы в телеге, у наших свои ... а МАХ ... не знаю в чём причина (но догадываюсь) пока военным не зашёл.
            1. Andobor Звание
              Andobor
              0
              Сегодня, 21:32
              Цитата: kromer
              У врага свои каналы в телеге,

              Враги читают наши закрытые каналы, Дурова распетушили во Франции, иначе он бы из тюрьмы не вышел
              1. kromer Звание
                kromer
                0
                Сегодня, 21:33
                Цитата: Andobor
                Враги читают наши закрытые каналы


                Тоже не факт. Каналов много - попробуй определить где чей.

                Цитата: Andobor
                Дурова распетушили во Франции, иначе он бы из тюрьмы не вышел


                Да. Об этом я выше написал.
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  0
                  Сегодня, 21:37
                  Цитата: kromer
                  Тоже не факт. Каналов много - попробуй определить где чей.

                  Програмки всё определяют, и и нужные отслеживают, и только самые интересные уже люди смотрят.
                  1. kromer Звание
                    kromer
                    0
                    Сегодня, 21:39
                    Цитата: Andobor
                    Програмки всё определяют, и и нужные отслеживают, и только самые интересные уже люди смотрят.


                    Ну не факт. Уж на ЛБС бы сразу утечку просекли бы.
                    1. Andobor Звание
                      Andobor
                      +1
                      Сегодня, 21:47
                      Цитата: kromer
                      Уж на ЛБС бы сразу утечку просекли бы.

                      Заместитель главкома ВМФ генерал Михаил Гудков погиб благодаря телеге, он по ней всего лишь поздравления принимал даже не на ЛБС, а в прифронтовой зоне.
                      1. kromer Звание
                        kromer
                        0
                        Сегодня, 21:53
                        Цитата: Andobor
                        Заместитель главкома ВМФ генерал Михаил Гудков погиб благодаря телеге, он по ней всего лишь поздравления принимал даже не на ЛБС, а в прифронтовой зоне.


                        Телега очень эффективна в звене отделение-взвод-рота. А то что некоторые из телеги устраивают "командирские чатики" на таком уровне, то за это нужно наказывать. Иначе накажет враг.
                      2. Andobor Звание
                        Andobor
                        0
                        Сегодня, 21:58
                        Цитата: kromer
                        Телега очень эффективна в звене отделение-взвод-рота.

                        На МАХ переходить надо, отлично работает, но только пинками получится.
                        Телегу по любому враг смотрит. Сколько генералов нужно ещё положить, что бы дошло? Срочносборщики визг подняли, им мешают финками ЛГБТ торговать.
              2. Лудоман Звание
                Лудоман
                -3
                Сегодня, 21:43
                Цитата: Andobor
                Цитата: kromer
                У врага свои каналы в телеге,

                Враги читают наши закрытые каналы, Дурова распетушили во Франции, иначе он бы из тюрьмы не вышел

                Ничего он не читает, 4 года война идёт, мы бы их уже давно на этом спалили. Телевизор в окно выбросьте.
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  0
                  Сегодня, 21:49
                  Цитата: Лудоман
                  Телевизор в окно выбросьте.

                  - Что такое телевизор?
  5. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +5
    Сегодня, 20:43
    в чужом глазу мы «бревно» не замечаем, а в своем — жутко возмущаемся наличию «соринки».

    говорят они и в подтверждение сообщают
    Насчет «обязательного» использования российского мессенджера «МАХ» в РФ. С 1 сентября 2025 года премьер-министр Франции Франсуа Байру сделал использование национального мессенджера Tchap обязательным для всех чиновников, включая министров и сотрудников их аппарата.

    То есть во Франции мессенджер обязателен для чиновников, причем им, и всему остальному населению не запрещается пользоваться другими мессенджерами.
    А у нас - всему населению запрещается, забанили ватсапп, вайбер и прочая и прочая, шаловливые ручонки тянутся к телеге.
    Так кто тут бревно в своем глазу не замечает? Уж не автор ли статьи?
  6. bk0010 Звание
    bk0010
    0
    Сегодня, 20:56
    Это на заметку тем россиянам, кто сильно возмущается по поводу ограничений в рунете, вводимых Роскомнадзором.
    А вот нефиг из-за бугра всякое говно к нам тянуть! Пусть перенимают только хорошее. То, что где-то сделали глупость или подлость, не повод делать то же самое и у нас.
    Насчет «обязательного» использования российского мессенджера «МАХ» в РФ. С 1 сентября 2025 года премьер-министр Франции Франсуа Байру сделал использование национального мессенджера Tchap обязательным для всех чиновников, включая министров и сотрудников их аппарата.
    Вот пусть чиновниками и распоряжаются, а к народу - не лезут.
    Перефразируя с точностью до наоборот известную поговорку, получается: в чужом глазу мы «бревно» не замечаем, а в своем — жутко возмущаемся наличию «соринки».
    Дык, в своём глазу соринка - больно, а в твоём бревно вроде как и не мои проблемы. "100 ударов палкой по чужим пяткам тебе даже и не больно" (с) китайская пословица.
  7. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 21:20
    1.
    Теперь любой сайт с контентом 18+ обязан внедрить жесткую верификацию возраста: паспорт, биометрия, банковские данные. Обычное подтверждение «мне уже 18 лет» — больше не работает.

    За отказ начисляются миллионные штрафы и вводится блокировка интернет-ресурса. Как результат, ряд «взрослых» онлайн-платформ уже ограничили доступ для всех без исключения пользователей из Британии.

    И что здесь плохого? Взрослые любители порнушки попали под раздачу?
    2.
    Под видом заботы о детях в «бритнете» внедряется инфраструктура тотального цифрового надзора, в которой каждый пользователь становится объектом верификации и мониторинга.

    А разве в Китае не так?
  8. Лудоман Звание
    Лудоман
    0
    Сегодня, 21:21
    Не надо нам тут зубы заговаривать, не получится, терарюги РКНовские.
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 21:27
    Эпоха свободного интернета прошла видимо
    Большим дядям это больше не надо
  10. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 21:43
    А я в принципе против анонимного интернета, ибо за базар положено отвечать. Анонимность - во многом причина сетевой грязи, обмана и прочая.
    1. Лудоман Звание
      Лудоман
      0
      Сегодня, 21:53
      Цитата: БойКот
      А я в принципе против анонимного интернета, ибо за базар положено отвечать. Анонимность - во многом причина сетевой грязи, обмана и прочая.

      Видать вы хотите когда вам какой нибудь НДС сделают 30% или самое дешовое авто будет стоит 4млн и вы напишите недовольный комментарий, к вам пришли и ещё штраф выписали, не надо помогать им строить диктатуру, она вас лично и вашу семью и сожрёт в конце концов, мы и так уже беспомощные, голову включите.
  11. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 21:55
    "Je ne veux pas de discours haineux" sic !!
    De la part d'un individu qui a de nombreuses reprises a insulté les ...Francais.
    " Alcooliques" " Analphabètes" " On les aura ces connards" " les gaulois réfractaires" ( Pour moi être Gaulois et réfractaire à Macron c'est plutôt un compliment :-) ), " fainéants" " Ceux qui sont rien" ...

    "Я не хочу ненавистнических высказываний" sic !!
    От человека, который неоднократно оскорблял ...французов.
    "Алкоголики ""неграмотные ""у нас будут эти ""упорные галлы" (для меня быть Галлом и упорным по отношению к Макрону-это скорее комплимент: -))," бездельники ""те, кто ничто"...