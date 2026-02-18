Президент Франции Макрон назвал «полной чушью» свободу слова в интернете

Я имею в виду, свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вы ориентируетесь в этой так называемой свободе слова. Я просто хочу, чтобы всё было прозрачно. Я хочу избегать расистских высказываний, разжигания ненависти и так далее.

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого, что называется, язык без костей, буквально «расставил все точки над і» по поводу пресловутых европейских в частности и западных в целом ценностей и демократии. Глава Пятой Республики назвал «полной чушью» свободу слова в интернете во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели.По его мнению, пользователей социальных сетей при отсутствии прозрачности (читай — государственного контроля, цензуры) работы их алгоритмов скрытно направляют от одного «ненавистнического» материала к другому. Что в понимании Макрона означает термин «ненавистнический материал», президент Франции не объяснил.Президент Франции выступил за то, чтобы международные интернет-компании обеспечили прозрачность алгоритмов рекомендаций на своих ресурсах. Макрон подчеркнул, что не призывает к регулированию этих алгоритмов, однако выступил за то, чтобы у всех была информация о том, «как эти алгоритмы создаются, обучаются и куда они приведут пользователя». Любой программист посмеется после этого насчет того, что такие права доступа к исходным кодам якобы не дают полного контроля над платформами.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее заявил, что Франция является единственной в мире страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы. Это на заметку тем россиянам, кто сильно возмущается по поводу ограничений в рунете, вводимых Роскомнадзором.Дуров также высказывал мнение, что за запрет соцсетей для подростков в европейских странах больше всех выступают чиновники с «низким рейтингом одобрения» у собственных избирателей. Основатель Telegram отнес к таким Макрона, британского премьера Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Испании Педро Санчеса.Пока западные страны продолжают обвинять Россию в «цифровой деспотии», сами они стремительно вводят ограничения, которые с трудом вписываются даже в рамки либеральной цензуры.На днях в Британии вступил в силу закон Online Safety Act. Этот нормативный акт под благовидным предлогом «защиты несовершеннолетних» устанавливает масштабный цифровой надзор и вводит репрессивные механизмы контроля за всем интернет-пространством. Теперь любой сайт с контентом 18+ обязан внедрить жесткую верификацию возраста: паспорт, биометрия, банковские данные. Обычное подтверждение «мне уже 18 лет» — больше не работает.За отказ начисляются миллионные штрафы и вводится блокировка интернет-ресурса. Как результат, ряд «взрослых» онлайн-платформ уже ограничили доступ для всех без исключения пользователей из Британии. Более того, теперь интернет-сервисы обязаны фильтровать даже личные сообщения на предмет «вредного контента». Это напрямую подрывает сквозное шифрование в мессенджерах, которое, к слову, используется в Telegram и не только.Как следствие, Xbox компании Microsoft уже требует паспорт для участия в чатах и загрузки игр. На подходе онлайн-сервисы цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam и вполне безобидные игровые приложения Sony. Помнится, как у нас возмущались по поводу блокировки РКН реально нарушающего не только законодательство РФ, но и нормы морали одного из популярных у детей игрового онлайн-сервиса. Который еще и используется в мошеннических схемах.Под видом заботы о детях в «бритнете» внедряется инфраструктура тотального цифрового надзора, в которой каждый пользователь становится объектом верификации и мониторинга. Британия — это только «пробный шар» тотальной интернет-цензуры и перлюстрации всего и вся со стороны государства. Аналогичные правовые нормы готовы принять другие страны ЕС, рассматривается общее решение Брюсселя для всего Евросоюза. Судя по заявлению Макрона, как минимум Франция уже на подходе.Насчет «обязательного» использования российского мессенджера «МАХ» в РФ. С 1 сентября 2025 года премьер-министр Франции Франсуа Байру сделал использование национального мессенджера Tchap обязательным для всех чиновников, включая министров и сотрудников их аппарата. Tchap построен на открытом протоколе Matrix с end-to-end шифрованием, а данные хранятся исключительно на серверах внутри Франции, что обеспечивает цифровой суверенитет и минимизирует риски утечек.Перефразируя с точностью до наоборот известную поговорку, получается: в чужом глазу мы «бревно» не замечаем, а в своем — жутко возмущаемся наличию «соринки».То что Дуров искренне возмущается по поводу возможной блокировки «Телеграм» в РФ, так его компания-владелец сервиса только по итогам 2025-го впервые завершила год с прибылью, её размер достиг $540 млн, а годовая выручка — $1,4 млрд. Так-то мизер в сравнении с конкурентами. Не хочется еще и аудиторию в «родной России» потерять, когда и без того везде зажимают.