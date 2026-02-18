Axios: Трамп начинает терять терпение, война с Ираном всё ближе

Война с Ираном гораздо ближе, чем кажется, Трамп начал терять терпение из-за практически проваленных переговоров с Тегераном. Об этом сообщает Axios.

По данным американского портала, США фактически закончили переброску дополнительных войск, сосредоточив на Ближнем Востоке значительные силы. Да и сама операция будет отличаться от прошлогодней 12-дневной войны. Как предполагается, США с Израилем проведут масштабную компанию продолжительностью несколько недель. То есть это будет полноценная война, а не просто военная операция.



Аналитики считают, что война начнется очень скоро, подписание соглашения с Ираном, на котором настаивал Трамп, считается маловероятным. Слишком большие разногласия, и их не спрятать за заявлениями о «продвигающихся переговорах». В окружении Трампа пытаются отговорить президента США от ударов по Ирану, но американский лидер уже «закусил удила».

Босс начинает терять терпение. Некоторые вокруг него предупреждают не начинать войну с Ираном, но я думаю, вероятность 90%, что мы увидим кинетические действия в ближайшие месяцы.


Израиль уже объявил о своей готовности к войне, Нетаньяху сразу заявил, что не верит в соглашение с Ираном, потому что Тегеран отказывается свернуть свои ядерную и ракетную программы, а также уничтожить созданную им «ось зла» из проиранских группировок на Ближнем Востоке.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 19:53
    Раньше поводом к войне был Casus belli (в переводе с лат. casus belli — «случай (для) войны», «военный инцидент»), сейчас этим "казусом" являются капризы вашингтонского нарцисса Донни.
    1. belost79 Звание
      belost79
      0
      Сегодня, 19:58
      Еще не вечер. Завтра иранские катера атакуют броненосец "Мэн" - вот вам и повод для начала ударов возмездия по гнусным персам.
      1. Bazyl LIVE
        Bazyl LIVE
        +1
        Сегодня, 20:22
        Уверен на 95%, что до конца марта начнется очень серьезная заварушка. Если говорить без шуток, если Ирану удастся потопить хотя бы один «Эрли Берк», это уже будет нереальное достижения. Про авианосец мечтать прямо на грани фантастики. В теории могут и попасть, но шансы думаю менее 1%. Ну, а по Ирану будут пытаться прежде всего «вырубить» руководство, а учитывая что хватает населения, которое не устраивает действующий режим, ставка будет сделана на «народный бунт». Который естественно будет подкреплен непонятно откуда появившимися вооруженными боевиками. Есть вероятность, что Азербайджан с помощью Турции (и очень активным ее участии) попытается ввести войска под эгидой защиты этнических азербайджанцев. Беда Ирана еще в том, что его очень «любят» все соседи. Но есть вероятность что ничего не будет вообще, уверен очень крутые нейросети пингвинов сейчас просчитывают различные сценарии развития событий.
        1. solar Звание
          solar
          +1
          Сегодня, 20:47
          Если говорить без шуток, если Ирану удастся потопить хотя бы один «Эрли Берк», это уже будет нереальное достижения.

          Это будет просто сенсация. За всю послевоенную историю ни одного американского корабля никому пока не удалось потопить. Если такое смогут иранцы, это будет просто сенсационная новость.
        2. bondov
          bondov
          0
          Сегодня, 21:39
          то-то US авианосцы держатся за 700 км - англоязычные данные есть в нете - от Ирана, напомним, что combat range F- 35 - это приблизительно 1000 км, т.е. атаковать будут не входя в воздушное пространство Ирана..., что резко снизит эффективность воздушных атак... видать, что забздели...
          1. Bazyl LIVE
            Bazyl LIVE
            0
            Сегодня, 21:43
            Чего забивать голову непонятными фактами из интернета, месяц обождать и будет ясно.
            1. bondov
              bondov
              0
              Сегодня, 21:48
              ваши-то факты откудОВА будут ? прям из канцелярии natana yahoo, что ли?
        3. spectr Звание
          spectr
          0
          Сегодня, 21:43
          Тут не все так однозначно. Дони еще вынужден учитывать настроение внутри США. Слишком много нажил врагов. И если эта заварушка затянется, да еще обернется имидживыми потерямии для США, демократы его сожрут. Ему нужна быстрая победа, как в Венесуэле. А активная помощь со стороны Китая намекает, что, как минимум, быстрой победы может не получится.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:25
      Андрей К
      Сегодня, 19:53

      hi Здесь как раз тот случай, когда не стоит прогибаться под матрасников, а задействовать весь потенциал с ХАМАС, Хезбалла, хуситами и Москву с Пекином.
      Те, кто при выборе между войной и позором выбирают позор, в результате получают и войну, и позор.
      А рыжему миротворцу из Фашингтона пора снести второе ухо вместе с ба шкой для спокойствия в мире. am
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 20:49
        Цитата: ZovSailor
        Здесь как раз тот случай, когда не стоит прогибаться под матрасников, а задействовать весь потенциал

        Вопрос, как обычно, в настроении у народа. Если иранский народ готов к войне, то это возможно. Но последние волнения заставляют сильно усомниться в том, что иранцы готовы тотально воевать
    3. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 20:46
      Цитата: Андрей К
      Раньше поводом к войне был Casus belli

      которыми, кстати, нередко были капризы власть предержащих. Ничто не ново под луной
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 20:04
    Израиль уже объявил о своей готовности к войне

    В случае шухера железный куМпол в первую очередь протестируют. Американцы хитрые, отсидятся на своих авианосцах. А куда податься бедным и несчастным евреям?
    Тегеран отказывается свернуть свои ядерную и ракетную программы
    А чем персам отстреливаться от будущих недругов. Товарищу Ыну такие глупые вопросы не задают.
  3. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 20:27
    Интересно , Аятоллу попробуют выкрасть ?!
    Что в голове у Дони и Мелания наверное не в курсе😂
  4. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 20:31
    Аналитики считают, что война начнется очень скоро, подписание соглашения с Ираном, на котором настаивал Трамп, считается маловероятным.

    Ирану противостоять США и Израилю может только готовность большинства населения сражаться и умирать, терпеть тяготы и невзгоды, жертвовать своими жизнями.
    Не думаю, что такое будет. Население и многие солдаты и офицеры не хотят умирать, нет идеи во имя чего или во имя кого умирать.
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 20:33
    Неужели бросят необстрелянных американских пацанов (и израильских) на пулемёты? Против до зубов вооружённых головорезов, на штурм Тегерана.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 20:55
      Нет конечно, сухопутные войска американцы вводить в Иран не будут, это мало у кого вызывает сомнения... Евреи тоже, сами не полезут, это им не беззащитных, с палками палестинцев отстреливать. А значит, бомбить будут все Иран ( и Израиль и Штаты и другие натовцы, возможно). Какие то спец подразделения, возможно, как в случае с Венесуэлой штаты может и отправят в Иран, но только для ограниченной операции, не более. Но, тут думаю, ни президента ни Аятоллу им конечно, не достать будет.... Внутри Ирана сша и Израилю, тоже мало кого уже осталось "поднимать', после недавних событий... В общем сионисты и англосакцы начнут бомбить Иран, Иран станет отвечать максимально, ибо предупреждал об этом и по базам американским на БВ и по самому Израилю, конечно... Насколько сильнее Израиля пострадает Иран в итоге, от этой перепалки, пока далеко неизвестно. Израиль то всяко меньше, да и пво его показала не лучшие результаты...
      Одно огромное опасение.., что если сионистам совсем плохо станет, либо сами, либо штаты науськают применить ЯО, против Ирана... Вот тогда самое страшное в мире, только и начнётся...
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 21:13
        Иран станет отвечать максимально, ибо предупреждал об этом и по базам американским на БВ и по самому Израилю, конечно...

        Тогда цахал будет пробиваться через территорию Иордании и Ирака к иранской границе
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          0
          Сегодня, 21:18
          Не-не, я не думаю... Я ж написала, - сионисты сами, наземными войсками, тоже в Иран не попрутся, это им не с палестинцами воевать.... Будут бить, как и в прошлый раз самолетами, да ракетами.
          Ирану главное защитить сейчас и спрятать максимально комплексы ПВО, ну и ракетные установки конечно... Чем больше сохранит, тем дольше ( очень долго), сможет сопротивляться и больно бить по агрессорам, при том.
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 20:56
      Надеюсь, это Вы имели в виду сарказм. Тегеран будут штурмовать местные, недовольные режимом. Если перед этим разбомбят места сосредоточения КСИР, оно может и получиться, в январе и без этого почти получилось. А армия, в отличие от идейно и религиозно накачанных КСИР, может и не захотеть убивать своих сограждан и тем более умирать за аятолл.
      1. Bazyl LIVE
        Bazyl LIVE
        0
        Сегодня, 21:49
        В том то и дело, если бы там было в стиле «народ и партия едины», рыжий точно бы не полез, а так он чует что сук с трещиной и можно пробывать давить.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:52
    Мне кажется что Трамп ещё и нефтью барыжит - ляпнул сегодня и Brent уже под 70 $.
  7. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 21:07
    Если Изаилю предложить подписать мирный договор с Ираном на условиях невмешательства во внутренние дела, установления дипломатических и торговых отношений, и невмешательства в конфликты с третьими сторонами, вопрос будет лишь "где подписать?" Если предложить то же самое Ирану, будет 100% отказ, потому что с точки зрения аятолл Израиля не должно быть, ни в каких границах и ни в каком виде, вообще, от слова "совсем". Вот исходя из этой реальности и надо оценивать суть и перспективы ирано-израильского конфликта.