Axios: Трамп начинает терять терпение, война с Ираном всё ближе
Война с Ираном гораздо ближе, чем кажется, Трамп начал терять терпение из-за практически проваленных переговоров с Тегераном. Об этом сообщает Axios.
По данным американского портала, США фактически закончили переброску дополнительных войск, сосредоточив на Ближнем Востоке значительные силы. Да и сама операция будет отличаться от прошлогодней 12-дневной войны. Как предполагается, США с Израилем проведут масштабную компанию продолжительностью несколько недель. То есть это будет полноценная война, а не просто военная операция.
Аналитики считают, что война начнется очень скоро, подписание соглашения с Ираном, на котором настаивал Трамп, считается маловероятным. Слишком большие разногласия, и их не спрятать за заявлениями о «продвигающихся переговорах». В окружении Трампа пытаются отговорить президента США от ударов по Ирану, но американский лидер уже «закусил удила».
Израиль уже объявил о своей готовности к войне, Нетаньяху сразу заявил, что не верит в соглашение с Ираном, потому что Тегеран отказывается свернуть свои ядерную и ракетную программы, а также уничтожить созданную им «ось зла» из проиранских группировок на Ближнем Востоке.
