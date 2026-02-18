Киев стремится организовать международный бойкот открытия Паралимпиады-2026
2 30512
Официальный Киев стремится организовать международный бойкот церемонии открытия Паралимпиады-2026. Причиной тому является участие России.
Об этом написал на своей странице в соцсети министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
В 2026 году Зимние паралимпийские игры пройдут в Италии. Среди прочих, в соревнованиях примут участие спортсмены из России и Белоруссии. На их выступлениях будут присутствовать национальные флаги и гимны.
Именно этот факт и возмутил главного дипломата Украины, который заявил следующее:
Эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды.
Сибига дал поручение украинским послам в разных странах, чтобы те уговорили власти данных государств не участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в знак протеста против демонстрации российской и белорусской символики и отказаться от присутствия официальных лиц на мероприятии.
Сама Украина такой бойкот объявила. Украинский министр спорта Матвей Бедный сделал на своей странице в соцсети следующее сообщение:
В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами, украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры.
Зимняя Паралимпиада в Италии состоится в этом году с 6 по 15 марта. Она пройдет в Милане и Кортина д'Ампеццо. Приглашения на состязания получили шесть атлетов из России.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация