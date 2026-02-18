Киев стремится организовать международный бойкот открытия Паралимпиады-2026

2 305 12
Киев стремится организовать международный бойкот открытия Паралимпиады-2026

Официальный Киев стремится организовать международный бойкот церемонии открытия Паралимпиады-2026. Причиной тому является участие России.

Об этом написал на своей странице в соцсети министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В 2026 году Зимние паралимпийские игры пройдут в Италии. Среди прочих, в соревнованиях примут участие спортсмены из России и Белоруссии. На их выступлениях будут присутствовать национальные флаги и гимны.




Именно этот факт и возмутил главного дипломата Украины, который заявил следующее:

Эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды.

Сибига дал поручение украинским послам в разных странах, чтобы те уговорили власти данных государств не участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в знак протеста против демонстрации российской и белорусской символики и отказаться от присутствия официальных лиц на мероприятии.

Сама Украина такой бойкот объявила. Украинский министр спорта Матвей Бедный сделал на своей странице в соцсети следующее сообщение:

В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами, украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры.

Зимняя Паралимпиада в Италии состоится в этом году с 6 по 15 марта. Она пройдет в Милане и Кортина д'Ампеццо. Приглашения на состязания получили шесть атлетов из России.
  1. łubdup Звание
    łubdup
    +2
    Сегодня, 20:09
    Banderowcy niech wypyerdalają i nie wracają!
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +2
      Сегодня, 20:16
      ...украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры.

      «Назло бабушке отморожу уши».
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:37
      łubdup
      Сегодня, 20:09
      Banderowcy niech wypyerdalają i nie wracają!

      hi Niech banderonaziści podążają prostą drogą do swojego idola Bandery. am
      1. łubdup Звание
        łubdup
        +2
        Сегодня, 20:39
        Masz 100% racji, ich "święty bandera" czeka!
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 20:45
          łubdup
          Сегодня, 20:39

          hi Dla sportu bez polityki i wrogów.
          W sporcie jesteśmy rywalami, ale w życiu musimy pozostać towarzyszami i przyjaciółmi. drinks
  2. ANB Звание
    ANB
    +3
    Сегодня, 20:12
    . украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры

    И кто от этого расстроится?
    1. faterdom Звание
      faterdom
      +2
      Сегодня, 20:15
      А без них никак?
      Как и без этого бешеного в каске с дохлыми нациками?
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 20:29
    примут участие спортсмены из России и Белоруссии. На их выступлениях будут присутствовать национальные флаги и гимны.
    Флаги с гимнами очень даже надо поприветствовать. Выступать под нейтральным флагом, это не спорт.
    украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры.

    Какие еще игры для какеловских чиновников за казенный счет? Они должны разделить канализационные проблемы с простыми какелами.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 21:07
      Младший рядовой hi ,да ладно вам зайдите на спорт сайты,какие там оды поют этим нейтральным спортсмена фигуристам, писал ранее что в 2022 когда Россию стали отстранять от мировых соревнований процентов 80 комментариев были в духе нам ненужны такие соревнования без флага,без гимна,готовых выступать чуть ли не в предатели записывали и всё такое прочее,а сейчас и Гоменюка и Петросян готовы чуть ли не героями объявить причём те же 80%. А прошло то 4года всего.
  4. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 21:21
    Эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города

    Это про Израиль, США и в целом блок НАТО?
  5. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 21:23
    украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры.

    Это катастрофа для Параолимпийских игр
  6. Rakoval500k Звание
    Rakoval500k
    0
    Сегодня, 21:33
    Этот Сибига жалуется, что войска РФ дескать ведут агрессию, да только умалчивает, что агрессию вела сама Украина против Донбасса, и про то, что его шут-президент поддерживает геноцид Палестины.