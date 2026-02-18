Киев стремится организовать международный бойкот открытия Паралимпиады-2026

Эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды.

В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами, украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры.

Официальный Киев стремится организовать международный бойкот церемонии открытия Паралимпиады-2026. Причиной тому является участие России.Об этом написал на своей странице в соцсети министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.В 2026 году Зимние паралимпийские игры пройдут в Италии. Среди прочих, в соревнованиях примут участие спортсмены из России и Белоруссии. На их выступлениях будут присутствовать национальные флаги и гимны.Именно этот факт и возмутил главного дипломата Украины, который заявил следующее:Сибига дал поручение украинским послам в разных странах, чтобы те уговорили власти данных государств не участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в знак протеста против демонстрации российской и белорусской символики и отказаться от присутствия официальных лиц на мероприятии.Сама Украина такой бойкот объявила. Украинский министр спорта Матвей Бедный сделал на своей странице в соцсети следующее сообщение:Зимняя Паралимпиада в Италии состоится в этом году с 6 по 15 марта. Она пройдет в Милане и Кортина д'Ампеццо. Приглашения на состязания получили шесть атлетов из России.