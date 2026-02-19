Беспилотник-перехватчик «Ёлка»
Запуск БПЛА «Ёлка» с ручного пускового устройства. Фото Telegram / Lost Armour
Российская армия борется с беспилотной авиацией противника, применяя разные средства и системы. Заметную роль в этих процессах играют специализированные беспилотные летательные аппараты-перехватчики нескольких моделей. Одним из первых в этом классе появился и дошёл до полноценной эксплуатации на фронте БПЛА «Ёлка». Он сочетает в себе простоту конструкции, достаточно высокие технические характеристики и высокую эффективность перехвата.
Новый перехватчик
Будущий БПЛА «Ёлка» разрабатывался московской компанией «Наше небо». Основная часть работ была проведена не позднее начала 2024 г. Тогда же были изготовлены и испытаны первые изделия нового типа. По всей видимости, беспилотник успешно прошёл заводские испытания и подтвердил расчётные характеристики.
Затем, ориентировочно летом 2024 г., было начато серийное производство, и новые БПЛА попали в части и подразделения действующей армии. Позже сообщалось, что они применялись по прямому назначению, начиная с сентября 2024 г.
В течение нескольких месяцев, по понятным причинам, появление новых перехватчиков не раскрывалось. Только в мае 2025 г. на различных ресурсах появились фотографии и видеоролики, показывающие применение «Ёлок» по разным целям. Тогда же стали известны самые общие сведения о таком перехватчике.
В дальнейшем профильные ресурсы неоднократно публиковали различные материалы о «Ёлках». Вновь демонстрировалось применение такой техники и её боевые успехи. Впрочем, наиболее интересные подробности вновь не публиковались по соображениям секретности.
Общий вид «Ёлки». Фото Telegram / «Русское оружие»
Также в прошлом году изделие «Ёлка» впервые появилось на выставках. Его демонстрировали как самостоятельно, так и в составе целых систем ПВО. Были разработаны стационарные и самоходные платформы для беспилотника-перехватчика.
Технические особенности
«Ёлка» представляет собой лёгкий и компактный БПЛА, сочетающий в себе черты самолётов и квадрокоптеров. За счёт такой конструкции достигаются положительные качества, характерные для двух этих классов техники. Также с их помощью обеспечиваются достаточно высокие тактико-технические характеристики, позволяющие эффективно решать боевые задачи.
По своей конструкции БПЛА напоминает некоторые ракеты. Он имеет удлинённый фюзеляж, в котором находятся основные устройства и агрегаты. На фюзеляже по схеме «утка» установлены два набора Х-образных плоскостей. Передний стабилизатор и заднее крыло имеют небольшую стреловидность.
Габариты и масса «Ёлки» до сих пор неизвестны. Судя по опубликованным материалам, общая длина изделия не превышает 350-400 мм, размах крыла — до 300 мм. Взлётная масса — до 2 кг. Возможно, габариты и масса могут меняться при доработках конструкции.
«Ёлка» имеет электрическую силовую установку, построенную по принципам квадрокоптера. В неё входят четыре винтомоторные группы на основе электродвигателей. Они размещены на крыле и создают необходимую тягу синхронно или дифференцированно. За счёт управления тягой осуществляется маневрирование. Кроме того, на задней кромке крыла находятся полноценные аэродинамические рули.
Планер БПЛА построен по схеме «утка». Фото Telegram / «Русское оружие»
В полёте изделие «Ёлка» развивает скорость до 200 км/ч. Скороподъёмность — 40 м/с. БПЛА может удаляться от оператора на 2,5-3 км и подниматься на высоту до 1200-2000 м. Максимальная скорость цели — 115 км/ч. Такие характеристики достаточны для борьбы с основной массой БПЛА, имеющихся у противника.
В носовой части корпуса «Ёлки» установлена курсовая оптико-электронная система с двумя каналами. Данные от неё поступают в бортовой компьютер и обрабатываются специальным программным обеспечением. БПЛА является полностью автономным. Цель с поперечником не менее 1 м засекается и берётся на сопровождение на дистанции 700-1000 м.
Разработчики предлагают два варианта поражения цели. «Гражданская» модификация перехватчика использует кинетический принцип поражения цели. БПЛА наводится прямо на выбранный объект и буквально ломает его. Также возможна установка полноценной осколочной боевой части. Под неё предусмотрен отсек внутри фюзеляжа. Масса БЧ — 360 г.
Пусковые средства
Малые габариты и масса дают широкие возможности по развёртыванию и применению «Ёлок». К настоящему времени было разработано несколько пусковых устройств и установок для таких БПЛА. Некоторые из них давно дошли до эксплуатации в войсках и реального боевого применения.
Одновременно с самим перехватчиком появилось ручное пусковое устройство. Оно выполнено в виде короткой направляющей с парой рукояток для удержания и управления. Пуск «Ёлки» осуществляется буквально с рук после предварительного наведения и взятия цели на сопровождение. После пуска одного БПЛА оператор может сразу готовить к старту следующий.
Крыло и двигатели. Фото Telegram / «Русское оружие»
В прошлом году на одной из выставок показали стационарный зенитный комплекс на основе «Ёлки», оснащённый полноценной пусковой установкой. Это устройство размещается на треноге и имеет подвижное основание с собственной оптикой и двумя пусковыми направляющими. Предусмотрено дистанционное управление.
Аналогичное пусковое устройство используется в составе самоходного комплекса «Импульс-ПВО». Он построен на гусеничном робототехническом шасси «Импульс» и несёт до 4 беспилотников: два на открытой установке и два в пусковых контейнерах. Самоходный РТК под управлением оператора способен занять выгодную позицию и ожидать команду к пуску.
Достигнутые результаты
В опубликованных материалах неоднократно демонстрировалось применение БПЛА «Ёлка» по различным воздушным целям. Полная статистика такой боевой работы, по понятным причинам, отсутствует, однако и доступные данные позволяют понять общий потенциал такого перехватчика.
В первую очередь, целями для «Ёлок» становятся крупные и относительно медленные воздушные цели, такие как мультикоптеры семейства «Баба Яга». Подобный БПЛА имеет ограниченные лётные характеристики и, при грамотной работе зенитчиков, лишается шансов уклониться от атаки. Кроме того, такие цели не отличаются высокой прочностью. Прямое попадание «Ёлки» гарантированно ломает тот или иной агрегат, и беспилотник-цель не может продолжать полёт.
Также «Ёлки» демонстрируют хорошие результаты при работе по БПЛА самолётного типа с ограниченными скоростными и манёвренными характеристиками. Лёгкий перехватчик без труда догоняет такую цель или выходит на нее встречным курсом. Дальнейший удар приводит к понятным последствиям.
Самоходный комплекс «Импульс-ПВО». Фото: Telegram / «Военный осведомитель»
Сообщается, что система управления «Ёлки» может работать и по более сложным целям. Имеются сведения об успешном перехвате лёгких FPV-беспилотников. Это означает, что бортовая электроника и двигательная установка могут осуществлять энергичное маневрирование, в т.ч. сложнее, чем уклоняющаяся воздушная цель.
Применение «Ёлки» по наземным целям, вероятно, возможно, но не имеет смысла. Основную массу наземных объектов не удастся поразить и повредить только за счёт кинетической энергии. Упоминаемая гипотетическая модификация БПЛА с БЧ сможет решать такие задачи, однако у неё уже имеются разнообразные альтернативы.
Переносная ПВО
Таким образом, к настоящему времени российская армия получила несколько разных БПЛА, предназначенных для перехвата вражеских беспилотников. Одним из таких изделий стала «Ёлка», имеющая ряд важных особенностей и преимуществ. Такие беспилотники применяются уже, как минимум, полтора года и успели нанести противнику заметный урон, а также предотвратили поражение наших объектов.
Ранее сообщалось, что «Ёлка» постоянно дорабатывается и совершенствуется с целью роста характеристик. Кроме того, создаются полноценные комплексы ПВО на основе этого БПЛА. Можно предполагать, что эти процессы будут продолжаться — и армия вскоре получит новые их результаты.
