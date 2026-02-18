В «контрнаступ» в Запорожской области теперь неудачно сходил и Сырский
Последствия неудачного контрнаступления противника продолжают проявлять себя на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Напомним, что ранее это контрнаступление активно анонсировал главком ВСУ Александр Сырский. Он же обещал украинцам «хорошие новости».
Сегодня с Гуляйпольского направления приходят нового иного характера. Это сообщения о том, что ВСУ, «сходив в контрнаступ», потеряли и те позиции, откуда контрнаступать, что называется, ходили. Это территории к востоку от железнодорожной ветки в районе села Цветковое. Противник попытался своими ударами выйти к реке Гайчур, а далее вернуть контроль над городом Гуляйполе ударом с севера и запада.
Теперь ВСУ с потерями отступают, откатившись ещё дальше от Гайчура – за железнодорожную ветку, которая ведёт к контролируемым ВС РФ Пологам на юге.
В общей сложности с начала суток под контроль Вооружённых сил России севернее упомянутого Цветкового и юго-восточнее Зализничного (Железнодорожного) перешли порядка 12 квадратных километров территории.
И теперь возникает главный вопрос: будет ли Сырский снова собирать резервы для новой попытки «контрнаступа», или уже и ему пора переходить к риторике своего предшественника – Залужного, согласно которой, в любом провальном контрнаступлении винить можно Зеленского. Для Сырского это, кстати, неплохой шанс…
Тем временем начались бои за Верхнюю Терсу - ключевой на данном направлении транспортно-логистический узел противника. При её потере противник потеряет и фактически рокадную дорогу, идущую через Воздвижевку.
