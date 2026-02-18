В «контрнаступ» в Запорожской области теперь неудачно сходил и Сырский

Последствия неудачного контрнаступления противника продолжают проявлять себя на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Напомним, что ранее это контрнаступление активно анонсировал главком ВСУ Александр Сырский. Он же обещал украинцам «хорошие новости».

Сегодня с Гуляйпольского направления приходят нового иного характера. Это сообщения о том, что ВСУ, «сходив в контрнаступ», потеряли и те позиции, откуда контрнаступать, что называется, ходили. Это территории к востоку от железнодорожной ветки в районе села Цветковое. Противник попытался своими ударами выйти к реке Гайчур, а далее вернуть контроль над городом Гуляйполе ударом с севера и запада.



Теперь ВСУ с потерями отступают, откатившись ещё дальше от Гайчура – за железнодорожную ветку, которая ведёт к контролируемым ВС РФ Пологам на юге.

В общей сложности с начала суток под контроль Вооружённых сил России севернее упомянутого Цветкового и юго-восточнее Зализничного (Железнодорожного) перешли порядка 12 квадратных километров территории.



И теперь возникает главный вопрос: будет ли Сырский снова собирать резервы для новой попытки «контрнаступа», или уже и ему пора переходить к риторике своего предшественника – Залужного, согласно которой, в любом провальном контрнаступлении винить можно Зеленского. Для Сырского это, кстати, неплохой шанс…

Тем временем начались бои за Верхнюю Терсу - ключевой на данном направлении транспортно-логистический узел противника. При её потере противник потеряет и фактически рокадную дорогу, идущую через Воздвижевку.
  1. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 21:12
    Неправда! Сыр с 2014-го водит всук по правильным направлениям - по котлам!
  2. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +2
    Сегодня, 21:18
    Это называется так:
    «Пошёл по шерсть, а вернулся сам стриженый»
  3. Cartalon Звание
    Cartalon
    +4
    Сегодня, 21:19
    Пока, система Сырского с контрнаступами работает, они не дают нам превращаеть тактические успехи в оперативные.
    Каждый раз заявляют, что вот сейчас у ВСУ резервы закончились, ан нет откуда берутся новые, для нового контрнаступа.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 21:28
    Напоминает классический анекдот про три пакета... what
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 21:48
    Похоже и Константиновка станет скоро нашей. Бойцы РФ уже в центре!