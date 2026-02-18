В Оманском заливе пройдут российско-иранские военно-морские учения

В северной части Индийского океана и в Оманском заливе завтра пройдут совместные российско-иранские военно-морские учения. Их цели – укрепление координации военных двух стран для отражения угроз безопасности на море, включая террористические, а также отработка охраны танкеров и торговых судов.

Как сообщает агентство Mehr, об этом заявил командующий Первым военно-морским районом ВМС Ирана капитан Хассан Магсудлу.

Офицер сказал:

Эти мероприятия отражают серьезное внимание двух стран к текущей обстановке в регионе.

Он также сообщил, что иранские военные планируют проведение маневров с участием других государств региона в целях повышения их роли в укреплении морской безопасности.

Совместная эскадра, включая российский корвет «Стойкий», выйдет из иранского порта Бендер-Аббас и через Персидский залив направятся к месту проведения учебно-боевых мероприятий.


Они состоятся на фоне угроз в адрес Тегерана со стороны президента США Дональда Трампа. Примечательно, что местом проведения учений выбран район, примыкающий к Ормузскому проливу. Он соединяет Персидский залив, побережье которого принадлежит нефтедобывающим государствам, с Мировым океаном. Здесь проходит важнейший маршрут поставки нефти на глобальный рынок.

Ранее пресс-служба Балтийского флота сообщала, что сегодня также состоялись военно-морские учения России и Ирана в Оманском заливе. В них участвовали с российской стороны корвет «Стойкий», а с иранской – фрегат «Алванд», корвет «Шахид Саяд Ширази» и ракетный катер «Нейзе».
