Зеленскому пришлось отвечать на вопрос, что будет с Украиной в случае его гибели
В очередном своём интервью западному репортёру (теперь Пирсу Моргану) Зеленский назвал место проведения следующего этапа переговоров с Россией, а также ответил на вопрос о том, опасается ли он своей ликвидации и что в этом случае будет со страной.
По словам Зеленского, его смерть «ничего не изменит для Украины, так как Украина – это не один человек, а система институтов:
Говоря о следующем раунде переговоров, Зеленский оказался более конкретен, нежели, например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если Песков не смог назвать (или же сознательно не стал называть) место проведения следующей встречи делегаций, то Зеленский сразу же заявил о том, что местом этим снова будет Швейцария. Соответственно, нашей делегации снова делать значительный авиационный крюк через Турцию, Средиземное море и Италию вместо того, чтобы настаивать на прямом воздушном коридоре – например, через Германию.
Был Зеленскому задан вопрос и о том, как он видит будущее Украины применительно к Североатлантическому альянсу. По словам главы киевского режима, «Украина все требования для вступления в НАТО выполнила»:
Напомним, что невступление Украины в НАТО является одним из требований Москвы в рамках переговорного процесса.
