Зеленскому пришлось отвечать на вопрос, что будет с Украиной в случае его гибели

В очередном своём интервью западному репортёру (теперь Пирсу Моргану) Зеленский назвал место проведения следующего этапа переговоров с Россией, а также ответил на вопрос о том, опасается ли он своей ликвидации и что в этом случае будет со страной.

По словам Зеленского, его смерть «ничего не изменит для Украины, так как Украина – это не один человек, а система институтов:



Эта система спасает страну во время войны. Главный, конечно же, армия. Но также страна остаётся устойчивой благодаря бизнесу, энергосистеме (слово «советская» он, конечно же, не упомянул – прим. «ВО»), водоснабжению, киберзащите, банкам.

Говоря о следующем раунде переговоров, Зеленский оказался более конкретен, нежели, например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если Песков не смог назвать (или же сознательно не стал называть) место проведения следующей встречи делегаций, то Зеленский сразу же заявил о том, что местом этим снова будет Швейцария. Соответственно, нашей делегации снова делать значительный авиационный крюк через Турцию, Средиземное море и Италию вместо того, чтобы настаивать на прямом воздушном коридоре – например, через Германию.

Был Зеленскому задан вопрос и о том, как он видит будущее Украины применительно к Североатлантическому альянсу. По словам главы киевского режима, «Украина все требования для вступления в НАТО выполнила»:

Конечное решение остаётся за альянсом.

Напомним, что невступление Украины в НАТО является одним из требований Москвы в рамках переговорного процесса.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 06:09
    Как разносят инсайдерскую информацию бандеронацистские сми, во время встречи в Женеве в очередной раз затрагивалась встреча Кремля с просроченным жыдо наркофюрером.
    Якобы осталось уточнить отдельные детали возможной встречи, с российской стороны это отрицается, соблюдая тишину переговоров.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 06:37
      ZovSailor hi ,зато Запад активно пользуются этим режимом и подкидывают "дровишек" в информационной войне.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 07:00
        Ропот 55
        Сегодня, 06:37
        ZovSailor hi ,зато Запад активно пользуются этим режимом и подкидывают "дровишек" в информационной войне.

        hi Во все времена за любым конфликтом стоят интересы групп влияния.
        Международные ВПК многократно увеличивают свои доходы, враги России - наглосаксы пытаются несколько веков поработить российский народ и завладеть территориями с природными богатствами, свежий пример с ЕБН и прихватизацией по Сагалу-Чубайсу.
        Жыдо наркофюрер и его хунта тоже наживаются на смерти, крови и страданиях людей.
        Кому - война, а кому - мать родна.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:10
    ❝ Напомним, что невступление Украины в НАТО является одним из требований Москвы в рамках переговорного процесса ❞ —

    — «Стопроцентную гарантию невступления Украины в НАТО может дать только ситуация, когда не будет или НАТО, или Украины» © ...
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +4
      Сегодня, 06:25
      sad А лучше, когда не будет и того, и другого. Надежнее
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:38
        Пленник hi ,другие люди принимают решения ,кто останется и что останется.
        1. Пленник Звание
          Пленник
          +1
          Сегодня, 06:48
          Что ж, удачи им... laughing тем, кто решил бы закрыть эти проекты навсегда.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 06:16
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    «Стопроцентную гарантию невступления Украины в НАТО может дать только ситуация, когда не будет или НАТО, или Украины» © ...
    А ещё лучше, когда не будет их обоих wink
  4. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 06:23
    Если "пианиста"- нос грохнут, то у "свидомых" появится шанс сохраниться пусть и в ограниченных количествах. sad
  5. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +1
    Сегодня, 06:35
    Не знаю, насколько Зеленский говорит правду, но здоровая политическая система не должна быть привязана к личности одного человека. Если Украина под внешним управлением, то его смерть, действительно ничего не изменит. Поставят новую марионетку.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:42
      Glock-17 hi ,а вы пойдете на работу на которой перед вами грохнули трех-четырех предшественников??? Или если будете знать что как только подпишут приказ о вашем назначении за вами начнут охоту???
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        +1
        Сегодня, 06:47
        Странный вопрос. Если вы полковник и бою убили генерала, вы откажетесь занять его место, чтобы продолжать командовать боем? Есть моменты в жизни, когда нет выбора.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 06:48
          Glock-17,а причём тут армия, президент должность гражданская. Не бывает безвыходных ситуаций,бывают неприятные решения.
      2. ОлегEKB Звание
        ОлегEKB
        0
        Сегодня, 08:04
        а вы пойдете на работу на которой перед вами грохнули трех-четырех предшественников???

        лично я вряд ли пойду
        но власть во все времена опьяняла, каждый следующий думает что он то точно решит проблему
        ну и не бывало что бы трех-четырех предшественников грохали
        просто начнут прятать лучше
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 06:44
      Цитата: Glock-17
      Поставят новую марионетку.

      Поставят любого из тех марионеток, которые присутствовали в Женеве. Выбор велик.
      1. Serafim Звание
        Serafim
        0
        Сегодня, 07:47
        Так, ох как же трудно или даже невозможно всех "мочить в сортире"?
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 06:44
    Что будет, что будет... В первую очередь лохлы все баяны порвут. А потом хозяин назначит очередным обер-свинопасом какого-нибудь Дебальцевского Котловодца, как уже 10 лет кличут там Сырского, и забой свинины на холодец продолжится теми же темпами. Это как спросить - а что будет. если грохнут Рыжего? Ничего, по большому счету, разве что в новостях клоунов будет меньше, но в цирке программа не изменится
  7. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 06:50
    Но также страна остаётся устойчивой благодаря бизнесу, энергосистеме

    Что касается устойчивости энергосистемы Бандерстана. Она, судя по всему, действительно была изрядно нашими ребятушками ощипана:
    🇸🇰🇭🇺 Словакия и Венгрия прекратили поставки топлива на Украину, Братислава грозит Киеву отключением электроэнергии
    ▪️Глава МИД Венгрии Сийярто объявил, что Будапешт прекратил поставки дизельного топлива на Украину и не возобновит их, пока не начнется подача нефти по трубопроводу «Дружба».
    ▪️Словакия также прекратила экспорт дизельного топлива на территорию Украины, — заявил премьер-министр страны (Словакия обеспечивала до 10% импорта дизеля на территорию Украины).
    ▪️Роберт Фицо также заявил, что страна может прекратить поставки электроэнергии Украине на фоне остановки нефтепровода «Дружба».
    ▪️По словам премьера, в январе Украина получила из Словакии вдвое больше электроэнергии, чем планировалось поставить за весь 2025 год.
    ▪️Он подчеркнул, что эти объёмы критически важны для украинской энергосистемы.
    ➖«Если Зеленский считает такое сотрудничество ненужным, Словакия готова прекратить поставки», — подытожил премьер.
  8. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    0
    Сегодня, 07:14
    Нарик просто сидит и нагло врёт,я просто в шоке от западных журношлюшек....
  9. Sergool Звание
    Sergool
    0
    Сегодня, 07:34
    Зеленский террорист и экстримист, ежедневно отдающий приказы бомбить города РФ. Враг и угроза нац безопасности номер 1
  10. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 07:59
    "Меня столько раз пытались прибить, что я уже привык. Так и хожу, прибитый" (С)