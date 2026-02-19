Обсуждался вопрос создания гражданской администрации, в которую войдут представители как Украины, так и России.

Появляются некоторые детали о прошедших в минувшую «двухдневку» переговорах в швейцарской Женеве.Напомним, что там состоялись переговоры между российской и украинской делегациями в присутствии за столом переговоров американцев и швейцарцев, а также за кулисами – британцев, немцев и французов. На самом деле, переговоры можно назвать трёхэтапными, а третий этап – это неожиданный разговор, который начал глава делегации РФ Владимир Мединский с Умеровым и Арахамией, когда переговорную площадку уже покинули европейские спонсоры Украины, будучи уверенными, что переговоры закончились и россияне отправились домой. И этот третий этап продолжался достаточно длительно – около двух часов.Американская пресса пишет, что одной из тем для переговоров (тех, на которых ещё все присутствовали, включая европейских «закулисников») стала тема Донбасса. NYT утверждает, что в Женеве проходило обсуждение «создания демилитаризованной зоны с формированием гражданской администрации».Из публикации следует, что Украина «допустила участие Российской Федерации в управлении той частью Донбасса, которая остаётся под контролем Киева».Из материала:Напомним, что перед началом переговоров Зеленский заявлял, что о выходе украинских войск с территории Донбасса не может быть речи. Соответственно, либо Зеленский поменял точку зрения, либо его «жёсткая позиция» - это не более чем игра на публику, либо украинская делегация каким-то образом действует обособленно от «президента».Возвращаясь к шагу Мединского в Женеве, когда он отправился говорить с членами украинской делегации без западных «свидетелей». Обращает на себя внимание тот факт, что Умеров и Арахамия не отказались от такого формата и в итоге два часа проводили обсуждение затронутых тем. Значит ли это, что они решили вести некую «самостоятельную игру» или же этот ход был согласован с американцами? Во втором случае получается так, что американская делегация могла пойти на то, чтобы дать возможность поговорить с украинскими оппонентами «один на один» - как минимум без сидящих за стенкой британских «партнёров».