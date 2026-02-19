NYT: В Женеве Украина допустила совместное с РФ управление частью Донбасса

Появляются некоторые детали о прошедших в минувшую «двухдневку» переговорах в швейцарской Женеве.

Напомним, что там состоялись переговоры между российской и украинской делегациями в присутствии за столом переговоров американцев и швейцарцев, а также за кулисами – британцев, немцев и французов. На самом деле, переговоры можно назвать трёхэтапными, а третий этап – это неожиданный разговор, который начал глава делегации РФ Владимир Мединский с Умеровым и Арахамией, когда переговорную площадку уже покинули европейские спонсоры Украины, будучи уверенными, что переговоры закончились и россияне отправились домой. И этот третий этап продолжался достаточно длительно – около двух часов.



Американская пресса пишет, что одной из тем для переговоров (тех, на которых ещё все присутствовали, включая европейских «закулисников») стала тема Донбасса. NYT утверждает, что в Женеве проходило обсуждение «создания демилитаризованной зоны с формированием гражданской администрации».

Из публикации следует, что Украина «допустила участие Российской Федерации в управлении той частью Донбасса, которая остаётся под контролем Киева».

Из материала:

Обсуждался вопрос создания гражданской администрации, в которую войдут представители как Украины, так и России.

Напомним, что перед началом переговоров Зеленский заявлял, что о выходе украинских войск с территории Донбасса не может быть речи. Соответственно, либо Зеленский поменял точку зрения, либо его «жёсткая позиция» - это не более чем игра на публику, либо украинская делегация каким-то образом действует обособленно от «президента».

Возвращаясь к шагу Мединского в Женеве, когда он отправился говорить с членами украинской делегации без западных «свидетелей». Обращает на себя внимание тот факт, что Умеров и Арахамия не отказались от такого формата и в итоге два часа проводили обсуждение затронутых тем. Значит ли это, что они решили вести некую «самостоятельную игру» или же этот ход был согласован с американцами? Во втором случае получается так, что американская делегация могла пойти на то, чтобы дать возможность поговорить с украинскими оппонентами «один на один» - как минимум без сидящих за стенкой британских «партнёров».
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +19
    Сегодня, 06:35
    Что за бред, какое совместное управление.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +5
      Сегодня, 06:51
      В Женеве Украина допустила совместное с РФ управление частью Донбасса

      Совсем украинские клоуны-евреи сионо-нацистской киевской хунты в наглую оборзели - российскую власть однозначно за придурков считают!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +7
        Сегодня, 06:54
        Татьяна hi ,тут расчёт Киева (на мой дилетантский взгляд) прост , совместное управление -Россия вкладывает денежки и всё востонавливать и улучшает,а территории считаются украинскими и эти чесоточные мнят себя хозяевами.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +4
          Сегодня, 07:01
          Цитата: Ропот 55
          ут расчёт Киева (на мой дилетантский взгляд) прост , совместное управление -Россия вкладывает денежки и всё востонавливать и улучшает,а территории считаются украинскими и эти чесоточные мнят себя хозяевами.

          Именно так и есть!
          А далее у киевских евреев во власти Украины всё будет с Донбассом и русскими точно так же, как у евреев-фашистов сионо-нацистского толка во главе с Нетаньяху в Израиле с Палестиной и палестинцами!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:18
      Ропот 55
      Сегодня, 06:35
      Что за бред, какое совместное управление.

      hi Не исключаю, что эти мрии бандеронацистам продвигают их спонсоры - матрасники с мелко бритами или гейропейцы.
      Как помним у матрасников до сих пор виды на совместное управление ЗАЭС.
      А иврэйцы Витькофф и Зятькофф ( Кушнер ) ( в прошлый раз в Абу-Даби участвовал и третий Грюнбаум )как раз и назначены главными смотрящими за соблюдением финансовых интересов янки.
    3. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 07:36
      Цитата: Ропот 55
      Что за бред, какое совместное управление.

      Это как со Шпицбергеном или каким то подобным остовом на севере.
      Суть - "Отдайте нам и пшли вон. Может быть разрешим вам приезжать.".
      Если у руля обучаемые - никогда не примут, даже если речь о том левобережье что не включено в состав РФ.
  2. asng Звание
    asng
    +6
    Сегодня, 06:39
    Никакого совместного управления быть не может. Донбасс - Россия.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 06:43
      asng hi ,также как Запорожье и Херсонская область.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +1
        Сегодня, 07:37
        И Одесса. Без одессы Приднестровье остается не закрытым.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 07:49
          Hitriy Zhuk hi ,за Одессу и Николаев наши вроде как и не заикаются не на переговорах(хотя информации минимум да и та мутная) не в информационном поле.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:42
    ❝ Украина допустила совместное с РФ управление частью Донбасса ❞ —

    — С Польшей обсудите совместное управление Галичиной ...
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 07:34
      Ну там будут долгие дискуссии куда на трамваях лепить старые польские таблички "с собаками и украинцами проход воспрещен"
    3. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Сегодня, 07:55
      Берём выше. Не галичиной, а великой германией!
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 06:46
    По ходу началась стадия ТОРГ.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +1
      Сегодня, 07:53
      Ропот, если вы правы и начался ТОРГ, то Россия будет однозначно в пролете.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 07:54
        Шмель 3 hi ,а с чего ТАКАЯ уверенность????
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          +1
          Сегодня, 07:57
          Минск, Стамбул Вам этого мало? Вы желаете поторговаться с Англией, США, Израилем?
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 08:01
            Шмель 3,я комментор на В.О. и не более и при всём желании в таких торгах участвовать не могу, а ТОРГ это одна из стадий у психиатров знаете Отрицание и гнев — стадии модели «Пять стадий принятия неизбежного» психолога Элизабет Кюблер-Росс. Изначально модель создавалась для работы с неизлечимо больными пациентами, но со временем оказалось, что эти стадии универсальны и применимы в любых ситуациях, связанных с потерями или радикальными переменами в жизни. Так вот у украинцев похоже предпоследняя стадия этой схемы которая и называется ТОРГ
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:49
    Цитата: Ропот 55
    Что за бред, какое совместное управление.

    Сидеть в схроне с бандеровцами и управлять чем то... what однако...у кого то фантазия разгулялась.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 07:41
      Забавно то, что изначально этих даунов просили "ну дайте вы им русский язык как второй государственный, чутка автономии и не лезьте армией".

      На фоне того что сейчас - те, уже давно не актуальные предложения выглядят как победа для 404.
      Победа которую буквально принесли им, и от которой они отказались.
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 06:56
    "...Обсуждался вопрос создания гражданской администрации, в которую войдут представители как Украины, так и России... "? Форма одежды- бронежилет , защитный шлем ... общаться будут через посредников , голосовать дронами, подписывать документы стрелковной и т.д.? Вот же, присниться такое!
  7. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 07:28
    Но ведь согласно Конституции России весь Донбасс такая же территория России , как и , скажем , Калининградская область . Так а ничего так , если завтра немцы предложат России совместно управлять Калининградской областью , японцы -Курилами , финны-Карелией , шведы -Ижорой . Ой , да ещё и полякам совместно поуправлять бы Смоленском , вот кого ещё не следует обделить ...
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 07:42
      Но ведь согласно Конституции России

      Подумаешь, Конституция! Терешкова, слава богу жива, ЕР у власти. Делов то... feel
  8. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 07:29
    А не подох...фигели ли "свидомые"? sad Эти ки явно получили задания британских хозяев запороть переговоры.
  9. Ruswolf Звание
    Ruswolf
    0
    Сегодня, 07:31
    Ну тогда к Донбассу по совместному управлению надо присоединить Киев, Одессу, Николаев, Харьков .....
    ну ...... и Гренландию good
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 07:39
    Стамбул-2022 повторяется? Что-то абрамовича не видно. Или в этот раз он решил не светиться.
  11. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 07:41
    Обсуждался вопрос создания гражданской администрации, в которую войдут представители как Украины, так и России.

    Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области - регионы РФ, что здесь можно обсуждать и с кем? Дичь какая-то.....
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 08:04
    Что опять за дичь какая-то?!