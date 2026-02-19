В ночь на 19 февраля было применено наименьшее с начала месяца число «Гераней»
1 7328
В ночное время суток по объектам на контролируемых противником территориях были нанесены новые удары. При этом использовалось минимальное с начала месяца число БПЛА. Одной из объективных причин стала непогода с сильным ветром и ледяным дождём, которая обрушилась на целый ряд областей Украины. Были ли какие-то «дополнительные» причины, пока неизвестно.
Наибольшее число дронов в ночь на 19 февраля было применено в отношении целей в Харьковской области. Под ударами оказались объекты логистики противника в городе Лозовая, через который осуществляется транспортная связь ВСУ между Харьковом и днепропетровским Павлоградом. Поражены цели в районе железнодорожной станции.
Сообщается о серии авиационных ударов по объектам и позициям противника в Сумской области. Использовались ФАБ с УМПК. Там российские войска продолжают продвижение к северо-западу от Сум, в Шосткинском районе. На этом участке приграничья под контроль Вооружённых сил России перешли сёла Белая Берёзка, Комаровка и Харьковка, что лишило противника части возможностей по обстрелу Рыльского и Хомутовского районов Курской области РФ.
В течение ночи несколько «Гераней» ударили по объектам в Запорожье, а также в районе Хмельницкого. Обратил на себя внимание тот факт, что достаточно длительное время в сводках об ударах не фигурирует военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Только в минувшем году по нему было нанесено не менее 25 ударов, в том числе ракетных. Значит ли это, что военная активность противника на этом аэродроме сведена к нулю? Или идёт подготовка к новому удару, когда противник проведёт ремонтно-восстановительные работы?
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация