В ночь на 19 февраля было применено наименьшее с начала месяца число «Гераней»

1 732 8
В ночь на 19 февраля было применено наименьшее с начала месяца число «Гераней»

В ночное время суток по объектам на контролируемых противником территориях были нанесены новые удары. При этом использовалось минимальное с начала месяца число БПЛА. Одной из объективных причин стала непогода с сильным ветром и ледяным дождём, которая обрушилась на целый ряд областей Украины. Были ли какие-то «дополнительные» причины, пока неизвестно.

Наибольшее число дронов в ночь на 19 февраля было применено в отношении целей в Харьковской области. Под ударами оказались объекты логистики противника в городе Лозовая, через который осуществляется транспортная связь ВСУ между Харьковом и днепропетровским Павлоградом. Поражены цели в районе железнодорожной станции.

Сообщается о серии авиационных ударов по объектам и позициям противника в Сумской области. Использовались ФАБ с УМПК. Там российские войска продолжают продвижение к северо-западу от Сум, в Шосткинском районе. На этом участке приграничья под контроль Вооружённых сил России перешли сёла Белая Берёзка, Комаровка и Харьковка, что лишило противника части возможностей по обстрелу Рыльского и Хомутовского районов Курской области РФ.

В течение ночи несколько «Гераней» ударили по объектам в Запорожье, а также в районе Хмельницкого. Обратил на себя внимание тот факт, что достаточно длительное время в сводках об ударах не фигурирует военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Только в минувшем году по нему было нанесено не менее 25 ударов, в том числе ракетных. Значит ли это, что военная активность противника на этом аэродроме сведена к нулю? Или идёт подготовка к новому удару, когда противник проведёт ремонтно-восстановительные работы?
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. сайгон Звание
    сайгон
    +1
    Сегодня, 06:56
    переговоры однако понимать надобно . Хохлам Белгород тиранить ветра не мешают .
  2. Мячик Звание
    Мячик
    +1
    Сегодня, 07:04
    Значит, накапливаем "Герани" для чего-то крупного.
    1. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      -7
      Сегодня, 07:13
      Это значит дня 3 назад по складу с геранями попали, значит он так детонировал...
      1. Володин Звание
        Володин
        -1
        Сегодня, 07:17
        Цитата: Панкрат25
        Это значит дня 3 назад по складу с геранями попали, значит он так детонировал...

        Даже если попали по какому-то "складу", вы всерьёз считаете, что в России один "склад" с "Геранями"? "Царь-склад"...
        1. Панкрат25 Звание
          Панкрат25
          -3
          Сегодня, 07:19
          Там землетрясение было зафиксировано, так угадайте, сколько их там было...
          1. alexboguslavski Звание
            alexboguslavski
            +1
            Сегодня, 07:34
            Цитата: Панкрат25
            Там
            это где?
        2. Панкрат25 Звание
          Панкрат25
          -3
          Сегодня, 07:21
          Если бы так же считали те кому это положено, мы бы не воевали 4 года.
  3. Комментарий был удален.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 07:33
    Появилась информация (от врага) , что составе российских Войск беспилотных систем на текущий момент сформированы 7 полков, 25 батальонов, 1 дивизион, 3 отряда беспилотных систем, ИЦПБТ «Рубикон» и ЦСН «БАРС-Сармат». Общая численность личного состава - 87 тысяч человек. Планируется формирование целой бригады беспилотных систем и форматирование уже существующих.
    Кроме того, второй этап до конца 2026 включает создание четырех полков беспилотных систем, 96 батальонов, 2 дивизионов, и 82 роты беспилотных систем.