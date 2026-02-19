США решили вывести весь свой военный контингент из Сирии

Американские войска продолжают покидать Сирию. Как уже сообщало «Военное обозрение», ранее были выведены контингенты США с баз в провинциях Хасеке и Хомс. Так, в Хомсе под контроль «правительственным силами САР» была передана крупнейшая в Сирии военная база США – «Эт-Танф».

Теперь американское издание WSJ пишет, что США приняли решение полностью вывести из Сирии свой военный контингент. И сразу же добавляется, что решение «не связано с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном».

Из сообщения:

Администрация США больше не видит необходимости в военном присутствии в Сирии.

Это решение вызвало, мягко говоря, озабоченность среди курдского населения Сирии. Несмотря на то, что так называемые новые власти Сирии пообещали «всесторонний диалог с курдским меньшинством», среди самих курдов пока это вызывает скепсис. Там опасаются, что без американского присутствия «новые власти», активно сотрудничающие с Анкарой, рано или поздно начнут расправляться с курдскими лидерами, в первую очередь в провинциях, граничащих с Турцией.

Если верить американским источникам, то в Сирии находились от тысячи до тысячи двухсот американских военных. На данный момент осталось не более 250. Что интересно, выводятся они не в США, а на базы в регионе, включая Бахрейн и Катар.

Российские базы в Сирии, включая пункт МТО ВМФ в Тартусе, на данный момент остаются.
  1. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 07:39
    Теперь курдам не позавидуешь.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 07:46
      Лорен hi ,сами выбрали,им предлогали широкую автономию в составе ТОЙ Сирии они выбрали Вашингтон и типа борьбу за полную независимость,вот и получите свою независимость как говориться.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:41
    ❝ Это решение вызвало, мягко говоря, озабоченность среди курдского населения Сирии ❞ —

    — Курдам надо было раньше озаботиться, не на тех поставили ...
  3. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    +1
    Сегодня, 07:41
    "Администрация США больше не видит необходимости в военном присутствии в Сирии."
    Теперь есть Венесуэла рядышком.
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 07:43
    А то что он вообще там был типа ничо так?
    Типа нельзя кудато чото вводить тока России, а другим можно?
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 07:47
    Кончилась либо нефть, либо ИГИЛ
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 07:53
    В принципе логическое решение США, разворошили гадюшник на Ближнем Востоке, а дальше в зависимости от целей США...
    Вполне могут отправить на нас ближневосточных бармалеев, правда придется сначала пожертвовать Израилем.
    Хоть Израиль нам и враг, но он пока "держит в тонусе" ближневосточных бармалеев.
  7. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 08:05
    С США Сирией управлять хотели, быть "любимой женой".
    Курдам надо было читать классиков. В Швейке ихняя ситуация описана.
    Гордость предшествует падению. Что слава? Дым. Даже Икар обжег себе крылья. Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо. Так-то, брат! В другой раз будет мне наукой, чтобы не верил случайности, а бил самого себя по морде два раза в день, утром и вечером, приговаривая: осторожность никогда не бывает излишней, а излишество вредит. После вакханалий и оргий всегда приходит моральное похмелье. Это, брат, закон природы.