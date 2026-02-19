Госдеп создаёт портал для доступа граждан других стран к запрещённым ресурсам

Госдеп США говорит о том, что это важная мера по борьбе с различными видами цензуры, включая политическую.

Американская администрация начинает «борьбу за свободу слова» в зарубежных странах. Традиционно считая, что в США со свободой слова «всё окей» (особенно это заметно по годами замалчивавшейся ситуации с Эпштейном и «сильными мира сего»…), администрация Трампа решила помочь с этим другим странам.В американской прессе появляются сообщения о том, что Госдепартамент США профинансировал разработку специальной интернет-площадки, через которую жители других стран мира смогут получать доступ к контенту, запрещённому правительствами этих стран.Из публикаций:В сообщениях говорится, что на новом портале будет организован доступ к тем изданиям, ресурсам, информационным площадкам, которые заблокированы, например, за «разжигание ненависти».О конкретном механизме работы такого портала американская сторона не сообщает. Как не сообщает она и того, идёт ли речь сугубо об американских медиа или же новый портал будет давать доступ и к медиаконтенту, созданному в зарубежных странах. Нет чёткого объяснения и того, а что если те или иные правительства в своих странах просто заблокируют и этот «новый сервис» Госдепа?