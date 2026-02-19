Госдеп создаёт портал для доступа граждан других стран к запрещённым ресурсам
3 28139
Американская администрация начинает «борьбу за свободу слова» в зарубежных странах. Традиционно считая, что в США со свободой слова «всё окей» (особенно это заметно по годами замалчивавшейся ситуации с Эпштейном и «сильными мира сего»…), администрация Трампа решила помочь с этим другим странам.
В американской прессе появляются сообщения о том, что Госдепартамент США профинансировал разработку специальной интернет-площадки, через которую жители других стран мира смогут получать доступ к контенту, запрещённому правительствами этих стран.
Из публикаций:
Госдеп США говорит о том, что это важная мера по борьбе с различными видами цензуры, включая политическую.
В сообщениях говорится, что на новом портале будет организован доступ к тем изданиям, ресурсам, информационным площадкам, которые заблокированы, например, за «разжигание ненависти».
О конкретном механизме работы такого портала американская сторона не сообщает. Как не сообщает она и того, идёт ли речь сугубо об американских медиа или же новый портал будет давать доступ и к медиаконтенту, созданному в зарубежных странах. Нет чёткого объяснения и того, а что если те или иные правительства в своих странах просто заблокируют и этот «новый сервис» Госдепа?
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация