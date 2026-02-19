Госдеп создаёт портал для доступа граждан других стран к запрещённым ресурсам

Американская администрация начинает «борьбу за свободу слова» в зарубежных странах. Традиционно считая, что в США со свободой слова «всё окей» (особенно это заметно по годами замалчивавшейся ситуации с Эпштейном и «сильными мира сего»…), администрация Трампа решила помочь с этим другим странам.

В американской прессе появляются сообщения о том, что Госдепартамент США профинансировал разработку специальной интернет-площадки, через которую жители других стран мира смогут получать доступ к контенту, запрещённому правительствами этих стран.



Из публикаций:

Госдеп США говорит о том, что это важная мера по борьбе с различными видами цензуры, включая политическую.

В сообщениях говорится, что на новом портале будет организован доступ к тем изданиям, ресурсам, информационным площадкам, которые заблокированы, например, за «разжигание ненависти».

О конкретном механизме работы такого портала американская сторона не сообщает. Как не сообщает она и того, идёт ли речь сугубо об американских медиа или же новый портал будет давать доступ и к медиаконтенту, созданному в зарубежных странах. Нет чёткого объяснения и того, а что если те или иные правительства в своих странах просто заблокируют и этот «новый сервис» Госдепа?
39 комментариев
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -1
    Сегодня, 08:25
    Ну для чего начинают этот "КВН" понятно.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +5
      Сегодня, 09:25
      Есть обычай на Руси ночью слушать Би-Би-Си.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 08:27
    ❝ Госдепартамент США профинансировал разработку специальной интернет-площадки, через которую жители других стран мира смогут получать доступ к контенту, запрещённому правительствами этих стран ❞ —

    — Предлагают войти «не в ту дверь» ...
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +2
      Сегодня, 08:34
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Предлагают войти «не в ту дверь» ...

      Начинают перепись недовольных как источника потенциальной агентуры в будущем. Похоже, все сильнее ощущается ее дефицит. bully
  3. Ольгович Звание
    Ольгович
    +4
    Сегодня, 08:34
    разработку специальной интернет-площадки, через которую жители других стран мира смогут получать доступ к контенту, запрещённому правительствами этих стран.

    правительства перекроют доступ к этой площадке-вссего-то делов.....
    1. eckons Звание
      eckons
      0
      Сегодня, 09:01
      правительства перекроют доступ к этой площадке

      Тогда госдеп откроет площадку по доступа к этой площадке. Госдеп лишился финансирования USAID, а кушать хочется, вот и придумывают как еще залезть в бюджетную кубышку.
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 08:34
    Ну в общем обеспечивают возможности для своей пропаганды во враждебных им странах. Нашим надо тем-же самым заниматься. Причем чем быстрее, тем лучше.
    1. al3x Звание
      al3x
      +6
      Сегодня, 09:41
      У нас только самоизоляция от них полным ходом идет. А ищущие всегда найдут возможности. И подобная политика блокировок только увеличит количество этих ищущих. Когда оно доступно, оно даром большинству не надо, а когда запрещают, то на этой шумихе начинают работать обратные механизмы. По союзным граблям с новой силой начинаем топтаться.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +3
        Сегодня, 09:48
        Цитата: al3x
        У нас только самоизоляция от них полным ходом идет. А ищущие всегда найдут возможности. И подобная политика блокировок только увеличит количество этих ищущих. Когда оно доступно, оно даром большинству не надо, а когда запрещают, то на этой шумихе начинают работать обратные механизмы. По союзным граблям с новой силой начинаем топтаться.

        Потому, что - запретный плод сладок, но наши "мудрецы" в Думе об этом даже не догадываются. Опыт глушения все голосов и бибисей ничему не учит.
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +2
          Сегодня, 09:53
          Надо не запреты вводить, не закрывать эти "площадки" а наводнить в них свой нарратив, свою пропаганду. В МАХ, или как правильно - в МАКС, никто из забугорья не придет читать нас. А в другие площадки приходят и читают. А это очень важно, когда нас читают.
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      +2
      Сегодня, 09:45
      Наши пока что заняты - телеграмм блокируют.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +9
    Сегодня, 08:35
    Помнится в СССР глушились западные голоса "свободы" которые рассказывали о гонениях на писателя Лженицына и академике Цукерове которого они объявили совестью нации и прочая и прочая . . .и народ крутил ручки своих приёмников пытаясь поймать эти "голоса свободы" . . .теперича вот это ,так похожее на старое продвигается как новое. . . stop
    1. Aken Звание
      Aken
      +7
      Сегодня, 08:53
      Если бы не глушили, интерес к этим деятелям был бы минимальный.
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      +4
      Сегодня, 09:32
      Так власть своими "ковровыми запретами" всего и вся только подстёгивает интерес к подобным западным ресурсам. Необучаемые.
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 08:36
    надо на пингвинов РКН натравить
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 08:36
    Почему бы и нам не последовать примеру, и не создать портал по освещению всяких безобразий на Западе? А ведь там ой как много чего интересного при желании можно выложить.. Или боимся обидеть типа социально-близких?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 08:54
      А у нас разве нет????????
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 09:01
        Какой например? Широко доступный и известный западной публике? На который выкладывали бы реально убойные материалы, а не просто извещения что типа все воруют? Этим-то нонеча никого не удивишь.
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 09:06
          Раша тудей был. Убран с Ютуба.
          Но кто хочет, найдёт.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 09:09
            Ой - да чем РТ могло удивить западную публику? Там вещали практически о том что и так все знали.. Я говорю о действительно забойных материалах.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 09:10
              И как же всё это попадёт к западной публике?
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                0
                Сегодня, 09:24
                А как госдеп собирается доносить свою инфу до нашей?
                1. Aken Звание
                  Aken
                  +1
                  Сегодня, 09:28
                  Я не слыхал, чтобы америкосы массово и целенаправленно заходили на русские сайты.
                  А вот наши на американские - регулярно.
                  Так что достаточно создать платформу. Желающие сами проберутся.
            2. ботан.su Звание
              ботан.su
              +1
              Сегодня, 09:31
              Цитата: paul3390
              Я говорю о действительно забойных материалах.

              Интересно, интересно! Может для начала здесь опубликуем?
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                +2
                Сегодня, 09:36
                Если у вас есть - с удовольствием почитаем! Публикуйте!
                1. ботан.su Звание
                  ботан.su
                  0
                  Сегодня, 09:42
                  Ну ваше же предложение было. Я то к тому, что нет у нас действительно забойных материалов, достойных какого то государственного портала с трансляцией на весь мир. Ну, разве что разведка что подкинет.
      2. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 09:06
        А у нас разве нет????????

        Маловато. Надо открыть еще сотню федеральных телевизионных порталов, чтобы там сутками дудели о секах, гендерах и прочих возмутительных безобразиях там. По просьбам трудящихся.
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 09:08
          Вы будете это смотреть?
          Я телевизор уже лет 15 не смотрю. Только фильмы на большом экране.
          1. Фразах Звание
            Фразах
            0
            Сегодня, 09:13
            Обязательно. Смотреть пропагандистский цирк в телевизоре есть прямейшая гражданская обязанность.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 09:14
              У Беркема эта тема хорошо проработана. На пророчество похожа.
    2. eckons Звание
      eckons
      0
      Сегодня, 09:05
      и не создать портал по освещению всяких безобразий на Западе

      RT. (Раша тудей) только его заблокировали почти везде.
      1. пылесос Звание
        пылесос
        0
        Сегодня, 09:27
        Интересно Гостеп Раша тудей впишет? или это другое,
  8. 501Legion Звание
    501Legion
    +4
    Сегодня, 08:41
    свобода слова по американски - звучит уже давно как шутка )
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +2
      Сегодня, 08:43
      Цитата: 501Legion
      свобода слова по американски - звучит уже давно как шутка )

      Просто для США это чисто экспортный товар не имеющий права на хождение внутри страны. Но давится она не политически, а экономическими рычагами.
      Ни один владелец СМИ не пустит альтернативное мнение рискуя потерей лицензии.
  9. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 08:53
    Так что, скоро и на нашей улице перевернется "Камаз" с пряниками? А то чёта больно туго гайки прикрутили am
  10. eckons Звание
    eckons
    +3
    Сегодня, 09:06
    на новом портале будет организован доступ к тем изданиям, ресурсам, информационным площадкам, которые заблокированы

    Госдеп придумал VPN?
  11. zorglub bulgroz Звание
    zorglub bulgroz
    0
    Сегодня, 09:13
    Привет, новый форум для троллинга! am
  12. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 09:26
    Если заблокирут. ресурсы Госдепа значит будут санкции без одобрения ООН, ООН естественно промолчит,
  13. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 10:46
    Называться эта богадельня наверное будет "Копиумный салон"