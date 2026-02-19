Тимур Иванов подал в суд на Минобороны за отказ отправить его на СВО
3 74350
Экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осуждённый по делу о масштабных хищениях, подал в суд на министерство обороны. В качестве претензии Иванова к военному ведомству выставлено то, что с истцом отказались заключать военный контракт с последующей его отправкой в зону проведения специальной военной операции.
Информационное агентство ТАСС подтверждает факт подачи иска со стороны Тимура Иванова, сообщая о том, что у истца помимо Минобороны РФ есть претензии по тому же вопросу к военкомату города Москвы и Единому пункту отбора на контрактную военную службу по городу Москва.
Тимур Иванов говорит о «незаконном бездействии» указанных структур и о нарушении норм российского законодательства в плане предоставления права на прохождение военной службы в условиях проведения СВО.
Как сообщается, Иванов ранее обращался в Единый пункт отбора с просьбой о заключении контракта для службы на любой должности в зоне СВО. Ответа на своё письменное обращение, направленное осенью прошлого года, Тимур Иванов не получил.
Изначально Тимур Иванов обращался с просьбой о подписании контракта «на должность, соответствующую его майорскому званию». На эту просьбу он получил официальный отказ. Тогда решил подать запрос «на любую должность в любом воинском звании».
Напомним, что Иванов был приговорён к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 млн рублей. Кроме того, Тимур Иванов был лишён активов, которые обратили в доход государства.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация