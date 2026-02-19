Тимур Иванов подал в суд на Минобороны за отказ отправить его на СВО

Экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осуждённый по делу о масштабных хищениях, подал в суд на министерство обороны. В качестве претензии Иванова к военному ведомству выставлено то, что с истцом отказались заключать военный контракт с последующей его отправкой в зону проведения специальной военной операции.

Информационное агентство ТАСС подтверждает факт подачи иска со стороны Тимура Иванова, сообщая о том, что у истца помимо Минобороны РФ есть претензии по тому же вопросу к военкомату города Москвы и Единому пункту отбора на контрактную военную службу по городу Москва.

Тимур Иванов говорит о «незаконном бездействии» указанных структур и о нарушении норм российского законодательства в плане предоставления права на прохождение военной службы в условиях проведения СВО.

Как сообщается, Иванов ранее обращался в Единый пункт отбора с просьбой о заключении контракта для службы на любой должности в зоне СВО. Ответа на своё письменное обращение, направленное осенью прошлого года, Тимур Иванов не получил.

Изначально Тимур Иванов обращался с просьбой о подписании контракта «на должность, соответствующую его майорскому званию». На эту просьбу он получил официальный отказ. Тогда решил подать запрос «на любую должность в любом воинском звании».

Напомним, что Иванов был приговорён к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 млн рублей. Кроме того, Тимур Иванов был лишён активов, которые обратили в доход государства.
